مضاعفة العلاوة 4 مرات والتعاقد مع الأقارب .. التحقيق في شبهات فساد بـ”مدينة طبية” !

حجم الخط A A A المرصد 43 4٬911 4 ساعات

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن جهات رقابية رصدت عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية على مدينة طبية – غير تابعة لوزارة الصحة- ، من أبرزها مخالفة مضامين 8 أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية خاصة بها غير معتمدة، والعمل بـ10 سلالم رواتب، وصرف بدلات، إضافة إلى صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ لبعض المديرين النافذين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، ووجود تفاوت كبير في مرتبات بعض العاملين تجاوزت الـ800%، على سبيل المثال راتب إحدى العاملات بالمؤسسة قفز من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى 44671 ريالا في العام الحالي 2017، أي أن راتبها زاد 39271 ريالا خلال 14 سنة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” تم رصدت الجهات الرقابية في تقرير حديث، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، وذلك حسب نتيجة التقييم، فيمنح الموظف الحاصل على ممتاز 4 درجات في السلم، والجيد جدا 3 درجات، وهكذا.

كما يتم التعاقد مع الموظفين المتقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو المتقاعدين مبكرا من ذات الجهة في نفس يوم التقاعد، ويعطى راتبا كاملا للوظيفة التي يتم شغلها، في حين أن قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد حددت صرف 40% من راتبه الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وتصل رواتب المتقاعدين المتعاقد معهم إلى 60 ألف ريال كما يوجد من بينهم أقارب.