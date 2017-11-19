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شاهد .. “سارة الودعاني” تثير استياء الناشطين بسبب حديثها عن النقاب !
صحيفة المرصد -متابعات: أثارت الناشطة السعودية سارة الودعاني على مواقع التواصل الإجتماعي موجة استياء واسعة بين رواد مواقع التواصل بعدما ظهرت تصرح في فيديو نشرته على سناب شات قال فيه: “أغلبية البنات لابسات النقاب عشان أهلهم أو مجبرين”.
التعليقات
57 - الى سعوديه 212017-11-19 06:59:26
ربك سبحانه ما امرك تلبسي نقاب مو كل عاداتكم ترجعونها للدين هذا مجرد عاده واعتياد فقط
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56 -2017-11-19 06:59:04
ف بنات غيرتهم الجوالات صار معها جوال وصارت تقرأ وتتصفح وتشوف وتغار من اللي يطلعون بالسوشل ميديا وتقلد وعقلها تفتح ع أشياء ماكانت تعرفها وسوالف بعض البنات ف المدارس والجامعات حتى ف اجتماعاتهم النسويه🤷
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55 - وضحى2017-11-19 06:56:17
الذكور اللي عندهم احتجاج يجرب يلبسه في درجة حراره 50 في عز الظهر لمدة ساعه فقط يورينا شطارته وهياطه
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54 - مواطن2017-11-19 06:54:29
ماأنتي وكيله عن غيرك تكلمي عن نفسك وبس
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53 - زائره2017-11-19 06:52:32
والله ما قالت الا الصدق الحقيقه مؤلمه عشان كذا ما يبغون يصدقونها انا لابسه النقاب اجباري وليس اختياري كثيرات معي يقولون نفس الشيء
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52 - 392017-11-19 06:52:31
يعني حسب كلامك اغلب البنات يسافرون لحالهم او تتكشف برضى ابوها واخوها وامها ؟؟؟
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51 - گحيـلة آلعَيـن2017-11-19 06:52:24
تعليق42 - تكلمي عن نفسك وأهلك والبيئة ألي عايشه فيها***
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50 - وحده2017-11-19 06:52:00
تذكرون ايام الهيئه لما الوحده ماتتغطى وحتى وهي منقبه او مبرقعه شيسوون فيها؟****
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49 - 392017-11-19 06:50:09
يعني حسب كلامك اغلب البنات يسافرون لحالهم او تتكشف برضى ابوها واخوها وامها ؟؟؟
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48 - عبدالله الحربي2017-11-19 06:48:07
أصلا بعض العادات والتقاليد أيدها الاسلام والستر يا زينه من عادات وتقاليد {لكن بعض الناس مجاهر بالمعاصي ما يردعة لا دين ولا عادات ولا تقاليد } كأنه مصعد وجهه في السماء كشف الوجه بداية التغريب
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( عدد التعليقات 9,559 )47 - المنتصر بالله
إلى وحده هيييييش يا بنت مالك غير ولد عمك معيض أو مناحي هيش يا حرمه ههههههههههههه
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46 - 402017-11-19 06:47:30
على اساس انك وحدة وصدقنا مباشرة شوي ويرجع يحلف انه وحدة
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45 - 262017-11-19 06:44:54
لهذي الدرجة ماتشوفين انك بالغتي بالوصف ومع كل الاعمار ؟ والمستويات والمدن والقرى ولا لكم تاثير ولا الام والبيت والاخوان والولي والمعلمات ولا المناهج ولا يدرون ولا حركو ساكن !
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44 - كاسرهم2017-11-19 06:43:44
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 9,559 )43 - المنتصر بالله
ساره الودعاني من أهل مكه المكرمه سكن والأصل من وادي الدواسر هذا والله اعلم ولها مقاطع مثل غيرها في السيوشل ميديا ووووووووو
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42 - وحده2017-11-19 06:41:34
يلبسون بالسعوديه لانه اجباري لبس العباه والغطى وعلشان سالفة عادات وتقاليد قبايل مو الدين كل شي هنا يتبعون العادات لا الدين واكثر مثال سالفة الزواج والتفريق بين الزوجين وطرد المتقدم الاجنبي وهيش ياحرمه
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41 - المااااضي2017-11-19 06:39:49
كلام سليم وصحيح ...والدليل انهم ينطلون نقابهم وحجابهم في الطيارة وهم مغادرين..واذا رجعوا المملكه يلبسونه قبل الهبوط في المطار ..
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40 - وحده2017-11-19 06:39:38
صحيح كلامها الاغلبيه لابسات نقاب علشان اهلهم ومجبرين وكلام الناس وعادات وتقاليد والي تقول عكس هذا اكبر كذابه ومنافقه وانا بنت واعرف البنات عدل ولايجي ذكر يدخل باسم بنت ويتكلم على هالاساس ويقسم حلف كذب
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39 -2017-11-19 06:37:57
29 ترى فعلا بعض البنات في هالوقت يبون يكشفون ويقلدون الفاشينيستات متأثرات باللي يشوفونه وبعض البنات اذا سافروا يكشفون حالهم حال الاجنبيات ماتفرق بينها وبين الاجنبية معجبة بحياة الاجنبيات تب تصير مثلهم
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38 - بصائر للناس2017-11-19 06:37:46
... والتاجر قال وجتهم مشغولين بالتجارة وجمع الاموال، واما رديء القوم الثالث فقال وجتهم في فسق وفجور، عندها علم الملك ان كل منهم ذهب إلى جلسائه واقرانه ومنهم على شاكلته وفي محيطه .
