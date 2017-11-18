شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة
صحيفة المرصد : كشفت صحيفة النهار اللبنانية تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي ارتكبتها خادمة أثيوبية وذبحها لمخدوميها بلبنان .
وأوضحت الصحيفة أن الجريمة وقعت عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، حيث أخذت العاملة سكيناً من المطبخ وانهالت على الزوجة والزوج بالطعنات، قبل أن يلتقط شارل هاتفه ويبلغ القوى الأمنية بالحادث، وهو غارق بدمه ، فيما الجانية أصابتها نوبة جنون دفعتها للخروج إلى الطريق بشكل هستيري، والسير مسافة تجاوزت الـ500 متر حاملةً سكينها وأخذت تصرخ بكلمات غير مفهومة، وفق الجيران، قبل أن تصل إلى الطريق العام وتلقي شرطة البلدية القبض عليها.
سحبت السكين من يديها وانتظر الجميع وصول دورية للقوى الأمنية التي نقلتها على الفور للتحقيق معها، بينما عملت عناصر الصليب الأحمر على نقل السيدة سهى إلى مستشفى سرحال بحالة حرجة، غير أن الضحية ما لبثت أن فارقت الحياة هناك، فيما نقل شارل إلى “مستشفى ابو جودة”، وما زال تحت العناية المشددة، إلا أن حالته بحسب الأطباء مستقرة ويتجاوب مع العلاج، بعد أن تعرض لعدد من الطعنات في جسمه ، انفردت العاملة بالزوجة، موجهةً عدداً من الضربات إلى جسمها وكانت الضربة الأخيرة أسفل القلب كفيلة بأن تسقطها أرضاً لتفارق بعدها الحياة .
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التعليقات
شيعية ومدفوعة من إيران وحزب اللات وحسن نصر الشيطان القرد .
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تعليق ١٥ محمد الصيعري ربما تكون من اهل الخونة اتباع الخميني ابو لحية مكنسة او اتباع الهالك الارهابي نمر القط
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الزوح وزوجتة هم من جعلوها متوحشة لو كانو متعاملين معها معاملة حسنة لن تفعل هذا الامر الله يفرج عنها وتعود لاهلها فهذة مسكينة
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شكلها من جماعة الإخوان المفلسين أوتنتمي لداعش حققوا معها وسوف تجدون أن الإخوان طرف في الموضوع.
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ياناس هذه الجنسيه مسحورين ويقومون باعمال شيطانيه لة احد يستقدم افريقي كل السود سحر وشعوذه خلوكم ع الفبيبين وسريلانكا الغير مسلمين حقين عمل ومخلصين وممكن يسلم علی يدينك خلاص الافارقه مرضی
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احد يفك اقدام الأثوبيات جرائم وحشية لماذا تقدم على القتل والتنكيل بالضحية طيب لبنان لهم كامل الحرية وليس هناك ضغوط انها تفعل ذالك مباغتة ودون ان يبين عليها اجرام الأثوبيات لايفكن الجوال مكالمات مستمرة
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يبدو والله اعلم ان بعض البشر الاثيوبيين لايغادرونها الا لطموحات في الثراء السريع وعندما يكتشفون خطأ تصورهم يصيبهم الاحباط بالجنون ومن ثم القتل كرد فعل لفشل اوهامهم مما يجعل التعامل معهم خطر محقق
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ليتها في قلب نصر الشيطان .
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لا وربعنا يبون يستفدومنهم مرة اخرى فكونا منهم حولينا ولاعلينا الله يكفينا شرهم
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نعوذ بالله ؛؛؛ من كل شر وذو شر ::: لكن ::: ويش شرطة البلدية هاااه .
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قبل أن اقراء التفاصيل كنت متأكد أنها من الجنسيه الأثيوبيه
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ليتها خلصة على كل البنانيين
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حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحم امواتنا واموات المسلمين نهاية مأساوية شو كانو مع بعض حلوييين
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هذه الجنسيه دائماً حينما يقومون بحريمتهم يدعون الجنون تستحق الشنق بلى رحمه
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تعليق مخالف
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اللبنانيون يشتكون منهم السعوديين ابناء الحمايل والقبائل في السعودية _ فكيف بالخدم ( شعب مجرم )
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الله يستر من هذا الاثيوبيات وصلت جرائمهم للبنان
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تظلم الناس وأنت غبي حتى يتم نحرك
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