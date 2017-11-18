الرئيسية / شاهد .. شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء
شاهد .. شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لشبان يعتدون على مواطن بالأحساء .
وأظهر الفيديو الشبان وهم يستقلون سيارة ويتتبعون مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أثناء سيره في أحد الطرق بقرية “قارة” بالأحساء ، حيث توقف بجانبه وأخذوا يسحبون منه الأداة التي يستخدمها لكسب رزقه .
فيما ترجل أحدهم من السيارة واستمر في مضايقته ، وسط ضحكاتهم .
ودشن النشطاء هاشتاق #الاعتداء_على_مواطن_في_الاحساء ، طالبوا من خلاله محاسبتهم لما فعلوه ، ووصفوا الموقف بأنه مثير للاشمئزاز .
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
#الاعتداء_على_مواطن_في_الاحساء— صابر المضحي (@SModhi) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
رجل يطلب رزقه في قرية ( القارة ) ويأتي اشخاص من نفس قريته ليعتدوا عليه بستهزاء
pic.twitter.com/bdtd9V9sXQ
التعليقات
121 -2017-11-18 22:49:55
ت94 ت 104 لكن السالفة مو كذا ﻷنكم عارفين هالشي والسبب واضح انكم ناس قلوبكم سوداء حاقدة على الغير والا لو ان سالفة ممثالة سواها ناس من مذهبكم ترضى اقول لك هذا تربية مذهبكم وان مذهبكم يحث على هذا الفعل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
120 - حلم الوطن2017-11-18 22:49:20
بيض الله وجهك تعليق ١١٢ احسنت أحسن الله إليك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
119 - اعشق ثراها2017-11-18 22:49:17
رحاال ليش متنرفز من الخبر!! هدي اعصابك واشرب عصير الليمون مع النعناع يفتح الشرايين والاورده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )118 - الرحااال
ت 112..انا اتحدث عن التشدد في كل الأديان والمذاهب..لكن من يستقل اي تعليق لكي يعج بالطائفيه فنحن له بالمرصاد..التشدد فقط..حتى لمن لادين له..التشدد ابغضه ك بغضي ل ابليس..لعن الله المتشددين في كل دين 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
117 - برشلونه2017-11-18 22:44:59
108 ت ودي اصدق بس قويه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
116 - حلم الوطن2017-11-18 22:44:37
رحال والله العلي العظيم انا مش متشدد لكن هذولي معفنين لا يمثلون الشعب السعودي ابداً وبصراحه انا اشوفك انت بعد متشدد لأنك جالس في مهاترات انت وقلم الحقيقه مع الناس كلهم وهذا من مرض وحقد في قلوبكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
115 - بصائر للناس2017-11-18 22:43:48
لا اصدق ان اناس بهذا السن يعملون مثل هذه الافعال قد يكون تمثيل او الغرض زيادة المشاهدين للمقطع او هناك شيء آخر اما ان كان حقيقة فمصيبة كبيرة حقا ماذا تركوا للمراهقين ! ننتظر نتائج التحقيق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
114 - صادق2017-11-18 22:40:57
قمه التخلف والغباء وباذن الله يمسكون قريب وياخذون جزاهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
113 - حلم الوطن2017-11-18 22:37:19
بطني مغصني من الزعل عليه مسكين. رايح يطلب الله وهذولي ماخذينه للتسليه وباين مش اول مره لكن الله يمهل ولا يهمل حتى لو هو يتنازل نطالب باللحق العام وبأشد عقوبه عشان تكون ردع لغيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
112 -2017-11-18 22:37:08
ت94 ت 104 كلن يمثل تربيته وبيته واهله وبيئته الي تربى فيها لا تقحم مذاهب بالسالفة فلا يوجد اي مذهب او اي دين يحث على الاخلاق السيئة كل الاديان حتى المحرفه الحاليه بل هالامر ما يقر به حتى عاقل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )111 - الرحااال
لقد سحقناكم يامتشددين..💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
110 - كلام وسطي2017-11-18 22:35:12
أنا سني من أهل الأحساء لكن هي قرية القارة وليست قارة تجاور القرية الدالوة والتوثير وهي من القرى ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
109 - حلم الوطن2017-11-18 22:34:59
والله لو الامر بيدي لأحكم عليهم اقل شي ٥ سنوات سجن هذولي ما يخافون الله سبحانه وتعالى عاملين منه تسليه وشغالين على قطع الطريق عليه هذولي لازم لهم عقاب صارم لقاء الضرر به والتصوير وقطع الطريق عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )108 - الرحااال
