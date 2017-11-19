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منع أفراد هذه القبائل من العمل في قطاع الجوالات بالسعودية

منع أفراد هذه القبائل من العمل في قطاع الجوالات بالسعودية
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المرصد 31 5٬972 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم إمكانية عمل أفراد بعض القبائل في قطاع الجوالات (الاتصالات)، الذي تم توطينه بالكامل 100%، بالإضافة إلى بقية المهن المقصورة على السعوديين.

وجاء تأكيد الوزارة وهي تعني تصنيف “القبائل النازحة” في سوق العمل، ردا على سؤال من أحد أفرادها وجّهه إلى حساب “خدمة العملاء” التابع للوزارة، قائلاً : “السلام عليكم.. القبائل النازحة هل تستطيع العمل في الجوالات.. وشكرا”.

وجاء الرد كما يلي: “يتم احتساب القبائل النازحة بـ 1.00 في نسبة التوطين بشرط أن لا يتجاوز العدد 10% من إجمالي السعوديين على المنشأة ولا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 - ت 26
2017-11-19 02:35:44
والله ماتدي وين انت مقبل مغير تسوقها على عماها الله يهديك . الجنوب ما فيه احد نازح هذي ديارهم من قبل تقوم دول الخليج وغيرها بألاف السنين . وبعدين وين اللي نازحين وين ديرتهم فيه سمها بلاسم
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30 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫
2017-11-19 02:29:42
وش هالخرطي الفاضي عند مكتب العمل وجاء بيضحك علينا ؟! ليش ما فيه هوية وطنية والسلام ختام
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29 - لبناني مقاوم مابسمح لعملاء يشتموا
2017-11-19 02:28:13
تعليق مخالف
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28 - المشكلة ***
2017-11-19 02:15:22
تعليق مخالف
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27 -
2017-11-19 02:15:21
صحيح كلا مك يا 23 وصح لسانك ***👍
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26 - راصد
2017-11-19 02:11:24
23 هذول نازحين من بعد الحدود السعوديه وينتمون لليمن اذا ماتعرف لا تفتي
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25 - راصد
2017-11-19 02:04:07
طيب طيب طيب وسوووووووووووووووووق الخضار يااااااشاطرين كلهم يمنيين ونااااااازحين غير سعودين
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24 - تعليق 13
2017-11-19 02:00:59
ما فيه قبائل في الجنوب نازحة الله يصلحك . هذي ديارهم من الاف السنين . عندك سراة عبيدة . مسماه على اسم عبيدة (ليلى بنت الزير سالم ) عندما اخذت أبنائها وحلة في هذي المنطقة وسمية باسمها حتى الان
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23 - رهين الحياة
2017-11-19 01:52:43
حمى ولاة الامر وحفظ لنا ارض الوطن وترابه الطاهر واللي ماهو عاجبه يشد رحاله ويرجع بلده الأصلي اللي مالقى فيه حتى الحياه الكريمه بلاش فلسفه وتذمرفلسنابحاجه الى من ينتقد اوامرالدوله فقد احتوت من لاوطن له
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22 - رهين الحياة
2017-11-19 01:45:24
لامزايده على وطنيتنا لدولتنا حماها الله وهي اعلم بماليس لنا به علم والازمات والكوارث اظهرت حقائق لما تكن في الحسبان ولواعطوني جنسيات العالم بأسره لما فضلتها على جنسيتي الحقيقيه فديت ترابك ياالسعوديه
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21 - الله اكبر يادنيا لو انه هندي ولا بنقالي
2017-11-19 01:37:56
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20 - ولوو
2017-11-19 01:34:44
تعليق 14 كلامك سليم هذا إذا أطلق على البدون اللي من آسيا اما القبائل فهم من نسيج الجزيرة العربية في العرق والنسب ولكن قضوا حياتهم متنقلين مع الماشية بين الدول
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19 - رهين الحياة
2017-11-19 01:34:43
قرارصائب وحكيم ابن البلد الأصلي هو الاولى ولن يدين باالولاء والاخلاص والصدق والوفاء والامانه للوطن وترابه سوى ابنائه الأصليين وهذا معروف ومتعارف عليه في كافة شعوب العالم منذ ان عرفنا انفسنا ع الدتيا
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18 -
