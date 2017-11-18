الإعلام الغربي يسلط الضوء على إجراءات السعودية الصارمة ضد تصريحات وزير الخارجية الألماني
صحيفة المرصد:أثارت تصريحات وزير الخارجية الالماني، زيغمار غابرييل ضد المملكة ردود فعل واسعة في الصحافة العالمية، خصوصاً بعد أن قامت المملكة باستدعاء سفيرها من ألمانيا للتشاور، وبعد أن عبرت وزارة الخارجية عن كون هذه التصريحات، مستهجنة وبنيت على أساس معلومات خاطئة، ولا تخدم الاستقرار في المملكة.
أبرز وكالات الأنباء العالمية
وغطت أبرز وكالات الأنباء العالمية، ووسائل الإعلام التلفزيونية، والمكتوبة، وبلغات عديدة، رد فعل المملكة، رداً على تصريحات وزير الخارجية الألماني، التي جاءت بحضور وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل.
الحزب الديموقراطي
ويشير مراقبون إلى أن وزير الخارجية الألماني، ينتمي إلى الحزب الديموقراطي الاجتماعي (SPD) وهو حزب يختلف عن الحزب الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بما يفسر أن تصريحاته هذه بحق المملكة، ليست الأولى من نوعها، فيما تؤكد المستشارة الألمانية دوما على المكانة المهمة والكبيرة للمملكة، أهمية تقوية العلاقات بين البلدين.
مواقف أكثر عقلانية
جدير بالذكر أن ميركل تنتمي لحزب محافظ يتبنّى مواقف أكثر عقلانية تجاه مختلف القضايا الإقليمية بما يضمن مصالح بلادها في المقام الأول، فيما يدير غابرييل ملف السياسة الخارجية، لكن القول الفصل في النهاية يبقى للمستشارة، بما يؤشر على أن موقف الوزير ليس معبراً بالضرورة عن السياسة الألمانية لكنه محرج لها. وقد تناولت وسائل إعلام ألمانية هذه التصريحات، وردود الفعل السعودية عليها، وربطت بين مغادرة رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، وهذه التطورات، حيث أشار موقع تلفزيون دويشته فيله الألماني إلى أن «الحريري وصل باريس، بعد أسبوعين من التكهنات حول مصيره في السعودية بعد تقديمه استقالته.
الآثار الجانبية
بيد أن الآثار الجانبية لاستقالته أصابت العلاقات الألمانية السعودية». وأشار الموقع إلى أن تصريحات وزير الخارجية الألماني، تسببت بردود فعل غاضبة من المملكة، تجلت بسحب السفير، وإصدار بيان رسمي، اضافة الى نشر تغريدة الحريري التي وجهت نقداً حاداً لوزير الخارجية الألماني، حين أكد على خبر مغادرته المملكة، وأنه في طريقه إلى المطار.
