بعد 54 شهرا .. استجواب مدير عام في قضية “ضحية التكميم” !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أنه وبعد مرور 4 أعوام من حادثة طبية اُتُخذت فيها إجراءات خاطئة، قررت الهيئة الصحية الشرعية في نجران استدعاء طبيب تم تكليفه أخيرا مديرا عاما للشؤون الصحية بإحدى المناطق، وفريقه الطبي، لحضور جلسة سماع الأقوال التي تعقدها اللجنة في مقرها بالمديرية العامة للشؤون الصحية في نجران.

ووفقا لصحيفة “الوطن” أوضح مصدر في المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران، أن الهيئة الصحية الشرعية المشكّلة من 11 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالمنطقة القاضي الدكتور فهد حسن المشيخي، قررت استدعاء كل من المدعي زيدان خضران آل جبار والد ضحية القضية المعروفة لدى الرأي العام باسم «ضحية التكميم»، ووكيله الشرعي علي مهدي آل حطاب، والمدعى عليهم: المدير العام لصحة إحدى المناطق و5 من أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة بين استشاري وأخصائي وعدد من الفنيين، وذلك بعد إشعارهم مبكرا وأخذ توقيعاتهم لحضور جلسة التحقيق المخصصة لسماع الأقوال التي تعقدها اللجنة عقب صلاة المغرب هذا اليوم.