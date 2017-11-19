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«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !
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المرصد 7 1٬211 1 ساعة

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن هيئة الزكاة والدخل كشفت أن خدمتي إيداع الرواتب والسحب النقدي من الصرافات الآلية معفاتان من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إعفاء بيع السيارات الشخصية بين الأفراد، أو السيارات المستخدمة إلى الورش.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” أشارت الهيئة في لائحة الضريبة إلى أن عددا من الخدمات الأخرى معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة 0%، تتمثل في التحويلات النقدية «المجانية» بين البنوك، والأسهم، وبطاقات الائتمان، أو الرهون العقارية، أو التأجير التمويلي «التأجير المنتهي بالتمليك»، والتأمينات على الحياة، التمويل الشخصي، والفوائد، والصناديق الاستثمارية.

وأوضحت الهيئة أن بيع السيارات الشخصية بين الأفراد لن يفرض عليه ضريبة، إضافة لبيع السيارات المستخدمة إلى الورش، وأنه توجد العديد من الخدمات الأخرى المعفاة أو الخاضعة للضريبة بنسبة 0%، تتمثل في التحويلات النقدية «المجانية» بين البنوك، والأسهم، وبطاقات الائتمان، أو الرهون العقارية، أو التأجير التمويلي «التأجير المنتهي بالتمليك»، والتأمينات على الحياة، التمويل الشخصي، والفوائد، والصناديق الاستثمارية.

وفيما يخص العقارات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر من ضريبة القيمة المضافة، أكدت الهيئة أن بيع العقارات السكنية لأقارب الدرجة الأولى، وتأجير العقارات السكنية للأقارب لن تشمله رسوم الضريبة المضافة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - الحويطي نيوم
2017-11-19 06:42:43
تعليق مخالف
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6 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-11-19 06:36:40
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5 - مواطن
2017-11-19 06:28:12
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4 -
2017-11-19 06:26:57
سؤالي هل من يموت سيؤخذ عليه ضريبة ؟؟؟؟!!!.
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3 -
2017-11-19 06:25:32
ياالله صباح خير ﻻشر فيه.
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2 - ...
2017-11-19 06:16:32
تعليق مخالف
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1 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-19 06:10:25
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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