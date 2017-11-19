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الإعلان عن موعد البدء في “تعليم قيادة السيارات للنساء .. تعرف عليه!
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مدارس تعليم قيادة السيارات الخاصة بالنساء ستكون جاهزة لمباشرة مهامها في مارس المقبل.
وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن المدارس ستبدأ في إمداد الراغبات بالحصول على رخص القيادة بالدورات التدريبية التي اشترطتها إدارة المرور تمهيداً لإصدار الرخص بشكل رسمي في شوال المقبل.
وكان “المرور” قد أعلن مؤخراً إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القیادة، وإلزام الراغبین في الحصول عليها بحضور دورات تدريبیة مدتها 90 ساعة للمستجدين على القيادة، و30 ساعة للماهرين.
التعليقات
84 - عادل الوحش2017-11-19 13:04:24
اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير
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83 - يحيى2017-11-19 13:03:16
لو قرار المنع من الأساس ما صدر ما كان احتجنا اهذا الجدل لأن الحريم من زمان يسوقون وفي كل مكان في الحضر والباديه وانا اتذكر هذا الشي وانا صغير وياما كنت اشوف حريم في سوق الربوع بهيلوكسات وشاصات
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82 - من هنا2017-11-19 13:02:16
من أراد ومن أرادت الاستقلالية عليه أن يتحمل الظلم والتخوين والطلاق لأن عامة الناس غير متفوقين وعيا وفكرا
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81 - من هنا2017-11-19 12:57:50
فقط لاتكسر المسكينة وتطلقها حين تأكلك الغيرة وتبدا الضعيفة في الاستقلاليه وتتحطم النمط البداءي لديك في المشاركة والادارة الهرمية ... الكثير يريد أن يجتمع له نقائض ولا يريد فقد أحدها
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80 - الى ساره 602017-11-19 12:56:57
اقول يا ذكر غير رجل. اهم شي وانت تقول موتوا بغيضكم انت تتحدى مين بالضبط يعني موتوا بغيضكم انا مع سواق رايح حاي فيني في طرقات المدن واخذ قيلوله حتى يوصل ويقول لي يلا مدام وصلنا قال ايش موتوا بغيضكم؟
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79 - الى الوافي2017-11-19 12:52:57
تعليق مخالف
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78 - المارد2017-11-19 12:52:09
ياشباب انتبهو لاتتحرشون فيهم ولا حتى تلتفتون لهم. ترى فيها سجن سنين وغرامات. للأسف القانون اصبح بصفهم١٠٠٪
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77 - لاتتكلمون بإسمنا2017-11-19 12:47:58
متخيلين شكل المتشددين لما يشوفون فخامة سيارات البنات 😂😂جلطه جماعيه
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76 - من هنا2017-11-19 12:45:40
أيها النرجسي إذا خليت محارمك يسوقون تعال غرد بعدها وشجع بنات الناس
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( عدد التعليقات 24,558 )75 - إنسان منصف
تسلم لي ها الصورة ،،،،،،وتسلم لي صاحبتها،،،،،،،يا زين معصمها،،،،،،،،🕴
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74 - اخي المتشدد2017-11-19 12:30:15
الله يهديك ويصلحك وتصير انسان محترم تحترم الاخر
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73 - ليآآآآآن2017-11-19 12:30:07
ساااره لاتسوقين ي الجوهره المكنونه والحلاوه المغلفه خلي الشيوخ حقينك يوصلونك وجع يوجعك زود ع ضعف الشخصيه ****يعني اعتمادك ع نفسك استنقاص من ذاتك??? لاتخلين ****من الدعاه يمشونك ع معتقداتهم وبدعهم
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72 - ليآآآآآن2017-11-19 12:25:31
ت 65 كيف شعر من وجهك ايش هذا ***ايش هالالفاظ ***وانت كل اسبوع رايح للحلاق تشيل هالشعره لانها ازعجتك وخربت برستيجك 😂😂🤔 يقولون اي شي اهم شي مانسووق بس راح نسوووق موتو بغيظكم 👌👌
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71 - الى 60 ساره2017-11-19 12:20:10
انت ذكر او انثى تغارين من النساء الشريفات اللي يبغون يتحررون من السواقين موتي بغيضك شكلك****
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70 -2017-11-19 12:20:03
انا بنت سعووديه وراح اسوق وأمارس حياتي الطبيعيه وبالنسبه للي يقول هذي لحيتي واللي يقول جوهره مكنونه اذا ساقت ايش المشكله ووين العيب ارتق بفكرك شويه كفايه تخلف ومرجله ع حساابنا
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69 - الى 66 أبو عبدالعزيز2017-11-19 12:17:42
هههههههههههههههه رحمتك من جد لا زلت وامثالك تحت تأثير الصدمه مساكين دهنوا بزيت زيتون واشربوا عسل لعل الصدمه تخففعنك
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68 - مزارع من أرض الطيبين2017-11-19 12:16:57
اللهم استر على ولاية المسلمين يارب
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67 - سيد الرجال2017-11-19 12:15:09
**** نحن لو تأملنا وفكرنا بالحوادث والزحام والتحرش والابتزاز من غير وغير ***طبعا تعتبر وجهة نظر
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66 - ابو عبدالعزيز2017-11-19 12:10:54
محتمل ان قرار تعليم السماح بالقيادة للنساء يتم الغاؤه
