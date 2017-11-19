شاهد: لحظة دخول النبي وأبو بكر غار “ثور” وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة..باحث يجسد المشهد

حجم الخط A A A المرصد 23 3٬256 2 ساعتين

صحيفة المرصد: عرض الباحث الدكتور عيد اليحيى، مقطع فيديو يظهر فيه غار” ثور” الذي أوى إليه النبي محمد ﷺ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة في رحلة الهجرة النبوية.

واستكشف اليحيى خلال حلقة برنامجه التلفزيوني “على خطى العرب” الذي يذاع على قناة “العربية” الغار الذي يقع في أعلى قمة جبل “ثور”، والذي وصفه بأنه عبارة عن صخرة كبيرة بها فتحة عبارة عن تجويف من أسفله وفتحة أخرى من أعلاه.

وجسد اليحيى خلال الحلقة التي عرضت أمس (الجمعة) طريقة دخول الصحابي أبو بكر رضي الله عنه والرسول ﷺ ، بعدما تحسس أبو بكر المكان أولاً واطمأن من عدم وجود أي مخاطر داخله، لينادي على الرسول ﷺ كي يدخل ليستريح.

ويقع الغار على جبل يبلغ ارتفاعه نحو 748 م من سطح البحر، وهو عبارة عن صخرة مجوفة ارتفاعها 1.25م، وله فتحتان فتحة في جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي ﷺ وأبو بكر وفتحة أخرى من جهة الشرق.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا