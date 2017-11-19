محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

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صحيفة المرصد: أطلق الإعلامي محمد شنوان العنزي تغريدة مثيرة عقب انتهاء مباراة الهلال مع اوراوا الياباني بنتيجة التعادل 1-1 في ذهاب نهائي البطولة الأسيوية.

حيث كتب العنزي عبر صفحته الرسمية على تويتر: ماهمنا من فاز وإلاّ خسر .. همنا ” المنتخب” و ” النصر ” ..!!

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