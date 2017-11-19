الرئيسية / للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!
للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!
صحيفة المرصد : كشفت هيئة الترفيه عن إقامة حفل غنائي استعراضي تحييه الفنانة اللبنانية هبة طوجي في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر المقبل.
وأكدت هيئة الترفيه أن الحضور سيكون مقتصراً فقط على النساء، مبينة أن هذا الحفل هو الأول من نوعه في المملكة وسيقام بالتعاون مع الرحباني للإنتاج، وتم فتح الباب لشراء تذاكر الحفل.
التعليقات
12 - العابر2017-11-19 05:10:18
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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( عدد التعليقات 31,620 )11 - برق _ الحرم
(((((( فيروز بتحب حسن ....وحسن بيحب فيروز ))))))
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10 - الاماكن2017-11-19 05:04:02
المتشددين المتقوقعين المنغلقين يحترقون فالتعليقات ههههههههههههههههههههههه
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( عدد التعليقات 31,620 )9 - برق _ الحرم
(((((( ومعظم النار من مستصغر الشرر ))))))
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8 -2017-11-19 05:01:36
حسبنا الله ونعم الوكيل...حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 31,620 )7 - برق _ الحرم
((((((( غزو ناعم ....من لبنان ))))))
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6 -2017-11-19 04:58:49
هل نحن بارض الحــــــــــــــــــــــــــرمين؟؟؟؟
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5 -2017-11-19 04:58:03
تعليق مخالف
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4 -2017-11-19 04:54:56
تعليق مخالف
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3 -2017-11-19 04:53:31
والله ماني مصـــــــــــــــــــــــــــــــــدق احس اني في كابوس
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2 -2017-11-19 04:52:30
وش علم فنانتكم تقل فم ضب هههههههه
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1 -2017-11-19 04:51:14
هههههههههههه هههههههههههه هههخخخهههه
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بواسطة :
مبروك لليابان مقدماً...
بواسطة : العابر
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا...
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