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‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا
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المرصد 34 8٬829 3 ساعات

صحيفة المرصد :انتهت مباراة الهلال مع أوراورا الياباني بالتعادل  بهدف لكلٍ منهما في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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شاهد: الهدف الأول لفريق أوراوا الياباني في مرمى الهلال

شاهد : عمر خريبين يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل للهلال

شاهد :هدف التعادل لفريق الهلال  بقدم  عمر خريبين

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - مخبر
2017-11-18 22:09:01
هههههههه يابنو زعيق بكرة لحد يداوم
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33 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-18 21:48:35
شوهوا سمعة الكرة السعودية الفريق الياباني السابع في دوري بلاده ولا لاعب اساسي في المنتخب الياباني 2 احتياط بينما الهلال 11 لاعب في المنتخبمنهم 8 اساسيين انا برجع بوركينا فاسو
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32 - احمد العسيري
2017-11-18 21:34:40
مع اني اهلاوي وكنت اساند الهلال اليوم لانه يمثل الوطن بس اقسم بالله ما يستحون .. ياخي على الاقل استحو من الجماهير الحاضره استحو من قادتنا استحو من الناس اللي تدعمكم .. للاسف خيبتو ظنا فيكم حسبنا الله
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31 - ابو بدر
2017-11-18 21:33:46
صعبه قويهههه..مشكله الاسيويهههه
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30 - سأرمي طاقيتي بعيدا
2017-11-18 21:26:42
لايجينا طاقية مسوي زعلان ومتأثر تراكم كل سنه تتمردغون في اسيا حتى اصبح اسمكم مسخرة اسيا
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29 - معتزل ⚽️
2017-11-18 21:24:12
المفروض يعتذرون عن مباراة اليابان كفاية فضايح سنوية مع هذا الفريق المحلي
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28 - سأخلع طاقيتي المحلية واللبس تاج العالمية مع النصر
2017-11-18 21:21:52
ياشماتة ابله طازه فيكم يابنو زعقون
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27 - بندر الفارس
2017-11-18 21:21:13
يا اخوان الهلال هذا مهوب هو اللي صلخ نادي النصر بخمسة في الدوري العام وهالسنة 3 والا أنا غلطان هههههههههههههه اشوى ماعندنا تماثيل بوذى في السعودية والا كان حطوها الفقراوية في سياراتهم ههههههههههههه
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26 - العالميه صعبه قويه
2017-11-18 21:17:24
ههههههههههههههههههههههههههههه قدمون يا اسياء ههههههههههههه اليل
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25 - طاقيتي احلا طاقية
2017-11-18 21:17:18
هالطواقي وجيهم مهيب وجيه فوز
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24 - واضح
2017-11-18 21:08:49
صعبة قويةةةةةة معلش هارد لك يالطواقي خيرها بغيرها اهم شي لا تنهزمون بنص درزن باليابان واحد او ثنين بس
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23 - حبشوش
2017-11-18 21:07:21
ان شالله الفوز لليابان والحسرة للطواقي
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22 - عزيز
2017-11-18 20:50:19
أعتقد بعد حضور النساء للملاعب سنشاهد الكثير يخلع لبسه ويستعرض عظلاته وجسمه العاري أمامهن صورة مع التحية لمن سمح بدخول النساء للملاعب ..
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21 - فهد
2017-11-18 20:48:25
ه دف تعادل الهلال تسلل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 - kaleeje
2017-11-18 20:37:02
هذا همكم ياجمهور النصر ماعندكم شغله الا تكتبون فريقكم داج وانتم مثله
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19 - البطل
2017-11-18 20:35:02
فوز الهلال ان شاءالله
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
18 - اسيل الحربي
2017-11-18 20:34:38
يارل يارب يارب ليله هلالية يارب😭💙💙💙😴
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
17 - راجع قدام
2017-11-18 20:25:56
فوز كاسح ان شاء الله لاوراوا .. مدري ايش هذا الاسم بس ان شاء الله يفوزون
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
16 - أصيل
2017-11-18 20:24:05
إذا لعب الهلال بطولة خارجية قالوا ممثل الوطن واللي مايشجعه ماعنده وطنية , وإذا لعب النصر أو غيره قاموا حش وتقطيع فيه ويقولون الرياضة مالها دخل بالسياسة هههههههههههه
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
15 - أصيل
2017-11-18 20:22:06
المااااضي : اتمنى هزيمة الهلال ب10 صفر . وش رايك تخرجنا بعد من الملّة هههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
14 -
2017-11-18 20:20:35
خخخخخخخخ حاطين مقطع الهدف الاول بدون صوت لانهم ذيك اللحظه هم عالصامت ان شاء الله دوم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
13 - المااااضي
2017-11-18 20:17:03
أي واحد يتمنى فوز الياباني تراه صحونجي..الصحونج يكرهون أي تقدم أو فوز لنا لأنهم غير وطنيين وسلاتيح
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12 - المهاااااا
2017-11-18 20:16:57
بالتوفيق للزعيم ممثل الوطن ،،، استغرررب عالحقد وسواد القلب ولا وطنية من جماهير نادي الفقر اعتقد لو لعب الهلال مع فريق يهودي شجعوا اليهود حقد وحسد وبغض دفين والعياذ بالله لاتشجع ولا تسب فريق يمثل الو
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
11 -
2017-11-18 20:16:35
ان شاء الله الفوز ل اوراوا
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
10 - المااااضي
2017-11-18 20:10:34
اخوي الحازمي ...لاتحرمنا من تعليقاتك ..انا استمتع بقراءتها ..انا أكره الهلال ..لكن اتمنى يفوز الليله ويشرفنا اسيويآ وعالميآ..
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9 - 435
2017-11-18 20:02:53
بالتوفيق لي أوراوا الياباني
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
8 - ...
2017-11-18 20:01:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - أصيل
2017-11-18 19:57:04
تعادل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الخالدي
2017-11-18 19:55:41
اروااو يارب
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
5 - صقّار
2017-11-18 19:55:18
كلنا اوراوا بلا زعيق بلا طواقي
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
4 - الحازمي
2017-11-18 19:54:39
الحمد لله على نعمة الإسلام ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - يلعبو شرعت افضل بلا هلال بلا بطيخ
2017-11-18 19:47:04
لاعبين عرايس ومدرب حايس.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - المااااضي
2017-11-18 19:31:53
شكرآ المرصد🌷
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1 - محامي
2017-11-18 19:27:45
فوز اوروا انشالله
لا يعجبني(8) اعجبني(9)

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آخر تعليق
بواسطة :

اقبل ابو الهروج المهرج احشم نفسك ياولد تراني مستقعد لك لو جبت هروج مثل وجهك...
بواسطة :

ت94 ت 104 لكن السالفة مو كذا ﻷنكم عارفين هالشي والسبب واضح انكم ناس قلوبكم سوداء...
بواسطة : الى المعلقين الى يردون على قلم ورحال

حتى الطقطقة مايستاهلوها...
بواسطة :

السيسي خيال عنده خيل الفروسيه...
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