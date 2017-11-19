من حسابه الخاص.. ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية مبلغ 12 مليون ريال

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صحيفة المرصد-واس:منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مبلغ ( 12 ) مليون ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية ، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” .

ونفذ الدعم الخيري في المنطقة الجنوبية (عسير، الباحة، جازان، نجران) عبر 10 جمعيات خيرية.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الجنوبية ( 10.166 ) مستفيداً ومستفيدة، شملت 7 فئات، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الدعم الموجه للأيتام 67 ‎%‎ ، فيما كانت نسبة الدعم للأسر المحتاجة 15 ‎%‎ ، وبلغت نسبة الدعم الخيري للأرامل والمطلقات 7 ‎%‎ ، فيما تلقت الرعاية الصحية 4 ‎%‎ من الدعم، وبلغت نسبة الدعم الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة ، والشباب والفتيات المقبلين على الزواج 3 ‎%‎ لكل منهما ، و 1 ‎%‎ لمرضى السرطان .

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