مغادرة الحريري
كما تناولت أبرز وكالات الأنباء العالمية خبر مغادرة الحريري وتغريدته التي أشارت أنه في طريقه إلى المطار، والتي احتوت على نقد لاذعٍ لوزير الخارجية الألماني، الذي كان قد صرح بمعلومات خاطئة، بحق وضع الحريري في المملكة. ونشرت وكالات أنباء عالمية مثل تومسون رويترز، فرانس برس، ومواقع بارزة، مثل بي بي سي، وسي ان ان، إضافة الى مواقع أخرى، أبرز التطورات، بما يعد تأكيداً على مصداقية المملكة، منذ اليوم الأول لاستقالة الحريري، وبما يؤكد وجود دوافع سياسية وراء الحملات ضد المملكة, على أن مغادرة الحريري الى باريس تسببت بإحراج بالغ لكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية التي تورطت في مواقف ضد المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن ثبت عدم صحة هذه المواقف المغلوطة التي تبنوها دون تمحيص.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ) الغرب يحترم الذي يغضب ويدافع عن حقوقه . ويحتقر الضعيف الذي يقبل الاهانه ولايرد عليها .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الغرب يعلم ان السعودية هي الدولة العربية والأسلامية الأقوى والأجرأ في المنطقة والتي تدافع عن الحقوق المسلو بةللدول العربية ولم شملها فاستقالة الحريري ازعجت الوزير الأ لماني يكفي ردالحريري عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((((((( نأمل ان يعلم الغرب ان الشراكة معهم تجاوزت الحرب على الارهاب ووصلت للثقافة ولم يقدروا لنا ذلك .... وان كانوا لن يرضوا عنا الا بالدخول في ملتهم ..... فلنا ديننا _ ودينهم لهم )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
نعم الغرب لايحترم الا الأقوى .عندما سحبت المملكه سفيرها من السويد واوقفت التعامل التجاري معها عام 1436.جاؤوا يركضون هلعين.واجبروا على الاعتذار وعلى رأسهم ملك السويد .زادك الله عزة ومكنه ياوطني ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ينتمي إلى قناة الجزيرة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الى الدمشقي ابوزعرور من الأفضل ان تركز على وضع الاجئين السوريين فهم أولى يقترب موسم الشتاء اعمل عمل يساعدهم بكسوة او طعام او حتى تدفئة لهم بموسم البرد والصقيع والأمطار احسن المهاترات مع الاخرين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
للاسف اصبح كل غربي من وزير خارجيه اميركا الي يقول ان قطر لا تدعم الارهاب ووزير خارجيه المانيا يستلم شيكه بعد كل تصريح ولكن نقول لم تزبط معهم........................
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
بلدنا قويه وغنيه ولكنها ما تحب تزعل احد والقرارات السابقه قبل العهد السلماني طمعت الصديق قبل العدو فينا ، اطردو الاجانب ، السعوديه للسعودين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
رقم 5 ألمانيا دولة صناعية ومخترعة منذا قرن فهي تصنع وتصدر بمختلف العلوم فلا تعتقد ان ميلياريين او خمسة تؤثر على بنوكهم اوصناعتهم فيكفي للصناعة الألمانية الاسواق الامريكية والصينية
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
ثانيا هم أصلاً يتعمدون الاسائه لها لابتزازها فقط وايضاً للإسائه للمسلمين عامةً ثالثاً ايضا لن يستطيعو المساس بها لان بها ثلث احتياط العالم من النفط خاصة بعد ان شاهدو صعوبة حرب العصابات بسوريا وصعوبتها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت4/مبروك يا عم بكرة منعملك تغيير مهتة ومنحطك محلل سياسي زيك زي التانيين اللي عايزين يفلسوا ألمانيا ؟؟
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
الغرب لا يحترم الضعيف ابداً يحترم فقط القوي ولو ان المملكه العربيه السعوديه تصرفت هكذا مع كل دوله لوجدت الغرب يقول لها شبيك لبيك لأنهم يعلمون انها مهبط الوحي أولاً والمسلمون يقفون معها بعد الله - يتب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يسلم بوؤك يا صاحب القصيدة ايه الحلاوه دي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
(دع الغربان تنعق في مرابضهاولا تبيتن الا خالي البالي@@ مابين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال) . (مع الاعتذار لروح القائل الشاعر)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لو سحبناودائعنا المليارية لسقطت ألمانيا في غضون اسبوع حسب تصريحات مسؤولين دوليين والآن الشعب الألماني غاضب من تصريحات وزير خارجيته المعادية للمملكة وهذي فرصة لنطالبه بإسقاط الحكومة الألمانية بشكل مدوي
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
ألمانيا بدأت تتمادى على سيادة السعوديه ولابد من عاصفة حزم تجتثهم من على وش البسيطه
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
يريدون النيل من الدولة الوحيدة العربية التي تقف في وجه الطغيان الغربي ضد الدول العربية ، التي تطالب بحق العربي ....
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله ينصر ويخذل كل حاقد نذل ضد سياسة السعوديه سواء دوله أو شخص عفن منحط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق