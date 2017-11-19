رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بعد تطبيق الضريبة على البنزين..الجدعان: وضعنا الاقتصادي يسمح برفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء

بعد تطبيق الضريبة على البنزين..الجدعان: وضعنا الاقتصادي يسمح برفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء

بعد تطبيق الضريبة على البنزين..الجدعان: وضعنا الاقتصادي يسمح برفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء
حجم الخط A A A
المرصد 32 1٬697 30 دقيقة

صحيفة المرصد: قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة يسمح لها بتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.

تزامن ذلك مع إعلان حساب ضريبة القيمة المضافة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتطبيق الضريبة على البنزين ومشتقاته.

وأضاف الجدعان، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم الأحد: “كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.. وضعنا الاقتصادي الآن يسمح أن نتدرج بدل أن نرفعها بسرعة وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدل ميزانية 2020”.

وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى تطوير عمليات الإصدار خلال العام المقبل من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام، ليكون ذلك تشجيعًا على الادخار.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 17,764 )
32 - ابويوسف
2017-11-19 13:04:29
اصبحنا اسرى تهديد ارفعو او الغو يوم نرفع يوم الغينا ضغط الدم والقلب مايحتمل تلاعب تصريحات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - زائر
2017-11-19 13:04:17
الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-11-19 13:04:14
تريدون رفع اقتصاد البلد من جيوب الفقراء والعاطلين ومن لا يملكون السكن .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 -
2017-11-19 13:04:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 -
2017-11-19 13:03:15
هو كان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - اسماء
2017-11-19 13:02:53
الرواتب تحتاج زياده لمواكبة الاسعار العالميه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -
2017-11-19 13:02:51
الله المستعان ويكنا وش صرنا بدؤوا يستهزؤن في معاليكم فيك وفينا احمدك يالله كفاف ولله الحمد.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - برنامج التحول الوطني 2023
2017-11-19 13:02:12
***.. اليوم سعر البترول أعلى من (62) دولار ..معالي الوزير يبشرنا برفع اسعار مشتقات الطاقة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - ابراهيم
2017-11-19 13:02:06
ارفعوار***علشان الشعب ثري ومبسوط حسبناالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - حلم الوطن
2017-11-19 13:00:17
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - loving liberal
2017-11-19 12:59:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - ابراهيم
2017-11-19 12:59:30
كيف يسمح وكثرالشغب فقراء حسبنااللة ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - الصراحة راحة
2017-11-19 12:58:21
الله يكون بعون اللي رواتبهم خمسة فأقل مثل العساكر المتقاعدين بعدما تأقلم وخطط حياته على نمط معين فجأة يأتي التقاعد ويذهب ثلثي الراتب (الله يكون بعون الغلابا )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - سعدي الحمد
2017-11-19 12:56:38
ما شاء الله الوضع يسمح من وين الكلام هذا يقول المثل اللي قاعد بالظلالي يقول ياهم لا لي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - المواطن
2017-11-19 12:56:07
انت درست الموضوع ده ؟؟!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - زمان
2017-11-19 12:55:59
يقصد ( وضعي ) الاقتصادي يسمح ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - التعليم إلى أين ؟!!
2017-11-19 12:55:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ابو فيصل
2017-11-19 12:54:28
هو يتكلم عن نفسه وعلى قد راتبه مادرى لمشاكلنا شئ مؤلم الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-19 12:54:14
طيب اررررفع 😂😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
13 - متقاعدوراتبي ٣٠٠٠
2017-11-19 12:53:47
(. تشجيعا على الادخار ) حسبي الله ونعم الوكيل حنا لقينا نأكل علشان وتقول تشجيعا للادخار؟ يعني حنا مبذرين ؟ ومانعرف نوفر?كيف اخ بس . ومايحس بالنار الا واطيها الشكوى لله هو الرازق وهو حسبي ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - صنيدح
2017-11-19 12:52:34
ارفعها واعمل على رفعها مايحس بالنار الا واطيها اللي راتبه 4 و5 و7 يحس فيها اما اللي راتبه 70000 وكل سنه اعانه سياره ب 300000 فمارايح يحس فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
11 - بو بدر
2017-11-19 12:52:14
وين علاوتنا 38و 39 ***** بالامارات قيمة مضافة لكن رواتبهم فوق 60 الف ارفعوا رواتبنا مثل الامارات وحطوا ضرائب على كيفكم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
10 - علي. العمري
2017-11-19 12:51:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - عبدالرحمن
2017-11-19 12:51:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - علي. العمري
2017-11-19 12:50:54
يا الطيب الي وراتبه ثلاثه. الف يروح وين ******
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - علي. العمري
2017-11-19 12:49:19
رفع الاسعار.*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - شغف
2017-11-19 12:48:13
طيب حساب المواطن وين لقد أعلن أنة لن يتم رفع الطاقة إلى بعد صرف حساب المواطن ونحن ننتظر ونتأمل الا تسبق الطاقة حساب المواطن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - الشقردي
2017-11-19 12:48:11
الوضع الاقتصادي للبلد يسمح بكل شي*****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - انا انا
2017-11-19 12:44:44
اتمنى ايداع حساب المواطن في حسابات المواطنين حتى يفي باالغرض ولو انه لايكفي للوقود والكهرباء ياالجدعان انظر لمن هم رواتبهم لاتتعدى 3الاف ريال ماذا تقول عنهم ماذا تريد ان نفعل ****مثلا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - عبدالله الحربي
2017-11-19 12:44:35
لا حول ولا قوه إلا بالله ... هذا الإصلاح الذي تسعون له رفع أسعار الوقود وإثقال كاهل المواطن ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
2 - انا انا
2017-11-19 12:42:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - من هنا
2017-11-19 12:41:49
موفقين
لا يعجبني(8) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابويوسف

اصبحنا اسرى تهديد ارفعو او الغو يوم نرفع يوم الغينا ضغط الدم والقلب مايحتمل تلاع...
بواسطة : عادل الوحش

اتمنى مراجعة قيمة الساعه للتدريب وتخفيضها 70 ريال للساعه سعر كبير...
بواسطة : زائر

الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم...
بواسطة :

تريدون رفع اقتصاد البلد من جيوب الفقراء والعاطلين ومن لا يملكون السكن ....
كتاب الرأي
mm

عبدالرحمن الراشد

لبنان يواجه مصيره أيضاً
121 0
mm

مشعل السديري

دموعي عصيّة ورزيلة
79 0
mm

محمد آل الشيخ

كذبوا الكذبة وصدقوها!!
84 0
mm

المحامي:متعب العريفي

الرئيس الحريري في باريس
184 0
mm

المحامي:متعب العريفي

حسن زميرة ومسلسل “خطف” لبنان
146 0
mm

مشعل السديري

(موشيل) يتكلم
250 0
mm

د. محمد العوين

مآلات «حزب الله»!
132 1
mm

هالة الناصر

هيئة سوق المال والقرار الغامض!
231 0
mm

سمر المقرن

مشكلة الكراهية!
129 5
mm

خلف الحربي

لبنان ونظرية حيص بيص
162 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الهشتقة!
172 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
248 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
208 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
382 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
397 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
493 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
459 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
569 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
356 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬742 16
الاخبار الدولية
الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

 المرصد 103 11٬198 7 ساعات
شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

شاهد .. أول صور لضحايا جريمة الذبح على يد خادمتهم بلبنان .. وهكذا ارتكبت الجريمة

 المرصد 34 13٬576 14 ساعة
بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

بالفيديو ..السيسي يحذر إثيوبيا : المساس بحصة مصر من النيل “حياة أو موت”

 المرصد 51 5٬584 17 ساعة
بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

بالصور .. خادمة ترتكب جريمة مروعة في لبنان و تذبح مخدوميها ..وهذه جنسيتها

 المرصد 31 13٬444 18 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

 المرصد 165 10٬793 10 ساعات
محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

 المرصد 53 9٬925 11 ساعة
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

 المرصد 223 6٬341 16 ساعة
‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

 المرصد 37 10٬091 18 ساعة
اخبار فنية
للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

 المرصد 100 6٬034 8 ساعات
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 85 17٬689 يومين
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 8٬793 يومين
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 208 14٬005 يومين
اخبار منوعة
عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

 المرصد 205 14٬029 12 ساعة
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

 وكالات 20 7٬400 16 ساعة
القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

 المرصد 33 7٬541 21 ساعة
بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

بدعم هيئة الترفيه .. شاهد مسرحية خاصة للنساء في جدة والطائف!

 المرصد 53 5٬660 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

 المرصد 27 4٬322 14 ساعة
شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

 المرصد 130 8٬651 17 ساعة
بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

 المرصد 53 6٬787 21 ساعة
بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

 المرصد 44 12٬048 يومين
اخبار ثقافية
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

 واس 13 2٬582 19 ساعة
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 23 2٬585 يومين
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬149 5 أيام
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬663 أسبوع واحد
اخبار صحية
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 38 9٬909 يومين
ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

 المرصد 42 15٬436 5 أيام
ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

 المرصد 23 2٬768 6 أيام
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 20 5٬691 7 أيام
اخبار اقتصادية
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

 المرصد 23 4٬001 6 ساعات
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

 المرصد 26 4٬697 7 ساعات
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

 المرصد 99 10٬191 14 ساعة
رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

رغم تحذيرات الاقتصاديين .. «البيتكوين» تخترق الـ8 آلاف دولار لأول مرة !

 المرصد 10 2٬179 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬891 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬701 أسبوعين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬782 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬589 شهر واحد
الاخيرة
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

 المرصد 27 5٬143 7 ساعات
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

 المرصد 9 9٬763 18 ساعة
انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

 المرصد 1 1٬040 يومين
بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

بالصور : ضبط شخص حول منزله لمطعم بشكل مخالف للنظام بالرياض

 المرصد 22 9٬028 18 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 63 1٬298 3 ساعات