نحن ايها المتشدد..جنود ل الوطن، ولن نتركه الا تحت التراب..وطن عشقناه ونضحي بأرواحنا فداءا له..لن نطلق رصاصه ع وطن احبيناه واحبنا..سنقف صامدين امامكم يامتشددين..ولن يهنى لكم بال ونحن خلف الوطن 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
107 - سعودي2017-11-18 22:31:34
يطيعون المعممين طاعه عمياء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
106 - سعودي2017-11-18 22:30:18
يحبون الخميني اكثر من اباءهم وامهاتهم ياله من مرض خطير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
105 - اسكود2017-11-18 22:29:06
هؤلاء اشباه رجال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )104 - الرحااال
دور غيرها يامتشدد..مجوسي ايراني ماتمشي..كتبكم اعيدوا صياغتها وكتابتها مع هذا التطور..ابحث عن مسمى جديد حتى يصدقك التباع امثالكم..زمنكم ولى ولن يعود..لن يعود ونحن سدود امام طغيانكم 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )103 - الرحااال
ايها المتشددين..لعبة ان هذا خميني او مجوسي..لعبه انكشفت..ابحث عن غيرها هذا ان سمحنا لك بالكلام..انا ع يقين انك تعلم نحن لاننتمي الى هذا المتشدد الخبيث، الذي اشبع اتباعه حقد ع حقد حتى اهلكوا الأرض 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
102 - سعودي2017-11-18 22:25:00
الفكر المجوسي العفن يعشش في قلب الر خال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,373 )101 - الرحااال
ايها المتشددين..لعبتكم ع عقول السذج من اتباعكم لم تعد تنطلي ع الشعوب كلها..جريتوا اتباعكم المتشددين خلف كلمه تطلقونها حتى يصدقونكم، مجوسي ايراني..لعنة الله عليكم وعلى ايران والخميني،انكم عار ع الدين💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )100 - الرحااال
ايها المتشددين..الزمن لم يعد لكم فيه اتساع..زمنكم فريد من نوعه..زمن كله ضياع في ضياع..سنوات الضياع الهالكه ل الاوطان..سحقناكم وقطعنا دابركم..لن تفيد كتبكم المتشدده الآن..احرقوها لتنظف قلوبكم،متشددين💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
99 - سعودي2017-11-18 22:20:04
لا يتبع مذهب الخميني الا المرضى الذين لا عقول لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
98 - سعودي2017-11-18 22:18:24
لعنة الله على الخميني والخمائني وحسن نصر الله ومن يتبعهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )97 - الرحااال
اين انتوا يامتشددين الآن..لم يسمع لكم حس، العب دخل قلوبكم..وتخالفت اضلعتكم، انهيناكم يامتشددين واصبحتوا تحت الاقدام..واذا رفعنا ارجلنا وسمعنا نباحكم..اعدناها ع رقابكم..لقد لثقكم حتى الحيوانات..انتهى💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
96 -2017-11-18 22:16:54
رخال شكلك تبغى نتجمع عليك***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 - ابو العز الدمشقي2017-11-18 22:16:44
83 - الرحااال يخربيتك شو فنان في تغيير الموضوع ..!! وخلينا في جماعتك وشو بيعملوا ياغليز
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
94 - سعودي2017-11-18 22:15:56
هلك الخميني وبقي فكره الخبيث يحمله المرضى الذين يؤمنون بالخرافات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 - كراش2017-11-18 22:14:45
هذولا شكلهم مايخافون الله في المرضى والمساكين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
92 - سعودي2017-11-18 22:14:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - سعودي2017-11-18 22:13:30
اهل الخرافات الذين حرفوا الدين هم من يصدقون بعودة الامام الغائب اكثر من الف سنه نايم ويصحى بتالي الزمان خخخخخ
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
90 - ابو العز الدمشقي2017-11-18 22:12:48
قلومه خبريني شو فاضل على عدتك صدقيني مستعجل بدي اخطبك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - تفاني واخلاص2017-11-18 22:12:41
ربي يبلاكم بالمرض وحسبي الله عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
88 - سعودي2017-11-18 22:11:40
الرحال سلملي ع اللي دخل السرداب من اكثر من الف عام مذهب خرافه ودجل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
87 - الشافي المتعافي2017-11-18 22:11:26
