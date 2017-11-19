شاهد: لحظة دخول النبي وأبو بكر غار “ثور” وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة..باحث يجسد المشهد
صحيفة المرصد: عرض الباحث الدكتور عيد اليحيى، مقطع فيديو يظهر فيه غار” ثور” الذي أوى إليه النبي محمد ﷺ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة في رحلة الهجرة النبوية.
واستكشف اليحيى خلال حلقة برنامجه التلفزيوني “على خطى العرب” الذي يذاع على قناة “العربية” الغار الذي يقع في أعلى قمة جبل “ثور”، والذي وصفه بأنه عبارة عن صخرة كبيرة بها فتحة عبارة عن تجويف من أسفله وفتحة أخرى من أعلاه.
وجسد اليحيى خلال الحلقة التي عرضت أمس (الجمعة) طريقة دخول الصحابي أبو بكر رضي الله عنه والرسول ﷺ ، بعدما تحسس أبو بكر المكان أولاً واطمأن من عدم وجود أي مخاطر داخله، لينادي على الرسول ﷺ كي يدخل ليستريح.
ويقع الغار على جبل يبلغ ارتفاعه نحو 748 م من سطح البحر، وهو عبارة عن صخرة مجوفة ارتفاعها 1.25م، وله فتحتان فتحة في جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي ﷺ وأبو بكر وفتحة أخرى من جهة الشرق.
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التعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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رضي الله عن الخليفة الأول ابوبكرالصديق صاحب رسول الله بالغار وفي حياة نبينا محمدعليةالصلاةوالسلام
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جزاك الله خير ياعيداليحيى ويعلم الله اني احبك واحب مشاهدة برامجك بارك الله فيك ومن معك
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لو كانت زيارة الغار وغيره من آثار النبي الكريم عليه افضل الصلاة والسلام من السنن لفعلها أهله وصحابته رضي الله عنهم جميعاً ولكنها من المستحدثات التي ظهرت في فترة ضعف الأمة
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لكن في الدقيقة 3:09 طلعة البسه من هول الصدمة المفروض (لا نبتدع قصص لم نحظرها . نعم نعرف القصة كاملة . ولكن لم يذكر فيها لا فتحات ولا لدغ . هذا والله اعلم
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اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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اليحيى من تاناس اللي يعجبوني
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اتحداك تعرف البيت المحذوف من شعر محسن الهزاني لانة بيت معروف القلة
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اللهم صل على حبيبنا ونبينا وشفيعنا قلبي وروحي محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي
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مشكلة بعض الناس لا سلطت الأضواء علية يكون إبداعية خيلات لدرجة أنة يضن كل ميقولة مصدق وان الناس تريد منة أن يذهب القبر صلاح الدين ليعطينا نبذة كيف دفن من هم الذين دفنوة
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ما أكثر الرفض واحقرهم .
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اترك التخيلات والأفكار التي لن تعلم كيف دخلو أو خرجو طيب هم دخلو في ليل ام نهار وكم كانت الساعة وقت دخولهم وماذاكانو ليبيون وهل كان معهم أكل انت مالك ومال دخولهم اقول نبيك تذهب لمكان ابن لعبون الشاعر
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جزاك الله خير مو عارف يفرق بين الرداء والايزار
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وأبو بكر🤔
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جزاك الله خيراً وجعل ذلك في موازين حسناتك وانت توضح لهذه الأمة كيف كان عظيم الأمة وخيرتها وصحبه فجزاك الله خيراً
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الله لايرحمك الاجر بما تذكر الناس في سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم
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اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آه وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .
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ذكرتني بأحد الزملاء ****!! عجبي من قوم ................!!
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اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
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أي علم جزاك الله كل خير من يجهل سيرة النبي صل الله عليه وسلم و الصحابه رضي الله عنهم !
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اليحيي
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اهلا بالعلامة عيد البحيري افتح عليهم علمك
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**** اللهم صل وسلم على حبيبك محمد ابن عبدالله وعلى آله وسلم و صحابته الكرام وعلى من أتبعهم ليوم الدين
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