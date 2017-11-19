رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / اليوم.. الأمطار الرعدية تجتاح عدة مناطق بالمملكة.. إليك التفاصيل!

اليوم.. الأمطار الرعدية تجتاح عدة مناطق بالمملكة.. إليك التفاصيل!

اليوم.. الأمطار الرعدية تجتاح عدة مناطق بالمملكة.. إليك التفاصيل!
حجم الخط A A A
المرصد 15 3٬234 2 ساعتين

صحيفة المرصد: توقع مختصون في الطقس تأثُر بعض مناطق المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ بأمطار متفرقة وخفيفة في بعض المناطق الشمالية، على أن تشتد الحالة بشكل لافت يومي الإثنين والثلاثاء، خاصة على سواحل البحر الأحمر.

ووفقاً لـ “طقس العرب”، فإن من المتوقع أن تهطل زخات من الأمطار الرعدية، هذا اليوم الأحد، على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية بما في ذلك سواحل البحر الأحمر الشمالية، في حين تشتد الحالة يوم الإثنين لتطول تبوك وسواحلها وحائل والحدود الشمالية، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً على سواحل البحر الأحمر.

تمتد الحالة ليلة الإثنين لتطول سواحل المدينة المنوّرة ومناطقها الداخلية، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، كما تمتد الحالة تدريجياً يوم الثلاثاء لتطول منطقة مكة المكرّمة بما في ذلك سواحلها المطلة على البحر الأحمر، حيثُ يتوقع هُطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع العواصف الرعدية أحياناً، كما تمتد زخات الأمطار الرعدية نحو القصيم وشمال المنطقة الشرقية.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - يالله ياكريم
2017-11-19 12:56:27
املج الان غيوم تخليك تاكل سمك والرز ابيض وبارد وشطه ابار زيني وليمون بازهير وبصل من مزارع بريده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - جليس الليل
2017-11-19 12:49:17
ادعو يارب يهل على جده ورب البيت فووووووح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ❄️Faten
2017-11-19 12:38:20
الله يجيب المطر عندنا بجده ☔️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -
2017-11-19 12:36:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - مطلوب
2017-11-19 12:34:58
المعلق 5 - ملاحظة )) لأنك باقي ما فهمت الخرافه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - غرايب
2017-11-19 12:26:35
والرياض ماحولها مطــر ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -
2017-11-19 12:23:00
شكلهم ناوين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - الحازمي
2017-11-19 12:16:33
الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل نزول المطر من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله .. والله لايخبر به أحد .مع أنه مجرد مطر وماء لكن الله اختص بعلمه ولا يعلمه لسكان القحط والجدب والصحراء لندرته وقلته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - سعود
2017-11-19 12:16:31
سبحان الله ..لقيت وظيفه في ينبع ...وهذي الأمطار تهطل عليها ....عساها امطار خير وبركه ..وعساها وظيفه السعد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
6 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-19 12:12:52
يااراصاد وأرض الطيبين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - ملاحظة
2017-11-19 12:04:20
ليش ماتصلون استسقاء بالصيف..ليش الاستسقاء بموسم الامطار فقط ..سؤال محيرني
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 -
2017-11-19 11:48:28
اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمد رسول الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 -
2017-11-19 11:43:16
اللعب بالاكل يؤدي للسمنه اامفرطه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-11-19 11:42:27
حقائق مزعجة للشخص الذي يأكل دون أن يسمن | › تحقيقات-الساعة › ح... من · كثيراً ما يواجه الأشخاص الذين يأكلون دون أن يسمنوا الكثير من
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - 31
2017-11-19 11:41:03
اللهم اسقنا واغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

اصبحنا اسرى تهديد ارفعو او الغو يوم نرفع يوم الغينا ضغط الدم والقلب مايحتمل تلاع...
بواسطة : عادل الوحش

اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير...
بواسطة : زائر

الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم...
بواسطة :

تريدون رفع اقتصاد البلد من جيوب الفقراء والعاطلين ومن لا يملكون السكن ....
كتاب الرأي
mm

عبدالرحمن الراشد

لبنان يواجه مصيره أيضاً
121 0
mm

مشعل السديري

دموعي عصيّة ورزيلة
79 0
mm

محمد آل الشيخ

كذبوا الكذبة وصدقوها!!
83 0
mm

المحامي:متعب العريفي

الرئيس الحريري في باريس
184 0
mm

المحامي:متعب العريفي

حسن زميرة ومسلسل “خطف” لبنان
146 0
mm

مشعل السديري

(موشيل) يتكلم
250 0
mm

د. محمد العوين

مآلات «حزب الله»!
132 1
mm

هالة الناصر

هيئة سوق المال والقرار الغامض!
231 0
mm

سمر المقرن

مشكلة الكراهية!
129 5
mm

خلف الحربي

لبنان ونظرية حيص بيص
162 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الهشتقة!
172 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
248 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
208 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
382 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
397 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
493 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
459 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
569 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
356 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬742 16
الاخبار الدولية
الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

 المرصد 103 11٬195 7 ساعات
شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

 المرصد 34 13٬576 14 ساعة
بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

 المرصد 51 5٬584 17 ساعة
بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

 المرصد 31 13٬444 18 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

 المرصد 165 10٬790 10 ساعات
محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

 المرصد 53 9٬924 11 ساعة
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

 المرصد 223 6٬340 16 ساعة
‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

 المرصد 37 10٬091 18 ساعة
اخبار فنية
للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

 المرصد 100 6٬032 8 ساعات
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 85 17٬689 يومين
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 8٬793 يومين
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 208 14٬005 يومين
اخبار منوعة
عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

 المرصد 205 14٬028 12 ساعة
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

 وكالات 20 7٬399 16 ساعة
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

 المرصد 33 7٬541 21 ساعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

 المرصد 53 5٬660 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

 المرصد 27 4٬322 14 ساعة
شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

 المرصد 130 8٬651 17 ساعة
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

 المرصد 53 6٬785 21 ساعة
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

 المرصد 44 12٬048 يومين
اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

 واس 13 2٬582 19 ساعة
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 23 2٬585 يومين
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬149 5 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬663 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 38 9٬909 يومين
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬436 5 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬768 6 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬691 7 أيام
اخبار اقتصادية
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

 المرصد 23 4٬000 6 ساعات
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

 المرصد 26 4٬696 7 ساعات
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

 المرصد 99 10٬188 14 ساعة
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

 المرصد 10 2٬179 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬891 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬701 أسبوعين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬782 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬589 شهر واحد
الاخيرة
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

 المرصد 27 5٬142 7 ساعات
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

 المرصد 9 9٬763 18 ساعة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

 المرصد 1 1٬040 يومين
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

 المرصد 22 9٬028 18 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 63 1٬298 3 ساعات