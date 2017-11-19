رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / كذبوا الكذبة وصدقوها!!

كذبوا الكذبة وصدقوها!!

كذبوا الكذبة وصدقوها!!

بقلم : محمد آل الشيخ

حجم الخط A A A
المرصد لا يوجد تعليقات 84 4 ساعات

زعم أذناب حزب الله اللبنانيون أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري (محتجز) في المملكة، وأن الاستقالة تم فرضها عليه، ولم تكن من اختياراته. اللبنانيون شعب يعشق الشائعات، وأكثر الشعوب العربية إيماناً بنظرية المؤامرة، ويبني عليها كثيراً من مفاهيمه وقناعاته.
بالأمس سافر الحريري ومعه عائلته إلى باريس، واتضح لمن كانوا يرددون هذه الشائعة، أو لعلها الكذبة، وعلى رأسهم – للأسف – رئيس الجمهورية اللبنانية، أنهم واهمون أو مخدوعون. وليس لدي أدنى شك أن الاستقالة، وتعمّد الرئيس الحريري أن يكتنفها الغموض، قد آتت أكلها، وحققت مآربها.
مشكلة اللبنانيين، ورئيس حكومتهم الحريري، مع حزب الله، ومعه الرئيس اللبناني، ليست شكلية، تتعلق في أين وكيف يقدم استقالته، وإنما هي جوهرية، تحدث عنها الرئيس الحريري، وبإسهاب، في لقائه مع قناة المستقبل اللبنانية، فحواها أن ثمة دويلة اسمها حزب الله تدين بولائها لإيران، تملك التحكم في قرارات دولة حرة مستقلة اسمها (لبنان). وأن هذه الدويلة تجذرت في الواقع اللبناني، وتمددت في مكوناته الديمغرافية، حتى وصلت إلى أنها سيطرت على رئيس الدولة، واستمالته بالمال وقوة السلاح لينضوي تحت سلطتها، ويلغي بممارساته قوة واستقلال الدولة الوطن، لمصلحة دويلة الاحتلال الفارسي. الرئيس اللبناني، ومعه صهره الذي يتحكم في قراراته ويوجهها كيفما أراد، وكما يريد حزب الله، وجد نفسه بعد سفر الحريري إلى باريس بالأمس في خانة «اليك»، فالاستقالة التي أرادوا التهرب عن مواجهتها، والنظر بدوافعها، بالزعم أنه أُجبر عليها، ها هي تفرض نفسها من جديد، فإما النأي بلبنان، وبمقدرات لبنان، وبالشعب الللبناني، عن أن يكون مخلب قط في يد الفرس، وتكريس المصلحة الوطنية اللبنانية العليا، أو استقالة الحريري، وليكلف الرئيس العميل من يراه (أهلاً) لتنفيذ الأجندة الفارسية من اللبنانيين السنة. وفي تقديري أن جميع سنة لبنان، بل جميع الوطنيين اللبنانيين، بجميع طوائفهم وتوجهاتهم الفئوية، لن بقبلوا أن يكونوا شركاء في مصادرة الدولة لتتحكم فيها الدويلة.
لبنان بحكم تكوينه الديمغرافي يتكون من ثماني عشرة طائفة ومذهب، لكن أغلب اللبنانيين، بالرغم عن تعددهم الطائفي يجتمعون على أنهم عرب أولاً، وليسوا فرساً. ربما أن النزعة التأسلمية الطائفية قد سيطرت على بعض الطائفيين، أو الذين يبحثون عن المال، برهة من الزمن، وفي فترات مضطربة، فأصبح الانتماء المذهبي يعلو على الانتماء الوطني، إلا أن هذه النزعة كانت نزعة مرضية مؤقتة، لن تلبث إلا أن تتراجع، لتذبل. ولعل الالتفاف غير المسبوق الذي حققه الرئيس الحريري حوله، من جميع الطوائف، وليس الطائفة السنية فحسب، يُثبت أن المحتل الفارسي، ومعه أزلامه من اللبنانيين، قد بدأ العد العكسي لمحاصرة نفوذهم، لينتهي الأمر حتماً باستقلال لبنان.
الرئيس الحريري على ما يبدو ترك مناوئيه يقعون في (فخ) محاولاتهم المضحكة في الهروب عن مواجهة مطالبه بتحييد لبنان أولاً، والتركيز على شكليات الاستقالة؛ ولا أعتقد أن لبنانياً عاقلاً واعياً وطنياً أياً كانت طائفته سيختلف مع ما يدعو إليه الرئيس الحريري.
ومهما كان الأمر، فإن العالم اليوم، وليس اللبنانيون الوطنيون فحسب، يقفون من إيران، وإرهاب إيران، موقفاً يزداد قوة وصلابة مع مرور الوقت، لذلك فإن توقيت استقالة الحريري في هذا الوقت بالذات كانت (ضربة معلم).
إلى اللقاء

