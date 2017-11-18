بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء شاب كويتي على سيارة فتاة في أحد شوارع العاصمة الكويتية.

وأظهر المقطع الشاب وهو يقوم بكسر الزجاج الأمامي لسيارة فتاة أحكمت إغلاق أبواب مركبتها ومن ثم دخل إلى السيارة عنوة بعد أن تمكن من كسر الزجاج الامامي وقام بالاعتداء على الفتاة بالضرب، وقام بخطف حقيبتها وهرب على متن سيارة حمراء رباعية الدفع,وفقاً لموقع”الأنباء”الكويتي.

وظهرت الفتاة في المقطع وهي تصرخ وتلاحق الشاب بعد أن اعتدى عليها بالضرب وانصرف بسيارة حمراء رباعية الدفع.

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