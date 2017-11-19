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الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!
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المرصد 2 1٬027 26 دقيقة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن الناطق باسم المعارضة القطرية خالد الهيل أكد على أن الموضوع بات الآن «قطرياً قطرياً خالصاً» وأن التغيير حتمي وقادم، في وقت أرعب الحشد القبلي الضخم المناهض لسياسات «تنظيم الحمدين» حكام الدوحة، خاصة أن قبيلة بني هاجر التي يناصبونها العداء تمثل ربع سكان دولة قطر، ويشكل أبناؤها نسبة كبيرة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، ولهم دور بارز مع مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني.

ووفقا لموقع “البيان الإماراتي” أكد الناطق باسم المعارضة القطرية أن هناك انشقاقات بالجملة ضربت الأسرة الحاكمة القطرية، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «للعلم، انشقاقات بالجملة من داخل الأسرة الحاكمة في قطر وأيضا الكثير من أهل قطر الأصليين من القبائل المؤسسة.

واردف: الموضوع أصبح “قطرياً قطرياً خالصاً” والتغيير حتمي بإذن الله خصوصاً بعد إدراك شعب قطر أن تنظيم الحمدين يبحثون عن مصلحتهم الشخصية فقط ! وأعيد وأكرر الوعد قدام يا شبيحة الحمدين.

الخبر ما سترون

وأضاف أن قطر وراءها رجال لن يصمتوا أمام انتهاكات النظام القطري، معبراً عن دعمه لتصريحات الشيخ سلطان بن سحيم، أحد أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة بقطر، والتي قال خلالها: “الخبر ما سترون وليس ما تسمعون”.

وكتب الهيل ، في تغريدة أخرى: “طالما قطر وراها رجال يكسرون خشم الحمدين فإن الخبر ما سترون وليس ما تسمعون”. في الأثناء وبحسب مصادر في المعارضة القطرية فإن الاجتماع القبلي الذي التئم الليلة قبل الماضية على الحدود القطرية أثار رعب حكام قطر وتوقعت المصادر أن يقدم النظام على حملة جديدة من الاعتقالات والتوقيفات والمصادرات بعد المشاركة الكبيرة التي حظي بها اللقاء.

ولبّى الآلاف من أبناء القبائل وشيوخها، يوم الجمعة، دعوة شيوخ قبيلة قحطان لاجتماع طارئ لأفراد القبيلة، على خلفية سحب الجنسية القطرية من شيخ شمل قبيلة بني هاجر، شافي بن ناصر آل شافي، والحجز على ممتلكاته.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - گحيـلة آلعَيـن 🎶💁🏼
2017-11-19 06:59:30
مؤلم جداً وجع الفقد وبالذات لوكان أخيك وبينكم قرابة النسب وأخوة الدين ^ الله يشغل تنظيم الحمارين بنفسه مثل ما أشغل الأمة .. الله يجمع كلمة المسلمين على الحق يارب العالمين ☹️
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1 -
2017-11-19 06:49:36
الشتاء بارد فيه من يحتاج لصدقة كسوة الشتاء
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آخر تعليق
بواسطة : خالد /ابو عمر

لاحول ولاقوة الا بالله...
بواسطة : الشمال

جميع من نزح للمملكة وادعه انهو من ابناء القبائل تلاقيهم في مدينة الرياض بشكل مهو...
بواسطة : گحيـلة آلعَيـن 🎶💁🏼

مؤلم جداً وجع الفقد وبالذات لوكان أخيك وبينكم قرابة النسب وأخوة الدين ^ الله يشغ...
بواسطة : الى سعوديه 21

ربك سبحانه ما امرك تلبسي نقاب مو كل عاداتكم ترجعونها للدين هذا مجرد عاده واعتياد...
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