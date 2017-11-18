بالتفاصيل وخلال 3 أيام .. تعرف على نتائج الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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‏‫صحيفة المرصد : أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الثلاثة الأيام الماضية عن ضبط 23938 مخالفا في كافة مناطق المملكة ، منهم 15702 مخالفين لنظام الإقامة و 3883 مخالفا لأمن الحدود ، و 4353 مخالفا لنظام العمل.

جاء ذلك عقب تنفيذ عدد من الحملات الميدانية الأمنية وأخرى مشتركة في كافة مناطق المملكة.

ووفقا للإحصائيات تم ضبط 42٪ منهم في منطقة مكة المكرمة و 19٪ في منطقة الرياض و 11٪ في منطقة عسير و 6٪ في منطقة جازان و 5٪ في المنطقة الشرقية .

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود 394 شخصاً فيما بلغ إجمالي من تم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين 8433 وافدا مخالفاً منهم 7591 رجلاً و 942 امرأة .

يشار إلى أن عدد الموقوفين من السعوديين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 25 مواطناً.

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