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( عدد التعليقات 9,559 )37 - المنتصر بالله
هل قامت في إستفتاء وسألت بنات السعوديه اتمنا إنها تجي عندنا في البيت وتسأل خواتي وبعدين تكتب وتسوي سناب شات هذا إذا طلعت تمشي على ارجولها 💃✌
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36 -2017-11-19 06:35:48
24 انتي بعد عندك اجهزة متطورة تمكنتي من خلالها من رصد جنسيات بعض المعلقين اللي مدحو الكاشفة وتأكدتي بالدليل القاطع انهم مواطنين واخذتي بعض التعليقات الهزلية على محمل الجد صار عندنا عبقريتين اكتشفناهم
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( عدد التعليقات 9,559 )35 - المنتصر بالله
تعليق مخالف
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34 -2017-11-19 06:29:31
24 انا مامدحت اللي برى الكاشفة ولا تزوجت منهم ليش تحطيني معهم واغلب اللي اعرفهم مثل وضعي والاحصائيات الرسمية تقول زواج الذكور من الخارج سنويا قليل جدا وبعضهم قرابة وبعضهن يتغطن وش ردك
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33 - بصائر للناس2017-11-19 06:28:53
يقال ان احد الملوك ارسل ثلاثة مندوبين له إلى احد الدول ليرى كيف الناس هناك، احدهم من الاخيار وآخر تاجرا والثالث فاسقا، وبعد رجوهم سألهم عن احوال الناس، اما الاول فقال وجتهم في ذكر وصلاة .. يتبع >
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( عدد التعليقات 9,559 )32 - المنتصر بالله
طيب وش المطلوب ياودعه نخلي حريمنا ينطلن الغطوه والنقاب وووووو على شأن يصيرون مثلك ****
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31 - hima2017-11-19 06:25:49
بارك الله فيها هذه الانسانه الشجاعه,نعم اغلبية عيشتنا مجاملات لارضاء المتشددين,واللي يقول غير كدا,بكيفو.
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30 -2017-11-19 06:25:14
**** لو انتي لابسه نقاب وساتره نفسك كان افضل عقدتي الشباب من الزواج ***
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29 -2017-11-19 06:20:14
2 اللي يسمعك يقول اغلب السعوديات كل سنة يصيفن باوروبا اذا سافرت كم وحدة لاسباب متعددة ومنها علاجي واضطرت تكشف او كشفت بمزاجها هذا معناه ان الكل يبي يكشف واذا كم وحدة قالت لك رغبتها فالكل مثلها
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28 - بدر 662017-11-19 06:19:20
****عليكم من الله ماتستحقون .
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27 - 13842017-11-19 06:18:33
لازم تقول كذا ، هل تعتقد ان كاشفة الوجة وبتقول ياليت انا متقبة ؟؟؟، تبحث عن تبرير عند الناس ولكن عند رب الناس ماذا تقوله وهو يعلم ما في النفس واقرب لها من حبل الوريد !!!!
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26 - زائرة2017-11-19 06:17:50
مع الأسف الشديد كلامها واقعي وصحيح 100% خاصة في زمن الانفتاح اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ووالله لو تدرون ما يدور في مجالس النساء ومدارسها من أحاديث وأفعال لقلتم ما هؤلاء بناتنا ولا من بنات المسلمين
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25 - ناصح لكل فاغر2017-11-19 06:17:22
أصبحنا وأصبح الملك لله الله المستعان
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24 -2017-11-19 06:16:15
اذا الاجنبية الكاشفة يمدحونها ويتزوجون منها اجل ليش كل هالغضب والاستياء مانشوفه الااذا مواطنة كاشفة هذا اسمه تناقض يعني عادي يتزوج من اجنبية كاشفة حتى بعضهم مايعرف ماضيها ولاتاريخها ويهاجم مواطنة كاشف
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23 - ناصح لكل فاغر2017-11-19 06:14:37
أصبحنا وأصبح الملك لله الله المستعان
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22 - الحمدلله N2017-11-19 06:13:08
تعليق مخالف
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21 - سعوديه2017-11-19 06:12:10
والله مو كل البنات مثل تفكيرك وش اللي البسه عشان اهلي ياماما انا اخاف من ربي قبل كل شي مين الناس عشان اخاف منهم او اهتم لكلامهم
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20 -2017-11-19 06:10:18
تبيهن يصيرن مثلها صار عندها عقدة وتبرر لنفسها حتى لو بالكذب كأنها مسويه استفتاء خذت راي ملايين النساء مثل تعليق 2
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19 -2017-11-19 06:07:24
2 ماعندك خبر ان بعض الدول النصرانية تمنع انتي مع اي الفريقين وليش برأيك بعضهن تبي تكشف ماشفتي الكشف وش مسوي بالمجتمعات العربية اكيد عارفه وانتي اللي تكشفت لك الحجب وشفتيهم وهم برى او عندك اقمار تجسس
