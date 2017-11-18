شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

حجم الخط A A A المرصد 18 5٬391 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كشفت صحيفة النهار اللبنانية تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي ارتكبتها خادمة أثيوبية وذبحها لمخدوميها بلبنان .

وأوضحت الصحيفة أن الجريمة وقعت عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، حيث أخذت العاملة سكيناً من المطبخ وانهالت على الزوجة والزوج بالطعنات، ‏قبل أن يلتقط شارل هاتفه ويبلغ القوى الأمنية بالحادث، وهو غارق بدمه ، فيما الجانية أصابتها نوبة جنون دفعتها للخروج إلى الطريق ‏بشكل هستيري، والسير مسافة تجاوزت الـ500 متر حاملةً سكينها وأخذت تصرخ بكلمات غير مفهومة، وفق الجيران، قبل أن تصل إلى الطريق ‏العام وتلقي شرطة البلدية القبض عليها.

سحبت السكين من ‏يديها وانتظر الجميع وصول دورية للقوى الأمنية التي نقلتها على الفور للتحقيق معها، بينما عملت عناصر الصليب الأحمر على ‏نقل السيدة سهى إلى مستشفى سرحال بحالة حرجة، غير أن الضحية ما لبثت أن فارقت الحياة هناك، فيما نقل شارل إلى “مستشفى ابو جودة”، وما زال ‏تحت العناية المشددة، إلا أن حالته بحسب الأطباء مستقرة ويتجاوب مع العلاج، بعد أن تعرض لعدد من الطعنات في جسمه ، انفردت العاملة بالزوجة، موجهةً عدداً من الضربات إلى جسمها وكانت الضربة الأخيرة أسفل القلب كفيلة بأن تسقطها أرضاً ‏لتفارق بعدها الحياة‎ .

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا