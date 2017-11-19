شاهد .. “سارة الودعاني” تثير استياء الناشطين بسبب حديثها عن النقاب !

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صحيفة المرصد -متابعات: أثارت الناشطة السعودية سارة الودعاني على مواقع التواصل الإجتماعي موجة استياء واسعة بين رواد مواقع التواصل بعدما ظهرت تصرح في فيديو نشرته على سناب شات قال فيه: “أغلبية البنات لابسات النقاب عشان أهلهم أو مجبرين”.