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18 -2017-11-19 06:07:15
اذا ابن بلدها يتغزل بالاجنبية الكاشفة وكل ماشاف اوروبية او عربية او مشهورة كاشفة قام يتغزل فيها يعني وش تتوقعون؟؟
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17 - ............2017-11-19 06:07:10
تعليق مخالف
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16 -2017-11-19 06:04:37
2 ماعندك خبر ان بعض الدول النصرانية تمنع انتي مع اي الفريقين وليش برأيك بعضهن تبي تكشف ماشفتي الكشف وش مسوي بالمجتمعات العربية اكيد عارفه وانتي اللي تكشفت لك الحجب وشفتيهم وهم برى او عندك اقمار تجسس
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( عدد التعليقات 14,364 )15 - العنيد
ساره الودعاني ****
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( عدد التعليقات 14,364 )14 - العنيد
اللهم اجعل بناتنا وبنات المسلمين صالحات تقيات قانتات تائبات وحبب لهن الستر والحجاب واغرس فيهن الحياء والعفاف اللهم واحرسهن من دعوات المفسدين
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13 -2017-11-19 05:57:47
2 تأكدتي ان كلهم كشفو حتى اللي راحو لدول عربية ما شفتي محجبات وتأكدتي ان كلهم مواطنات اقترح يوضفونك بدل الاستخبارات والمباحث والاجهزة الامنية ونوفر وتصيرين مرجع معتمد وموثوق
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12 - منصف2017-11-19 05:56:16
الناشط ليس كل من قال كلمتين .. الناشط يكون له برنامج واضح وعقلية ناضجة وثقافة عالية .. مثل هذه المرأة لا تسمى ناشطة وانما **** وجدت فرصة لسهولة النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
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11 - نعم2017-11-19 05:56:11
نعم مجبرين لان الدين الاسلامي امرهم بذالك انتي اذا عصيتي الله بكيفك ولاكن ليش تريدين بنات المسلمين العفيفات بمعصبت الله .
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10 - بصائر للناس2017-11-19 05:55:30
وكذلك الدراسة اغلب الاولاد والبنات لو يخلوهم اهلهم باختيارهم لتركوا التعليم، الاهل يعلمون مصلحة ابنائهم وبناتهم لذا يجبروهم على فعل ما فيه منفعة لهم ولن يدرك بعض الابناء حقيقة ذلك إلا في كبره .
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9 -2017-11-19 05:52:49
الله يهديك ساره ويهدي الجميع لما يحب ويرضى.
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8 -2017-11-19 05:51:56
وليش مايكون طاعه لله سبحانه وتعالى ؟ أنا من الناس اللي البس نقاب وقفازات لأن الجنه مهرها غالي. وياما جتني فرص أسافر دول أوروبيه بس تراجعت لأنها دول تحضر النقاب. زي ماقلت الجنة مهرها غااااالي.
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7 -2017-11-19 05:51:32
2 شفتيهم او هم قالو لك وارسلو لك الادلة او سافرتي مع كل اسرة او قصدك المبتعثات يدرسن معهم بكل حشمة وحياء***
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6 -2017-11-19 05:46:36
مالك ومال النقاب مع العلم بأن شيوخ الأزهر كثير منهم جائز وآخر يقول أنها عاده كثير من الاءزهريه لديهم فتاوي كثر وشيخه اءزهريه تطلع بقنوات مصر كاشفة الوجه مغطيه شعراء رأس ورقبه
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5 - ابو فهد2017-11-19 05:44:38
****يا !!!!!!!!! وإنتي والله لو تلبسين النقاب استر لك لان ماهناك زود**** اعوذبالله *** باي شي لاحول ولاقوه الا بالله
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4 - الحزم2017-11-19 05:41:14
النقاب من القيم الإسلاميه ويميز المرأه الشريفه العفيفه ذات الكيان المستغل قوية الشخصيه والإعتبار كل هذا عشان هي مسلمه وذات قيم ومبادىء. ولكل شيء أو حدث أو فعل سبب لذلك من ليست منقبه له سبب فماذا تريد؟
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3 - $$2017-11-19 05:34:41
والله كلامها صدق لويسمحون لهم اهلهم مالقيتوا بنت لابسه نقاب
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2 - زائره2017-11-19 05:33:52
انا اتفق معها لكن ما أعمم صحيح بعض البنات تلبس النقاب عشان عادات وتقاليد وعشان اهلها والدليل لما يسافرون برى نشوفهم يكشفون النقاب ويشيلوون الحجاب
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( عدد التعليقات 31,625 )1 - برق _ الحرم
تعليق مخالف
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