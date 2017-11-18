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بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها
صحيفة المرصد : هزت لبنان صباح السبت جريمة “مروعة” حيث أقدمت عاملة منزل من التابعية الإثيوبية على ذبح مخدوميها.
ووقعت الجريمة في تمام الساعة التاسعة صباحا في منزل كل من شارل وليم سكاف مواليد 1952، وزوجته سهى كمال حتي مواليد 1960، في منطقة الرابية في قضاء المتن (جبل لبنان).
وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن سهى نقلت إلى مستشفى قريب في المنطقة بحالة حرجة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، فيما يخضع الزوج إلى عناية طبية ، بحسب العربية نت .
وقد ألقي القبض على العاملة من قبل شرطة بلدية الرابية، وتم تسليمها إلى شعبة المعلومات وهي تخضع للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة بناء على إشارة النيابة العامة.
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التعليقات
( عدد التعليقات 10,373 )22 - الرحااال
لن نعم الشعب الاثيوبي كاملا..لكن يوجد لدينا عقل..ونعلم ان نسبة من الاثيوبيات يمتهنون القتل..ومع هذه النسبه حتى لو كانت 1%..كيف تؤمن ع اهلك ان تستقدم منهم..اعوذبالله من البشر عندما يتمكن منهم ابليس 💚
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21 - مسفر2017-11-18 22:01:30
الي يجيب عماله افريقيه الى بيته ماهو بصاحي عماله مجرمه تجيب الهم في البيت
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20 - زينب...2017-11-18 21:15:26
من زمان والاثيوبيات يذبحن اللبنانيات .اتذكر حادثة قتل خادمه لسيدة حامل .واخرى قتلت طفله بعد إطفائها لكاميرات البيت جرائمهن موثقه في يوتيوب .ولا دخل لسوء المعامله بل سوء اختيار العامله؟
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19 -2017-11-18 20:54:03
الى البنانين الم تتعضوا من الاثتيوبين و جرائمهم في السعوديه بقتل الاطفال بلا سبب نصيحة لمن لديه خادمة اثيوبيه في لبنان او خارج لبنات عليك بانهاء التعامل معها و تسفيرها باسرع وقت
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18 - صنيدح2017-11-18 20:41:14
16 لاسوء معامله ولاشئ هذه طقوس لديهم ولابد من القتل حتى يفوزوا برضوان الله (هذا معتقد لديهم) نتمنى ان مسئولينا تعلموا من الماضي المريرالذي مربأخواننا وأخواتنا هنا وأن يرحم ربنا من استشهد وخاصه الاطفال
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17 - ابو صالح سكري2017-11-18 20:25:42
ت 13 مفيش لاسيف ووولا اعدام المحامي مجرم وو لايخاف من الله في كثير دول العالم اهم شي افلوس افلوس
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16 -2017-11-18 20:19:43
فيه سوء معاملة للخدم عموما بلبنان وقتل منهن كثيرات وحالات انتحار
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15 - صنيدح2017-11-18 20:17:11
هذا الخبر هديه للمسئول لدينا الذي يحاول بشتى الطرق ادخال هذه الجاليه الى بلادنا واذا بالفعل استطاع بنفوذه ادخالهم وارتكبوا الجرائم فيجب محاسبته وذلك حسب تصريحه السابق مسئول لجنه الاستقدام بغرفه الرياض
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14 - زائر2017-11-18 20:11:20
اللحوج دولا مجرمين نرجو ابعادهم فورا من بلادنا
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13 - س2017-11-18 20:08:28
السيف الاملح يا بو عون وإلا المشنقة الملحا يا بو عون
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12 - حسام2017-11-18 20:02:19
خلصنا من اخبار مصر جابولنا اخبار لبنان هههههههههههه
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11 - لا اله الا الله2017-11-18 19:58:42
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
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10 - رامي2017-11-18 19:52:36
هذا الجنسيه هل الى الان يتم استقامهن داخل الدول العربيه ولكن هذا قضاء الله و قدره لهذه العائله المشكله العائله كبرين في السن عليها من الله ماتستحق مجرمة اكيد مسيحيه او اي ديانه غير الاسلام
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9 - مواطن فاهم السالفة2017-11-18 19:47:35
اثيوبيا ونيجيريا والدول الإفريقية غير العربية فيها عقائد غريبة. مثل التقرب بالذبح اعتقاد ان الأطفال بهيئة معينة هم متعاونين مع الشياطين.. الخرافات مواصلة في ثقافتهم.. لذلك ابتعدوا عنهم نصيحة مجرب
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8 - أبوعُمر2017-11-18 19:34:17
يازائر من الكواكب 2 مهما كان السبب فهذا ليس عذراً لها ولغيرها أن تقتل؟يوجد شرطه ومحاكم وسفارة بلادها
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7 - داعس عليهم بس لازم كذا التغيير😣😣2017-11-18 19:30:53
علمنا حتى لبنان يستقدمون شغالات !!! ومن اثيوبيا بعد 🙄🙄🙄🙄🙄🙄
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6 - ❗️عالم غريب عجيب❗️2017-11-18 19:28:19
جربو تعيشو سنه بلا خادمه وتعاونو فيما بينكم وراح تحسون بفرق وبراحة نفسيه وصحه ونشاط بدني
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5 -2017-11-18 19:26:30
مو على اساس الاجنبية ماتطلب خادمة؟؟ شوفوا هذه اللبنانية طالبه خادمة؟؟
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4 - ❗️عالم غريب عجيب❗️2017-11-18 19:23:29
يجب على أهل البيت جميعاً التعاون فيما بينهم من الطبخ ونظافة البيت وتوصيل المشاوير الضرورية لعائلته
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3 - ❗️عالم غريب عجيب❗️2017-11-18 19:21:13
بعض الناس للأسف تجده ساكن في شقة او دور وزوجته متعافيه وعنده بنات شابات صبايا ويجيب خادمه؟
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2 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-18 19:20:23
أكل حقوق الناس من أكبر الجرائم
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1 - ❗️عالم غريب عجيب❗️2017-11-18 19:18:09
أستغرب من الذين مازالو يستقدمون ويأتون بخدم من أثيوبيا ؟؟ مع احترامي للطيبين منهم
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بواسطة : الى المعلقين الى يردون على قلم ورحال
حتى الطقطقة مايستاهلوها...
بواسطة :
السيسي خيال عنده خيل الفروسيه...
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