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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد
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المرصد 63 1٬297 3 ساعات

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الرياض-ربيع

الرياض-كاريكاتير

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-ياسر أحمد

مكة-عبد الله جابر

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 - ❄️Faten
2017-11-19 13:04:06
ت٥٩) نورك انت والله ياااربي استحيت مدري ايش اقول 😩💘، ليه تخليني اصدق؟ تعال 👊🏻
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62 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-19 13:01:56
يوجد باليمون سكر اكثر من الفراولة ولكن لاتشعر بذلك لأن كمية الحمض عالي في اليمون🌼
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61 - ❄️Faten
2017-11-19 13:01:23
مفرح شوف لانك دخلت بالوقت اللي انا فيه راح اعدي كلمة قزمة ولا كاني شفتها 😢 ، ايوه شفت كيف دائما القصيرات جميلات ، ماعلينا منور اليوم والله من زمان عنك كيفك وكيف صحتك ان شاء الله بخير؟ 💞💐
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60 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-19 12:56:34
شوفي منشوراتك هل هذه انثى واذا تبين تصبحين انثى حتى لو كذبا اكتبي منشورات تبين بأنك انثى ❄
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( عدد التعليقات 7,824 )
59 - ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼
2017-11-19 12:55:35
اهلين قزمه.. بنورك يا فاتنة المرصد.. ليه تقولي انك قصيره.. الناس يعشقون القصيره 👊لا تصدقين ي قزمه
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58 - ❄️Faten
2017-11-19 12:53:20
ريما صرت احبك الله يهديك بس مدري ليه تفكرين اني ولد؟مع اني ماسويت لك شيء ولاضريتك انتي اول وحده عرفتها هنا ممكن صح كنت اقلب عليك ومن حقي لانك تتهميني كذب كيف تبغيني اثبت لك اني بنت حلفت لك كثير
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( عدد التعليقات 7,824 )
57 - ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼
2017-11-19 12:50:55
فاتن انتي قزمه ي قزمه😜 حتى من كلامك يدل انك قصيرة 😂😂 بس يقولو القصيره فاتنه 😁
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56 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-19 12:50:41
مهما عملت نفسك بأنك انثى فأنت ذكر ❄
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55 - ❄️Faten
2017-11-19 12:49:51
ت٤٧) مين انت؟ ابغى اعرف يهمني صراحه شفتك من يوم الجمعه تتكلم عني ربي يسعد قلبك كلماتك تفرحني كثيير 💞💐
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54 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-19 12:49:41
الباخرة تكون سرعتها سريعة بالمياه البارده 🚢
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53 - ❄️Faten
2017-11-19 12:47:24
ريما هههههههه ااااههه ياااااربي ضحكتيني يختي انتي تجننين مرره يا ام النمله والفيل والجرابيع 😂😂😂😂😂😂💔
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( عدد التعليقات 7,824 )
52 - ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼
2017-11-19 12:46:04
لنا أحباب لايسكنون بقربنا،، ولكن يسكنون بقلوبنا،، يظل شذى ذكراهم يعطر قلوبنا،، كلما نضبت ينابيع المودة في حياتنا،، أغلا الأشواق نبعثها لكم،، تحياتي معطره باطيب العود_
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51 - ❄️Faten
2017-11-19 12:45:17
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مففررح يا اهلنن مساء النور والسرور نوورت المرصد ربي ينور حياتك كيفك وكيف صحتك ان شاء الله بخير ؟ 💐💐
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50 - ❄️Faten
2017-11-19 12:43:12
ت٤٧) يا اهلنن شايفه لك تعليقات من امس الله يسعدك يارب تسلللمم 💐
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49 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-19 12:41:21
تشوفون ياللي ماصدقتوني قلتلكم فاتن ذكر
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( عدد التعليقات 7,824 )
48 - ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼
2017-11-19 12:40:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مساء الورد لكل الأحبة في المرصد.. وحشتونا يا أهل المرصد 😁😂 أن شاء الله تكونوا دائما وابدا في سعادة.. وراحة بال 🌹🌹🌹🌹
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47 -
2017-11-19 12:40:31
وانا ماتحبيني يافاتن 😢 اناديك ياخاله وازعل على من يهاجمك 💔
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46 - ❄️Faten
2017-11-19 12:39:37
ت٤٥) ايوه انا مانع الشمري هههههههههه
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45 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-19 12:37:20
❄Faten ذكر مستحيل بنت وتكون هذه منشوراتها وهي اكيد منصف
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44 - ❄️Faten
2017-11-19 12:36:43
الجو ياااربببي يجنننن 😩💘💘💘
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43 - ❄️Faten
2017-11-19 12:34:21
ت٤١ ) بويوسف نام حبيبي نام 🍼
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42 - ❄️Faten
2017-11-19 12:32:11
ت٣٨) يالملح ترى عمري تويي في بداية العشرين يعني تشوفيني بطولي تقولين وحده توها بالثانوي 😂💔
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( عدد التعليقات 17,764 )
41 - ابويوسف
2017-11-19 12:30:24
مين ساندى ساندى بل
