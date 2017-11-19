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عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟
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المرصد 74 2٬370 2 ساعتين

صحيفة المرصد: نشرت الفاشنيستا السعودية لما العقيل مجموعة لها من الصور التي تألقت خلالها في إطلالات جديدة.
وأثارت الصور التي نشرتها لما العقيل مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها .
وأظهرت الصور أن لما العقيل تعتمد على فكرة التنويع في ستايل الملابس التي ترتديها لتكون مناسبة لجميع الأوقات وكانت إطلالتها مفعمة بالحيوية والرقة .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

74 - استغفرالله واتوب اليه
2017-11-19 03:13:16
الغرب لايحترم ولايهاب الا اللي يفتخر ويعتز بهويته ودينه وان أظهروا عكس ذلك
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73 -
2017-11-19 03:10:19
الجمال بـ العفه والحياء
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72 - جمال داود
2017-11-19 03:09:23
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2,459 )
71 - ابونواف...
2017-11-19 03:06:50
سبحان الله يجب ان نتذكر ان ديننا الاسلام ودستورنا القران ومنهجنا سنة الحبيب المصطفى علية ازكى الصلاة والسلام قد يعجب الانسان بنفسة ولكن لاتغرك الدنيا وكل شاه معلقة بكراعها تصبحون على خير
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70 - ضيف
2017-11-19 02:56:43
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69 - واحد ونص
2017-11-19 02:55:21
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68 - عابر مجرد عابر
2017-11-19 02:53:33
تعليق مخالف
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67 - فضفضه
2017-11-19 02:52:57
هذا الجمال السعودي ماشاءالله لو تشارك في مسابقات الجمال كان فازت باللقب بكل جدارة السعوديات في المركز الاولى في الجمال والاستفتاء اللي صار من يومين بان السعوديات في المركز 14 في الجمال كذب ماهو صحيح
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66 -
2017-11-19 02:50:28
انا فتاه لست ملتزمةلكن والله لااغبط الا البنات الملتزمات فيهم شموخ وقوةحجاب شرعي وحتى في الافراح محتشمات بملابسهم رغم البعض منهم جميلات وفي مقتبل العمر رغم الفتن لاكن ثابتات كالجبال
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( عدد التعليقات 30,905 )
65 - قلم الحقيقه
2017-11-19 02:46:22
تصبحون على خير .
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64 -
2017-11-19 02:44:36
🌹قلم الحقيقه🌹شكراً على دفاعك الدائم عن السعوديات وكلامك الجميل عن السعوديات🌹
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( عدد التعليقات 30,905 )
63 - قلم الحقيقه
2017-11-19 02:42:00
نتمنى أن تنشأ دور لعرض الأزياء في بلادنا وتكون لما قمر الدنيا وجماله ملكة الكون نجمته دون منازع وتمثل وطنها المملكة العربية السعودية فيه خاصة أن جمالها لايوصف وسيكون الحضور طاغي لأنها ملكة جمال الكون.
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
62 -
2017-11-19 02:41:25
ت3 ماتقولون هالكلام الا اذا كانت سعودية ليش؟
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61 -
2017-11-19 02:38:43
بإذن الله ستبقى هذه البلاد طاهرة ومحافظة رغم انف العلمانيين حثالة الغرب
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( عدد التعليقات 30,905 )
60 - قلم الحقيقه
2017-11-19 02:35:21
اللهم احفظ لما بحفظك واكفها شر كل حسود حقود ماذكر الله في نحره ولا صلى على نبيه.انسانة كلها جمال ورقة وعذوبة تمثل جمال نواعم بلادنا حفظهم الله وستر عليهم وكفاهم عدوان الأخونجية الصحونجية طيور الظلام.
لا يعجبني(22) اعجبني(12)
59 - راصد
2017-11-19 02:35:10
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( عدد التعليقات 31,617 )
58 - برق _ الحرم
2017-11-19 02:34:02
((((( بوش سحبهم تسحيب الرخال )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,617 )
57 - برق _ الحرم
2017-11-19 02:33:19
((((( مجرد دمية تهاويل الالون والاصباغ رسمتها ............عرضة للشتات والغبار ... مشاع النظر اليها وجسدها كأنه منيكان متحرك .... ومن يبهره الكريستال حتمال لم ينظر يوما لجوهرة ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
56 - ___
2017-11-19 02:32:28
السعوديه بلد المحافضين . ولا يجوز نسب مثل هذه الاعمال الى بلاد الحرمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
55 - هتلر...
2017-11-19 02:32:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود
2017-11-19 02:29:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود
2017-11-19 02:28:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود
2017-11-19 02:27:41
ارحم نفسك شوي اعصابك ترى مادرت عنك يامسيكين لايطق فيك عرق يالمريض المكبوت
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
51 -
