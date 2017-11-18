فايز المالكي يستفز نشطاء تويتر بفيديو”مغازلة امرأة متزوجة”.. وهكذا كانت ردة فعل المغردين!
صحيفة المرصد: انتقد ناشطون الفنان فايز المالكي بعد نشره مقطع فيديو كليب لأغنية تظهر فيه امرأة مع ولدها وقد راحت تشتكي لرجل من اعتداء ابنه على ولدها فما كان منه بعد أن شاهد جمال وجهها إلا أن تغزل فيها وراج يطيح فى ولده ضربا.
وعلق “المالكي” على المقطع، قائلا: “راح فيها .. دبغه دبغ يحبه قلبك” ، فى إشارة إلى ضرب الأب لابنه بعد إعجابه بأمه.
وطالب النشطاء على “تويتر”، المالكي، بحذف المقطع ، فكتب سالم القحطاني: “أن يصبح الأمر عادي بالنسبة للبعض من أن الرجل يعجب بإمرأة متزوجة ويتضح الأمر بأنه عادي.. للأسف أشوف أن هالشي يخالف عاداتنا وتقاليدنا كمسلمين”.
وعلق أبوحسام: “غير لائق هذا المقطع ولا لائق بك والادهى انها تقول ولدي يعني متزوجه لاحول ولا قوة الا بلله يافايز اتق الله يتابعك ملايين”، في حين قال عبدالهادي العجمي: “ابو راكان عيب عيب عيب عليك انتقي قبل البث انت قدوه لاتصير بدون هدف وإلا ذوق”.
وغرد ناشط أخر يدعى مشغل السيف قائلا: “نازل مستواك يا ابو راكان”. فيما رأى البعض أن المقطع عادي حيث علق عبدالعزيز العنزي بالقول :” قلبوا على فايز بسرعة يعني طيب وش فيه الرجال ماسوا شي والمقطع عادي يعني أعجبته الفكرة”.
واختتم ناشط يدعى “حسبي الله”، قائلا”: “وش صاير خير مقطع عادي خير تبون ينزل كل تغريداته عن الفقر خير علامكمً موب صاحيين مقطع عادي وش فيه يعبر عن حنان وحب الرجال معه حساب خاص فيه مهوب تابع وزاره او جهه خاصه او ماشابه ذلك”.
من جانبها، علقت أم إبراهيم :”وش هالخفه اللي فيك؟ المقاطع ذي ماتليق فيك انت قدوة يافايز …وسامحني ياولدي”. وبدوره قال نايف المرواني :” حبيبنا أبو راكان المقطع فيه صورة بنت أولاً وثانيًا: كيف يغرم بزوجة جاره اعلم أنه تمثيل ولكن أنت نزلته ليس للنقد فرجائي تحذف وتذكر أكثر من ٦ ملايين المتابعين أعانك الله على تحمل وزرهم”.
التعليقات
خربت جهودك و سمعتك في لحظة قصيرة .
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فايز المالكي سفير الانسانية ممثل له دور كبير في الوقوف مع الايتام نسأل الله له التوفيق .. اما انه يتغزل فهذه غلطة ولكن عموم الشعب الامن رحم الله يتغزل في اي حرمة بس على الصامت محد يدري عنه
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لو. متزوجة. كان فزع. أبوه. لكنها أرملة.
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قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. حينما تغض بصرك عن محارم الله ، يلقي الله في قلبك حلاوة تبقى معك إلى يوم تلقاه.. لذا عليك بغض البصر عما حرم الله حتى تقي نفسك من الفتن
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رجل نحسبهُ خير و الله حسيبُه مع شاهدناه منه ومن دعمه لبعض المحتاجين ولكن ما قام به و الله أنها لا طامة وعظم هذا الفعل أن يأتيك من شخص وثق فيه الكثيرون و خيب ظنهم فيه مع هذا المشهد الوضيع.
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الممثلين فاضين ولا عنده اي شغله لو كان ظروفه صعب يمشي عدل وينام بدري ويبحث عن رزقه كل صبح المفروض اي شخص فاضي ولديه فلوس وجالس يطقطق ع خلق الله والمساكين يسحب بالسجن مثل ذا والراجحي وغيرهم
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كل الناس لحين يحبون الحياه
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قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ.. يامن تتشبه بالنساء بحجة التسليه والطقطقه والمزاح او غير ذلك .. اتق الله
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الفشل و التهميش يؤدي إلى أكثر من ذلك . فنان فاشل
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هذا كوميدي وفنان من حقه يتغزل في المسلسلات بس لو كان صدق كان جاله مثل الوراعين اللي دبغهم الباكستاني .
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تكفون ادعو نما اخوانكم المتقاعدين ان يرفعون رواتبنا عندنا أسر كبيرة والراتب تحت ٤٠٠٠ ريال تكفون ادعو لنا
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مادريتا
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((((( من يلومه .... من اللي يشوفه .... الدرعة ترعى )))))
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نهاية الشهرة هههه
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اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين
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زمن****
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بسم الله الرحمن الرحيم (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون)
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسسسسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد ⚘🌷🌺🌹🏵💮🌼🌻🌺🌸💐🍂🍃🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱💘💘112
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الي يحب الرسول صلى اللة علية وسلم واصحابة الغر الميامين يحط لايك ولامايحبة يقرا ويسكت
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لماذا بعض المشاهير أصبح كلامهم وتصرفاتهم غير لائقه !! هل أصابتهم لوثة في عقولهم ؟؟
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الممثل فايز ....أنتبه لنفسك من مزالق الطريق وخاصة ايام الأمطار.....
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حتى لو كانت غير متزوجة عيب على الرجل المتزوج يغازل بنسوان خلق الله اذا مايرضاها على زوجته وخواته وبناته فلما يرضاها على الغير
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فايز المالكي وش ذا ياقدوه نجم السناب نجم ****من شفت سناباته دريت انه ****
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هذا زمن ا***😂
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سبحان اللة والحمد للة واللة اكبر
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اهم شي مشاعر زوجته .. بعض الرجال يتغزل في كل النساء دون اي احترام لمشاعر زوجته
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