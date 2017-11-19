للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

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صحيفة المرصد : كشفت هيئة الترفيه عن إقامة حفل غنائي استعراضي تحييه الفنانة اللبنانية هبة طوجي في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر المقبل.

وأكدت هيئة الترفيه أن الحضور سيكون مقتصراً فقط على النساء، مبينة أن هذا الحفل هو الأول من نوعه في المملكة وسيقام بالتعاون مع الرحباني للإنتاج، وتم فتح الباب لشراء تذاكر الحفل.