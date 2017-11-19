الرئيسية / بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !
صحيفة المرصد : أعلن حساب “مجلس التصفية” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المزاد الرابع لتصفية تركة “الراجحي” اختتم ببيع 12 عقاراً بقيمة مالية بلغت 295 مليوناً و500 ألف ريال خلال 6 ساعات.
يذكر أنه شهدت المزادات الثلاثة الأولى في تصفية عقارات تركة الشیخ صالح الراجحي، بیع 4 عقارات بقیمة 644 ملیون ریال في المزاد الأول، وبیع مركزين تجاريین في المزاد الثاني بقیمة 385 ملیون ریال، فيما شهد المزاد الثالث بیع مخطط القدس بالرياض بقیمة 950 ملیون ریال.
بحمد الله تعالي اختتم مجلس التصفية ، وشركة إتقان العقارية أعمال المزاد الرابع من مزادات تركة الشيخ صالح الراجحي ، حيث تم بيع 12 عقار بقيمة إجمالية بلغت 295.500.000 ريال خلال ستة ساعات ، سائلين الله التوفيق للجميع
— مجلس التصفية (@tsfya_rajhi) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
18 -2017-11-19 08:45:59
لم يكن لديه مال ولا شي وكانو ينادونه ****فبتر الله قلوب اعداءه لانه كان مع االله وصدق معه اتخدوه قدوه وانصحكم ان تبعدو عن خطوات الشيطان فانه لكم عدو وارضو ارضو واقنعو تسعدزطو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -2017-11-19 08:44:33
واعلم ان رسولك وحبيبك ونبيك كان يتيما وكان محاربا من قبيلته وكان وكان وقال لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير واعلم انه اثر الحياه الاخره ودائما كان قنوعا راضيا يخدم نفسه واهل بيته....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -2017-11-19 08:43:02
ارضي بما قسمه الله لك لاتقنط ولا تغلط انتبه فالحياه قصيره فبالامس كنت صغيرا والان رجل وغدا كهلا او تموت اليوم قبل غد توبو الى الله واصلح من نفسك واجعل هدفك بالحياه عبادة الله ورضاه فالسعاده منه وفيه و
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ابراهيم السرحاني2017-11-19 08:42:16
الله يكتب الخير لبائع والمشتري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -2017-11-19 08:41:10
الحرام بكافة اشكاله سواء الكبائر او الصغائر ولاتحسبنه هين عند الله انتبه لتسعد بحياتك كن نظيفا صريحا واصلح وجمل واطلب الله وبارك الله فيك يصلح لك نفسك كن مع الله وتب اليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -2017-11-19 08:41:04
الحرام بكافة اشكاله سواء الكبائر او الصغائر ولاتحسبنه هين عند الله انتبه لتسعد بحياتك كن نظيفا صريحا واصلح وجمل واطلب الله وبارك الله فيك يصلح لك نفسك كن مع الله وتب اليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-11-19 08:39:47
يا اخواني ابعدو عن الحرام من يوم تخلق وتوب الى الله توبه نصوحه وشروطها اقلع عن الذنب الندم على مافات عدم التكرار وكن قويا على الشيطان فان كيده ضعيف وابعد كل وسيله تصلك للحرام مهما كان واقنع بما عندك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -2017-11-19 08:36:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -2017-11-19 08:14:25
التبرع بها خير لك في الدنيا والاخرة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,380 )9 - الرحااال
لايوجد رزق اجمل من الرزق الذي انت تعمل فيه ويأتيك من رزق جبينك..اما التي تأتيك من اجباه الآخرين ابتعد عنه، الشئ العجيب؛ رزقك مكتوب عند الله ولن تموت الا وقد أخذته كاملا..فلماذا الحسرات ع مافات 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 - منصف2017-11-19 07:50:43
الله يرحم من اسس وجمع هذه الثروة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - طاير الورد2017-11-19 07:44:53
المفروض اول واحد يكون مع الوطن ومايبيع في الوقت الصعب ذا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - طاير الورد2017-11-19 07:44:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - الازدي2017-11-19 07:42:54
وش ذا الملايين نسمعها ولا شفناها يالله الجنه والسعاده والعافيه في الدنيا والاخره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - أبو احمد2017-11-19 07:25:49
الله يرزقهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -2017-11-19 07:25:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ابو تركي2017-11-19 07:20:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 -2017-11-19 07:14:28
الله يرزقنا الرزق الحلال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : قرمبع
قربت طلة سميره توفيق واخواتها على التلفزيون...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!المرصد 36 5٬431 2 ساعتين
شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمةالمرصد 27 11٬224 10 ساعات
بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”المرصد 50 5٬142 12 ساعة
بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتهاالمرصد 29 12٬237 14 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلالالمرصد 116 6٬677 6 ساعات
محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!المرصد 40 6٬321 6 ساعات
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !المرصد 223 5٬912 12 ساعة
شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسياالمرصد 37 9٬836 13 ساعة
اخبار فنية
للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!المرصد 74 3٬546 4 ساعات
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!المرصد 83 16٬858 يوم واحد
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتكالمرصد 207 13٬797 يومين
اخبار منوعة
عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟المرصد 171 9٬363 7 ساعات
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالموكالات 20 6٬380 12 ساعة
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”المرصد 27 6٬586 17 ساعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!المرصد 52 5٬350 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبهالمرصد 21 3٬425 9 ساعات
شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساءالمرصد 130 7٬902 13 ساعة
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويتالمرصد 52 6٬159 16 ساعة
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجيةالمرصد 44 11٬983 يومين
اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعوديةواس 12 2٬297 15 ساعة
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صورالمرصد 23 2٬534 يومين
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬658 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالمالمرصد 35 9٬679 يوم واحد
ما هي الفياغرا المغربية ؟المرصد 42 15٬390 5 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 20 5٬669 6 أيام
اخبار اقتصادية
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !المرصد 18 1٬806 2 ساعتين
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !المرصد 19 2٬853 3 ساعات
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيقالمرصد 96 8٬858 10 ساعات
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !المرصد 10 2٬082 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬869 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬699 أسبوع واحد
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬774 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬587 شهر واحد
الاخيرة
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صورالمرصد 21 2٬831 2 ساعتين
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صورالمرصد 9 8٬913 14 ساعة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأولالمرصد 1 1٬027 يوم واحد
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياضالمرصد 20 8٬179 14 ساعة
كاريكاتير