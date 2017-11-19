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تعرف على أغرب قضية فساد في السعودية .. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

تعرف على أغرب قضية فساد في السعودية .. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال
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المرصد 25 1٬937 43 دقيقة

صحيفة المرصد:كشفت جهات رقابية عن عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، تم رصدها في مدينة طبية – غير تابعة لوزارة الصحة-، تضمنت تجاوزات مالية خطيرة ومخالفات ورواتب خيالية لقيادات نافذة.

وتضمنت التجاوزات مخالفات لثمانية أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية غير معتمدة، والعمل بـ10 سلالم رواتب، وصرف بدلات، إضافة إلى صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ لبعض المديرين النافذين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، وتفاوت كبير في مرتبات بعض العاملين تجاوزت الـ800%.

أغرب ما تم كشفه

وكان من أغرب ما تم كشفه، راتب إحدى العاملات بالمؤسسة قفز من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى 44671 ريالاً في العام الحالي 2017، أي أن راتبها زاد 39271 ريالاً خلال 14 سنة.

ورصد تقرير الجهات الرقابية، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، وذلك حسب نتيجة التقييم، فيمنح الموظف الحاصل على ممتاز 4 درجات في السلم، والجيد جدا 3 درجات، في حين أن مبلغ العلاوة محدد في السلم ولكل مستوى، كذلك استمرار صرف العلاوة السنوية عند وصول الراتب لآخر درجة في السلم، إضافة للكشف عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات عند مراجعة حسابات يناير 2017؛ مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات، وإجمالي الراتب ترتب عليه صرف مبلغ 509 آلاف و888 ريالاً بالزيادة لعدد 51 موظفاً، طبقاً لـ”الوطن”.

تجديد عقود العاملين الأجانب

وأكدت الجهات الرقابية استمرار المدينة الطبية بتعيين وتجديد عقود العاملين الأجانب بالوظائف الإدارية مخالفة للبند 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 25/‏‏ 12/‏‏ 1437، المتضمن (عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس)، وكذلك بالمخالفة للأمر السامي رقم 15837 وتاريخ 28/‏‏ 4/‏‏ 1434 المتضمن في البند 2 من الفقرة أولا بأن تعد الجهات الصحية خططا خمسية لسعودة الوظائف تلتزم بها في ضوء أعداد الوظائف المشغولة بغير السعوديين ومستوياتها ومقدار النمو لديها، ومنهم على سبيل المثال، مهندس ميكانيكي يستلم 8131 ريالاً، ونائب رئيس المختبرات لشؤون التعليم يستلم 69400 ريال شهرياً.

 

 