نقلا عن “الجزيرة”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

اصبحنا اسرى تهديد ارفعو او الغو يوم نرفع يوم الغينا ضغط الدم والقلب مايحتمل تلاع...
بواسطة : عادل الوحش

اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير...
بواسطة : زائر

الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم...
بواسطة :

تريدون رفع اقتصاد البلد من جيوب الفقراء والعاطلين ومن لا يملكون السكن ....
كتاب الرأي
mm

عبدالرحمن الراشد

لبنان يواجه مصيره أيضاً
121 0
mm

مشعل السديري

دموعي عصيّة ورزيلة
79 0
mm

محمد آل الشيخ

كذبوا الكذبة وصدقوها!!
84 0
mm

المحامي:متعب العريفي

الرئيس الحريري في باريس
184 0
mm

المحامي:متعب العريفي

حسن زميرة ومسلسل “خطف” لبنان
146 0
mm

مشعل السديري

(موشيل) يتكلم
250 0
mm

د. محمد العوين

مآلات «حزب الله»!
132 1
mm

هالة الناصر

هيئة سوق المال والقرار الغامض!
231 0
mm

سمر المقرن

مشكلة الكراهية!
129 5
mm

خلف الحربي

لبنان ونظرية حيص بيص
162 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الهشتقة!
172 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
248 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
208 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
382 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
397 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
493 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
459 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
569 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
356 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬742 16
الاخبار الدولية
الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

 المرصد 103 11٬196 7 ساعات
شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

 المرصد 34 13٬576 14 ساعة
بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

 المرصد 51 5٬584 17 ساعة
بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

 المرصد 31 13٬444 18 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

 المرصد 165 10٬791 10 ساعات
محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

 المرصد 53 9٬924 11 ساعة
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

 المرصد 223 6٬340 16 ساعة
‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

 المرصد 37 10٬091 18 ساعة
اخبار فنية
للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

 المرصد 100 6٬033 8 ساعات
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 85 17٬689 يومين
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 8٬793 يومين
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 208 14٬005 يومين
اخبار منوعة
عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

 المرصد 205 14٬028 12 ساعة
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

 وكالات 20 7٬400 16 ساعة
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

 المرصد 33 7٬541 21 ساعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

 المرصد 53 5٬660 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

 المرصد 27 4٬322 14 ساعة
شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

 المرصد 130 8٬651 17 ساعة
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

 المرصد 53 6٬786 21 ساعة
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

 المرصد 44 12٬048 يومين
اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

 واس 13 2٬582 19 ساعة
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 23 2٬585 يومين
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬149 5 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬663 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 38 9٬909 يومين
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬436 5 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬768 6 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬691 7 أيام
اخبار اقتصادية
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

 المرصد 23 4٬000 6 ساعات
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

 المرصد 26 4٬696 7 ساعات
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

 المرصد 99 10٬189 14 ساعة
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

 المرصد 10 2٬179 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬891 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬701 أسبوعين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬782 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬589 شهر واحد
الاخيرة
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

 المرصد 27 5٬142 7 ساعات
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

 المرصد 9 9٬763 18 ساعة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

 المرصد 1 1٬040 يومين
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

 المرصد 22 9٬028 18 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 63 1٬298 3 ساعات