بعد تطبيق الضريبة على البنزين..الجدعان: وضعنا الاقتصادي يسمح برفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء

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صحيفة المرصد: قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة يسمح لها بتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.

تزامن ذلك مع إعلان حساب ضريبة القيمة المضافة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتطبيق الضريبة على البنزين ومشتقاته.

وأضاف الجدعان، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم الأحد: “كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.. وضعنا الاقتصادي الآن يسمح أن نتدرج بدل أن نرفعها بسرعة وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدل ميزانية 2020”.

وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى تطوير عمليات الإصدار خلال العام المقبل من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام، ليكون ذلك تشجيعًا على الادخار.

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