***الله عليكم كلاب عديمي تربية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )86 - الرحااال
اعتاد الشعب عليكم ايها المتشددين..من يقف صامدا اسدا امام نعاجكم..قلتوا مجوسي ايراني..قولوا ماتقولون، لقد انكشفتوا فلم يسمع لكم الآن..الا شياطينكم في اوكاركم الخبيثه،لن تستطيع ان تبوح بها امام الملأ 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
85 -2017-11-18 22:10:20
وين بيروحون ساعات وهم محضرين .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - محمد الشهري (🌎)2017-11-18 22:09:41
اللهم سلط عليهم ما يستحقون هذول الفجرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )83 - الرحااال
انتهى زمنكم،زمن الغفله والضياع،زمن التشدد والخداع،امتلأت جيوبكم من الكذب، لم يتبقى لكم الا النباح خلف الأجهزه،جففنا اقلامكم،ومزقنا كتبكم،اما الآن،اما تتبعون مانقول،او سنطردكم الى كهوفكم..متشددين 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - عباس كاتم الانفاس..2017-11-18 22:07:42
*** الله عليكم دشير شوارع اقسم بالله إنكم جبناء وحاطين شجاعتكم المزيفة على هالمريض المسكين. انا دايم اطلب الله اني اشوف مثل هالاشكال السلاتيح متلبسين باذيتهم لأحد يارب اشوفهم والجو صافي ومافيه مخلوق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
81 -2017-11-18 22:06:39
! شوية شباب متهور يمزحون مع واحد صحيح ان المزح ثقيل ولا يليق ابدا لكن شنو دخل المذهب بالسالفة!كلن يمثل تربية بيته واهله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - سعودي2017-11-18 22:03:59
الرحال من ربع الخميني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,373 )79 - الرحااال
المتشددين..قلوبهم لونها ك لون الغراب،لاتنبض الا حقدا وكرها ل البشريه،يعشقون المجرم القاتل،ويكرهون المسالم الطيب،احاسيسهم حيوانيه،لايرحمون بل يعشقون الموت ل البشر، نعم قتلناكم بأقلامنا وكتبنا نهايتكم💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 -2017-11-18 22:01:48
اي سالفة لازم يدخلون فيها الطائفية ههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 -2017-11-18 21:59:40
رخال شكلك تبغى ن****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 - مسفر2017-11-18 21:59:23
قلة حيا ووقاحه لابعدها اليس فيهم رجل رشيد اشباه رجال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,373 )75 - الرحااال
المتشددين..حرفوا في تفسير آيات الله،ليسهل لهم تنفيذ مايخططون له،المصيبه انهم غسلوا ادمغة تباعهم وصدقوهم فيما يقولون،حتى ذهبت من قلوبهم الرحمه،وحل محلها العذاب،العذاب الذي يتفاخرون به بأنهم شيطاين 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 -2017-11-18 21:56:16
لاتردون على المدعو قلم التقيه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - بدون كلام2017-11-18 21:55:22
63 - قلم كربلاء اقول روحي خلصي عدتك ولا يكثر هرجك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - مواطن ١2017-11-18 21:55:01
باختصار يمكن الليله بالكثير الفجر وهم في السجن وسيعاقبون أشد العقاب اعلموا أيها الاغبياء بعملكم هذا هو ارهاب مواطن أمن نحن في بلد الحزم والي غدا ناظره ستندمون ياحوش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - سلوى2017-11-18 21:54:37
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم أقذر الناس من يتسلط على الضعيف اللهم يارب المستضعفين أرنا قوتك وبطشك عليهم مثلما رأينا قوتهم وبطشهم على هذا الضعيف المغلوب على أمره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 10,373 )70 - الرحااال
المتشددين..اعداء ل الدين والوطن،لهذا نشكر قيادتنا الرشيده ع قص السنتهم وتحجيم عددهم ومنعهم من الظهور امام الملأ،لقتل افكارهم السامه الهدامه التي لم يسلم منها وطن،لايهمنا من تكون يامتشدد لكن نحن هنا 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - كاتم الأحزان2017-11-18 21:49:02
اقسم بالله يالجبناء لن تهنأ اعينكم بالنوم .. لاقدرتم انسانيته ولامرضه العقلي وفوق هذا ضاربينه بصاعق كهربائي والله وهذا قسم عظيم لن تفلتوا دون عقاب يااشباه الرجال والساعات القادمه بيننا باذن الله تعالى
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 10,373 )68 - الرحااال
المتشدد..لايهمه ماحصل، يرى بعين حقده الدفين ان يأخذوا جزاهم،ليس من اجل فعلهم بل من اجل مذهبهم،ويتمنى ايضا ان يعاقب ذلك الرجل الذي اهانوه..عقول متشدده لاينفع معاها الا حرق كتبهم الضاله التي انتجتهم 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
