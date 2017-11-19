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شاهد .. “سارة الودعاني” تثير استياء الناشطين بسبب حديثها عن النقاب !

شاهد .. “سارة الودعاني” تثير استياء الناشطين بسبب حديثها عن النقاب !
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المرصد 57 1٬878 2 ساعتين

صحيفة المرصد -متابعات: أثارت الناشطة السعودية سارة الودعاني على مواقع التواصل الإجتماعي موجة استياء واسعة بين رواد مواقع التواصل بعدما ظهرت تصرح في فيديو نشرته على سناب شات قال فيه: “أغلبية البنات لابسات النقاب عشان أهلهم أو مجبرين”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - الى سعوديه 21
2017-11-19 06:59:26
ربك سبحانه ما امرك تلبسي نقاب مو كل عاداتكم ترجعونها للدين هذا مجرد عاده واعتياد فقط
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56 -
2017-11-19 06:59:04
ف بنات غيرتهم الجوالات صار معها جوال وصارت تقرأ وتتصفح وتشوف وتغار من اللي يطلعون بالسوشل ميديا وتقلد وعقلها تفتح ع أشياء ماكانت تعرفها وسوالف بعض البنات ف المدارس والجامعات حتى ف اجتماعاتهم النسويه🤷
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55 - وضحى
2017-11-19 06:56:17
الذكور اللي عندهم احتجاج يجرب يلبسه في درجة حراره 50 في عز الظهر لمدة ساعه فقط يورينا شطارته وهياطه
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54 - مواطن
2017-11-19 06:54:29
ماأنتي وكيله عن غيرك تكلمي عن نفسك وبس
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53 - زائره
2017-11-19 06:52:32
والله ما قالت الا الصدق الحقيقه مؤلمه عشان كذا ما يبغون يصدقونها انا لابسه النقاب اجباري وليس اختياري كثيرات معي يقولون نفس الشيء
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52 - 39
2017-11-19 06:52:31
يعني حسب كلامك اغلب البنات يسافرون لحالهم او تتكشف برضى ابوها واخوها وامها ؟؟؟
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51 - گحيـلة آلعَيـن
2017-11-19 06:52:24
تعليق42 - تكلمي عن نفسك وأهلك والبيئة ألي عايشه فيها***
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50 - وحده
2017-11-19 06:52:00
تذكرون ايام الهيئه لما الوحده ماتتغطى وحتى وهي منقبه او مبرقعه شيسوون فيها؟****
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49 - 39
2017-11-19 06:50:09
يعني حسب كلامك اغلب البنات يسافرون لحالهم او تتكشف برضى ابوها واخوها وامها ؟؟؟
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48 - عبدالله الحربي
2017-11-19 06:48:07
أصلا بعض العادات والتقاليد أيدها الاسلام والستر يا زينه من عادات وتقاليد {لكن بعض الناس مجاهر بالمعاصي ما يردعة لا دين ولا عادات ولا تقاليد } كأنه مصعد وجهه في السماء كشف الوجه بداية التغريب
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( عدد التعليقات 9,559 )
47 - المنتصر بالله
2017-11-19 06:48:00
إلى وحده هيييييش يا بنت مالك غير ولد عمك معيض أو مناحي هيش يا حرمه ههههههههههههه
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46 - 40
2017-11-19 06:47:30
على اساس انك وحدة وصدقنا مباشرة شوي ويرجع يحلف انه وحدة
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45 - 26
2017-11-19 06:44:54
لهذي الدرجة ماتشوفين انك بالغتي بالوصف ومع كل الاعمار ؟ والمستويات والمدن والقرى ولا لكم تاثير ولا الام والبيت والاخوان والولي والمعلمات ولا المناهج ولا يدرون ولا حركو ساكن !
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44 - كاسرهم
2017-11-19 06:43:44
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 9,559 )
43 - المنتصر بالله
2017-11-19 06:43:03
ساره الودعاني من أهل مكه المكرمه سكن والأصل من وادي الدواسر هذا والله اعلم ولها مقاطع مثل غيرها في السيوشل ميديا ووووووووو
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42 - وحده
2017-11-19 06:41:34