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65 - الوافي2017-11-19 12:08:36
بالنسبه لي انا شخصيا ماراح اخليها تلف طارتها***هاذي تعتبر شعر وجهي وعرضي وشرفي لازم اصونها مثل الجوهره غالية الثمن
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64 - الصريح2017-11-19 12:03:13
فعلا كريم واوبر يسدون اللزوم ماهو شرط تصير البنت عرضة أزياء للي رايح واللي جاي كلن يكحل فيها
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63 - فهد2017-11-19 12:02:19
مستعجلين على سواقة الحريم للسيارات ياليت تستعجلون بالاسكان وتقبلون البنات في الجامعات افضل من قيادة الحريم للسيارات كلنا مستعجل بالمواقف والتعليم وباب الجامعه مغلق للتحاق بالجامعه لنفاذ المقاعد
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62 - ملاحظة2017-11-19 12:01:02
تعليق 60 الدعو ساره..اقطع يميني انك ذكر ولحيتك نص متر ..انت اللي ميت بغيظك ..واضح من تعليقك يامتشبه بالنساء
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61 - احمد2017-11-19 11:59:06
تعليق مخالف
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60 - ساره2017-11-19 11:56:15
انا بنت شيوخ ولله الحمد وماراح اسوق لو تحبون الثريا وأقول موتو بغيضكم
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59 - ملاحظة2017-11-19 11:53:03
اللي ماتبي تسوق تتحمل ***سواقين اوبر وكريم او سواقها الخاص
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58 - سيد الرجال2017-11-19 11:51:54
تعليق مخالف
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57 - ....2017-11-19 11:49:35
تعليق مخالف
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56 - ملاحظة2017-11-19 11:49:04
تعليق 54 عبير وتعليق 55 نوره...شوفوا الشبه بين التعليقين عشان تعرفون ان المعلق ذكر وهو العنيد
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55 - عبير2017-11-19 11:44:17
والله ماراح اسوق السيارة ****** ، الآن اصبح كل شي متوفر مع كريم واوبر ٢٤ ساعه متوفر وجيب الطلبات بعد وبأسعار رمزية
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54 - نوره2017-11-19 11:37:56
بالنسبه لي انا ماراح اسوق وجيب لأهلي المشاكل*** الحمدلله الآن اصبح كل شي متوفر مع كريم واوبر ويجيك لحد الباب وكذا راح استر نفسي وأهلي بدون قيادة ***
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( عدد التعليقات 4,452 )53 - سهم
اللهم اكفنا شر الفتن ماظهر منها ومابطن ، واحفظ بنات المسلمين يارب العالمين .
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52 - الشمالي2017-11-19 11:29:24
من شهر مارس حتى موعد القرارفتره قصيره جدا اقترح من الان يبدأ التدريب حتى الموعد الرسمي
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51 - الشعب السعودي يؤيد قياده المراه2017-11-19 11:24:19
اجمل خبر
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50 - الشعب السعودي يؤيد قياده المراه2017-11-19 11:24:07
الحمدلله بدأنا بتدريب بناتنا وزوجاتنا
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49 - مفسر أحلام2017-11-19 11:23:34
تعليق رقم 39 اللي يشوفك يقول ان الحريم بيسوقن **ترا زمن الحريه والحريه تعني حرية الحركة لا حرية **** نتمنی ان تكون اكثر وعي والايةالكريمه واضحه لاتبرجن
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48 - 112017-11-19 11:23:07
ان شاء الله تكون جاهزه قبل ونفتك من السواقيين وتحرشاتهم شكرا لحكومتنا الرشيده
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47 - مفسر أحلام2017-11-19 11:21:04
بالتوفيق والله فيه عوائل محتاجه ونتمنی من شعبنا العزيز بتقبل هذا الامر والمحافظه علی الاعراض وعدم الاستهزاء بالنساء فهن الامهات والاخوات والبنات عموما قيادة المرأه مثل التلقزيون والجوال والانترنت
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46 -2017-11-19 11:21:01
!والله لو باستطاعتي لا لعبت راتبا للسائق كبيرا لأنه يذهب بمحارمي ويحافظ عليهن فلا بدّ أن اكرمة واحبة
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45 - ❄️Faten2017-11-19 11:19:09
ت٤٢) اخوي الحقباني مافهمت وضّح ؟
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44 -2017-11-19 11:18:41
تعليق مخالف
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43 - الى412017-11-19 11:18:10
الله يهديك ويصلحك
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42 - الحقباني2017-11-19 11:16:12
علم 38 - ❄️Faten 2017-11-19 11:11:33 ت٢٧)البنت اللي يودونها ويجيبونها اخوانها وابوها طبيعي واكيد مابتحتاج (امين ومن يقول امين علم وكتابه
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41 -2017-11-19 11:15:41
كلمة اخي المتشدد يطلقها *****
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40 -2017-11-19 11:13:01
لم تحصل**** إلا بخروج المرأة من بيتها والله تعالى اعلم
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39 -2017-11-19 11:11:44
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ..
