عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

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صحيفة المرصد: نشرت الفاشنيستا السعودية لما العقيل مجموعة لها من الصور التي تألقت خلالها في إطلالات جديدة.

وأثارت الصور التي نشرتها لما العقيل مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها .

وأظهرت الصور أن لما العقيل تعتمد على فكرة التنويع في ستايل الملابس التي ترتديها لتكون مناسبة لجميع الأوقات وكانت إطلالتها مفعمة بالحيوية والرقة .