يلبسون بالسعوديه لانه اجباري لبس العباه والغطى وعلشان سالفة عادات وتقاليد قبايل مو الدين كل شي هنا يتبعون العادات لا الدين واكثر مثال سالفة الزواج والتفريق بين الزوجين وطرد المتقدم الاجنبي وهيش ياحرمه
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41 - المااااضي
2017-11-19 06:39:49
كلام سليم وصحيح ...والدليل انهم ينطلون نقابهم وحجابهم في الطيارة وهم مغادرين..واذا رجعوا المملكه يلبسونه قبل الهبوط في المطار ..
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40 - وحده
2017-11-19 06:39:38
صحيح كلامها الاغلبيه لابسات نقاب علشان اهلهم ومجبرين وكلام الناس وعادات وتقاليد والي تقول عكس هذا اكبر كذابه ومنافقه وانا بنت واعرف البنات عدل ولايجي ذكر يدخل باسم بنت ويتكلم على هالاساس ويقسم حلف كذب
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39 -
2017-11-19 06:37:57
29 ترى فعلا بعض البنات في هالوقت يبون يكشفون ويقلدون الفاشينيستات متأثرات باللي يشوفونه وبعض البنات اذا سافروا يكشفون حالهم حال الاجنبيات ماتفرق بينها وبين الاجنبية معجبة بحياة الاجنبيات تب تصير مثلهم
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38 - بصائر للناس
2017-11-19 06:37:46
... والتاجر قال وجتهم مشغولين بالتجارة وجمع الاموال، واما رديء القوم الثالث فقال وجتهم في فسق وفجور، عندها علم الملك ان كل منهم ذهب إلى جلسائه واقرانه ومنهم على شاكلته وفي محيطه .
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( عدد التعليقات 9,559 )
37 - المنتصر بالله
2017-11-19 06:37:24
هل قامت في إستفتاء وسألت بنات السعوديه اتمنا إنها تجي عندنا في البيت وتسأل خواتي وبعدين تكتب وتسوي سناب شات هذا إذا طلعت تمشي على ارجولها 💃✌
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36 -
2017-11-19 06:35:48
24 انتي بعد عندك اجهزة متطورة تمكنتي من خلالها من رصد جنسيات بعض المعلقين اللي مدحو الكاشفة وتأكدتي بالدليل القاطع انهم مواطنين واخذتي بعض التعليقات الهزلية على محمل الجد صار عندنا عبقريتين اكتشفناهم
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( عدد التعليقات 9,559 )
35 - المنتصر بالله
2017-11-19 06:32:13
تعليق مخالف
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34 -
2017-11-19 06:29:31
24 انا مامدحت اللي برى الكاشفة ولا تزوجت منهم ليش تحطيني معهم واغلب اللي اعرفهم مثل وضعي والاحصائيات الرسمية تقول زواج الذكور من الخارج سنويا قليل جدا وبعضهم قرابة وبعضهن يتغطن وش ردك
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33 - بصائر للناس
2017-11-19 06:28:53
يقال ان احد الملوك ارسل ثلاثة مندوبين له إلى احد الدول ليرى كيف الناس هناك، احدهم من الاخيار وآخر تاجرا والثالث فاسقا، وبعد رجوهم سألهم عن احوال الناس، اما الاول فقال وجتهم في ذكر وصلاة .. يتبع >
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( عدد التعليقات 9,559 )
32 - المنتصر بالله
2017-11-19 06:28:50
طيب وش المطلوب ياودعه نخلي حريمنا ينطلن الغطوه والنقاب وووووو على شأن يصيرون مثلك ****
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31 - hima
2017-11-19 06:25:49
بارك الله فيها هذه الانسانه الشجاعه,نعم اغلبية عيشتنا مجاملات لارضاء المتشددين,واللي يقول غير كدا,بكيفو.
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30 -
2017-11-19 06:25:14
**** لو انتي لابسه نقاب وساتره نفسك كان افضل عقدتي الشباب من الزواج ***
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29 -
2017-11-19 06:20:14
2 اللي يسمعك يقول اغلب السعوديات كل سنة يصيفن باوروبا اذا سافرت كم وحدة لاسباب متعددة ومنها علاجي واضطرت تكشف او كشفت بمزاجها هذا معناه ان الكل يبي يكشف واذا كم وحدة قالت لك رغبتها فالكل مثلها
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28 - بدر 66
2017-11-19 06:19:20
****عليكم من الله ماتستحقون .
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27 - 1384
2017-11-19 06:18:33
لازم تقول كذا ، هل تعتقد ان كاشفة الوجة وبتقول ياليت انا متقبة ؟؟؟، تبحث عن تبرير عند الناس ولكن عند رب الناس ماذا تقوله وهو يعلم ما في النفس واقرب لها من حبل الوريد !!!!