2017-11-19 02:27:15
والله لو تسرتي ارحم***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
50 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود
2017-11-19 02:26:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,905 )
49 - قلم الحقيقه
2017-11-19 02:26:09
خجل القمرمنك يالماوكيف لايخجل وهناك من فاقه جمالآووصفآ من بلادنا المملكة العربية السعودية بعد أن عمل الأخونجية الصحونجية سنين طويلة على قهره وحجبه ومنعه من الظهور.لكن ارادة الله لاغالب لها ليخرج جماله
لا يعجبني(18) اعجبني(9)
48 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود
2017-11-19 02:23:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - ابو عزام
2017-11-19 02:23:42
انسانة مسكينه اغرتها حياة الموضة الزائفة قطعآ تعلم انها مسكينه !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
46 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود
2017-11-19 02:21:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - راصد
2017-11-19 02:20:25
38 ترصى اختك تطلع كذا ؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 30,905 )
44 - قلم الحقيقه
2017-11-19 02:19:59
سبحان الله من خلق هذا الجمال وصاغه وأبدعه . جمال سعودية لايمكن وصفه سبحان الله سبحان الله.وكل عين حسود حقود فيها ألف مسمار وعود.
لا يعجبني(22) اعجبني(15)
43 -
2017-11-19 02:19:48
اللي مسمي نفسه قلم الحقيقه هذا اجنبي حاقد مدفوع له
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
42 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود
2017-11-19 02:19:11
ماشفنا تعلق على خبر السعوديات اللي اعتدوا عليهم ابناء خالهم اللبنانيين من اتباع حزب اللات ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
41 - راصد
2017-11-19 02:18:10
37 هي اهانت نفسها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
40 - راصد
2017-11-19 02:16:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,905 )
39 - قلم الحقيقه
2017-11-19 02:14:43
نتمنى أن تدخل مسابقة ملكة الكون وسوف تحوز على عرشه دون منازع وستحقق للمملكة العربية السعودية أجمل انتصار للمرأة السعودية هذه المرأة التي أراد الأخونجية الصحونجية الوصاية عليها ففشلو وتم هلاك غربانهم.
لا يعجبني(21) اعجبني(13)
38 -
2017-11-19 02:12:07
😂😂😂😂😂يا16 لاتهين بنت البلد ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - ابومحمد
2017-11-19 02:11:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ظامي اليل
2017-11-19 02:10:29
*** حيويه..ورقه؟.هزلت..ثم هزلت.بس.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - راصد
2017-11-19 02:08:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - بنقالي يعشق الدمام
2017-11-19 02:08:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
33 - نفسيه
2017-11-19 02:08:01
الله يهديها ويردها لطريق الصواب والهدايه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 30,905 )
32 - قلم الحقيقه
2017-11-19 02:07:36
يالأخونجي قصدك الداعشيات الأخونجيات **** هؤلاء هم الطاهرات ههههههههه
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
31 - مطقطق
2017-11-19 02:07:27
بعض البنات فاهمات الانفتاح بالمقلوب😁 ترى ماهو يعني الوحده تمشي في الشارع بملابس غرفة النوم🛌
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 - ماهي ***
2017-11-19 02:06:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 -
2017-11-19 02:05:10
مالهاوالي؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
28 - نفسيه
2017-11-19 02:04:45
الطاهرات اراهم يوميا ذاهبات لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم. بعد صلاة العصر مباشرة هم وبناتهم .الله يوفقهم. ويرد كل ظاله لطريق الصواب
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
( عدد التعليقات 30,905 )
27 - قلم الحقيقه
2017-11-19 02:03:18
لميا أنتي وجه الوطن المشرق الجميل.قلنا سابقآ وأتت لميا لتثبت مصداقية ماذكرناه من أن السعودية جمالها لايوصف ولايقارن وليس له مثيل في الدنيا كلها وهي ملكة أخلاق وجمال وكمال حورية من الجنة في الدنيا.
لا يعجبني(26) اعجبني(16)
26 - ابو نواف
2017-11-19 02:02:38
الاعلام دايم يعطي الشي خبر واسع لشهره فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ***
2017-11-19 02:01:49
18. معنى كلامك. بأنك لاتمانع ان تخرج أهلك بهذي الصوره.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
24 - ولوو
2017-11-19 02:01:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ابو نواف
2017-11-19 02:01:20
ماشوف شي جديد او لبس جميل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - رقبتها قصيرة
2017-11-19 01:59:44
كيف تكون عارضة وليس لها طول اذا حبيت تعرف الطول لاي حد من صورته ركز على الرقبة وهي رقبتها قصيرة يعني مو ططويلة كيف تكون عارضة ازياء ***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
21 - همسات
2017-11-19 01:59:43
