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فيديو..”الزر الأخضر” يفضح قائد الحرس الثوري الإيراني

فيديو..”الزر الأخضر” يفضح قائد الحرس الثوري الإيراني
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المرصد 18 4٬330 1 ساعة

صحيفة المرصد:تداول ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يفضح مكالمة وصفها إيرانيون بـ”الكاذبة” و”الاستعراضية”، حيث يدعي قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أنه يتحدث مع مسؤول ويعرض مساعداته للمناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد، بينما يشير الفيديو إلى أن جعفري لم يضغط على “الزر الأخضر” لتلقي المكالمة من الطرف الآخر.

ووفقاً لـ”العربية نت”كتب موقع بيك إيران المعارض، متهكماً، أن “قائد الحرس الثوري الإيراني، نسي أن يضغط الزر الأخضر بمعنى أنه لم يرد على المكالمة، وصار يتحدث مع نفسه عن إرشاداته حول الزلزال”.

وانتشر المقطع بين مستخدمي تطبيق “واتساب” داخل إيران وخارجه، وعبر ناشطون عن غضبهم من المكالمة المزيفة، حيث يستعرض قائد الحرس الثوري مساعداته الكاذبة في حادثة الزلزال المروعة التي تعاطف معها سياسيون ورياضيون ودول ومنظمات عالمية.

وكان القائد جعفري يحاول من خلال نشر هذا المقطع التغطية على فشل النظام في عمليات الإغاثة والمساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال، حيث طالبت الحكومة بتدخل الحرس الثوري وعرض إمكانيته التي تم تخصيص معظمها خارج البلاد لزعزعة الاستقرار في الدول العربية المجاورة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 -
2017-11-19 15:28:35
لن تجد لاشباه الرجال تعليقا واحدا على مثل هذي الاخبار
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17 - ali
2017-11-19 15:28:13
بلد وشعب نجس
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16 - خالد
2017-11-19 15:27:17
قوم ديدهنهم الكذب والتدليس على رسول الله والصحابة وال البيت وامهات المؤمنين رضوان الله عليهم اجمعين ..فلماذا الاستغراب من كذبهم على مواطنيهم هذا هو دينهم الكذب والتدليس عليهم سخط الله
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( عدد التعليقات 881 )
15 - فهد
2017-11-19 15:26:23
ايران عدوة لنا وستبقى وباذن الله سننتصر عليهم. وبعيدا عن العداوة ممكن تكون ورود مكالمة اخرى اثناء مكالمته لان تقمصه وطريقته اذا كان كاذب توحي بمستقبل ممثل خطير(ههههه).
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14 - علي
2017-11-19 15:24:52
المجوس لعنة الله عليهم مايعرفون شي اسمه الصدق عايشين في كذب وشعبهم الغبي مصدقهم
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13 -
2017-11-19 15:24:12
المشكلة ليست في هذا الشخص اصلا دينهم اسس على الكذب من اول يوم ويقولون اتباع ال البيت شرفهم الله من هولاء المنافقين وقطع الله اذنابهم
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12 - اهلكهم الله
2017-11-19 15:16:53
ابناء المتعة الكذب اساس الدين عندهم فما بالك في امور اخرى.
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11 -
2017-11-19 14:59:54
حياتهم كلها كذب في كذب لا غرابه
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10 - الشهري
2017-11-19 14:54:48
لا تعليق لا تعليق
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9 - طنطل
2017-11-19 14:49:22
الايرانيين اذكياء ضاحكين على شعبهم وعلى اللبنانيين حزب البوم وعلى العراقيين والسوريين واليمنه الحوثيين..ناس جبارة تتبع سياسة امريكا وروسيا اكذب ثم اكذب ثم اكذب لين يصدقون كذبتك
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8 - فهد12
2017-11-19 14:46:57
فديو يمثل واقعهم البغيض
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( عدد التعليقات 14,404 )
7 - العنيد
2017-11-19 14:31:58
لعنكم الله الي يوم الدين ،، هذا الله فاضحهم ..
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6 - ماوراء الارجنتين
2017-11-19 14:27:44
ايران عبر التاريخ ( بؤر للإرهاب والقلاقل والفوضى والفتن ) ملاليه إرهابية ذو تدينات شكلية إرهابية وآذنابهم من الإرهابيين والمرتزقة تنشر الخرافات وتنشر العنصرية والفتن والإرهاب في هذا العصر الحديث
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5 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-19 14:23:51
نحيطكم علماً أن كَوْكَبٌ رؤوسِ تابع لنا وَعَلَيْهِ مخلوقات غَيْرَ الَّتي تَعرِفُونَهَا
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4 - ابوحسين
2017-11-19 14:22:47
الكذب غير مستغرب علي الروافض لانه من اساس معتقدهم الفاسد
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3 -
2017-11-19 14:18:18
ليس الزر الاخضر هو المصور كان صورة مع الجه الثانية كذا فضحتوة لاكن كذ يبيلة متحدث رسمي داهية يجيد اخفاء الحقيقية حتى ولو قال هذا فيتوشوب من المعارضة
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2 - حمد
2017-11-19 14:18:02
حزب الشيطان مع بشار وإيران وروسيا والحشد الجحشي وداعش قتلوا ملايين العراقيين والسوريين ولن يذهب دمهم هدر فمن عدل الله الاقتصاص للمستضعفين
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1 - محب لوطنه ولمليكه 🇸🇦
2017-11-19 14:17:47
عيشتهم على الكذب والنفاق
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آخر تعليق
بواسطة :

لن تجد لاشباه الرجال تعليقا واحدا على مثل هذي الاخبار...
بواسطة :

باختصار شديد ياريت وزير المالية يطلع لشارع ويشوف احوال الناس وبعدها يقرر الضريبة...
بواسطة : ali

بلد وشعب نجس...
بواسطة : حلم الوطن

بعدالله ابو سلمان لن ينساكم...
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