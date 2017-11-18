بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

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صحيفة المرصد : هزت لبنان صباح السبت جريمة “مروعة” حيث أقدمت عاملة منزل من التابعية الإثيوبية على ذبح مخدوميها.

ووقعت الجريمة في تمام الساعة التاسعة صباحا في منزل كل من شارل وليم سكاف مواليد 1952، وزوجته سهى كمال حتي مواليد 1960، في منطقة الرابية في قضاء المتن (جبل لبنان).

وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن سهى نقلت إلى مستشفى قريب في المنطقة بحالة حرجة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، فيما يخضع الزوج إلى عناية طبية ، بحسب العربية نت .

وقد ألقي القبض على العاملة من قبل شرطة بلدية الرابية، وتم تسليمها إلى شعبة المعلومات وهي تخضع للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة بناء على إشارة النيابة العامة.

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