*** يارب لاتخزني يوم يبعثون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - همسات
2017-11-19 01:58:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ***
2017-11-19 01:56:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,905 )
18 - قلم الحقيقه
2017-11-19 01:56:20
الله يحميها الله يحميها من كل عين حاسدة حاقدة . اللهم آآآآآآآآآآمين.
لا يعجبني(22) اعجبني(12)
17 - كلمة حق
2017-11-19 01:56:20
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم استر على بنات المسلمين واهدي بنات بلد التوحيد
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
16 - ضايع
2017-11-19 01:55:24
نتيجه الزواج من اجنبيه بنت اجنبيه
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
15 -
2017-11-19 01:53:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - همسات
2017-11-19 01:53:13
اللهم اصلح نستء المسلمين ،، انا لله وانا اليه راجعون ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 30,905 )
13 - قلم الحقيقه
2017-11-19 01:52:54
قمر الدنيا بنت بلادي سعودية حفظها الله من كل شر ومكروه . بجمالها الذي لايوصف تمثل جمال بلادنا المملكة العربية السعودية وأنه مهما حجبت طيور الظلام الناعقة المتخلفة نوره وحريته فانها الى زوال واندحار .
لا يعجبني(27) اعجبني(16)
12 - الصريح جدا
2017-11-19 01:51:25
***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ليبرالي
2017-11-19 01:50:45
نشكر صحيفة المرصد الموقره على تغطيتها لبنات الوطن دائما 🌷
لا يعجبني(13) اعجبني(7)
10 - القصيبي
2017-11-19 01:50:21
الحمدلله والشكر على النعمه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - 100
2017-11-19 01:50:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - مجبر رجل القعسي
2017-11-19 01:49:03
بس*** ياشاطره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ولوو
2017-11-19 01:47:30
*** هيه الآن قيمة إعلامية ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,742 )
6 - ابويوسف
2017-11-19 01:47:30
***مدرى كيف ضرب الحظ معهن
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 30,905 )
5 - قلم الحقيقه
2017-11-19 01:47:14
اللهم احفظها بحفظك واكفها شر كل حسود حقود .سبحان الله جمالها لايوصف وهو ماقلناه سابقآ من أن بنت بلادي المملكة العربية السعودية هي ملكة جمال الكون دون منازع وهي من تستحق عرشه على نساء العالم أجمع .
لا يعجبني(19) اعجبني(7)
4 -
2017-11-19 01:47:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 -
2017-11-19 01:47:05
حطب جهنم
لا يعجبني(6) اعجبني(11)
2 - gaaachefrc
2017-11-19 01:46:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - زائر
2017-11-19 01:46:01
كان***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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آخر تعليق
بواسطة : استغفرالله واتوب اليه

الغرب لايحترم ولايهاب الا اللي يفتخر ويعتز بهويته ودينه وان أظهروا عكس ذلك...
بواسطة : جمال داود

5 وخميسه خررررررررررررررررررررررراقه #...
بواسطة :

الجمال بـ العفه والحياء...
بواسطة : اتحادي واحترم الهلال

أعوذ بلله والله انااتحادي واتمنا من كل قلبي فوز الهلال آلله يوفقهم ويحققو الكأس...
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اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

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ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

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ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

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توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

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اخبار اقتصادية
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

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رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

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محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 8 4٬147 يومين
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!

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أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

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بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

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بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

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انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

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بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

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خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

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