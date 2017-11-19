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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-كاريكاتير
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
63 - ❄️Faten2017-11-19 13:04:06
ت٥٩) نورك انت والله ياااربي استحيت مدري ايش اقول 😩💘، ليه تخليني اصدق؟ تعال 👊🏻
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62 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 13:01:56
يوجد باليمون سكر اكثر من الفراولة ولكن لاتشعر بذلك لأن كمية الحمض عالي في اليمون🌼
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61 - ❄️Faten2017-11-19 13:01:23
مفرح شوف لانك دخلت بالوقت اللي انا فيه راح اعدي كلمة قزمة ولا كاني شفتها 😢 ، ايوه شفت كيف دائما القصيرات جميلات ، ماعلينا منور اليوم والله من زمان عنك كيفك وكيف صحتك ان شاء الله بخير؟ 💞💐
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60 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 12:56:34
شوفي منشوراتك هل هذه انثى واذا تبين تصبحين انثى حتى لو كذبا اكتبي منشورات تبين بأنك انثى ❄
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( عدد التعليقات 7,824 )59 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
اهلين قزمه.. بنورك يا فاتنة المرصد.. ليه تقولي انك قصيره.. الناس يعشقون القصيره 👊لا تصدقين ي قزمه
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58 - ❄️Faten2017-11-19 12:53:20
ريما صرت احبك الله يهديك بس مدري ليه تفكرين اني ولد؟مع اني ماسويت لك شيء ولاضريتك انتي اول وحده عرفتها هنا ممكن صح كنت اقلب عليك ومن حقي لانك تتهميني كذب كيف تبغيني اثبت لك اني بنت حلفت لك كثير
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( عدد التعليقات 7,824 )57 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
فاتن انتي قزمه ي قزمه😜 حتى من كلامك يدل انك قصيرة 😂😂 بس يقولو القصيره فاتنه 😁
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56 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 12:50:41
مهما عملت نفسك بأنك انثى فأنت ذكر ❄
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55 - ❄️Faten2017-11-19 12:49:51
ت٤٧) مين انت؟ ابغى اعرف يهمني صراحه شفتك من يوم الجمعه تتكلم عني ربي يسعد قلبك كلماتك تفرحني كثيير 💞💐
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54 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 12:49:41
الباخرة تكون سرعتها سريعة بالمياه البارده 🚢
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53 - ❄️Faten2017-11-19 12:47:24
ريما هههههههه ااااههه ياااااربي ضحكتيني يختي انتي تجننين مرره يا ام النمله والفيل والجرابيع 😂😂😂😂😂😂💔
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( عدد التعليقات 7,824 )52 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
لنا أحباب لايسكنون بقربنا،، ولكن يسكنون بقلوبنا،، يظل شذى ذكراهم يعطر قلوبنا،، كلما نضبت ينابيع المودة في حياتنا،، أغلا الأشواق نبعثها لكم،، تحياتي معطره باطيب العود_
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51 - ❄️Faten2017-11-19 12:45:17
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مففررح يا اهلنن مساء النور والسرور نوورت المرصد ربي ينور حياتك كيفك وكيف صحتك ان شاء الله بخير ؟ 💐💐
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50 - ❄️Faten2017-11-19 12:43:12
ت٤٧) يا اهلنن شايفه لك تعليقات من امس الله يسعدك يارب تسلللمم 💐
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49 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 12:41:21
تشوفون ياللي ماصدقتوني قلتلكم فاتن ذكر
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( عدد التعليقات 7,824 )48 - ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مساء الورد لكل الأحبة في المرصد.. وحشتونا يا أهل المرصد 😁😂 أن شاء الله تكونوا دائما وابدا في سعادة.. وراحة بال 🌹🌹🌹🌹
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47 -2017-11-19 12:40:31
وانا ماتحبيني يافاتن 😢 اناديك ياخاله وازعل على من يهاجمك 💔
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46 - ❄️Faten2017-11-19 12:39:37
ت٤٥) ايوه انا مانع الشمري هههههههههه