67 - ابو العز الدمشقي2017-11-18 21:46:10
ت 33 - Ymni mahbob هاد بيمدح في الباكستاني كتير ..!! من غير مابتحكي مغروف السر .. يخربيتك شو غليز
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
66 - الخالدي2017-11-18 21:45:57
قارة حي في الاحساء يسكن***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 -2017-11-18 21:45:49
ما يضر ***حقد من كان قلبه اسود عليهم!***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,893 )64 - قلم الحقيقه
49 \\\ يالأخونجية الصحونجية قلنا لكم لاتقتربون من حد الموس لقلم الحقيقه ضربته لأعناقكم أشد من ضربة سيف مسموم .أخونجي صحونجي للخلف در ههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
63 - محمد الجعيد2017-11-18 21:43:12
والله انكم رخوم تشطرون على هذا المسكين الله ينتقم منكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,893 )62 - قلم الحقيقه
وسيف حكومتنا الرشيدة بيحلق لحاكم جميعآ أخونجيتكم على صفويتكم كلاب البغدادي والقرضاوي وخنازير الصفوي الايراني ههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,457 )61 - ابونواف...
الله لايوفقكم الله ينتقم منكم الله يسلط عليكم ملائكة عذابة يا ارذال الارض سبحان من فضحكم ليقتص الله له منكم فمن لم يربية اهلة تربية الدولة وممكن فعلكم الشائن هذا يفتح باب رزق لهذا المسكين المستضعف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,893 )60 - قلم الحقيقه
49 \\\\ المعمم أبو دقن حلق لحية اأخوك الأخونجي الصحونجي الأخواني وتركه بدون دقن ههههههههه وقام يطقطق عليه وأأأأأأأأأنت تتفرج لاحيلة لك ولا قوة ههههههههههه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
59 - مرزوق2017-11-18 21:33:34
حسبي الله ونعم الوكيل هذي حرابة وخطف وسلب اشباه الرجال القذرين وين الشهامه والعطف والاحترام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - السعودية العظمى2017-11-18 21:29:47
اللي ما يربونه أهله تربيه الـــــحـــــــكـــــــــــومـــة
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
57 - محمد علي2017-11-18 21:29:47
ياليت يقبضوا عليهم وتشهر اسمائهم اولاد الحرام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - 1232017-11-18 21:27:57
ارجوا تقديم بلاغ خطف وارهاب الناس هناك من هذا المشهد ... ابو من جمعكم يا حثاله البشر تتجمعون على هالمسكين ومراجلكم عليه حسبناالله ونعم الوكيل فيكم ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
55 - -2017-11-18 21:24:07
السجون تربيهم إن شاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
54 -2017-11-18 21:23:46
والله لم اتصور ان الحقاره تصل في بعض البشر الئ هذا المستوالكن اسئل الله ان ينتقم منهم عاجل غير اجل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
53 -2017-11-18 21:23:34
صدر الان توجيه عاجل جداً بالقبض عليهم واحالتهم بالتحقيق فوراً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - همسات2017-11-18 21:21:20
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ياخسارة الشنب في وجيههم يبي لهم بالنعال الله يسلط عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
51 - 442017-11-18 21:15:34
والله من ثقالة الدم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - ....2017-11-18 21:11:58
الله يتسلط عليكم مثل ماتسلطوا على هالضعيف ..المرااجل ماتطلعونها الا على المسكين ..ياكلاااب
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
49 - قلم الكوفيرة تبحث عن عريس وياحبذا يكون معمم2017-11-18 21:05:14
ت 44 - قلم النجف ماذا اصاب عيونك ياقلومه يوجد معهم معمم بدقن
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 30,893 )48 - قلم الحقيقه
وتحويلهم للقضاء الشرعي ليقول كلمته فيهم بانزال أشد العقوبات عليهم من سجن مددآ طويلة اضافة لجلدهم والتشهير بهم .مؤكد أن هذه الكلاب النجسة ليس هي المرة الأولى التي يتعرضون بها للمجني عليه ولهم سوابق معه
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
47 - ر س ا م2017-11-18 21:02:08
33 - Ymni mahbob ورع الباكستاني
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
46 -2017-11-18 21:01:42
