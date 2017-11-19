رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / دموعي عصيّة ورزيلة

دموعي عصيّة ورزيلة

دموعي عصيّة ورزيلة

بقلم : مشعل السديري

حجم الخط A A A
المرصد لا يوجد تعليقات 80 4 ساعات

حيث إنني أمر في هذه الأيام بضائقة نفسية تدعو للبكاء حقاً، غير أن مشكلتي هي أن دموعي عصيّة ورزيلة، وشرحت همي هذا لأقرب أصدقائي فقال لي: إذا لم تستطع أن تبكي تباكى يا أخي بصوت مرتفع ولا تخجل من ذلك حتى لو سمعك الآخرون.
وبحكم أنني إمّعة وسريع الاقتناع بالنصائح، فلم أكذب خبراً، وفعلاً فتحت (جاعورتي) في الليلة البارحة بعد أن أغلقت غرفتي بالمفتاح على نفسي وبدأت بالمواويل، ويبدو أن صوتي المرتفع أخذ يتردد صداه في أرجاء المنزل، فاعتقد الجميع أن مصيبة قد حلت بي، وأخذوا يتصلون بي على التليفون الثابت دون أن أرد عليهم، ثم تطور الحال إلى التخبيط على الباب، فوضعت في أذني اليمنى طيناً وفي اليسرى عجيناً، واستمررت بالنشيج والتباكي، عندها تيقنوا أن حالتي لا يمكن السكوت عليها، وسمعتهم وهم يعقدون العزم على كسر الباب، ولما وصلت الحكاية إلى هذا الحد توقفت عن التباكي طالباً منهم الانصراف وتركي لحالي، والحمد لله أنهم سمعوا كلامي وأعطوني عرض أكتافهم. والغريب أنه رغم هذا الجعير من قبلي لم تسقط من عيني ولا حتى دمعة واحدة.
ومن الصدف أنني قرأت اليوم عن مقهى للبكاء في الصين، عندها تذكرت الحديث القائل: اطلبوا العلم حتى ولو في الصين، وبالنسبة لي أريد أن أطلب راحة البال وإزالة الأحزان التي تراكمت على صدري من دون سابق إنذار، حتى ولو في الصين. لهذا نذرت لو أن الظروف ساعدتني لن يردني غير الصين، وجاء في الخبر الذي قرأته:
إنه في سابقه تعد الأولى من نوعها، افتتح في شرق الصين مقهى جديد يتيح لرواده التعبير عن حزنهم بالبكاء، مع تقديم أفضل المشروبات.
ويوفر المقهى للزبائن المناديل وزيت النعناع لتخفيف آلامهم، كما يقدم البصل والفلفل الأحمر لمساعدة الذين يرغبون في ذرف الدموع.
وتعزف في المقهى الموسيقى الحزينة تجاوباً مع مشاعر الرواد – انتهى.
أكتب لكم هذه الكلمات متذكراً أغنية منقرضة لمطربة منقرضة، وكيف أن مناديلها تشكو لها من كثرة هطول دموعها، وحسدتها على تلك الدموع، وتمنيت لو أنها سلفتني منها ولو ثلاث دمعات فقط لا غير، لعلّها تطفئ ولو قليلاً من أحزاني المضحكة هذه.
كم أنا خجلان عندما أبدو أمامكم بهذه الحالة الضعيفة المزرية، ولكن ما باليد حيلة.
ورغم أنني أنشد الفرح والبهجة، وأبحث عنها حتى تحت حجارة الأرض، ولكن تجري الرياح أحياناً بما لا يشتهيه مشعل.
فادعوا لي أن يجبر الله مصابي، ويعيدني كما كنت أقفز مع كل نقرة طبل.
وسوف أحاول أن أضحك للدنيا، لعلّها تبادلني الضحكات بشكل صاخب.

نقلا عن “الشرق الأوسط”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

اصبحنا اسرى تهديد ارفعو او الغو يوم نرفع يوم الغينا ضغط الدم والقلب مايحتمل تلاع...
بواسطة : عادل الوحش

اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير...
بواسطة : زائر

الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم...
بواسطة :

تريدون رفع اقتصاد البلد من جيوب الفقراء والعاطلين ومن لا يملكون السكن ....
كتاب الرأي
mm

عبدالرحمن الراشد

لبنان يواجه مصيره أيضاً
122 0
mm

مشعل السديري

دموعي عصيّة ورزيلة
80 0
mm

محمد آل الشيخ

كذبوا الكذبة وصدقوها!!
84 0
mm

المحامي:متعب العريفي

الرئيس الحريري في باريس
184 0
mm

المحامي:متعب العريفي

حسن زميرة ومسلسل “خطف” لبنان
146 0
mm

مشعل السديري

(موشيل) يتكلم
250 0
mm

د. محمد العوين

مآلات «حزب الله»!
132 1
mm

هالة الناصر

هيئة سوق المال والقرار الغامض!
231 0
mm

سمر المقرن

مشكلة الكراهية!
129 5
mm

خلف الحربي

لبنان ونظرية حيص بيص
162 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الهشتقة!
172 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
248 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
208 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
382 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
397 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
493 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
459 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
569 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
356 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬742 16
الاخبار الدولية
الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

 المرصد 103 11٬200 7 ساعات
شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

 المرصد 34 13٬577 14 ساعة
بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

 المرصد 51 5٬585 17 ساعة
بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

 المرصد 31 13٬445 18 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

 المرصد 165 10٬796 10 ساعات
محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

 المرصد 53 9٬927 11 ساعة
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

 المرصد 223 6٬341 16 ساعة
‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

 المرصد 37 10٬091 18 ساعة
اخبار فنية
للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

 المرصد 100 6٬034 8 ساعات
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 85 17٬690 يومين
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 8٬793 يومين
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 208 14٬005 يومين
اخبار منوعة
عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

 المرصد 205 14٬034 12 ساعة
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

 وكالات 20 7٬400 16 ساعة
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

 المرصد 33 7٬542 21 ساعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

 المرصد 53 5٬660 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

 المرصد 27 4٬323 14 ساعة
شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

 المرصد 130 8٬651 17 ساعة
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

 المرصد 53 6٬787 21 ساعة
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

 المرصد 44 12٬049 يومين
اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

 واس 13 2٬582 19 ساعة
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 23 2٬585 يومين
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬149 5 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬663 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 38 9٬909 يومين
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬436 5 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬768 6 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬691 7 أيام
اخبار اقتصادية
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

 المرصد 23 4٬002 6 ساعات
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

 المرصد 26 4٬697 7 ساعات
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

 المرصد 99 10٬194 14 ساعة
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

 المرصد 10 2٬179 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬891 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬701 أسبوعين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬782 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬589 شهر واحد
الاخيرة
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

 المرصد 27 5٬144 7 ساعات
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

 المرصد 9 9٬764 18 ساعة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

 المرصد 1 1٬040 يومين
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

 المرصد 22 9٬029 18 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 63 1٬298 3 ساعات