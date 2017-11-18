“ضاحي خلفان” يهدد لبنان بمصير قطر

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صحيفة المرصد : هدد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، لبنان بإمكانية تعرضها لنفس مصير قطر من المقاطعة، وذلك في ظل تصاعد أزمة استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

وأوضح خلفان إنه في ظل “تهديد زعيم حزب الله” اللبناني، لأمن الدول العربية، ربما تتعرض لبنان إلى مقاطعة من دول التحالف المتضررة، مشبها حسن نصر الله بالمرشد العام للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي.

نائب رئيس شرطة دبي السابق قال، في تغريدة له على موقع “تويتر”، إنه “في ظل تهديد نصر الله لأمن الدول العربية ربما تتعرض لبنان إلى مقاطعة من دول التحالف المتضررة من تصرفات حسن نصر خامنئي”.

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