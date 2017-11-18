شاهد .. شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لشبان يعتدون على مواطن بالأحساء .

وأظهر الفيديو الشبان وهم يستقلون سيارة ويتتبعون مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أثناء سيره في أحد الطرق بقرية “قارة” بالأحساء ، حيث توقف بجانبه وأخذوا يسحبون منه الأداة التي يستخدمها لكسب رزقه .

فيما ترجل أحدهم من السيارة واستمر في مضايقته ، وسط ضحكاتهم .

ودشن النشطاء هاشتاق #الاعتداء_على_مواطن_في_الاحساء ، طالبوا من خلاله محاسبتهم لما فعلوه ، ووصفوا الموقف بأنه مثير للاشمئزاز .

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