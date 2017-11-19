اليوم.. الأمطار الرعدية تجتاح عدة مناطق بالمملكة.. إليك التفاصيل!

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صحيفة المرصد: توقع مختصون في الطقس تأثُر بعض مناطق المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ بأمطار متفرقة وخفيفة في بعض المناطق الشمالية، على أن تشتد الحالة بشكل لافت يومي الإثنين والثلاثاء، خاصة على سواحل البحر الأحمر.

ووفقاً لـ “طقس العرب”، فإن من المتوقع أن تهطل زخات من الأمطار الرعدية، هذا اليوم الأحد، على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية بما في ذلك سواحل البحر الأحمر الشمالية، في حين تشتد الحالة يوم الإثنين لتطول تبوك وسواحلها وحائل والحدود الشمالية، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً على سواحل البحر الأحمر.

تمتد الحالة ليلة الإثنين لتطول سواحل المدينة المنوّرة ومناطقها الداخلية، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية، كما تمتد الحالة تدريجياً يوم الثلاثاء لتطول منطقة مكة المكرّمة بما في ذلك سواحلها المطلة على البحر الأحمر، حيثُ يتوقع هُطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع العواصف الرعدية أحياناً، كما تمتد زخات الأمطار الرعدية نحو القصيم وشمال المنطقة الشرقية.

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