٣٣ ان شاء الله قريبآ يتم ترحيلكم لاعمامكم الحوثين و تنحرمون من نعم السعوديه عليكم ياخونه ***جيهمكم حثاله بشر
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
45 - فؤاد2017-11-18 20:57:49
والله والله والله ان سبب مشاكل الدنيا ابو سراويل صفر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,893 )44 - قلم الحقيقه
من هنا ومن هذا المنبر الحر لصحيفة المرصد نناشد أمير المنطقة الشرقية شخصيآ أن يولي هذه الجريمة النكراء اهتمامه المباشر ويأمر فورآ الأجهزة الأمنية بملاحقة هؤلاء المجرمين الشواذ واعتقالهم والتحقيق معهم .
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
43 - ضمائر مخزونه2017-11-18 20:55:58
رد 41 - قلم الحقيقه اقول خلصي عدتك انتي بس ومالك ومال هالسوالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
42 - شخبوط2017-11-18 20:53:48
39 - طيري مالك ههههههههههههههههههههه مايبيلها كلام واضح من اسلوبه انه مياس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,893 )41 - قلم الحقيقه
هؤلاء الشرذمة من كلاب الشوارع لايجب تركهم دون عقاب لهم قوي ورادع وضربهم بيد من حديد لاترحمهم والبحث عنهم والتعرف عليهم واعتقالهم.فما ارتكبوه جريمتين جنائية وأخلاقية ويبدو أن المجني عليه يعرفهم جيدآ.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
40 - ام خالد2017-11-18 20:52:20
نتمنى نشوف عقوبتهم علانيه اي عقوبه لا يعلن عنها وتكون أمام أعين الناس مامنها فايده يجب التشهير بأسمائهم وتكون عقوبتهم رادعه لكي يكونو عبره...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - طيري مالك2017-11-18 20:50:08
33 - Ymni mahbob💫💫💫 // وش عندك طاير بالباكستاني الظاهر ان فيه باكستاني ينيشك
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
38 - طميم2017-11-18 20:47:45
اصبرو بيجيبونهم الانذال وبنشوف بطولاتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - في هذا الزمن2017-11-18 20:45:13
كثيرون هم الذكور ولكن قليلون هم الرجال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - رامي2017-11-18 20:42:15
نسئل الله العظيم ان يجعل مابه فيهموان يعيق صحتهم و يسلط عليهم الشر و الاشرار و عذاب النار اللهم امنع الحركة في ايديهم و اقدامهم ياكريم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - ق.خ2017-11-18 20:42:14
بأمر أمير المنطقة..... توجيه بسرعة القبض عليهم ومحاسبتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
34 -2017-11-18 20:40:26
حسبي الله ونعم الوكيل نشوف باذن الله فيهم يوم ويتصورو وهم في اوضاع مذله.. لايقدرون علي الدفاع عن انفسهم وعيونهم تسكب الم ودم ونحن نشاهد ونصور..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
33 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-18 20:40:13
الشجاعه رجوله والردى ذله . ان شاء الله يطيحون لهم في باكستاني ولا يمني كان قالوا شنوا هذا الباكستاني ايش قده قوي ابن الحرام عورنا.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
32 - مرسال غامد2017-11-18 20:38:37
أمنية أن نسمع بعقوبات رادعة لهولاء الحيوانات ومن هم على شاكلتهم ! أمنية أمنية أنية فهل تتحقق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
31 - بدون كلام2017-11-18 20:37:15
ياليت يخلوني احقق معهم ياحلالالالاه وخاصة المعمم ابودقن الي يسترجل على المعاق
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
30 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-18 20:35:22
اه لو كان يمني او باكستاني
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
29 - معمم غبي2017-11-18 20:34:37
راضعين الحقد من 1000 جد
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
28 - عمائم الشر2017-11-18 20:31:11
هذا غيض من فيض فعند ابناء العلقمي الكثير من الحقد والنجاسة والقذارة
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
27 - جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه ... والأجمل أن يعيش من أجله ...2017-11-18 20:28:56
20 - الرحااال / هؤلاء من طائفتك التي صدعت برؤوسنا فيهم .. اصبحتوا تنهشون بعضكم بعض
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
26 - حماده2017-11-18 20:27:02
