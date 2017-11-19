الرئيسية / محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!
محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!
صحيفة المرصد: أطلق الإعلامي محمد شنوان العنزي تغريدة مثيرة عقب انتهاء مباراة الهلال مع اوراوا الياباني بنتيجة التعادل 1-1 في ذهاب نهائي البطولة الأسيوية.
حيث كتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر: ماهمنا من فاز وإلاّ خسر .. همنا ” المنتخب” و ” النصر ” ..!!
لمشاهدة الخبر يمكنك زيارة “سبورت المرصد” بالضغط : هنا
التعليقات
2 - علي مرشد2017-11-19 03:09:17
ماهمنا من فاز وإلاّ خسر .. همنا ” المنتخب” و ” النصر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - الحقيقة تغريده قوية2017-11-19 02:39:10
وين التغريده ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : استغفرالله واتوب اليه
الغرب لايحترم ولايهاب الا اللي يفتخر ويعتز بهويته ودينه وان أظهروا عكس ذلك...
بواسطة : جمال داود
5 وخميسه خررررررررررررررررررررررراقه #...
بواسطة :
الجمال بـ العفه والحياء...
بواسطة : اتحادي واحترم الهلال
أعوذ بلله والله انااتحادي واتمنا من كل قلبي فوز الهلال آلله يوفقهم ويحققو الكأس...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمةالمرصد 24 7٬052 4 ساعات
بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”المرصد 46 4٬602 7 ساعات
بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتهاالمرصد 28 10٬668 8 ساعات
“ضاحي خلفان” يهدد لبنان بمصير قطرالمرصد 51 3٬128 9 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلالالمرصد 18 538 34 دقيقة
محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!المرصد 2 956 53 دقيقة
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !المرصد 207 5٬217 6 ساعات
شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسياالمرصد 36 9٬527 8 ساعات
اخبار فنية
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!المرصد 82 16٬277 يوم واحد
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صورالمرصد 5 8٬549 يوم واحد
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتكالمرصد 206 13٬677 يوم واحد
“شيما” مطربة “الكليب الفاضح”: هذا الشخص هو المسؤول وليس لي دخل!المرصد 35 12٬014 يومين
اخبار منوعة
عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟المرصد 74 2٬368 2 ساعتين
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالموكالات 18 5٬261 6 ساعات
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”المرصد 27 5٬731 12 ساعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!المرصد 52 5٬094 20 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبهالمرصد 13 2٬128 4 ساعات
شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساءالمرصد 128 6٬969 8 ساعات
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويتالمرصد 51 5٬573 11 ساعة
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجيةالمرصد 44 11٬928 يوم واحد
اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعوديةواس 12 2٬040 9 ساعات
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صورالمرصد 23 2٬507 يوم واحد
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬655 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالمالمرصد 35 9٬519 يوم واحد
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 15٬360 5 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬664 6 أيام
اخبار اقتصادية
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيقالمرصد 78 6٬374 4 ساعات
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !المرصد 10 2٬007 20 ساعة
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموالالمرصد 8 4٬147 يومين
خبر “صادم” لعشاق السجائر والمشروبات الغازية ..والتطبيق بعد 6 أسابيع!المرصد 120 17٬486 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬864 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬698 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬770 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬587 شهر واحد
الاخيرة
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صورالمرصد 9 7٬800 8 ساعات
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأولالمرصد 1 1٬021 يوم واحد
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياضالمرصد 19 7٬162 8 ساعات
خبر صادم يهدد أصحاب الحسابات الموثقة على تويتر!المرصد 8 5٬114 يومين
كاريكاتير