بعد تطبيق الضريبة على البنزين..الجدعان: وضعنا الاقتصادي يسمح برفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء
صحيفة المرصد: قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة يسمح لها بتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.
تزامن ذلك مع إعلان حساب ضريبة القيمة المضافة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتطبيق الضريبة على البنزين ومشتقاته.
وأضاف الجدعان، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم الأحد: “كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.. وضعنا الاقتصادي الآن يسمح أن نتدرج بدل أن نرفعها بسرعة وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدل ميزانية 2020”.
وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى تطوير عمليات الإصدار خلال العام المقبل من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام، ليكون ذلك تشجيعًا على الادخار.
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التعليقات
اصبحنا اسرى تهديد ارفعو او الغو يوم نرفع يوم الغينا ضغط الدم والقلب مايحتمل تلاعب تصريحات
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الله يعين اهل الضمان الاجتماعي والتقاعد علي فقرهم
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تريدون رفع اقتصاد البلد من جيوب الفقراء والعاطلين ومن لا يملكون السكن .
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هو كان ***
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الرواتب تحتاج زياده لمواكبة الاسعار العالميه
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الله المستعان ويكنا وش صرنا بدؤوا يستهزؤن في معاليكم فيك وفينا احمدك يالله كفاف ولله الحمد.
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***.. اليوم سعر البترول أعلى من (62) دولار ..معالي الوزير يبشرنا برفع اسعار مشتقات الطاقة.
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ارفعوار***علشان الشعب ثري ومبسوط حسبناالله
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون ***
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كيف يسمح وكثرالشغب فقراء حسبنااللة ونعم الوكيل
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الله يكون بعون اللي رواتبهم خمسة فأقل مثل العساكر المتقاعدين بعدما تأقلم وخطط حياته على نمط معين فجأة يأتي التقاعد ويذهب ثلثي الراتب (الله يكون بعون الغلابا )
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ما شاء الله الوضع يسمح من وين الكلام هذا يقول المثل اللي قاعد بالظلالي يقول ياهم لا لي
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انت درست الموضوع ده ؟؟!!
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يقصد ( وضعي ) الاقتصادي يسمح ...
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هو يتكلم عن نفسه وعلى قد راتبه مادرى لمشاكلنا شئ مؤلم الله المستعان
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طيب اررررفع 😂😂😂😂
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(. تشجيعا على الادخار ) حسبي الله ونعم الوكيل حنا لقينا نأكل علشان وتقول تشجيعا للادخار؟ يعني حنا مبذرين ؟ ومانعرف نوفر?كيف اخ بس . ومايحس بالنار الا واطيها الشكوى لله هو الرازق وهو حسبي ونعم الوكيل
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ارفعها واعمل على رفعها مايحس بالنار الا واطيها اللي راتبه 4 و5 و7 يحس فيها اما اللي راتبه 70000 وكل سنه اعانه سياره ب 300000 فمارايح يحس فيها
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وين علاوتنا 38و 39 ***** بالامارات قيمة مضافة لكن رواتبهم فوق 60 الف ارفعوا رواتبنا مثل الامارات وحطوا ضرائب على كيفكم
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يا الطيب الي وراتبه ثلاثه. الف يروح وين ******
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رفع الاسعار.*****
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طيب حساب المواطن وين لقد أعلن أنة لن يتم رفع الطاقة إلى بعد صرف حساب المواطن ونحن ننتظر ونتأمل الا تسبق الطاقة حساب المواطن
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الوضع الاقتصادي للبلد يسمح بكل شي*****
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اتمنى ايداع حساب المواطن في حسابات المواطنين حتى يفي باالغرض ولو انه لايكفي للوقود والكهرباء ياالجدعان انظر لمن هم رواتبهم لاتتعدى 3الاف ريال ماذا تقول عنهم ماذا تريد ان نفعل ****مثلا
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لا حول ولا قوه إلا بالله ... هذا الإصلاح الذي تسعون له رفع أسعار الوقود وإثقال كاهل المواطن ؟
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موفقين
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