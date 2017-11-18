فايز المالكي يستفز نشطاء تويتر بفيديو”مغازلة امرأة متزوجة”.. وهكذا كانت ردة فعل المغردين!

حجم الخط A A A المرصد 29 2٬926 1 ساعة

صحيفة المرصد: انتقد ناشطون الفنان فايز المالكي بعد نشره مقطع فيديو كليب لأغنية تظهر فيه امرأة مع ولدها وقد راحت تشتكي لرجل من اعتداء ابنه على ولدها فما كان منه بعد أن شاهد جمال وجهها إلا أن تغزل فيها وراج يطيح فى ولده ضربا.

وعلق “المالكي” على المقطع، قائلا: “راح فيها .. دبغه دبغ يحبه قلبك” ، فى إشارة إلى ضرب الأب لابنه بعد إعجابه بأمه.

وطالب النشطاء على “تويتر”، المالكي، بحذف المقطع ، فكتب سالم القحطاني: “أن يصبح الأمر عادي بالنسبة للبعض من أن الرجل يعجب بإمرأة متزوجة ويتضح الأمر بأنه عادي.. للأسف أشوف أن هالشي يخالف عاداتنا وتقاليدنا كمسلمين”.

وعلق أبوحسام: “غير لائق هذا المقطع ولا لائق بك والادهى انها تقول ولدي يعني متزوجه لاحول ولا قوة الا بلله يافايز اتق الله يتابعك ملايين”، في حين قال عبدالهادي العجمي: “ابو راكان عيب عيب عيب عليك انتقي قبل البث انت قدوه لاتصير بدون هدف وإلا ذوق”.

وغرد ناشط أخر يدعى مشغل السيف قائلا: “نازل مستواك يا ابو راكان”. فيما رأى البعض أن المقطع عادي حيث علق عبدالعزيز العنزي بالقول :” قلبوا على فايز بسرعة يعني طيب وش فيه الرجال ماسوا شي والمقطع عادي يعني أعجبته الفكرة”.

واختتم ناشط يدعى “حسبي الله”، قائلا”: “وش صاير خير مقطع عادي خير تبون ينزل كل تغريداته عن الفقر خير علامكمً موب صاحيين مقطع عادي وش فيه يعبر عن حنان وحب الرجال معه حساب خاص فيه مهوب تابع وزاره او جهه خاصه او ماشابه ذلك”.

من جانبها، علقت أم إبراهيم :”وش هالخفه اللي فيك؟ المقاطع ذي ماتليق فيك انت قدوة يافايز …وسامحني ياولدي”. وبدوره قال نايف المرواني :” حبيبنا أبو راكان المقطع فيه صورة بنت أولاً وثانيًا: كيف يغرم بزوجة جاره اعلم أنه تمثيل ولكن أنت نزلته ليس للنقد فرجائي تحذف وتذكر أكثر من ٦ ملايين المتابعين أعانك الله على تحمل وزرهم”.