قلوب خاليه من الرحمه الله ينصرهذاالمسكين عليكم يابهايم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
25 - صنيدح2017-11-18 20:26:32
هذا ليس اشمئئزازفقط هؤلاء هم كلاب الشوارع والى الان لم تحدث الكوارث عند قياده المرأه فسترون العجب العجاب من امثال هؤلاء الكلاب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
24 -2017-11-18 20:26:15
إلى 20 رخاال هذولي من جماعتك
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
23 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-18 20:26:08
كم تمنيت ان هذا المعاق باكستاني .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
22 - سيطرة ღღ2017-11-18 20:24:50
عملاء المجوس لم يسلم من شرهم حتى ابناء جلدتهم وطائفتهم
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
21 - محمد علي2017-11-18 20:24:50
بغض النظر عن مذهبهم يجب معاقبتهم على دنائة اخلاقهم ومافيه ديره مافيها مقبره
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 10,373 )20 - الرحااال
عقول متشدده..ماتت الرحمه في قلوبهم..الشيطان وجد القلب له موطنا..فسكنها ، اعوذ بالله من افعال لاتمت ل الانسانيه بأي صله..لو ان هذا المشهد في الغرب لأخذوا جزائهم فوري..وهنا لن يهربوا من القانون 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
19 - قلم الحقيقة2017-11-18 20:16:13
هؤلاء أذناب المجوس لا بد من سحلهم تحت اشراف هذا المسكين الضعيف وسحلهم في شوارع العوامية حتى يكونوا عبرة لمن خلفهم
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
18 - بنقالي يعشق الدمام2017-11-18 20:15:59
تم القبض عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 -2017-11-18 20:15:55
ماذا يعني ذلك؟؟ لن اتحدث عن الدين ولا عن الانسانيه ولا عن الاخلاق ولا عن القيم فلا يخالجني شك ان هؤلاء لايعرفونها واتسأل هل امنو العقاب حينما اساءو الادب على هذا الشخص الشريف؟ ننتظر رد جهة الاختصاص
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
16 - مانع القحطاني2017-11-18 20:14:17
الصحه والفراغ من عوامل انحلال بعض الشباب وهؤلاء ينعمون بنعم والله لو كان احدهم في دوله غير السعودية ما ينعم بها وذلك من فضل الله . "إن تم القاء القبض عليهم فهذا طيبٌ وان لم فالقبضُ عليهم مطلبوا"
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - النشبة2017-11-18 20:14:04
هؤلاء من أذناب المجوس نجوس لا يعرفون الرحمة ماذا فعلوا بمواطنيهم في العراق وسوريا واليمن هؤلاء يقبض عليهم ويسحلون في الشوارع بإشراف هذا المسكين حتى يأخذ حقه
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
14 - ابوفهد2017-11-18 20:12:29
قمة البطره والإجرام إن شآء آلله يأخذوا عقابهم ويسجنوا ويجلدوا ويغرموا لصالح المظلوم والمعتدى عليه هؤلاء فاسدين لايجب رحمتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
13 -2017-11-18 20:11:33
اشباه الرجال لعنه الله عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
12 - اموله2017-11-18 20:11:24
لايكون ركبوه معاهم وش يبون فيه يسحبونه ويقول اركب وافتح الباب حسبه الله عليهم مسكين انتهى المقطع وهم يلحقونه الله يستر عليه منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
11 - العامري1112017-11-18 20:09:08
احمدو ربكم اني مو ملك او قاضي ... لكان حكمت عليكم بضرب اعناقكم بالنعال ثم بالسيف وقطعتكم اوصال وفرمتكم ..... فورا وبدون تحقيق
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
10 - هؤلاء2017-11-18 20:07:46
خسة المجتمع فيجب سحلهم وتعليقهم من ارجلهم. هم المفسدون في الارض قاتلهم الله دنيا واخرة 🤛
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
9 - ابويوسف الهلالي2017-11-18 20:05:36
ازهلوهم الليدماربوه اهله يربونه الرجا-يل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - تركي2017-11-18 20:04:33
يبيع صكوك الجنة من معمميهم
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
7 - منصور2017-11-18 19:59:33
هؤلاء اكيد إنهم ***لابارك الله فيهم رجال يبحث عن لقمةعيشة وهم يتمسخرون عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
6 - طنطل2017-11-18 19:54:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - أصيل2017-11-18 19:54:14
بإذن الله ( رجال الداخلية ) يبردون حرة المسكين وياخذون بثأره .. حسبنا الله عليهم الهمج .
