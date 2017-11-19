الرئيسية / عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟
عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟
صحيفة المرصد: نشرت الفاشنيستا السعودية لما العقيل مجموعة لها من الصور التي تألقت خلالها في إطلالات جديدة.
وأثارت الصور التي نشرتها لما العقيل مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها .
وأظهرت الصور أن لما العقيل تعتمد على فكرة التنويع في ستايل الملابس التي ترتديها لتكون مناسبة لجميع الأوقات وكانت إطلالتها مفعمة بالحيوية والرقة .
التعليقات
74 - استغفرالله واتوب اليه2017-11-19 03:13:16
الغرب لايحترم ولايهاب الا اللي يفتخر ويعتز بهويته ودينه وان أظهروا عكس ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 -2017-11-19 03:10:19
الجمال بـ العفه والحياء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - جمال داود2017-11-19 03:09:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,459 )71 - ابونواف...
سبحان الله يجب ان نتذكر ان ديننا الاسلام ودستورنا القران ومنهجنا سنة الحبيب المصطفى علية ازكى الصلاة والسلام قد يعجب الانسان بنفسة ولكن لاتغرك الدنيا وكل شاه معلقة بكراعها تصبحون على خير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
70 - ضيف2017-11-19 02:56:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - واحد ونص2017-11-19 02:55:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - عابر مجرد عابر2017-11-19 02:53:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - فضفضه2017-11-19 02:52:57
هذا الجمال السعودي ماشاءالله لو تشارك في مسابقات الجمال كان فازت باللقب بكل جدارة السعوديات في المركز الاولى في الجمال والاستفتاء اللي صار من يومين بان السعوديات في المركز 14 في الجمال كذب ماهو صحيح
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
66 -2017-11-19 02:50:28
انا فتاه لست ملتزمةلكن والله لااغبط الا البنات الملتزمات فيهم شموخ وقوةحجاب شرعي وحتى في الافراح محتشمات بملابسهم رغم البعض منهم جميلات وفي مقتبل العمر رغم الفتن لاكن ثابتات كالجبال
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 30,905 )65 - قلم الحقيقه
تصبحون على خير .
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
64 -2017-11-19 02:44:36
🌹قلم الحقيقه🌹شكراً على دفاعك الدائم عن السعوديات وكلامك الجميل عن السعوديات🌹
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,905 )63 - قلم الحقيقه
نتمنى أن تنشأ دور لعرض الأزياء في بلادنا وتكون لما قمر الدنيا وجماله ملكة الكون نجمته دون منازع وتمثل وطنها المملكة العربية السعودية فيه خاصة أن جمالها لايوصف وسيكون الحضور طاغي لأنها ملكة جمال الكون.
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
62 -2017-11-19 02:41:25
ت3 ماتقولون هالكلام الا اذا كانت سعودية ليش؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 -2017-11-19 02:38:43
بإذن الله ستبقى هذه البلاد طاهرة ومحافظة رغم انف العلمانيين حثالة الغرب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 30,905 )60 - قلم الحقيقه
اللهم احفظ لما بحفظك واكفها شر كل حسود حقود ماذكر الله في نحره ولا صلى على نبيه.انسانة كلها جمال ورقة وعذوبة تمثل جمال نواعم بلادنا حفظهم الله وستر عليهم وكفاهم عدوان الأخونجية الصحونجية طيور الظلام.
لا يعجبني(22) اعجبني(12)
59 - راصد2017-11-19 02:35:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,617 )58 - برق _ الحرم
((((( بوش سحبهم تسحيب الرخال )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,617 )57 - برق _ الحرم
((((( مجرد دمية تهاويل الالون والاصباغ رسمتها ............عرضة للشتات والغبار ... مشاع النظر اليها وجسدها كأنه منيكان متحرك .... ومن يبهره الكريستال حتمال لم ينظر يوما لجوهرة ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
56 - ___2017-11-19 02:32:28
السعوديه بلد المحافضين . ولا يجوز نسب مثل هذه الاعمال الى بلاد الحرمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
55 - هتلر...2017-11-19 02:32:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود2017-11-19 02:29:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود2017-11-19 02:28:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود2017-11-19 02:27:41
ارحم نفسك شوي اعصابك ترى مادرت عنك يامسيكين لايطق فيك عرق يالمريض المكبوت
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
51 -2017-11-19 02:27:15
والله لو تسرتي ارحم***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
50 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود2017-11-19 02:26:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,905 )49 - قلم الحقيقه
خجل القمرمنك يالماوكيف لايخجل وهناك من فاقه جمالآووصفآ من بلادنا المملكة العربية السعودية بعد أن عمل الأخونجية الصحونجية سنين طويلة على قهره وحجبه ومنعه من الظهور.لكن ارادة الله لاغالب لها ليخرج جماله
لا يعجبني(18) اعجبني(9)
48 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود2017-11-19 02:23:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - ابو عزام2017-11-19 02:23:42
انسانة مسكينه اغرتها حياة الموضة الزائفة قطعآ تعلم انها مسكينه !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
46 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود2017-11-19 02:21:15
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - راصد2017-11-19 02:20:25
38 ترصى اختك تطلع كذا ؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 30,905 )44 - قلم الحقيقه
سبحان الله من خلق هذا الجمال وصاغه وأبدعه . جمال سعودية لايمكن وصفه سبحان الله سبحان الله.وكل عين حسود حقود فيها ألف مسمار وعود.