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40 - ❄️Faten
2017-11-19 12:29:10
يالملح شكلك قصيره 😂💔 ، يختي حلو بس انقهر لما احد يقول لي ياقزمة 😔💔 هو حلو في الكعوب البس اي كعب احسن من اني طويله والبس كعب اصير عمود كهربا 😂 انا بس لو اصير طويله اصير عارضة ازياء 😉
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39 - ❄️Faten
2017-11-19 12:24:14
اصلا البنت تكون حلوه لما تجي قصيره كل الجمال فيها معليش يالناقات خليكم بعيييد 🌚🏃🏻
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38 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-19 12:24:11
أحست تبانين أصغر 10 سنين 💃
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37 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-19 12:23:08
شُوفي المُغنّيه سآندي .. قصيرة و تجنن .. و حتى هي فرحآنة انها قصيرة ..
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36 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-19 12:22:20
شفيها القصيرة تجنن و كلّها أنوثه 💃 أجل طويله و هبيله 😜 ؟!
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35 - ❄️Faten
2017-11-19 12:21:57
ت٣٢) لاياستي قصيره من قوم السنافر طولي اصغر من عمري🌚 ، ماعرفها انا مافي احلى مني ☺️
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34 - ❄️Faten
2017-11-19 12:19:54
كل شيء له حل الا الطول 😩💔 !!
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33 - ❄️Faten
2017-11-19 12:18:11
ت٣٠) لاتحرجني ✋🏻😢💔
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32 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-19 12:17:52
ما أظنك قصيرة يا فاتن .. أتخيّلك نسخة من رجاء الجدّاوي .. أيّام شبابها طبعاً ..
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31 - ❄️Faten
2017-11-19 12:16:49
القناص مختفي كالعاده هالوقت يكون موجود ؟
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30 -
2017-11-19 12:15:29
فاتن كم الطول 😻
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29 - ❄️Faten
2017-11-19 12:13:29
ت٢٤) بويوسف خلي التريلات على جنب طيب ماعندك شيء حلو للقصيرات 🌚💔؟
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( عدد التعليقات 17,764 )
28 - ابويوسف
2017-11-19 12:12:04
‏بعض الاحيان تكون مجبور تنزل من القافله وتلعن ام الكلاب اللي تنبح..
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27 - ❄️Faten
2017-11-19 12:11:08
ت٢٢) بويوسف الله يسلمك حبيبي الشر مايجيك 😩💘
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26 - ❄️Faten
2017-11-19 12:09:24
ت٢٠) بو يوسف شاطر🍼💕
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( عدد التعليقات 17,764 )
25 - ابويوسف
2017-11-19 12:09:11
‏وإن لم تُكن لها خيراً ، فاترُكها لأبيها مُدلـلـه.
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( عدد التعليقات 17,764 )
24 - ابويوسف
2017-11-19 12:07:19
‏اي بنت دبه ‏ ‏لازم تجيك كشخه وحبوبه ودآيمم ونآسه ‏ ومزوحه وعسوله وخقه ‏ ‏ - اهداء لعيون التريلات.😀
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23 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏
2017-11-19 12:07:15
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭السلام عليكم🎭لازم نعمل نحن الطواقي على توحيد الجماهير السعودية لتتعاطف مع فريقنا المحلي🎭وذلك بتهذيب اعلام هايدي وتقليل زعيق جماهيره🎭معكم/ المهرج الطاقية رشيد🤡🤘.
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( عدد التعليقات 17,764 )
22 - ابويوسف
2017-11-19 12:07:00
سلاماتك ماتشوفين شر فاتنتى
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21 - ❄️Faten
2017-11-19 12:05:26
البني ادم مايحس بالصحة والعافية الا اذا تعب الحمدلله على كُل حال 💞 .
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( عدد التعليقات 17,764 )
20 - ابويوسف
2017-11-19 12:05:17
اتغطى وليه ما اتغطى 🤓 💍
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19 - ❄️Faten
2017-11-19 11:43:40
اااااههه يااااربي اكره نفسي لما امرض 😞💔
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18 - ❄️Faten
2017-11-19 11:40:53
ت١٣) بو يوسف دايما يارب وللاحسن الله لايغير عليك ، عوافي اهم شيء تغطى برد هاليومين لاتمرض ربي يحمييك 💕
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( عدد التعليقات 24,558 )
17 - إنسان منصف
2017-11-19 11:31:41
ناس تنام على السرير الوثير والمخده من الحرير،،،،،،،،وناس تنام على الحصير ،،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,558 )
16 - إنسان منصف
2017-11-19 11:30:41
ناس بتآكل جاتوووووووه،،،،،،،،وناس تسف الترااااااب على انه زبييييييييب،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,558 )
15 - إنسان منصف
2017-11-19 11:29:28
ناس هايصه وناس لايصه،،،،،،،مش كده يا جدعان،،،،،،،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 8,032 )
14 - حرف الغراام
2017-11-19 11:24:00
أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ...يامحبين النبي صلوا عليه عشرا لتدركوا شفاعته يوم القيامه
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( عدد التعليقات 17,764 )
13 - ابويوسف
2017-11-19 11:19:21
اهلين فاتن ابشرك بخير واعتذر غفيت توى اشوف تعليقكك في الصفحه السابقه
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12 - ❄️Faten
2017-11-19 10:55:10
ت١٠) امين يارب 💞
