شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا
صحيفة المرصد :انتهت مباراة الهلال مع أوراورا الياباني بالتعادل بهدف لكلٍ منهما في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
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شاهد: الهدف الأول لفريق أوراوا الياباني في مرمى الهلال
الهدف الاول لفريق اوراوا الياباني في مرمى الهلال#الهلال_اوراورا pic.twitter.com/mIjUcgSwzl— أخبار الكرة السعودية (@sport360Saudi) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
شاهد : عمر خريبين يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل للهلال
فيديو : عمر خريبين يهدر فرصة تسجيل هدف محقق ! #الهلال_اوراورا #دوري_ابطال_اسيا#الهلال_اوراورا#تسعون_دقيقة_نهتف_للزعيم@Alhilal_FC#نفسيتك_قبل_نهايي_اليوم— أخبار الكرة السعودية (@sport360Saudi) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
الاتحاد الاسيوي
الحضور الجماهيري pic.twitter.com/eyjuVmjWKn
شاهد :هدف التعادل لفريق الهلال بقدم عمر خريبين
فيديو : هدف التعادل لفريق الهلال عبر عمر خريبين #الهلال_اوراورا #دوري_ابطال_اسيا— المدرج الهلالي (@Almodrjalhilali) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
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التعليقات
هههههههه يابنو زعيق بكرة لحد يداوم
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شوهوا سمعة الكرة السعودية الفريق الياباني السابع في دوري بلاده ولا لاعب اساسي في المنتخب الياباني 2 احتياط بينما الهلال 11 لاعب في المنتخبمنهم 8 اساسيين انا برجع بوركينا فاسو
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مع اني اهلاوي وكنت اساند الهلال اليوم لانه يمثل الوطن بس اقسم بالله ما يستحون .. ياخي على الاقل استحو من الجماهير الحاضره استحو من قادتنا استحو من الناس اللي تدعمكم .. للاسف خيبتو ظنا فيكم حسبنا الله
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صعبه قويهههه..مشكله الاسيويهههه
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لايجينا طاقية مسوي زعلان ومتأثر تراكم كل سنه تتمردغون في اسيا حتى اصبح اسمكم مسخرة اسيا
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المفروض يعتذرون عن مباراة اليابان كفاية فضايح سنوية مع هذا الفريق المحلي
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ياشماتة ابله طازه فيكم يابنو زعقون
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يا اخوان الهلال هذا مهوب هو اللي صلخ نادي النصر بخمسة في الدوري العام وهالسنة 3 والا أنا غلطان هههههههههههههه اشوى ماعندنا تماثيل بوذى في السعودية والا كان حطوها الفقراوية في سياراتهم ههههههههههههه
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ههههههههههههههههههههههههههههه قدمون يا اسياء ههههههههههههه اليل
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هالطواقي وجيهم مهيب وجيه فوز
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صعبة قويةةةةةة معلش هارد لك يالطواقي خيرها بغيرها اهم شي لا تنهزمون بنص درزن باليابان واحد او ثنين بس
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ان شالله الفوز لليابان والحسرة للطواقي
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أعتقد بعد حضور النساء للملاعب سنشاهد الكثير يخلع لبسه ويستعرض عظلاته وجسمه العاري أمامهن صورة مع التحية لمن سمح بدخول النساء للملاعب ..
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ه دف تعادل الهلال تسلل
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هذا همكم ياجمهور النصر ماعندكم شغله الا تكتبون فريقكم داج وانتم مثله
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فوز الهلال ان شاءالله
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يارل يارب يارب ليله هلالية يارب😭💙💙💙😴
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فوز كاسح ان شاء الله لاوراوا .. مدري ايش هذا الاسم بس ان شاء الله يفوزون
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إذا لعب الهلال بطولة خارجية قالوا ممثل الوطن واللي مايشجعه ماعنده وطنية , وإذا لعب النصر أو غيره قاموا حش وتقطيع فيه ويقولون الرياضة مالها دخل بالسياسة هههههههههههه
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المااااضي : اتمنى هزيمة الهلال ب10 صفر . وش رايك تخرجنا بعد من الملّة هههههههههه
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خخخخخخخخ حاطين مقطع الهدف الاول بدون صوت لانهم ذيك اللحظه هم عالصامت ان شاء الله دوم
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أي واحد يتمنى فوز الياباني تراه صحونجي..الصحونج يكرهون أي تقدم أو فوز لنا لأنهم غير وطنيين وسلاتيح
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بالتوفيق للزعيم ممثل الوطن ،،، استغرررب عالحقد وسواد القلب ولا وطنية من جماهير نادي الفقر اعتقد لو لعب الهلال مع فريق يهودي شجعوا اليهود حقد وحسد وبغض دفين والعياذ بالله لاتشجع ولا تسب فريق يمثل الو
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ان شاء الله الفوز ل اوراوا
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اخوي الحازمي ...لاتحرمنا من تعليقاتك ..انا استمتع بقراءتها ..انا أكره الهلال ..لكن اتمنى يفوز الليله ويشرفنا اسيويآ وعالميآ..
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بالتوفيق لي أوراوا الياباني
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تعليق مخالف
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تعادل
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اروااو يارب
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كلنا اوراوا بلا زعيق بلا طواقي
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الحمد لله على نعمة الإسلام ***
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لاعبين عرايس ومدرب حايس.
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شكرآ المرصد🌷
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فوز اوروا انشالله
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