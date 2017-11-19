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الرئيسية / مضاعفة العلاوة 4 مرات والتعاقد مع الأقارب .. التحقيق في شبهات فساد بـ”مدينة طبية” !

مضاعفة العلاوة 4 مرات والتعاقد مع الأقارب .. التحقيق في شبهات فساد بـ”مدينة طبية” !

مضاعفة العلاوة 4 مرات والتعاقد مع الأقارب .. التحقيق في شبهات فساد بـ”مدينة طبية” !
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المرصد 43 4٬911 4 ساعات

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن جهات رقابية رصدت عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية على مدينة طبية – غير تابعة لوزارة الصحة- ، من أبرزها مخالفة مضامين 8 أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية خاصة بها غير معتمدة، والعمل بـ10 سلالم رواتب، وصرف بدلات، إضافة إلى صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ لبعض المديرين النافذين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، ووجود تفاوت كبير في مرتبات بعض العاملين تجاوزت الـ800%، على سبيل المثال راتب إحدى العاملات بالمؤسسة قفز من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى 44671 ريالا في العام الحالي 2017، أي أن راتبها زاد 39271 ريالا خلال 14 سنة.

ووفقا لصحيفة “الوطن” تم رصدت الجهات الرقابية في تقرير حديث، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، وذلك حسب نتيجة التقييم، فيمنح الموظف الحاصل على ممتاز 4 درجات في السلم، والجيد جدا 3 درجات، وهكذا.

كما يتم التعاقد مع الموظفين المتقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو المتقاعدين مبكرا من ذات الجهة في نفس يوم التقاعد، ويعطى راتبا كاملا للوظيفة التي يتم شغلها، في حين أن قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد حددت صرف 40% من راتبه الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وتصل رواتب المتقاعدين المتعاقد معهم إلى 60 ألف ريال كما يوجد من بينهم أقارب.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