2017-11-19 01:25:39
وفيه بلوش البكستيني مدري هم نفسهم البريمي والا تشابه اشكال
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17 - ضيف
2017-11-19 01:22:49
لماذا يتم استخدام مصطلح " قبائل"، فهذا فيه تفضيل وتمييز على أساس القبيلة! عند الحديث عن أفضلية شغل الوظائف وتنظيم سوق العمل الأفضل استخدام مصطلح يعكس حقوق المواطنة " مثلاً: لأصحاب الجنسية السعودية".
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16 - ولوو
2017-11-19 01:17:54
ومن القبائل النازحة في جنوب الجزيرة العربية من البدو الرحل . ومن هذه القبائل آل كثير والمصعبين وبعض قبائل العوالق والنسيين وخليفة والكرب وهمام وبالحارث والبعض من قبائل قحطان وه
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15 - ولوو
2017-11-19 01:14:16
تعليق مخالف
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14 -
2017-11-19 01:12:35
ت 2. اتمنى تزلق في صفرة المغرب ويدخلك جني اخونجي لابس وزار مقلم ههه
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13 - ولوو
2017-11-19 01:11:16
تعليق مخالف
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12 - ابو طلق العمري
2017-11-19 01:10:09
القبايل النازحه هم المتوجدين ع حدود المملكه اما جنوب اوشمال او شرق ... علمآ لا يمتلكون أثبتات بطايق احوال ... يوجد الديهم اوارق وثيقه من شيخ القبيله فقط هذا والله أعلم .
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11 - 100
2017-11-19 01:06:38
تعليق مخالف
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10 - ولوو
2017-11-19 01:05:59
اما البدون: وهم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول : بلوش البريمي وهم سكان منطقة البريمي الحدودية بين المملكة العربية السعودية و عمان . القسم الثاني وهم الجاليات الإسلامية من آسيا التي استوطنت
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9 - ولوو
2017-11-19 01:04:31
تعليق مخالف
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8 - ولوو
2017-11-19 01:04:04
القبائل النازحة: وهم من قبائل البدو الرحل بين الشام والعراق والكويت والسعودية وهم عنزة وشمر وبني خالد والأساعدة من عتيبة وهم ينتشرون شمال المملكة
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7 - &محمد الصيعري &
2017-11-19 01:03:51
لاحول ولا قوة الا بالله. الأرزاق بيد الرحمن الرحيم.
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6 - يجيب الله المطر
2017-11-19 01:01:42
تعليق مخالف
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5 -
2017-11-19 01:00:57
تغيب الإحصاءات الرسمية الدقيقة عن عدد البدون في السعودية، تقول بعض التقارير أن عددهم يبلغ 70 الف أو يزيد، بينما يرى البعض الآخر أن العدد أقل من ذلك بكثير
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4 - معيض
2017-11-19 00:58:30
واش معنى قبايل نازحة
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( عدد التعليقات 30,905 )
3 - قلم الحقيقه
2017-11-19 00:52:55
وعلى رأس هؤلاء قبيلة الأخونجية الصحونجية بفرعيها ورأسيها العدواني الثعباني السام.
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2 - ضيف
2017-11-19 00:52:22
لماذا لا يتم استخدام تعبير آخر غير "قبائل"... فهذا فيه تمييز على أساس القبيلة. ربما يمكن استخدام صيغة يكون فيها أولوية شغل الوظائف على أساس وطني "حاملي الجنسية اكتساباً" " غير المجنسين" أفضل!
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( عدد التعليقات 17,742 )
1 - ابويوسف
2017-11-19 00:48:00
لاتسئلو عن اشياء ان تبدو لكم تسيئكم مين الى يسئل اسئله تقطع الرزق
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آخر تعليق
بواسطة : استغفرالله واتوب اليه

الغرب لايحترم ولايهاب الا اللي يفتخر ويعتز بهويته ودينه وان أظهروا عكس ذلك...
بواسطة : جمال داود

5 وخميسه خررررررررررررررررررررررراقه #...
بواسطة :

الجمال بـ العفه والحياء...
بواسطة : اتحادي واحترم الهلال

أعوذ بلله والله انااتحادي واتمنا من كل قلبي فوز الهلال آلله يوفقهم ويحققو الكأس...
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