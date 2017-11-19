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الرئيسية / بعد تداول مقطع فيديو له .. وزارة العمل تكشف حقيقة “المسن الوحيد” بجازان !

بعد تداول مقطع فيديو له .. وزارة العمل تكشف حقيقة “المسن الوحيد” بجازان !

بعد تداول مقطع فيديو له .. وزارة العمل تكشف حقيقة “المسن الوحيد” بجازان !
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المرصد 10 1٬615 4 ساعات

صحيفة المرصد : تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو حول حالة رجل مسن من منطقة جازان، مصاب بشلل في الجانب الأيسر، ولا يوجد لديه أولاد ويعيش وحيدًا في منزل متهالك لا يوجد فيه دورة المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل وفقا لـ”عاجل”، أن فرع الوزارة في منطقة جازان، تفاعل مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد المسنين في محافظة صامطة، الذي يعاني من انخفاض في مستوى حالته الاجتماعية ومصاب بشلل في الجانب الأيسر ويده اليسرى مكسورة، حيث وقف فريق مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة على حالة المسنّ لتقديم المساعدات العاجلة، وتلمس احتياجاته ورفع تقرير مفصل عن حالته.

وقال المتحدث إنه “تبيّن من خلال زيارة فريق المكتب لمقر إقامة المسنّ ودراسة حالته، بأنه من مستفيدي الضمان الاجتماعي، كما تم توجيه بصرف مساعدة مالية عاجلة له، وتوجيه إحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة بترميم منزله.”

وأشار أبا الخيل، إلى أنه تم عبر الزيارة أيضًا الاطمئنان على الوضع الصحي للمسن، مبينًا أن فرع الوزارة يجري المتابعة المستمرة لحالة المسن، لتقديم كافة أشكال الرعاية المطلوبة له.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - Yahoh
2017-11-19 12:35:58
يعني. أول. ما. ندري.
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9 - عابد سالم
2017-11-19 12:26:24
هل لابد من نشر الموضوع في وسائل الاعلام ليحصل المواطن على الخدمة ويتم حل مشاكله؟
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8 - زاير
2017-11-19 12:15:39
مع العلم انهم عارفين يحالته من اول بس لمن انتشر المفطع تغاعلوا معه
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7 - محمد العلي
2017-11-19 12:01:46
ترى كلمة معونه عاجلة ما تتعدى 700 ريال ..وكلمة توجيه جمعية البر وبدون ما يحدد اي جمعية غير ان كلمة توجيه لا تعني اعتماد ترميم البيت هم فقط يرسلون خطاب والجمعيه بتقول من وين لي فلوس ولن ترمم
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6 -
2017-11-19 11:47:13
الخير واهل الحسبة موجودينة
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5 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-19 10:26:14
زوجوه اجنبية سورية او مصرية هم اللي يوافقون عشان يخدمونه ويونسون وحدته ويرجعون له السعادة
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4 -
2017-11-19 10:26:07
والظمان ليه ما يسوي زيارات ميدانيه للمحتاجين ويتلمس حاجتهم ، البلد كلها يبي لها نخل ، زمن شد لي واقطع لك ولى الى غير رجعه والى مب قد المسءوليه فيه من الاكفىء منه ، هاذولا في الذمه اذا هو سعودي
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3 -
2017-11-19 10:06:17
اهل الخير كثير
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2 - الحويطي
2017-11-19 09:27:52
الله يكون في عونه اذا ماحد ماهتم فيه جايبو له سياره مع سائق خاص عشان ياهتم في اموره والله يوفق الجميع
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1 -
2017-11-19 09:25:30
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اليوم جايب ليكم طريقة عمل أكثر من نوع خير كبير
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آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

اصبحنا اسرى تهديد ارفعو او الغو يوم نرفع يوم الغينا ضغط الدم والقلب مايحتمل تلاع...
بواسطة : عادل الوحش

اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير...
بواسطة : زائر

الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم...
بواسطة :

تريدون رفع اقتصاد البلد من جيوب الفقراء والعاطلين ومن لا يملكون السكن ....
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