تعرف على ثروات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين على خلفية قضايا فساد
صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “ذا فايننشال تايمز” البريطانية عن قائمة بأبرز ثروات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية في الفترة الأخيرة وذلك على خلفية قضايا فساد .
وفيما يلي قائمة أبرز ثروات الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين وفقا لمجلة «فوربس» الأمريكية :
الوليد بن طلال (رجل أعمال) 16.5 مليار دولار
محمد العمودي (رجل أعمال) 12 مليار دولار
صالح كامل (رجل أعمال) 3.7 مليار دولار
بكر بن لادن (رجل أعمال) ثروة أسرته 7 مليار دولار
الوليد بن إبراهيم (رجل أعمال) 2.3 مليار دولار
عمرو الدباغ (رجل أعمال) 1.5 مليار دولار
ناصر الطيار (رجل أعمال) 600 مليون دولار
عادل الفقيه (رجل الأعمال ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق) 470 مليون دولار
الأمير متعب بن عبد الله (وزير الحرس الوطني السابق) 110 مليون دولار
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التعليقات
فية ناس وناسه ما ظهرت أسمائهم سلامات.
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
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كل الحب لسيدي 🌷متعب بن عبدالله🌷 وأسال الله أن يسعدك ويحفظك وين ماوجهت
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الله يكفينا شر الفتن ويحفظ بلادنا والعباد من شر..ومن أراد بنا سوءا نسأل الله ان يرد كيده بنحره ويشغلهم بانفسهم ويجعل حيلهم بينهم ياقوي ياعزيز
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ارقام لا تعكس الواقع ، هذه الأموال قليلة جداً ويستطيع فلاح بمزرعة إمتلاكها .
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وش محرق رزك .. **
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.. فتقوا الرحمن .. وأرجعوا اﻷموال.
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القرم انت ذنب.
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الشتاء بارد فيه فقراء يحتاجون كسوة الشتاء
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((((( لماذا الحفلات الموسيقية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة )))))
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إحنا في فتره عصيبه ولعشان مصلحة الوطن يجب أن نلتف حول قيادتنا وان لاننظر للشائعات والمغرضين وتدعوا الله ليل ونهار ان يخرجنا من هذه الازمات التي فرضت علينا ونستعين بالله القوي المتين
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ابومصلفخ خليك ***
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اعتقد متعب بن عبدالله أغنى من الوليد بن طلال ١٠٠%
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طيب ليش الحسبه بالدولار ليش ماهي بالريال
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لماذا ومن من خايفين ن الفقر ولالايجدون سكن المشكلة أنهم يريدون يزيدون الملايين وليس الاحتفاظ بها طيب يفقية ولوكنت تصرف كل شهر مليون فنى عمرك والملايين لم تفني وكذالك الآخرين عطلتهم التنمية والمشاريع
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الله ينفع بهن للشعب الغلبان
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((((( لا اعتقد ان تلك الارصدة صحيحة 100% وغير شاملة الحسابات _ السرية )))))
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فقيه 400 مليون دولار يعنى فوق المليار 😩
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الامير متعب اظن الرقم غير دقيق او هناك حسابات اخرى والله اعلم
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طيب وش المطلوب
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والله الامير متعب بن عبدالله طلع سيد الرجال
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اما متعب ماصدقوا والله انه اغنا من الوليد
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نحب متعب بن عبدالله ولد الغالي نسأل الله له التوفيق والسداد
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معقولة بس هذي المبالغ
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إن شاء الله ***
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عموماً على حكومتنا بألف عافيه. لاتنسوني فقط 🙏
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ماعندي تعليق ***
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