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45 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 12:37:20
❄Faten ذكر مستحيل بنت وتكون هذه منشوراتها وهي اكيد منصف
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44 - ❄️Faten2017-11-19 12:36:43
الجو ياااربببي يجنننن 😩💘💘💘
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43 - ❄️Faten2017-11-19 12:34:21
ت٤١ ) بويوسف نام حبيبي نام 🍼
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42 - ❄️Faten2017-11-19 12:32:11
ت٣٨) يالملح ترى عمري تويي في بداية العشرين يعني تشوفيني بطولي تقولين وحده توها بالثانوي 😂💔
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( عدد التعليقات 17,764 )41 - ابويوسف
مين ساندى ساندى بل
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40 - ❄️Faten2017-11-19 12:29:10
يالملح شكلك قصيره 😂💔 ، يختي حلو بس انقهر لما احد يقول لي ياقزمة 😔💔 هو حلو في الكعوب البس اي كعب احسن من اني طويله والبس كعب اصير عمود كهربا 😂 انا بس لو اصير طويله اصير عارضة ازياء 😉
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39 - ❄️Faten2017-11-19 12:24:14
اصلا البنت تكون حلوه لما تجي قصيره كل الجمال فيها معليش يالناقات خليكم بعيييد 🌚🏃🏻
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38 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-19 12:24:11
أحست تبانين أصغر 10 سنين 💃
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37 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-19 12:23:08
شُوفي المُغنّيه سآندي .. قصيرة و تجنن .. و حتى هي فرحآنة انها قصيرة ..
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36 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-19 12:22:20
شفيها القصيرة تجنن و كلّها أنوثه 💃 أجل طويله و هبيله 😜 ؟!
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35 - ❄️Faten2017-11-19 12:21:57
ت٣٢) لاياستي قصيره من قوم السنافر طولي اصغر من عمري🌚 ، ماعرفها انا مافي احلى مني ☺️
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34 - ❄️Faten2017-11-19 12:19:54
كل شيء له حل الا الطول 😩💔 !!
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33 - ❄️Faten2017-11-19 12:18:11
ت٣٠) لاتحرجني ✋🏻😢💔
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32 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-19 12:17:52
ما أظنك قصيرة يا فاتن .. أتخيّلك نسخة من رجاء الجدّاوي .. أيّام شبابها طبعاً ..
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31 - ❄️Faten2017-11-19 12:16:49
القناص مختفي كالعاده هالوقت يكون موجود ؟
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30 -2017-11-19 12:15:29
فاتن كم الطول 😻
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29 - ❄️Faten2017-11-19 12:13:29
ت٢٤) بويوسف خلي التريلات على جنب طيب ماعندك شيء حلو للقصيرات 🌚💔؟
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( عدد التعليقات 17,764 )28 - ابويوسف
بعض الاحيان تكون مجبور تنزل من القافله وتلعن ام الكلاب اللي تنبح..
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27 - ❄️Faten2017-11-19 12:11:08
ت٢٢) بويوسف الله يسلمك حبيبي الشر مايجيك 😩💘
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26 - ❄️Faten2017-11-19 12:09:24
ت٢٠) بو يوسف شاطر🍼💕
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( عدد التعليقات 17,764 )25 - ابويوسف
وإن لم تُكن لها خيراً ، فاترُكها لأبيها مُدلـلـه.
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( عدد التعليقات 17,764 )24 - ابويوسف
اي بنت دبه لازم تجيك كشخه وحبوبه ودآيمم ونآسه ومزوحه وعسوله وخقه - اهداء لعيون التريلات.😀
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23 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-11-19 12:07:15
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭السلام عليكم🎭لازم نعمل نحن الطواقي على توحيد الجماهير السعودية لتتعاطف مع فريقنا المحلي🎭وذلك بتهذيب اعلام هايدي وتقليل زعيق جماهيره🎭معكم/ المهرج الطاقية رشيد🤡🤘.
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( عدد التعليقات 17,764 )22 - ابويوسف
سلاماتك ماتشوفين شر فاتنتى
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21 - ❄️Faten2017-11-19 12:05:26
البني ادم مايحس بالصحة والعافية الا اذا تعب الحمدلله على كُل حال 💞 .
