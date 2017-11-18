“ضاحي خلفان” يهدد لبنان بمصير قطر
صحيفة المرصد : هدد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، لبنان بإمكانية تعرضها لنفس مصير قطر من المقاطعة، وذلك في ظل تصاعد أزمة استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.
وأوضح خلفان إنه في ظل “تهديد زعيم حزب الله” اللبناني، لأمن الدول العربية، ربما تتعرض لبنان إلى مقاطعة من دول التحالف المتضررة، مشبها حسن نصر الله بالمرشد العام للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي.
نائب رئيس شرطة دبي السابق قال، في تغريدة له على موقع “تويتر”، إنه “في ظل تهديد نصر الله لأمن الدول العربية ربما تتعرض لبنان إلى مقاطعة من دول التحالف المتضررة من تصرفات حسن نصر خامنئي”.
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في ظل تهديد نصر الله لأمن الدول العربية ربما تتعرض لبنان إلى مقاطعة من دول التحالف المتضررة من تصرفات حسن نصر خامئني.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اقصد الكلام وليس الملام
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ماأتوقع مقاطعه بل هناك توقع والعلم عندالله في الأيام القادمه ضربه لحزب اللات في جنوب لبنان بسبب زعيمهم كعبول نصرالله وهناك مثل قديم يقول اضرب الراعي تستأدب الغنم وهذا اللي ينفع مع هاالشرذمه الصعاليك
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وكما قال هتلر (أعطني سلاح ألماني وجندي قحطاني أو غطفاني وسأغزو العالم دون توقف)
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ونقاطع الدول إلي ما تسمع كلامنا خصوصا اننا مهبط الوحي وقبلة المسلمين ولو اعلنا الجهاد ضدهم فلن تقوم لهم قائمة يكفي قبائل قحطان إلي تجمعت أمس أن تغزو نص العالم، والنص الآخر لقبائل غطفان
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شنب منت بهين
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كفو ي خلفان
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