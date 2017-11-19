بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

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صحيفة المرصد : أعلن حساب “مجلس التصفية” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المزاد الرابع لتصفية تركة “الراجحي” اختتم ببيع 12 عقاراً بقيمة مالية بلغت 295 مليوناً و500 ألف ريال خلال 6 ساعات.

يذكر أنه شهدت المزادات الثلاثة الأولى في تصفية عقارات تركة الشیخ صالح الراجحي، بیع 4 عقارات بقیمة 644 ملیون ریال في المزاد الأول، وبیع مركزين تجاريین في المزاد الثاني بقیمة 385 ملیون ریال، فيما شهد المزاد الثالث بیع مخطط القدس بالرياض بقیمة 950 ملیون ریال.