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38 - ❄️Faten2017-11-19 11:11:33
ت٢٧)البنت اللي يودونها ويجيبونها اخوانها وابوها طبيعي واكيد مابتحتاج للسواقين الله لايجعلني اهين نفسي لهم ولاللسواقه ولايجعلني انهان او انذل لاي شيء ولك نصيب من هالدعوات اللي كتبتها لي اهانه و ذل يارب
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37 - العربي2017-11-19 11:04:41
لو الاستغناء نهائي عن السائق الأجنبي في حال في المرأة للسيارة انا اتقبل ولاكن صدقوني راح يزيد السائق الأجنبي أكثر من أول المرأة إذا قادت راح تجيب سائق للمدارس والطلبات طبعا هي في عملها تذكروا كلامي
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( عدد التعليقات 8,032 )36 - حرف الغراام
الشخص الذي لا يريد أهله لا يقودون ماهو بمجاورة على ذلك ،، والي يبي ***ذنبه على جنبه هو الي بيحاسب
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35 -2017-11-19 11:00:31
الحكمــــة ضالـــة المؤمـــــن- ساعة وساعة يذهب بعض المسلمين - هداهم الله تعالى - إلى تقسيم أوقاتهم، وتوزيع ساعاتهم إلى أوقات للطاعة وأخرى للمعصية، وساعة لله بزعمه
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34 - اخي المتشدد2017-11-19 10:58:21
الله يهديك . بأي حق حرمت المرأة من قيادة السيارة وحرمتها من حقوقها وتعاملت معها كانها ادنى منك منزله مع العلم ان زوجات الرسول هن امهات المؤمنين وكانوا يرجعون لهن في ما يلبس عليهم
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33 -2017-11-19 10:58:16
بغرورك انا حبيتك وحبيت لنفسي ترى حبك بعض حبي لنفسي تظن أغليك وارخص حيل نفسي حبيبي لي متى ظنك يخونك
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32 - N2017-11-19 10:57:33
لو بفلوس بيحسبون لنا الساعة بسبعين ريال يعني ٦٣٠٠ خير ان شاءالله رش هالمبلغ المبالغ فيه
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31 -2017-11-19 10:57:04
الزم حدودك ياراجل ولاكلمه بعدالزم حدودك بعدلك عين ياخاين عهودك توهقت وتماديت بجهاله توقى عادلاويلي يطولك انافوت لك ياباباويابابا وغالط اللي ينصحني بعوامه وظنيتك وفي قلبي وغرامةيالندامه ولكن للأسف تهت
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30 - المتيم2017-11-19 10:56:10
هل راح يصبحون سواقين تكاسي خبرونا عشان ابيع سيارتي
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29 - العربي2017-11-19 10:52:53
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 10,394 )28 - الرحااال
المشكله..ان المتشددين باقي عندهم امل انهم يلغون القرار..مساكين 💚
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27 - الى 12 faten2017-11-19 10:34:48
آمين الله يحوجك على السواقين الاغراب طول عمرك في اهانه وهذا ما تمنيتيه لنفسك اشربي من كاس الذل لين آخر عمرك وهذي امنياتك
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26 - وضحى2017-11-19 10:31:49
هلا هلا هلا هلا ولا عزاء للضعوف اللي متوقعين ان القرار قرارهم هههه ههههه هههه
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25 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-19 10:31:12
عنوده اذا تعطلت سيارتك الوردية لا تكلمين حقين السطحات انا ممكن اساعد
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( عدد التعليقات 10,394 )24 - الرحااال
حسبنا الله ونعم الوكيل ع كل منافق متشدد 💚
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( عدد التعليقات 10,394 )23 - الرحااال
الماااضي..لقد رأيناهم في كل دوله يهيمون..لم تتبقى دوله الا وزارها مع أهله..وعندما يعود يسألونه..هل يجوز ان اسافر الى اوروبا..يقول لا حرا..لايجوز السفر الى دول الكفار..يعني المسلمين الأوائل لايفهمون 💚
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22 -2017-11-19 10:24:41
الحمد لله اغنانا الله كفاف ولله الحمد
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21 - الرابغي- التعليم داخل المنزل2017-11-19 10:23:43
ماتحتاج تعليم للقيادة تطلع من غرفتها للصاله ثم تمر على المطبخ وبعدها تدخل المجلس واذا بتاخذ لفه في الحوش مومشكله يعني الموضوع بسيط ومايستاهل .
