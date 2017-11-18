واقعة مثيرة.. مواطن يقود «الإسعاف» بنفسه لينقذ زوجته بعد تفاجئه بعدم وجود سائق في مركز طبي بـ”جبة”
صحيفة المرصد-سعود الرفاع:شهد مركز الرعاية بـ”جبة” واقعة مثيرة، حيث اضطر مواطن، لقيادة سيارة الإسعاف بنفسه لمسافة تزيد عن الـ 100 كيلومتر، لينقذ زوجته التي لم تجد الرعاية الطبية المأمولة في مركز الرعاية بـ”جبة” وفقاً لقوله.
وفي التفاصيل، فإن المواطن “س . الرمالي” قرر قيادة سيارة الإسعاف بنفسه، لتحويل زوجته التي تعاني من آلام الولادة لمستشفى حائل العام وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الجمعة برفقة ممرضة معه ودكتورة.
وقال المواطن إنه اضطر، لقيادة سيارة الإسعاف بنفسه، بعد أن اكتشف غياب تام للسائقين بالمركز، فقاد السيارة التي وضع فيها “زوجته” وبرفقتها طبيبة وممرضة، وانتقل بهم لمدينة حائل من مدينة “جبة” قاطعاً مسافة تتخطى الـ 100 كلم.
فيما قالت إدارة المستشفى: “إن المواطن غافل مسؤولي المستشفى وجهز سيارة الإسعاف بنفسه ليقوم بنقل وتحويل زوجته من مركز “جبة” إلى مستشفى حائل العام، واتجه بها إلى مستشفى “حائل” العام الذي استقبل زوجته، وبعد وصوله لحائل عاد أخوه بسيارة الإسعاف برفقة الممرضة والدكتورة، وسلَّم سيارة الإسعاف.
ووفقاً لمصادر، فإن حالة من الغضب تشهدها إدارة مركز “جبة”، وأن هناك اتجاهاً لتقديم شكوى ضد المواطن الذي أخذ الإسعاف في غياب سائقي الإسعاف بجبة.
فيما صرح المواطن بعد الواقعة، قائلاً: “تصرفي كان بسبب الخوف على زوجتي، وطالبت مسؤولي الإسعاف بتحويلها إلى حائل، ولكن لم أجد أحداً، وبعد رجوعي في تمام الساعة الرابعة عصراً، وجدت المدير المناوب والسائق في المركز بعكس عدم تواجدهما أثناء الذهاب”.
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التعليقات
وزارة الكحه ! قصدي الصحه
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واذا احد سئلهم عن وظائف سائقين قالو مافيه وظائف
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اها ياقلبي هذا شهري يارب سهل ولادتي ياليتني عايشة في جدة هناك مستشفيات راقية وخدمات جيدة احنا حكومي أو خاص في جيزان كله إهمال ولدت مرة وحدة في جدة وكانت احسن ولادة مرت عليا ادعولي بولادة ميسرة سهلة
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صوره مع التحيه للمعالي الصحه
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ههههههههههه الله يوفقك ياااا شنب مع الوضع مريب والسالفة غامضة بس اهم شي الحمد لله على سلامة المدام
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ليش ماساقها واحد من الموظفين!! عموما اذا كان ضروري جدا نقلها، انا اشوف ان مافيها شي رجال معه رخصة سواقة والسيارة سيارة دولتنا الله يعزها ويحفظها.. يعني بالعربي سمننا بدقيقنا
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التقصير اصبح من صحة حائل لون مافيه اسعاف نقول التقصير من الدوله احكم في ذالك ياوزير الصحه وعطنئ رايك
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الممرضين والسواقين والعاملين بالمستشفيات الحكوميه او المراكز الصحيه تقل المستشفي ملكه الخاص ياخي ذا مستشفي حاول تعامل مع المريض اوالمراجع بكل سهوله ويسر موظف ليش تستلم افضل راتب وخلاقك شينه
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الخطا بيجي على راس المصور
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عذر أقبح من ذنب !!! كيف حصل على المفتاح ؟ كيف حصل على الممرضة والدكتورة؟وكيف موافقين يسعفون زوجته ويسافرون بالإسعاف؟يعني أخذهم بالقوة ولا كيف ؟ كل شي بيتظح بعد التحقيق والترقيع واتهام الناس خطاء وحرام
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تخيل تروح لبعض المستوصفات الحكوميه الى الصيدليه يقول لك الدواء مش موجود راجعنا بعد اسبوع قمت الفشل
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يا مدير يا ***كيف وجد المواطن المفتاح من اللي اعطاه وكيف سمح له حارس الامن بالطلوع من المستشفى يامدير يا ****شفلك متحدث لادارتك سريع البديه في الكذب والردود المفحمه
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صراحه وزارت الصحه يبي لها عاصفه حزم منطقه منطقه محافطه محافطه مدينه مدينه زنقه زنقه يبي لهم تنظيف ويليت بعد وزارت التعليم ؟؟
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اش الي طلع الدكتورة و الممرضة بالسيارة اذ كان بغير رضاهم اتمنى ما يدبسون الزوج
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يرجال الصحة اغلبها فساد وتسيب وعدم حضور للعمل وخاصة القري لاحسيب ولا رقيب ولاملازم
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عادي الوضع مدحدر .
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في الأخير بترجع على راْس الزوج المنقذ لزوجته واذكركم ببتهمونه بالإسعاف ويقولون خذه بدون إذن اوعلم المستشفى.عاد حلها !! ماعنده الا شهادة الممرضة والدكتورة اللي تفاعلو معاه ولاكن لن بجدهم سوف يختفو
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الله يقومها بالسلامة وجعل مايجيها الا الخير ،، والزوج كان مايسون له قضية ،، معروفين ربعنا ،، مثل الطاسة ضايعة
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الفنان نجاح الموجي تقول إبنتة أنها طلبت سيارة اسعاف لوالدها قبل وفاته بساعتين الاولى قالولها السواق أجازة والثانية عطلانة ونازع الفنان ساعتين وبعدها وصلت عربيتين أسعاف هوه فيه إيه إحنا مين وانتو مين و
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طيب اعترفوا وقولوا السائق غايب ليس موجود ...
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تصرف شجاع وحكيم من زوج المريضة .. والضجة التي اصدرتها ادارة المركز هي فقط لمحاولة تبرير سوء الإدارة وعدم متابعة الموظفين.. اجل اترك زوجتي بين الحياة والموت علشان عيون السائق المختفي؟ أو علشان سعادته
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ولادة لن ينساها الزوجين هههه
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ليش زعلانين الرجال سوا الصح والمفروض يتعاقب مدير المركز والسواقين
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معه حق اجل يخليها تموت وهم باقي يدورون السايق ولا يدرى هو يجى ولا مايجى هذي حاله ولاده كل دقيقه فيها تحط الام والجنين في حاله خطر اذا ماتم التدخل الطبي بوقته
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