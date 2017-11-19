منع أفراد هذه القبائل من العمل في قطاع الجوالات بالسعودية

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صحيفة المرصد : أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم إمكانية عمل أفراد بعض القبائل في قطاع الجوالات (الاتصالات)، الذي تم توطينه بالكامل 100%، بالإضافة إلى بقية المهن المقصورة على السعوديين.

وجاء تأكيد الوزارة وهي تعني تصنيف “القبائل النازحة” في سوق العمل، ردا على سؤال من أحد أفرادها وجّهه إلى حساب “خدمة العملاء” التابع للوزارة، قائلاً : “السلام عليكم.. القبائل النازحة هل تستطيع العمل في الجوالات.. وشكرا”.

وجاء الرد كما يلي: “يتم احتساب القبائل النازحة بـ 1.00 في نسبة التوطين بشرط أن لا يتجاوز العدد 10% من إجمالي السعوديين على المنشأة ولا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين”.

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