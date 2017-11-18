تعرف على ثروات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين على خلفية قضايا فساد

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صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “ذا فايننشال تايمز” البريطانية عن قائمة بأبرز ثروات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية في الفترة الأخيرة وذلك على خلفية قضايا فساد .

وفيما يلي قائمة أبرز ثروات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين وفقا لمجلة «فوربس» الأمريكية :

الوليد بن طلال (رجل أعمال) 16.5 مليار دولار

محمد العمودي (رجل أعمال) 12 مليار دولار

صالح كامل (رجل أعمال) 3.7 مليار دولار

بكر بن لادن (رجل أعمال) ثروة أسرته 7 مليار دولار

الوليد بن إبراهيم (رجل أعمال) 2.3 مليار دولار

عمرو الدباغ (رجل أعمال) 1.5 مليار دولار

ناصر الطيار (رجل أعمال) 600 مليون دولار

عادل الفقيه (رجل الأعمال ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق) 470 مليون دولار

الأمير متعب بن عبد الله (وزير الحرس الوطني السابق) 110 مليون دولار

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