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11 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-19 10:50:24
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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( عدد التعليقات 8,032 )
10 - حرف الغراام
2017-11-19 10:44:16
ـ🎼📯 ‏في بَعض البيوت ؛ هُناك مقعد فارغ على مائدة الغداء ! إما لِمتوفي أو لمغترب أو لِمريض " فَـ يَارب إرحم ميتاً ؛ وإحفظ غائباً ؛ واشفِ مريضاً "
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( عدد التعليقات 8,032 )
9 - حرف الغراام
2017-11-19 10:41:47
هكذا ، العالم مفاهــــيم ، وشعور الامــآني حلم / والواقِـــع طريف ! من تحلى بـ الثقه ، قالوا : غــروًر ومن تواضع للعِـرب قالوآ خفيف
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8 - saeed
2017-11-19 10:41:31
🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐
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7 - ❄️Faten
2017-11-19 10:35:07
صباحكم خير ✋🏻💞💐
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( عدد التعليقات 8,032 )
6 - حرف الغراام
2017-11-19 10:34:54
ويل !! وادي في قعر جهنم من يظلم عُبَّاد الله .. هذا جزاءه يو الحساب ... اللهم نعوذبك من نار جهنم ...
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( عدد التعليقات 8,032 )
5 - حرف الغراام
2017-11-19 10:32:49
البليد الذي لا يفرق هذا حرام أو حلال مهما نصحته يزيد طيش في عصيانه لله ويحمل على عاتقه ذنوب الخلق ،، نعوذ بالله من هم على شاكلتهم .. الحمد لله الذي عافانا مما أبتلاهم به ..
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( عدد التعليقات 8,032 )
4 - حرف الغراام
2017-11-19 10:29:47
دعهم يمكثون ذنوبنا وراك سذا حاسدنا ... شيلر من الذنوب و بالأخص منتصر البارحة ادخلت في جعبته كم من الذنوب الله يبارك لك فيها وتتضاااعف أكثر و أكثر
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3 -
2017-11-19 10:25:02
🌹صباحٌ جديد بإبتسامة أملٍ و دُعاء " أصبحنا وأصبح الملك لله " اللهم إزرع في قلوبنا راحةً دائمة وأملنا بك لا يخيب
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2 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-19 10:23:51
قال تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.. تأمل في الايه الكريمة.. واتق الله في الفاظك وكتاباتك.. اتق الله في نقاشك وحوارك وكلامك
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1 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-19 10:21:52
قال تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.. احذر يامن تكتب .. اتق الله فيما تكتب .. اكتب مايرضي الله ورسوله .. واترك مايغضب الله ورسوله
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آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

اصبحنا اسرى تهديد ارفعو او الغو يوم نرفع يوم الغينا ضغط الدم والقلب مايحتمل تلاع...
بواسطة : عادل الوحش

اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير...
بواسطة : زائر

الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم...
بواسطة :

تريدون رفع اقتصاد البلد من جيوب الفقراء والعاطلين ومن لا يملكون السكن ....
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اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

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تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

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تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

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1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

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اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

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ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

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ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

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توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

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اخبار اقتصادية
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

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«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

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حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

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رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

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بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

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بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

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بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

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“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

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انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

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بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

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