لا يعجبني(22) اعجبني(15)
43 -2017-11-19 02:19:48
اللي مسمي نفسه قلم الحقيقه هذا اجنبي حاقد مدفوع له
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
42 - الى الخ الوافد م 5 المتسعود2017-11-19 02:19:11
ماشفنا تعلق على خبر السعوديات اللي اعتدوا عليهم ابناء خالهم اللبنانيين من اتباع حزب اللات ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
41 - راصد2017-11-19 02:18:10
37 هي اهانت نفسها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
40 - راصد2017-11-19 02:16:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,905 )39 - قلم الحقيقه
نتمنى أن تدخل مسابقة ملكة الكون وسوف تحوز على عرشه دون منازع وستحقق للمملكة العربية السعودية أجمل انتصار للمرأة السعودية هذه المرأة التي أراد الأخونجية الصحونجية الوصاية عليها ففشلو وتم هلاك غربانهم.
لا يعجبني(21) اعجبني(13)
38 -2017-11-19 02:12:07
😂😂😂😂😂يا16 لاتهين بنت البلد ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - ابومحمد2017-11-19 02:11:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ظامي اليل2017-11-19 02:10:29
*** حيويه..ورقه؟.هزلت..ثم هزلت.بس.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - راصد2017-11-19 02:08:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - بنقالي يعشق الدمام2017-11-19 02:08:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
33 - نفسيه2017-11-19 02:08:01
الله يهديها ويردها لطريق الصواب والهدايه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 30,905 )32 - قلم الحقيقه
يالأخونجي قصدك الداعشيات الأخونجيات **** هؤلاء هم الطاهرات ههههههههه
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
31 - مطقطق2017-11-19 02:07:27
بعض البنات فاهمات الانفتاح بالمقلوب😁 ترى ماهو يعني الوحده تمشي في الشارع بملابس غرفة النوم🛌
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 - ماهي ***2017-11-19 02:06:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 -2017-11-19 02:05:10
مالهاوالي؟
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
28 - نفسيه2017-11-19 02:04:45
الطاهرات اراهم يوميا ذاهبات لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم. بعد صلاة العصر مباشرة هم وبناتهم .الله يوفقهم. ويرد كل ظاله لطريق الصواب
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
( عدد التعليقات 30,905 )27 - قلم الحقيقه
لميا أنتي وجه الوطن المشرق الجميل.قلنا سابقآ وأتت لميا لتثبت مصداقية ماذكرناه من أن السعودية جمالها لايوصف ولايقارن وليس له مثيل في الدنيا كلها وهي ملكة أخلاق وجمال وكمال حورية من الجنة في الدنيا.
لا يعجبني(26) اعجبني(16)
26 - ابو نواف2017-11-19 02:02:38
الاعلام دايم يعطي الشي خبر واسع لشهره فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ***2017-11-19 02:01:49
18. معنى كلامك. بأنك لاتمانع ان تخرج أهلك بهذي الصوره.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
24 - ولوو2017-11-19 02:01:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ابو نواف2017-11-19 02:01:20
ماشوف شي جديد او لبس جميل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - رقبتها قصيرة2017-11-19 01:59:44
كيف تكون عارضة وليس لها طول اذا حبيت تعرف الطول لاي حد من صورته ركز على الرقبة وهي رقبتها قصيرة يعني مو ططويلة كيف تكون عارضة ازياء ***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
21 - همسات2017-11-19 01:59:43
*** يارب لاتخزني يوم يبعثون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - همسات2017-11-19 01:58:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ***2017-11-19 01:56:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,905 )18 - قلم الحقيقه
الله يحميها الله يحميها من كل عين حاسدة حاقدة . اللهم آآآآآآآآآآمين.
