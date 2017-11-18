صدمة بين المغردين.. وفاة الإعلامي الكويتي الشاب وليد المؤمن!

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صحيفة المرصد: توفي، صباح اليوم السبت، الإعلامي الكويتي، وليد المؤمن، بعد صراع مع المرض، إثر تعرضه أواخر الشهر الماضي لجلطة حادة في الدماغ وسيوارى جثمان الراحل الثرى عصر اليوم في مقبرة الجعفرية المخصصة لأبناء الطائفة الشيعية.

والمؤمن، هو مذيع النشرات الإخبارية بتلفزيون الكويت، كان قد تعرض لمضاعفات أثرت على حالته الصحية منذ أيام، ودخل في غيبوبة نقل على إثرها إلى العناية المركزة إلى إحدى مستشفيات العاصمة الكويتية. بحسب وسائل إعلام كويتية.

وحظي خبر وفاة المؤمن بتفاعل كبيرعلى موقع “تويتر”، وتصدر هاشتاق وليد_المؤمن قائمة الوسوم في الكويت، حيث تم تداول آلاف التغريدات، أشاد خلالها مغردون بمناقب وأخلاق المذيع الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وكتب ماهر العنزي زميل الراحل: “كان لطيفًا نشيطًا يخلص في إعطاء المعلومة ولا يدخر جهدًا في التدريب.. كان مهذبًا قليل الكلام دقيق الإنصات..متواضعًا خلوقًا”.

وأضاف أحمد العنزي قائلًا: “عملت معه قبل سنوات عندما كان في الـ BBC وكنت أنا في Dubai Tv سافرنا معًا لتغطية أحداث خارجية وخليجية وغيرها محلية كان هادئًا متعاونًا ودودًا وطيبًا مهذبًا جدًا ومؤمنًا”.

كان من المدربين في الدورة التأسيسية الاولى للمذيعين

ومن ثم تزاملنا في قطاع الأخبار..

كان لطيفاً نشيطاً يخلص في إعطاء المعلومة ولا يدخر جهداً في التدريب..

كان مهذباً قليل الكلام دقيق الإنصات..متواضعاً خلوقاً

اللهم إغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله#وليد_المؤمن — ماهر العنزي (@maherALENEZI) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