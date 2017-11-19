تعرف على أغرب قضية فساد في السعودية .. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال
صحيفة المرصد:كشفت جهات رقابية عن عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، تم رصدها في مدينة طبية – غير تابعة لوزارة الصحة-، تضمنت تجاوزات مالية خطيرة ومخالفات ورواتب خيالية لقيادات نافذة.
وتضمنت التجاوزات مخالفات لثمانية أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية غير معتمدة، والعمل بـ10 سلالم رواتب، وصرف بدلات، إضافة إلى صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ لبعض المديرين النافذين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، وتفاوت كبير في مرتبات بعض العاملين تجاوزت الـ800%.
أغرب ما تم كشفه
وكان من أغرب ما تم كشفه، راتب إحدى العاملات بالمؤسسة قفز من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى 44671 ريالاً في العام الحالي 2017، أي أن راتبها زاد 39271 ريالاً خلال 14 سنة.
ورصد تقرير الجهات الرقابية، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، وذلك حسب نتيجة التقييم، فيمنح الموظف الحاصل على ممتاز 4 درجات في السلم، والجيد جدا 3 درجات، في حين أن مبلغ العلاوة محدد في السلم ولكل مستوى، كذلك استمرار صرف العلاوة السنوية عند وصول الراتب لآخر درجة في السلم، إضافة للكشف عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات عند مراجعة حسابات يناير 2017؛ مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات، وإجمالي الراتب ترتب عليه صرف مبلغ 509 آلاف و888 ريالاً بالزيادة لعدد 51 موظفاً، طبقاً لـ”الوطن”.
تجديد عقود العاملين الأجانب
وأكدت الجهات الرقابية استمرار المدينة الطبية بتعيين وتجديد عقود العاملين الأجانب بالوظائف الإدارية مخالفة للبند 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 25/ 12/ 1437، المتضمن (عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس)، وكذلك بالمخالفة للأمر السامي رقم 15837 وتاريخ 28/ 4/ 1434 المتضمن في البند 2 من الفقرة أولا بأن تعد الجهات الصحية خططا خمسية لسعودة الوظائف تلتزم بها في ضوء أعداد الوظائف المشغولة بغير السعوديين ومستوياتها ومقدار النمو لديها، ومنهم على سبيل المثال، مهندس ميكانيكي يستلم 8131 ريالاً، ونائب رئيس المختبرات لشؤون التعليم يستلم 69400 ريال شهرياً.
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التعليقات
شركة المياه تجاوزاتها فلكيه لبعض الموظفين المقربين من الرئيس التفيذي فرواتبهم فلكيه غير البونس الذي يصل إلى مئات الألوف وسيارات BMW الفئه السابعه وإدخال أولادهم مدارس عالميه على الشركه وربما لازال
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يحبيبي في الصباح دوام. وفِي اليل رقاصه عند اصحاب الغابيب المتفخه العرابيد
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طيب معروف أن الفساد ينخر جسد بلدنا ومن زمااااااان ... والدليل الأوضاع السيئه لبنانا التحتيه ولمدارسنا وطرقنا ومستشفياتنا وكل مرافق الدوله معظمها مستأجره في بلد الترليونات والمواطن بدون سكن ولا وظايف
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وظفو كل عاطل او ماعنده شهاده في الجيش وزودو رواتبهم ترا الروااتب ماتروح بعيد تنصرف في الدوله
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واتمنى من وزاره الكهرباء والطرق وغيرها مايمدون كهربه في اماكن مايسكنها حتى الطيور في روس جبال خلوهم ينزلون في الاراضي المخططه يكون اوفر للحكومه ولهم ويقربون من التعليم ويتطورون ويقربون من الخدمات
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لو هناك في كل مدينة مكتب للإبلاغ عن الفاسدين والسراق كان شفتوا العجائب لكن أول ياويلك ويل لمن يقول الشيخ فلان وفلان يسرق وووووو
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هذا زمان االكشف عن كل فاسد اي حد عنده معلومات عن فاسد يبلغ فيه خلو االدارتنظف في اسرع وقت وياوزاره المواصلاات والنقل تعاقدو مع شرك عالميه انت ياوزراءوياموظفين ماتسافرون ماتشوف كيف بلاد العالم ماتستحون
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أين المخافة من الله . أين الأمانة
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والسعودي محارب ع 3000الف وضغوطات عليه اللين يهج ويروح للتهريب والسجن مثواه
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اضربة على قفاه خلية يصحا
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مشكلة الفساد عندنا مغلف بكثير من الالوان والغالبية متعود عليه والفقير يحس فيه والكبير يقول مجرد حسودين وهذي عوافي
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غريب الدار انت قطنت بلدك فلو خرجت باكرا لملكت الدنيا اخر للعالم
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هذا ال*** يرفع الوحدة فووووووووووق
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يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)
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عمرو بن لحي كان من خزاعة وكان سيد مكة وبالتالي كان من سادات العرب، يعد أول من غير دين إبراهيم الحنيفية والذي كان يقوم على توحيد الله، حيث أنه ...
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من حصل شي يستاهلوه
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تعليق ثلاثه هههههههههههههههههههه الله يسهل لك ولي عندي كرورلا 2009 استمنه مافي
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عامله بكل الماييس والمواصفات الدوليه وتعمل في جميع المناخات تكييف حاربارد دعمات خلفيه تعمل بيايات
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الناس اكلت وطارت بأرزاقها لبلدانها واحنا لازلنا نقسط بنك الراجحي
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هذول تابعين لمستشفيات الحرس الوطني والشئون الصحية بالحرس الوطني لان ادارتهم مستقلة عن اداراة الدولة.واذا جية تكلم اصغر موظف كائنك تكلم وزير من كثر الراتب.الله يحفظ الملك سلمان وولى عهده محمد.
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ماجيتوا لشركة هيدروكربونية كبيرة في العالم وكيف التقيم السنوي يحوم حمول فئة معينة والعلاوات تتداول بين افرادها
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بتر الرجى مدينه جميلة تقع اقصى ارض القوقاز خلابة بطبيعتها
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