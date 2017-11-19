فيديو..”الزر الأخضر” يفضح قائد الحرس الثوري الإيراني

حجم الخط A A A المرصد 18 4٬330 1 ساعة

صحيفة المرصد:تداول ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يفضح مكالمة وصفها إيرانيون بـ”الكاذبة” و”الاستعراضية”، حيث يدعي قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أنه يتحدث مع مسؤول ويعرض مساعداته للمناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد، بينما يشير الفيديو إلى أن جعفري لم يضغط على “الزر الأخضر” لتلقي المكالمة من الطرف الآخر.

ووفقاً لـ”العربية نت”كتب موقع بيك إيران المعارض، متهكماً، أن “قائد الحرس الثوري الإيراني، نسي أن يضغط الزر الأخضر بمعنى أنه لم يرد على المكالمة، وصار يتحدث مع نفسه عن إرشاداته حول الزلزال”.

وانتشر المقطع بين مستخدمي تطبيق “واتساب” داخل إيران وخارجه، وعبر ناشطون عن غضبهم من المكالمة المزيفة، حيث يستعرض قائد الحرس الثوري مساعداته الكاذبة في حادثة الزلزال المروعة التي تعاطف معها سياسيون ورياضيون ودول ومنظمات عالمية.

وكان القائد جعفري يحاول من خلال نشر هذا المقطع التغطية على فشل النظام في عمليات الإغاثة والمساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال، حيث طالبت الحكومة بتدخل الحرس الثوري وعرض إمكانيته التي تم تخصيص معظمها خارج البلاد لزعزعة الاستقرار في الدول العربية المجاورة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا