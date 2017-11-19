اليوم.. الأمطار الرعدية تجتاح عدة مناطق بالمملكة.. إليك التفاصيل!
صحيفة المرصد: توقع مختصون في الطقس تأثُر بعض مناطق المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ بأمطار متفرقة وخفيفة في بعض المناطق الشمالية، على أن تشتد الحالة بشكل لافت يومي الإثنين والثلاثاء، خاصة على سواحل البحر الأحمر.
ووفقاً لـ “طقس العرب”، فإن من المتوقع أن تهطل زخات من الأمطار الرعدية، هذا اليوم الأحد، على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية بما في ذلك سواحل البحر الأحمر الشمالية، في حين تشتد الحالة يوم الإثنين لتطول تبوك وسواحلها وحائل والحدود الشمالية، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً على سواحل البحر الأحمر.
تمتد الحالة ليلة الإثنين لتطول سواحل المدينة المنوّرة ومناطقها الداخلية، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، كما تمتد الحالة تدريجياً يوم الثلاثاء لتطول منطقة مكة المكرّمة بما في ذلك سواحلها المطلة على البحر الأحمر، حيثُ يتوقع هُطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع العواصف الرعدية أحياناً، كما تمتد زخات الأمطار الرعدية نحو القصيم وشمال المنطقة الشرقية.
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التعليقات
املج الان غيوم تخليك تاكل سمك والرز ابيض وبارد وشطه ابار زيني وليمون بازهير وبصل من مزارع بريده
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ادعو يارب يهل على جده ورب البيت فووووووح
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الله يجيب المطر عندنا بجده ☔️
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تعليق مخالف
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المعلق 5 - ملاحظة )) لأنك باقي ما فهمت الخرافه
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والرياض ماحولها مطــر ؟
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شكلهم ناوين
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الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل نزول المطر من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله .. والله لايخبر به أحد .مع أنه مجرد مطر وماء لكن الله اختص بعلمه ولا يعلمه لسكان القحط والجدب والصحراء لندرته وقلته
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سبحان الله ..لقيت وظيفه في ينبع ...وهذي الأمطار تهطل عليها ....عساها امطار خير وبركه ..وعساها وظيفه السعد
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يااراصاد وأرض الطيبين
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ليش ماتصلون استسقاء بالصيف..ليش الاستسقاء بموسم الامطار فقط ..سؤال محيرني
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اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمد رسول الله
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اللعب بالاكل يؤدي للسمنه اامفرطه
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حقائق مزعجة للشخص الذي يأكل دون أن يسمن | › تحقيقات-الساعة › ح... من · كثيراً ما يواجه الأشخاص الذين يأكلون دون أن يسمنوا الكثير من
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اللهم اسقنا واغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
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