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26 - زائرة
2017-11-19 06:17:50
مع الأسف الشديد كلامها واقعي وصحيح 100% خاصة في زمن الانفتاح اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ووالله لو تدرون ما يدور في مجالس النساء ومدارسها من أحاديث وأفعال لقلتم ما هؤلاء بناتنا ولا من بنات المسلمين
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25 - ناصح لكل فاغر
2017-11-19 06:17:22
أصبحنا وأصبح الملك لله الله المستعان
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24 -
2017-11-19 06:16:15
اذا الاجنبية الكاشفة يمدحونها ويتزوجون منها اجل ليش كل هالغضب والاستياء مانشوفه الااذا مواطنة كاشفة هذا اسمه تناقض يعني عادي يتزوج من اجنبية كاشفة حتى بعضهم مايعرف ماضيها ولاتاريخها ويهاجم مواطنة كاشف
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23 - ناصح لكل فاغر
2017-11-19 06:14:37
أصبحنا وأصبح الملك لله الله المستعان
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22 - الحمدلله N
2017-11-19 06:13:08
تعليق مخالف
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21 - سعوديه
2017-11-19 06:12:10
والله مو كل البنات مثل تفكيرك وش اللي البسه عشان اهلي ياماما انا اخاف من ربي قبل كل شي مين الناس عشان اخاف منهم او اهتم لكلامهم
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20 -
2017-11-19 06:10:18
تبيهن يصيرن مثلها صار عندها عقدة وتبرر لنفسها حتى لو بالكذب كأنها مسويه استفتاء خذت راي ملايين النساء مثل تعليق 2
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19 -
2017-11-19 06:07:24
2 ماعندك خبر ان بعض الدول النصرانية تمنع انتي مع اي الفريقين وليش برأيك بعضهن تبي تكشف ماشفتي الكشف وش مسوي بالمجتمعات العربية اكيد عارفه وانتي اللي تكشفت لك الحجب وشفتيهم وهم برى او عندك اقمار تجسس
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18 -
2017-11-19 06:07:15
اذا ابن بلدها يتغزل بالاجنبية الكاشفة وكل ماشاف اوروبية او عربية او مشهورة كاشفة قام يتغزل فيها يعني وش تتوقعون؟؟
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17 - ............
2017-11-19 06:07:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 -
2017-11-19 06:04:37
2 ماعندك خبر ان بعض الدول النصرانية تمنع انتي مع اي الفريقين وليش برأيك بعضهن تبي تكشف ماشفتي الكشف وش مسوي بالمجتمعات العربية اكيد عارفه وانتي اللي تكشفت لك الحجب وشفتيهم وهم برى او عندك اقمار تجسس
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( عدد التعليقات 14,364 )
15 - العنيد
2017-11-19 06:01:04
ساره الودعاني ****
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( عدد التعليقات 14,364 )
14 - العنيد
2017-11-19 05:59:49
اللهم اجعل بناتنا وبنات المسلمين صالحات تقيات قانتات تائبات وحبب لهن الستر والحجاب واغرس فيهن الحياء والعفاف اللهم واحرسهن من دعوات المفسدين
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13 -
2017-11-19 05:57:47
2 تأكدتي ان كلهم كشفو حتى اللي راحو لدول عربية ما شفتي محجبات وتأكدتي ان كلهم مواطنات اقترح يوضفونك بدل الاستخبارات والمباحث والاجهزة الامنية ونوفر وتصيرين مرجع معتمد وموثوق
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12 - منصف
2017-11-19 05:56:16
الناشط ليس كل من قال كلمتين .. الناشط يكون له برنامج واضح وعقلية ناضجة وثقافة عالية .. مثل هذه المرأة لا تسمى ناشطة وانما **** وجدت فرصة لسهولة النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
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11 - نعم
2017-11-19 05:56:11
نعم مجبرين لان الدين الاسلامي امرهم بذالك انتي اذا عصيتي الله بكيفك ولاكن ليش تريدين بنات المسلمين العفيفات بمعصبت الله .
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10 - بصائر للناس
2017-11-19 05:55:30