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التعليقات


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25 -
2017-11-19 15:26:55
شركة المياه تجاوزاتها فلكيه لبعض الموظفين المقربين من الرئيس التفيذي فرواتبهم فلكيه غير البونس الذي يصل إلى مئات الألوف وسيارات BMW الفئه السابعه وإدخال أولادهم مدارس عالميه على الشركه وربما لازال
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24 - زائر
2017-11-19 15:26:19
يحبيبي في الصباح دوام. وفِي اليل رقاصه عند اصحاب الغابيب المتفخه العرابيد
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23 - سكنانا
2017-11-19 15:18:39
طيب معروف أن الفساد ينخر جسد بلدنا ومن زمااااااان ... والدليل الأوضاع السيئه لبنانا التحتيه ولمدارسنا وطرقنا ومستشفياتنا وكل مرافق الدوله معظمها مستأجره في بلد الترليونات والمواطن بدون سكن ولا وظايف
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22 - القحطاني
2017-11-19 15:17:04
وظفو كل عاطل او ماعنده شهاده في الجيش وزودو رواتبهم ترا الروااتب ماتروح بعيد تنصرف في الدوله
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21 - القحطاني
2017-11-19 15:14:41
واتمنى من وزاره الكهرباء والطرق وغيرها مايمدون كهربه في اماكن مايسكنها حتى الطيور في روس جبال خلوهم ينزلون في الاراضي المخططه يكون اوفر للحكومه ولهم ويقربون من التعليم ويتطورون ويقربون من الخدمات
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( عدد التعليقات 9,561 )
20 - المنتصر بالله
2017-11-19 15:12:24
لو هناك في كل مدينة مكتب للإبلاغ عن الفاسدين والسراق كان شفتوا العجائب لكن أول ياويلك ويل لمن يقول الشيخ فلان وفلان يسرق وووووو
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19 - القحطاني
2017-11-19 15:11:49
هذا زمان االكشف عن كل فاسد اي حد عنده معلومات عن فاسد يبلغ فيه خلو االدارتنظف في اسرع وقت وياوزاره المواصلاات والنقل تعاقدو مع شرك عالميه انت ياوزراءوياموظفين ماتسافرون ماتشوف كيف بلاد العالم ماتستحون
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18 - سلمان
2017-11-19 15:10:46
أين المخافة من الله . أين الأمانة
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17 - رفيق الدرب
2017-11-19 15:09:56
والسعودي محارب ع 3000الف وضغوطات عليه اللين يهج ويروح للتهريب والسجن مثواه
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( عدد التعليقات 9,561 )
16 - المنتصر بالله
2017-11-19 15:09:18
تعليق مخالف
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15 -
2017-11-19 15:05:15
اضربة على قفاه خلية يصحا
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14 - طاير الورد
2017-11-19 15:05:03
تعليق مخالف
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13 - العويد
2017-11-19 15:03:24
مشكلة الفساد عندنا مغلف بكثير من الالوان والغالبية متعود عليه والفقير يحس فيه والكبير يقول مجرد حسودين وهذي عوافي
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12 -
2017-11-19 15:03:05
تعليق مخالف
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11 -
2017-11-19 15:02:49
غريب الدار انت قطنت بلدك فلو خرجت باكرا لملكت الدنيا اخر للعالم
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10 - ابو حمد
2017-11-19 15:01:54
هذا ال*** يرفع الوحدة فووووووووووق
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9 -
2017-11-19 15:01:32
يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)
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8 -
2017-11-19 15:00:05
عمرو بن لحي كان من خزاعة وكان سيد مكة وبالتالي كان من سادات العرب، يعد أول من غير دين إبراهيم الحنيفية والذي كان يقوم على توحيد الله، حيث أنه ...
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7 - رائد طيار
2017-11-19 14:59:38
من حصل شي يستاهلوه
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6 - ميه ميه
2017-11-19 14:56:29
تعليق ثلاثه هههههههههههههههههههه الله يسهل لك ولي عندي كرورلا 2009 استمنه مافي
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5 - رفيق الدرب
2017-11-19 14:55:53
عامله بكل الماييس والمواصفات الدوليه وتعمل في جميع المناخات تكييف حاربارد دعمات خلفيه تعمل بيايات
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4 - غريب الدار
2017-11-19 14:52:56
الناس اكلت وطارت بأرزاقها لبلدانها واحنا لازلنا نقسط بنك الراجحي
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3 - هتلر...
2017-11-19 14:52:33
هذول تابعين لمستشفيات الحرس الوطني والشئون الصحية بالحرس الوطني لان ادارتهم مستقلة عن اداراة الدولة.واذا جية تكلم اصغر موظف كائنك تكلم وزير من كثر الراتب.الله يحفظ الملك سلمان وولى عهده محمد.
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2 - وانتم
2017-11-19 14:50:16
ماجيتوا لشركة هيدروكربونية كبيرة في العالم وكيف التقيم السنوي يحوم حمول فئة معينة والعلاوات تتداول بين افرادها
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1 -
2017-11-19 14:50:13
بتر الرجى مدينه جميلة تقع اقصى ارض القوقاز خلابة بطبيعتها
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آخر تعليق
بواسطة :

لن تجد لاشباه الرجال تعليقا واحدا على مثل هذي الاخبار...
بواسطة :

باختصار شديد ياريت وزير المالية يطلع لشارع ويشوف احوال الناس وبعدها يقرر الضريبة...
بواسطة : ali

بلد وشعب نجس...
بواسطة : حلم الوطن

بعدالله ابو سلمان لن ينساكم...
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