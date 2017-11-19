الإعلان عن موعد البدء في “تعليم قيادة السيارات للنساء .. تعرف عليه!

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مدارس تعليم قيادة السيارات الخاصة بالنساء ستكون جاهزة لمباشرة مهامها في مارس المقبل.

وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن المدارس ستبدأ في إمداد الراغبات بالحصول على رخص القيادة بالدورات التدريبية التي اشترطتها إدارة المرور تمهيداً لإصدار الرخص بشكل رسمي في شوال المقبل.

وكان “المرور” قد أعلن مؤخراً إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القیادة، وإلزام الراغبین في الحصول عليها بحضور دورات تدريبیة مدتها 90 ساعة للمستجدين على القيادة، و30 ساعة للماهرين.