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الرئيسية / للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!
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المرصد 12 268 32 دقيقة

صحيفة المرصد : كشفت هيئة الترفيه عن إقامة حفل غنائي استعراضي تحييه الفنانة اللبنانية هبة طوجي في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر المقبل.

وأكدت هيئة الترفيه أن الحضور سيكون مقتصراً فقط على النساء، مبينة أن هذا الحفل هو الأول من نوعه في المملكة وسيقام بالتعاون مع الرحباني للإنتاج، وتم فتح الباب لشراء تذاكر الحفل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - العابر
2017-11-19 05:10:18
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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( عدد التعليقات 31,620 )
11 - برق _ الحرم
2017-11-19 05:05:57
(((((( فيروز بتحب حسن ....وحسن بيحب فيروز ))))))
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10 - الاماكن
2017-11-19 05:04:02
المتشددين المتقوقعين المنغلقين يحترقون فالتعليقات ههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,620 )
9 - برق _ الحرم
2017-11-19 05:01:59
(((((( ومعظم النار من مستصغر الشرر ))))))
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8 -
2017-11-19 05:01:36
حسبنا الله ونعم الوكيل...حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 31,620 )
7 - برق _ الحرم
2017-11-19 04:59:39
((((((( غزو ناعم ....من لبنان ))))))
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6 -
2017-11-19 04:58:49
هل نحن بارض الحــــــــــــــــــــــــــرمين؟؟؟؟
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5 -
2017-11-19 04:58:03
تعليق مخالف
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4 -
2017-11-19 04:54:56
تعليق مخالف
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3 -
2017-11-19 04:53:31
والله ماني مصـــــــــــــــــــــــــــــــــدق احس اني في كابوس
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2 -
2017-11-19 04:52:30
وش علم فنانتكم تقل فم ضب هههههههه
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1 -
2017-11-19 04:51:14
هههههههههههه هههههههههههه هههخخخهههه
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آخر تعليق
بواسطة :

مبروك لليابان مقدماً...
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