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
4 -2017-11-18 19:53:45
حسبي الله عليهم الله لايوفقهم وش خلوو لغير المسلمين ليش العنف والقسوة وين الرحمة والانسانية
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
3 - حساوي2017-11-18 19:53:30
هولاء قليلو ادب ويجب محاسبتهم عبرة لغيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
2 -2017-11-18 19:52:52
من اللهجة المعفنة باين انهم ******
لا يعجبني(8) اعجبني(4)
1 - زائره2017-11-18 19:48:32
اشباه الرجال ناقصين عقل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الى المعلقين الى يردون على قلم ورحال
حتى الطقطقة مايستاهلوها...
بواسطة :
السيسي خيال عنده خيل الفروسيه...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمةالمرصد 0 257 5 دقائق
بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”المرصد 39 3٬298 3 ساعات
بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتهاالمرصد 22 7٬688 4 ساعات
“ضاحي خلفان” يهدد لبنان بمصير قطرالمرصد 31 2٬377 5 ساعات
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !المرصد 105 3٬346 2 ساعتين
شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسياالمرصد 34 8٬829 3 ساعات
انا لست مزهرية في الحلقة .. “جمال عارف” يغادر أكشن يادوري بسبب تجاهل “وليد الفراج” له !-فيديوالمرصد 71 19٬266 17 ساعة
وليد الفراج: جمهور الهلال يترقب النهائي .. والنصراوي عايش أحلى “ويك إند”المرصد 28 2٬190 21 ساعة
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!المرصد 82 15٬681 23 ساعة
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صورالمرصد 5 8٬518 يوم واحد
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتكالمرصد 206 13٬625 يوم واحد
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!المرصد 35 11٬979 يومين
اخبار منوعة
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالموكالات 14 3٬112 2 ساعتين
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”المرصد 25 4٬610 7 ساعات
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!المرصد 52 4٬702 15 ساعة
شاهد دنيا بطمة تغني و تبكي على الهواء بسبب حلا التركالمرصد 39 5٬560 22 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساءالمرصد 121 4٬822 3 ساعات
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويتالمرصد 47 4٬518 6 ساعات
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجيةالمرصد 44 11٬890 يوم واحد
بالفيديو .. “أزمة البصل” بالكويت تشعل شجاراً في سوق الخضارالمرصد 28 4٬906 يوم واحد
اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعوديةواس 12 1٬545 5 ساعات
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صورالمرصد 23 2٬499 يوم واحد
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬653 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالمالمرصد 35 9٬202 24 ساعة
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 15٬347 5 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬660 6 أيام
اخبار اقتصادية
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !المرصد 10 1٬865 16 ساعة
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموالالمرصد 8 4٬143 يومين
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!المرصد 120 17٬402 يومين
ضريبة القيمة المضافة تشمل النقل المحلي وتذاكر الطيران .. وهذة النسبة المقررة – صورةالمرصد 46 4٬909 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬858 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬697 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬765 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬586 شهر واحد
الاخيرة
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صورالمرصد 6 5٬305 4 ساعات
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأولالمرصد 1 1٬005 24 ساعة
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياضالمرصد 19 5٬131 4 ساعات
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!المرصد 8 5٬110 يومين
كاريكاتير