وكذلك الدراسة اغلب الاولاد والبنات لو يخلوهم اهلهم باختيارهم لتركوا التعليم، الاهل يعلمون مصلحة ابنائهم وبناتهم لذا يجبروهم على فعل ما فيه منفعة لهم ولن يدرك بعض الابناء حقيقة ذلك إلا في كبره .
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9 -
2017-11-19 05:52:49
الله يهديك ساره ويهدي الجميع لما يحب ويرضى.
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8 -
2017-11-19 05:51:56
وليش مايكون طاعه لله سبحانه وتعالى ؟ أنا من الناس اللي البس نقاب وقفازات لأن الجنه مهرها غالي. وياما جتني فرص أسافر دول أوروبيه بس تراجعت لأنها دول تحضر النقاب. زي ماقلت الجنة مهرها غااااالي.
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7 -
2017-11-19 05:51:32
2 شفتيهم او هم قالو لك وارسلو لك الادلة او سافرتي مع كل اسرة او قصدك المبتعثات يدرسن معهم بكل حشمة وحياء***
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6 -
2017-11-19 05:46:36
مالك ومال النقاب مع العلم بأن شيوخ الأزهر كثير منهم جائز وآخر يقول أنها عاده كثير من الاءزهريه لديهم فتاوي كثر وشيخه اءزهريه تطلع بقنوات مصر كاشفة الوجه مغطيه شعراء رأس ورقبه
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5 - ابو فهد
2017-11-19 05:44:38
****يا !!!!!!!!! وإنتي والله لو تلبسين النقاب استر لك لان ماهناك زود**** اعوذبالله *** باي شي لاحول ولاقوه الا بالله
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4 - الحزم
2017-11-19 05:41:14
النقاب من القيم الإسلاميه ويميز المرأه الشريفه العفيفه ذات الكيان المستغل قوية الشخصيه والإعتبار كل هذا عشان هي مسلمه وذات قيم ومبادىء. ولكل شيء أو حدث أو فعل سبب لذلك من ليست منقبه له سبب فماذا تريد؟
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3 - $$
2017-11-19 05:34:41
والله كلامها صدق لويسمحون لهم اهلهم مالقيتوا بنت لابسه نقاب
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2 - زائره
2017-11-19 05:33:52
انا اتفق معها لكن ما أعمم صحيح بعض البنات تلبس النقاب عشان عادات وتقاليد وعشان اهلها والدليل لما يسافرون برى نشوفهم يكشفون النقاب ويشيلوون الحجاب
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( عدد التعليقات 31,625 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-19 05:32:26
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ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

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ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

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توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

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اخبار اقتصادية
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

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حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

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رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

 المرصد 10 2٬043 يوم واحد
محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

محافظ مؤسسة النقد : تم إيقاف أكثر من 200 حساب .. وهناك زيادة طفيفة في تحويل الأموال

 المرصد 8 4٬155 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬864 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬698 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬772 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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الاخيرة
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

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“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

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انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

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بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم السبت

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