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“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور
صحيفة المرصد: توقع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ تشكّل سحب وهطول أمطار، يوم غد، كأول يوم من أيام الحالة المطرية المتوقعة بعد مضي 35 يوماً من دخول الوسم.
وغرد “المسند” عبر تويتر قائلا: الآن.. السحب بدأت تتسلل فوق أجواء السعودية، مضيفا: مبدئياً الأمطار متوقعة – بإذن الله – في جدة يوم الثلاثاء المقبل والتغيرات واردة.
وأشار إلى أنه يتوقع انخفاض في درجة الحرارة يبدأ من يوم الإثنين في الشمال، والثلاثاء في الوسط والغرب، ويوم الأربعاء جنوب الوسط، والخميس في الشرق، ولا تغير يُذكر في الجنوب الغربي.
وأضاف: أتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في طريف والقريات نهاية الأسبوع 4 درجات فقط، بينما في الرياض 10 درجات، والله أعلم.
التعليقات
6 - saeed2017-11-18 22:20:04
❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️
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5 - زائر واقعي2017-11-18 21:54:58
تعليق مخالف
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4 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️2017-11-18 21:52:20
ايه خلاص جانا البرد من امس واليوم وقبل امس بعد برد شوي بس اشتد اكثر اليومين ذي . خذ احتياطاتك 👌🏻
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3 -2017-11-18 21:11:06
حقيقه اليوم البرد اشتدد و الشتاء بقا جدا و الله برد عليكم بالبجامه و الحاف ولا تتهاونون بالبرد تزكمت و الحمد لله
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2 -2017-11-18 21:10:35
حقيقه اليوم البرد اشتدد و الشتاء بقا جدا و الله برد عليكم بالبجامه و الحاف ولا تتهاونون بالبرد تزكمت و الحمد لله
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1 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-18 18:56:08
القرد نعمة من اللَّهَ
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بواسطة : الى المعلقين الى يردون على قلم ورحال
حتى الطقطقة مايستاهلوها...
بواسطة :
السيسي خيال عنده خيل الفروسيه...
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