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“الجوازات”تحدد غرامة التأخر في تجديد هوية “مقيم”!
صحيفة المرصد:أكَّدت المديرية العامة للجوازات أنَّ غرامة التأخر في تجديد “ھوية مقیم” تبدأ بعد ثلاثة أيام من انتھائھا.
وأضافت المديرية، في ردِّها على سؤال لأحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد، أنَّ غرامة التأخیر في المرة الأولى تبلغ 500 ریال، فیما تبلغ في المرة الثانیة 1000 ریال.
وأشارت إلى أنّه لا غرامة على إلغاء أو تجديد تأشیرتي “خروج وعودة” و”خروج نھائي” أثناء مدة سريانھما، بينما يتم فرض غرامة 1000 ریال لو تم الإلغاء بعد مدة السريان في المرة الأولى، و2000 ریال في المرة الثانیة، و3000 ریال في المرة الثالثة.
جدير بالذكر أنَّ رسوم تجديد هوية مقيم للعامل المنزلي 600 ريال.
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التعليقات
7 -2017-11-19 15:12:54
مسختوها كل دقيقة رسوم علي ظهر المساكين استحو
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6 -2017-11-19 14:39:25
يا حظ القطاوي
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5 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 14:05:57
يقال فلسطين تم احتلالها عن طريق بريطانيا دخلت لفلسطين يهود فعاشو بفلسطين بدون إقامة واخذو اراضي واحتلو فلسطين!
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4 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 14:03:55
احلى تجديد الإقامة بفلوس لكي يقل عدد المقيمين بعضهم من جنسية وحده وعددهم بالملايين
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3 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 14:02:45
امننا خط احمر لو تتسلف للي مايقدر ويجدد اقامته
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2 - عارف2017-11-19 13:56:20
اللييييل
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1 - saeed2017-11-19 13:26:32
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