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( عدد التعليقات 17,764 )20 - ابويوسف
اتغطى وليه ما اتغطى 🤓 💍
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19 - ❄️Faten2017-11-19 11:43:40
اااااههه يااااربي اكره نفسي لما امرض 😞💔
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18 - ❄️Faten2017-11-19 11:40:53
ت١٣) بو يوسف دايما يارب وللاحسن الله لايغير عليك ، عوافي اهم شيء تغطى برد هاليومين لاتمرض ربي يحمييك 💕
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( عدد التعليقات 24,558 )17 - إنسان منصف
ناس تنام على السرير الوثير والمخده من الحرير،،،،،،،،وناس تنام على الحصير ،،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,558 )16 - إنسان منصف
ناس بتآكل جاتوووووووه،،،،،،،،وناس تسف الترااااااب على انه زبييييييييب،،،،،،،،🕴
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( عدد التعليقات 24,558 )15 - إنسان منصف
ناس هايصه وناس لايصه،،،،،،،مش كده يا جدعان،،،،،،،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 8,032 )14 - حرف الغراام
أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ...يامحبين النبي صلوا عليه عشرا لتدركوا شفاعته يوم القيامه
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( عدد التعليقات 17,764 )13 - ابويوسف
اهلين فاتن ابشرك بخير واعتذر غفيت توى اشوف تعليقكك في الصفحه السابقه
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12 - ❄️Faten2017-11-19 10:55:10
ت١٠) امين يارب 💞
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11 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-19 10:50:24
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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( عدد التعليقات 8,032 )10 - حرف الغراام
ـ🎼📯 في بَعض البيوت ؛ هُناك مقعد فارغ على مائدة الغداء ! إما لِمتوفي أو لمغترب أو لِمريض " فَـ يَارب إرحم ميتاً ؛ وإحفظ غائباً ؛ واشفِ مريضاً "
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( عدد التعليقات 8,032 )9 - حرف الغراام
هكذا ، العالم مفاهــــيم ، وشعور الامــآني حلم / والواقِـــع طريف ! من تحلى بـ الثقه ، قالوا : غــروًر ومن تواضع للعِـرب قالوآ خفيف
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8 - saeed2017-11-19 10:41:31
🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐
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7 - ❄️Faten2017-11-19 10:35:07
صباحكم خير ✋🏻💞💐
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( عدد التعليقات 8,032 )6 - حرف الغراام
ويل !! وادي في قعر جهنم من يظلم عُبَّاد الله .. هذا جزاءه يو الحساب ... اللهم نعوذبك من نار جهنم ...
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( عدد التعليقات 8,032 )5 - حرف الغراام
البليد الذي لا يفرق هذا حرام أو حلال مهما نصحته يزيد طيش في عصيانه لله ويحمل على عاتقه ذنوب الخلق ،، نعوذ بالله من هم على شاكلتهم .. الحمد لله الذي عافانا مما أبتلاهم به ..
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( عدد التعليقات 8,032 )4 - حرف الغراام
دعهم يمكثون ذنوبنا وراك سذا حاسدنا ... شيلر من الذنوب و بالأخص منتصر البارحة ادخلت في جعبته كم من الذنوب الله يبارك لك فيها وتتضاااعف أكثر و أكثر
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3 -2017-11-19 10:25:02
🌹صباحٌ جديد بإبتسامة أملٍ و دُعاء " أصبحنا وأصبح الملك لله " اللهم إزرع في قلوبنا راحةً دائمة وأملنا بك لا يخيب
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2 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-19 10:23:51
قال تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.. تأمل في الايه الكريمة.. واتق الله في الفاظك وكتاباتك.. اتق الله في نقاشك وحوارك وكلامك
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1 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-19 10:21:52
قال تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.. احذر يامن تكتب .. اتق الله فيما تكتب .. اكتب مايرضي الله ورسوله .. واترك مايغضب الله ورسوله
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آخر تعليق
بواسطة : عادل الوحش
اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير...
بواسطة : زائر
الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم...
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