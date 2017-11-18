بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”
صحيفة المرصد : حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، من المساس بحصة بلاده من مياه نهر النيل، ووصف المسألة بأنها “حياة أو موت لشعب”.
وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مشروعات تنمية بمحافظة كفر الشيخ بدلتا النيل، إنه ما من أحد يمكنه أن “يمس مياه مصر”. وأضاف أن مصر تتفهم متطلبات التنمية بإثيوبيا، لكن المسألة تمثل “حياة أو موت لشعب”.
وقالت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها تدرس الإجراءات التي يلزم اتخاذها بعد تحفظ أبدته إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا قرب حدودها مع السودان.
وتخشى مصر التي يسكنها نحو 94 مليون نسمة، أن يتسبب تشغيل السد، الذي سيكتمل بناؤه العام المقبل، في حدوث خفض كبير لكميات المياه التي تصل إليها.
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التعليقات
السيسي خيال عنده خيل الفروسيه
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جيش مصر متطور من ظمن عشر الاويل من دول العالم
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يكفي ان مصر جيشهل من عشر الاويل على العالم
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الماء أغلي مافي الوجود قال تعالي: ( وجعلنا من الماء كل شئ حي)
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يانيييييلنااااا يا ارضنا الخضراء ياأااا حقل السنا ....نهر النيل العظيم لاااا ينصب نهر النيل مياه عزبة حلوووة صاااافية هادئة جمييييلة ملهم الشعراء دعوة لجميع الأخوة لمشاهدة بداية هذا النهر العظيم
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***.. شفناك تقول مسافة السكه ... ***
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تعليق منصف عين الصواب ونطبقه على المعترضين والممتنعين
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27 اترك ***
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لماذا مصر لم تقطع علاقاتها مع ايران كما فعل حسني مبارك في السابق ومثل دول الخليج و دول اسلاميه اخرى في الوقت الحالي..مواقفهم غير واضحه وصريحه رغم علمها بان ايران هي سبب الثوره بمصر من خلال اذرعها
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سد الخونة وليس النهضة بنته حكومة الحمدين لجعل مصر وشعبها في ازمة ولا ادري لماذا يدعون الاخوة والعروبة وهم بين عمائم طهران وطرابيش اسطنبول وتوجيهات عزمي الصهيونية الله يخلص العرب والمسلمين والعالم منهم
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ليه
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مصر لاتستطيع صد بلاد الحبشه ولماذا مصر تنتظر حتى يتم بناء سد النهضه اين المخابرات المصريه . هيه مسافه السكه راحت فين يقدعان
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ماعندك والله الا القطاع ومسافة السكه والثلاجه من عشر سنين ما فيها الا المويه
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ت 10 من يوم قرأت قولك :( أفعوله تثبت وجوده ) عرفت أن الأمور (تنكس وراء) يالله الخيرة
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اذا صار فيه تصويت في الامم المتحدة ضد اثيوبيا المفروض نمتنع عن التصويت .. معاملة بالمثل
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سد النهضه سدعظيم بين جبال عاليه وفتحات الفايض من الاعلى ليس من الوسط ويتحكم في مايقارب 80%من مياه النيل الازرق واول مايتئثرولاية الجزيره وتتئثر المشاريع الي تتغذاء على الترع
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سد النهضة مشروع غربي استراتيجي واستغرب ان يأتي قزم ليضع محددات لمثل هذا المشروع الضخم . اعتمد على حفر ابار واترك المهايطة فلن تستطيع ان تغير من الامر شيئا. او ألجأ الى تحلية مياه البحر اسلم لك
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(((((( لا اعتقد ان مصر .....سوف تحصل على حصتها على نحو عادل .....بقدر ما تكون السيادة والتحكم الكامل لاثيوبيا والتي سوف تخنق وتعطش مصر كل مارادت او طلب منها مصادر خارجية ذلك ))))))
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اترك الهياط 😁 ولا تتحركش في الاحباش والسودان ترى ماعندهم هياط .وخلك في موقفك (المشرف) المؤيد لأعداء المملكة بشار وحزب الشيطان.
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اهم شي يافخامة الريس ان تثبت على مواقفك وتكون صاحب مباديء علشان الناس تسداك .مش كل يوم لون . تذكر الخليج وحده هو اللي ابقى لك . افريقيا لو جمدت عضويتك هتروح في خرخر
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بدأ بالتهويش على اثيوبيا . الافارقة ما يمشي عندهم الهرطقة . يجمدون عضويتك . وتبدأ تصيح تدور على الخليج ينقذك . وانت تتلون عليهم كل يوم لون انتبه ابوفهد ما يمشي عليه مثل هذا الكلام اثبت مصداقيتك
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من يدعم السد اسرائيل والغرب ومش حتقدر تضربه لن عنده بطاريات دفاع جوي ياعبيط
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يهدد اثيوبيا ويؤيد حزب الله وبشار وحزب الله يهدد أمن المملكة العربية السعودية فلماذا تهدد اثيوبيا وتجامل حزب الله رغم دعم السعودية لمصر العروبة؟؟
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ياسيادة الرئيس سد النهضه مايهكوش بحاقه لو الت مياه النيل عن ام الدنيا اضربه بكم صاروخ وتموت الحيه وسمها براسها
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السيسي افعوله تثبت وجوده في مصر اسس مصر عالم جديد في عهد وفقك الله يالسيسي
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حقيقة الغرب وامريكا هم من يدعم ايران اسئل نفسك من اين قام المقبور الخميني اليس من باريس المانيا بريطاتيا روسيا مشروع قذر لطمس السنة وتقسيم العرب علينا الحذر والحنكة والدهاء والعمل في اطار جماعي بهدوء
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بيهرج علي المصريين
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ههههه مسافة السكة خلي حزب الله ينفك الي دافعت هنه ضد بلدنا تستاهل
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الى ابو فهد من قال لك ان السعودية تواجه الصفويين للاسف السعودية تواجه العالم اكتشفنا ان الغرب هو من يدعم ايران ضدنا وهم من يدعم مشاريعها بل ان امريكا سلمتهم العراق على طبق من ذهب وروسيا سلمتهم سوريا
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هذا تخطيط اليهود لاشعال الحرب في المنطقه لإضعاف الدول وستنجح لإن دولنا نائمه في العسل فإذا وجدت مشكله على دوله انحازت لاحداهما وفق المصالح واليوم يتفرجون على السعوديه وهي تدافع عن العروبه من المجوس
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الوضع يالسيسي لا يحتمل ان الاوان للمنطقة ان تتنفس الامن والسلام كفاية تشريد وقتل ودمار نسئل الله العافية المشردين العرب فوق ٢٥ مليون غير القتلى بسبب الثورات العبرية برعاية قطر واسرائيل نقم الله منهم
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ويش قصتكم يالدول العربية حروب واعتقالات وانقلابات ومقاطعات الامور لا تحتمل الانفجار يجب نشر السلام وعقد مؤتمرات وتنازلات من اجله الحروب دمار وهدم واستنزاف
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نفسي اصدق ايه الجنرال
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الحروب القادمة بسبب المياه
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