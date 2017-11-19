تعرف على أغرب قضية فساد في السعودية .. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

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صحيفة المرصد:كشفت جهات رقابية عن عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، تم رصدها في مدينة طبية – غير تابعة لوزارة الصحة-، تضمنت تجاوزات مالية خطيرة ومخالفات ورواتب خيالية لقيادات نافذة.

وتضمنت التجاوزات مخالفات لثمانية أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية غير معتمدة، والعمل بـ10 سلالم رواتب، وصرف بدلات، إضافة إلى صرف مرتبات ومزايا مالية مبالغ لبعض المديرين النافذين تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، وتفاوت كبير في مرتبات بعض العاملين تجاوزت الـ800%.

أغرب ما تم كشفه

وكان من أغرب ما تم كشفه، راتب إحدى العاملات بالمؤسسة قفز من 5400 ريال في سنة التعيين عام 2000 إلى 44671 ريالاً في العام الحالي 2017، أي أن راتبها زاد 39271 ريالاً خلال 14 سنة.

ورصد تقرير الجهات الرقابية، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، وذلك حسب نتيجة التقييم، فيمنح الموظف الحاصل على ممتاز 4 درجات في السلم، والجيد جدا 3 درجات، في حين أن مبلغ العلاوة محدد في السلم ولكل مستوى، كذلك استمرار صرف العلاوة السنوية عند وصول الراتب لآخر درجة في السلم، إضافة للكشف عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات عند مراجعة حسابات يناير 2017؛ مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات، وإجمالي الراتب ترتب عليه صرف مبلغ 509 آلاف و888 ريالاً بالزيادة لعدد 51 موظفاً، طبقاً لـ”الوطن”.

تجديد عقود العاملين الأجانب

وأكدت الجهات الرقابية استمرار المدينة الطبية بتعيين وتجديد عقود العاملين الأجانب بالوظائف الإدارية مخالفة للبند 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 25/‏‏ 12/‏‏ 1437، المتضمن (عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس)، وكذلك بالمخالفة للأمر السامي رقم 15837 وتاريخ 28/‏‏ 4/‏‏ 1434 المتضمن في البند 2 من الفقرة أولا بأن تعد الجهات الصحية خططا خمسية لسعودة الوظائف تلتزم بها في ضوء أعداد الوظائف المشغولة بغير السعوديين ومستوياتها ومقدار النمو لديها، ومنهم على سبيل المثال، مهندس ميكانيكي يستلم 8131 ريالاً، ونائب رئيس المختبرات لشؤون التعليم يستلم 69400 ريال شهرياً.

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