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الهشتقة!

الهشتقة!

بقلم : عادل التويجري

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المرصد لا يوجد تعليقات 12 11 دقيقة

· علاء الكويكبي و ( عقوبة) المنشطات !

· هيئة الرياضة تكشف ( الحقيقة).

· ببيان ( واضح) و ( منصف).

· وحضور ( لجنة دولية) محايدة !

· مخاطبات مع FIFA و WADA !

· كلها ( أثبتت) القرار !

· بمصادقة الــ FIFA !

· اعتراف ( خطي) من اللاعب !

· ( تنازل) عن فتح العينة ( B) !

· عدم تقديمه لاستئناف !

· حرصت الهيئة على ( إنصاف) اللاعب.

· بــ ( النظام) و ( القانون) !

· وليس بــ ( المزاعم) !

· والنتيجة ( واحدة) !

· لتقفل ( القضية) من جديد !

· بعد أن كانت ( مقفلة) أصلاً !

· ليس كل ( مدعي) صادق !

· وليس كل ( مدعى عليه) مدان !

· وللفصل بين ( الصدق) و ( الإدانة) !

· شكلت اللجنة.

· لقطع ( الشك) بــ ( اليقين) !

· ها قد ظهر ( اليقين) !

· فأين ( حراس الفصيلة) !

· أو ( المطافيق) !

· أولئك الذين ( طاروا) بــ ( العجة) !

· أين ( المهشتقاتية) !

· ممن امتهنوا أساليب ( قديمة) !

· أساليب ما عادت ( تجدي) أبداً !

· في ظل سيادة ( النظام).

· سألوا الفـــشّـــار أي ( الأساليب) !

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (الهشتقة)!

نقلا عن “عين اليوم”

التعليقات


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بواسطة :

زي ماخربتو الوظع ارجعو باسرعه صلاحوه راجعو كثر التاخير ماصلح يعقد الامور بالك ان...
بواسطة : قرمبع

قربت طلة سميره توفيق واخواتها على التلفزيون...
بواسطة : ياسر

قلم الحقيقة دام إنك مبسوط وداعم ****اللي صاير ياليت تلبس ****...
بواسطة :

لم يكن لديه مال ولا شي وكانو ينادونه ****فبتر الله قلوب اعداءه لانه كان مع االله...
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