43 - مراقب نتظر نصر المظلومين.
2017-11-19 12:50:07
ايعقل هذا؟لا اصدق ان موظفة قفز راتبها من 5 الالاف ل45 الف خلال المدة القصيرة المذكوره.ناس شابو وشابت رموشهم فى الوظيفه وما حصلوا ربع الاربعين الف.40سنه خدمه .ومدراء ماحصلوا ال20الف.السبب سرطان الفساد
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42 - مراقب نتظر نصر المظلومين.
2017-11-19 12:41:56
ياللهول،الهذا الحد بلغت درجات ومراتب ضعف الامانه بل الخيانة للامانة بين هؤلاء الغشاشيين لانفسهم وللمواطنين وللدولة؟مليارات سرقت بينهم ،والناس تشكوا من غلاء ومن عدم وجود وظايف ومن تعقد وفساد فى الجامعا
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( عدد التعليقات 24,558 )
41 - إنسان منصف
2017-11-19 12:33:39
الحمد لله،،،،،،بدأت المعاول،،،،،،تهدم بنيان الفساد،،،،،،،،🕴
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40 - الرحيل
2017-11-19 12:26:49
بيض الله وجه الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان الشاب الطموح
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39 - السحيم
2017-11-19 12:16:46
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 4,452 )
38 - سهم
2017-11-19 11:39:56
يقول المثل (( المال السايب يعلم السرقة )) عرفوا أن ليس هناك من يحاسبهم طول هالسنين في ظل انعدام الوزارع الديني والأخلاقي فانطلقوا يعبثون باموال الدولة وياكلونها حراماً في بطونهم وبطون عيالهم.
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37 - اسماء
2017-11-19 11:25:39
وخارج الدوام انقلب شرهات في الادارات الحكوميه ياخذه حبيب المدير والمطبل له فقط اما العمل فلا يهم
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36 - بالطول بالعرض ابو مشهور يهز الأرض
2017-11-19 11:24:50
يوجد في الرياض اربع مدن طبية ليست تابعة لوزارة الصحة: 1-مدينة الملك فهد الطبية 2-مدينة الملك فهد الحرس الوطني 3-مدينة الأمير سلطان رحمه الله في بنبان. 4-مستشفى الملك فيصل التخصصي. هذي ميزانيتها خاصة
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35 - انا اؤيد عبدالله
2017-11-19 11:23:43
ما خفي اعضم انا اطالب الجهات الرقابية بالنظر في *** فيها فساد موب طبيعي انا موظف فيها واشوف شي يهول العقل مبالغ طائله تصرف بالوهم ورواتب خيالية لبعض المدراء العموم على سلم مستشارين انظرو لهم
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34 - الله اعلمً
2017-11-19 11:08:19
يمكن المدينة الطبية في الرياض على طريق خريص هذا الصرح الطبي للاسف تحول الى ثكنة وبؤرة تكدس للوافدين من كل مكان مسيطرين على الوظائف والسكن ، فقط الحراسة الأمنية سعوديين
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33 - ابو سليمان
2017-11-19 11:07:03
عطنى نظام قوى ورقابه صارمه ومحاسبة للفاسدين اعطيك ضمان بعدم وجود الفساد
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32 - عبدالله
2017-11-19 11:01:05
ما خفي اعضم انا اطالب الجهات الرقابية بالنظر في *** فيها فساد موب طبيعي انا موظف فيها واشوف شي يهول العقل مبالغ طائله تصرف بالوهم ورواتب خيالية لبعض المدراء العموم على سلم مستشارين انظرو لهم
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31 - عبدالله
2017-11-19 10:53:55
تعليق مخالف
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30 - بدر
2017-11-19 10:51:45
الله الله لو يتم الكشف على الجمعيات الخيريه وما يحدث بها من فساد عظيم من قبل بعض المؤتمنين عليها الله الله بيلقون شيء رهيييب من اكل الاموال وتوظيف الاقرباء والتلاعب بصدقات المحسنين اكشفوووووهم
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29 - الازدي
2017-11-19 10:44:00
حنا عارفين من اول مافي شي جديد لاكن هل فعلا سيتم مقاضاتهم علنا ام سر والغرض كله *******
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28 - مواطن غيور
2017-11-19 10:43:18
فوضى لعب لعنة الله على كل فاسد ظالم لا يخاف الله
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( عدد التعليقات 371 )
27 - ana wbas
2017-11-19 10:31:15
لاحول ولاقوة الا بالله هذا تجاوز الفساد الى ماهو اكثر من الفساد الزيادة غيرمعقوله ومنطقيه الا اذا كانت حسب سلالم كوادر طبيه معينه تختلف عن الاخرين هنا يجب المطابقه والمراجعه والعدل
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26 - خالد
2017-11-19 10:29:56
اعتقد مقر هذه المدينه شرق حي النسيم بالرياض بمنطقه المعيزيله
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25 - مواطن
2017-11-19 10:24:45
انظر البعض القطعات العسكرية تاجدون الكثير
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24 - زائر
2017-11-19 10:21:04
لابد من فتح فروع مكافحه الفساد بكافه مناطق. المملكه وفتح واستقبال الاتصالات لاستقبال البلاغات والشكاوى بكافه أنحاء المملكه
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23 -
2017-11-19 10:14:03
**** ، افرضو مهابه الدوله بلقوه ، حطو عقاب سحب الجنسيه للمجنس الى الجيل الثالث ، هوءلاء لا يقلون عن الارهابين في تدمير البلد ، الى الله المشكى
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22 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-19 09:57:48
الرواتب خيالية من الذي يدفعها حكومة ولا تاجر؟!
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21 - قريبآ احرارالسنة
2017-11-19 09:56:52
تعليق مخالف
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20 - الى وضحى ت 15
2017-11-19 09:46:38
شكلك من نوعية ( تاج راسك ) يا ربراري ليه ما تقدسهم ههههههههههههههههههه
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19 - هههههههههه
2017-11-19 09:44:57
نفس اللي حاصل بشركة****ههههههههه
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18 - الى وضحى
2017-11-19 09:43:47
هيئة مكافحة الفساد هي من ضمن ما أمر الله سبحانه (( ولتكن منكم أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر )) وليس شرط ان يطلق عليها نفس المسمى وكذلك وزارة التحاره وحماية المستهلك يدخلون ضمن الناهين عن المنكر
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17 - رياضيات
2017-11-19 09:36:35
الله لا يحلل كل مسؤول وكل موظف فاسد
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16 - العويد
2017-11-19 09:27:59
استغفرالله ونتوب اليه
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15 - وضحى
2017-11-19 09:27:36
وين كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنهم
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14 - خالد /ابو عمر
2017-11-19 09:27:35
اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وسلم تسليما كثيرا
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13 - خالد /ابو عمر
2017-11-19 09:26:35
كاره الليبرالية التخصصي يتبع وزارة الصحة والخبر يقول ليس تابع لوزارة الصحة
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12 - خالد /ابو عمر
2017-11-19 09:24:43
سبحان الله والحمدالله والله اكبر ولاحول ولاقوة الا بالله
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11 - خالد /ابو عمر
2017-11-19 09:23:22
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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10 - ali
2017-11-19 09:23:02
وياتي الشخص يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّماءِ يا رَبُّ.. يا رَبُّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟
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9 - خالد /ابو عمر
2017-11-19 09:22:43
تعليق مخالف
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8 - sar-al-sa
2017-11-19 09:20:52
اين حدث مثل هذا؟ ومن اين دخل يسمح بمثل هذا والعلاجات قننتها وزاره الصحه كم اظن واين مفتشي الوزاره ؟
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7 -
2017-11-19 09:18:18
توجعني وابقى احبك
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6 - كاره الليبرالية
2017-11-19 09:16:59
يا بدر وانت الصادق هذا عندنا في ***و وقفو الرجال وعينو بداله ****
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5 - الشمال
2017-11-19 09:10:37
تعليق مخالف
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4 - كاره الليبرالية
2017-11-19 09:09:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-19 09:04:41
نقطة في بحر ملوث فتشوا في جميع الوزارات حدث بلا حرج وبذات التوظيف الأقارب
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2 - بدر
2017-11-19 09:02:09
لا والله توكم تدرون ****وما خفي كان اعظم واللي عند **** ههههه العن والعن يالله عاد لقيتوهم فتشوا وراهم اول نقول ما تقدرون لكن الحين ماعد لكم عذر خلونا نشوف مراجلكم بالكشف
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1 -
2017-11-19 09:00:56
من سنين ونحن ***.. هي جت على طيبه ... باب فتحه الله على المفسدين ولن يغلق بإذن الله حتى مايبقى احد سرق او يفكر يسرق ... قطع الله دابرهم .
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آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

اصبحنا اسرى تهديد ارفعو او الغو يوم نرفع يوم الغينا ضغط الدم والقلب مايحتمل تلاع...
بواسطة : عادل الوحش

اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير...
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الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم...
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