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20 -2017-11-19 10:23:20
تعليق مخالف
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19 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-19 10:23:13
والرخصة كيف بتكون فيها الصورة هل وهي لابسة الغطوة او بدون ؟؟ يمنع الصور اللي بالمكياج وتكون الصورة ابيض واسود .. ويجب إصدار قانون منع اي وحدة تتغطى انها تسوق يمكن يستغلون الوضع ضعاف النفوس من المجرمين
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18 - هههههههه2017-11-19 10:19:46
احسن شي لما تجي الداعية فلانة وهي راكبه الددسن ومتنقبه
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17 - بوري هوا2017-11-19 10:18:28
بصراحة 90 ساعة تومتش .. مؤكد سيعاد النظر فيها .
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16 - ،،،،2017-11-19 10:14:12
(( حسبنا الله ونعم الوكيل ))
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15 - المااااضي2017-11-19 10:11:08
معارضين القيادة النسائية سوف يعلمون نسائهم السواقة بعد سنتين..مثل ماعارضوا الجوال والفديو والتلفزيون ومدارس البنات والدش والنقاب و.و...يرفضون في البدايه ويقبلون في النهايه..وتذكروا كلامي مستقبلآ.
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14 - ابوفيصل2017-11-19 10:07:55
والله انكم بحاجه الى هذا القرار من زمان وتحقق لكم الف مبروك بدل مايتحكم فيكم السايقين وتعطل اعمالكم وتحرش وتاخير والسايق رافع راسه مبروك مبروك نؤيدكم ونشد من ازركم سيروا فانتم اثبتم وجودكم في كل المجا
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13 - المااااضي2017-11-19 10:01:52
صحونجي...وش رأيك بهذا الخبر الجميل 😂😂
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12 - ❄️Faten2017-11-19 09:56:41
الله لايحوجني على السواقه والهم 😌
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11 - الحويطي2017-11-19 09:51:37
على كذآ لازم يركبو لارجال جنحان يطيرو حفاظ.على سلامتهم من الحوادث
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10 - انتبه2017-11-19 09:47:25
التحرش مع فتاة تسوق السيارة ترى فيها سجن يا خوي انتبهوا .وهي تسوق اعمل نفسك مش شايفها وتعامل معها كسياره وليس كفتاة
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9 - الى ٤2017-11-19 09:44:59
عشان يوصلوك مكان العمل بس ما يكون عملك مكانه بعيد مشكله
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( عدد التعليقات 1 )8 - العنيد
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل منافق فاسق
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( عدد التعليقات 17,764 )7 - ابويوسف
صحن *
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6 - saeed2017-11-19 09:43:27
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
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( عدد التعليقات 17,764 )5 - ابويوسف
اذا افترضنا ان اليوم 4 ساعات تدريب 22 يوم مده الدوره بكرى تجيك نكت عمود الكرنك ووجهك كنه صحت كلتش
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4 - عاشق اليمنيات2017-11-19 09:42:10
اتمنى اليمنيات يسوقن
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3 - الحويطي2017-11-19 09:40:59
اثلاجن صدر من سمح لكن بالسواقه والله اتمم فرحتهن له
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2 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-19 09:38:58
متى؟
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1 - سعود2017-11-19 09:37:46
اهلا بكم اخواتنا الاعزاء بالانضمام إلى مشروع الموت السريع ...
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آخر تعليق
بواسطة : عادل الوحش
اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير...
بواسطة : زائر
الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم...
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بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !المرصد 23 4٬000 6 ساعات
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !المرصد 26 4٬696 7 ساعات
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيقالمرصد 99 10٬188 14 ساعة
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !المرصد 10 2٬179 يوم واحد
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مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صورالمرصد 27 5٬142 7 ساعات
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صورالمرصد 9 9٬763 18 ساعة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأولالمرصد 1 1٬040 يومين
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياضالمرصد 22 9٬028 18 ساعة
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