لا يعجبني(22) اعجبني(12)
17 - كلمة حق2017-11-19 01:56:20
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم استر على بنات المسلمين واهدي بنات بلد التوحيد
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
16 - ضايع2017-11-19 01:55:24
نتيجه الزواج من اجنبيه بنت اجنبيه
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
15 -2017-11-19 01:53:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - همسات2017-11-19 01:53:13
اللهم اصلح نستء المسلمين ،، انا لله وانا اليه راجعون ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 30,905 )13 - قلم الحقيقه
قمر الدنيا بنت بلادي سعودية حفظها الله من كل شر ومكروه . بجمالها الذي لايوصف تمثل جمال بلادنا المملكة العربية السعودية وأنه مهما حجبت طيور الظلام الناعقة المتخلفة نوره وحريته فانها الى زوال واندحار .
لا يعجبني(27) اعجبني(16)
12 - الصريح جدا2017-11-19 01:51:25
***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ليبرالي2017-11-19 01:50:45
نشكر صحيفة المرصد الموقره على تغطيتها لبنات الوطن دائما 🌷
لا يعجبني(13) اعجبني(7)
10 - القصيبي2017-11-19 01:50:21
الحمدلله والشكر على النعمه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - 1002017-11-19 01:50:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - مجبر رجل القعسي2017-11-19 01:49:03
بس*** ياشاطره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ولوو2017-11-19 01:47:30
*** هيه الآن قيمة إعلامية ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,742 )6 - ابويوسف
***مدرى كيف ضرب الحظ معهن
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 30,905 )5 - قلم الحقيقه
اللهم احفظها بحفظك واكفها شر كل حسود حقود .سبحان الله جمالها لايوصف وهو ماقلناه سابقآ من أن بنت بلادي المملكة العربية السعودية هي ملكة جمال الكون دون منازع وهي من تستحق عرشه على نساء العالم أجمع .
لا يعجبني(19) اعجبني(7)
4 -2017-11-19 01:47:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 -2017-11-19 01:47:05
حطب جهنم
لا يعجبني(6) اعجبني(11)
2 - gaaachefrc2017-11-19 01:46:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - زائر2017-11-19 01:46:01
كان***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : استغفرالله واتوب اليه
الغرب لايحترم ولايهاب الا اللي يفتخر ويعتز بهويته ودينه وان أظهروا عكس ذلك...
بواسطة : جمال داود
5 وخميسه خررررررررررررررررررررررراقه #...
بواسطة :
الجمال بـ العفه والحياء...
بواسطة : اتحادي واحترم الهلال
أعوذ بلله والله انااتحادي واتمنا من كل قلبي فوز الهلال آلله يوفقهم ويحققو الكأس...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمةالمرصد 24 7٬054 4 ساعات
بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”المرصد 46 4٬602 7 ساعات
بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتهاالمرصد 28 10٬668 8 ساعات
“ضاحي خلفان” يهدد لبنان بمصير قطرالمرصد 51 3٬128 9 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلالالمرصد 18 538 34 دقيقة
محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!المرصد 2 958 53 دقيقة
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !المرصد 207 5٬217 6 ساعات
شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسياالمرصد 36 9٬527 8 ساعات
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!المرصد 82 16٬277 يوم واحد
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صورالمرصد 5 8٬549 يوم واحد
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتكالمرصد 206 13٬677 يوم واحد
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!المرصد 35 12٬014 يومين
اخبار منوعة
عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟المرصد 74 2٬370 2 ساعتين
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالموكالات 18 5٬261 6 ساعات
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”المرصد 27 5٬731 12 ساعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!المرصد 52 5٬094 20 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبهالمرصد 13 2٬128 4 ساعات
شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساءالمرصد 128 6٬969 8 ساعات
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويتالمرصد 51 5٬573 11 ساعة
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجيةالمرصد 44 11٬928 يوم واحد
اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعوديةواس 12 2٬040 9 ساعات
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صورالمرصد 23 2٬507 يوم واحد
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬655 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالمالمرصد 35 9٬519 يوم واحد
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 15٬360 5 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬664 6 أيام
اخبار اقتصادية
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيقالمرصد 78 6٬374 4 ساعات
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !المرصد 10 2٬007 20 ساعة
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموالالمرصد 8 4٬147 يومين
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!المرصد 120 17٬486 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬864 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬698 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬770 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬587 شهر واحد
الاخيرة
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صورالمرصد 9 7٬800 8 ساعات
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأولالمرصد 1 1٬021 يوم واحد
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياضالمرصد 19 7٬162 8 ساعات
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!المرصد 8 5٬114 يومين
كاريكاتير