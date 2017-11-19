الهشتقة!
بقلم : عادل التويجري
· علاء الكويكبي و ( عقوبة) المنشطات !
· هيئة الرياضة تكشف ( الحقيقة).
· ببيان ( واضح) و ( منصف).
· وحضور ( لجنة دولية) محايدة !
· مخاطبات مع FIFA و WADA !
· كلها ( أثبتت) القرار !
· بمصادقة الــ FIFA !
· اعتراف ( خطي) من اللاعب !
· ( تنازل) عن فتح العينة ( B) !
· عدم تقديمه لاستئناف !
· حرصت الهيئة على ( إنصاف) اللاعب.
· بــ ( النظام) و ( القانون) !
· وليس بــ ( المزاعم) !
· والنتيجة ( واحدة) !
· لتقفل ( القضية) من جديد !
· بعد أن كانت ( مقفلة) أصلاً !
· ليس كل ( مدعي) صادق !
· وليس كل ( مدعى عليه) مدان !
· وللفصل بين ( الصدق) و ( الإدانة) !
· شكلت اللجنة.
· لقطع ( الشك) بــ ( اليقين) !
· ها قد ظهر ( اليقين) !
· فأين ( حراس الفصيلة) !
· أو ( المطافيق) !
· أولئك الذين ( طاروا) بــ ( العجة) !
· أين ( المهشتقاتية) !
· ممن امتهنوا أساليب ( قديمة) !
· أساليب ما عادت ( تجدي) أبداً !
· في ظل سيادة ( النظام).
· سألوا الفـــشّـــار أي ( الأساليب) !
· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (الهشتقة)!
نقلا عن “عين اليوم”
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