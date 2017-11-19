من حسابه الخاص.. ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية مبلغ 12 مليون ريال
صحيفة المرصد-واس:منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مبلغ ( 12 ) مليون ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية ، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” .
ونفذ الدعم الخيري في المنطقة الجنوبية (عسير، الباحة، جازان، نجران) عبر 10 جمعيات خيرية.
وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الجنوبية ( 10.166 ) مستفيداً ومستفيدة، شملت 7 فئات، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الدعم الموجه للأيتام 67 % ، فيما كانت نسبة الدعم للأسر المحتاجة 15 % ، وبلغت نسبة الدعم الخيري للأرامل والمطلقات 7 % ، فيما تلقت الرعاية الصحية 4 % من الدعم، وبلغت نسبة الدعم الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة ، والشباب والفتيات المقبلين على الزواج 3 % لكل منهما ، و 1 % لمرضى السرطان .
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
هذي دعم ومحمد ابن سلمان يمشي على خطى ثابته والشعب معاه للافضل لين نقضي ع الفقر و الجهل والفساد وتوصل السعوديه للقمم وفي مصاف الدول كبنيه تحتيه مشرفه وهي عنوان كل دوله اذا شفتها تعبانه تأكد ان فيه فساد
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جميع جمعيات الخيريه تتكون لجنه وتلف علي المواطنين وتتفقد.احولهم الى ضروفه صعبه عينوه لكو عيون وتشوفو احوال الناس فيه منهم متعفف لايمكن يروح.لجمعيه الى يجيكو تعطوه والعاملين عليه ولي العهد ادخلها ذمتكو
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ربي اعلم مافي القلوب والأبصار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تفداك ارواحنا ياولي العهد طبت وطاب ممشاك وسدد الله خطاك ورزقك الله حب الرعية
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
جزاك الله خيرا
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
سبحان الذي يرزق من غير حساب
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
الي يتحلطم ومب عاجبه ترا لا رحت ولا جيت ،هاذي صدقه للمساكين واكيد انهم بيتاكدون انها وصلت لمستحقيها مب لجيوب القاءمين عليها زي ماكان يحصل بلماضي ، مشكور وجعلها صدقه عنك وعن والديك، لك كل التاءيد
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
من حسابه الخاص ، جعل ايامك اسنين يابو مشهو والله يديم حكم ابن سعود ، كل الشعب يدعيلك ويدعي للي جابك ، الشعب كله معكم ووراكم، الله يعوظك بخير الدنيا والاخره ،
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
**********
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
**********
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
الله يوفقكم لما فيه الخير ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ويبعد عنا اهل الفتن والكراهيه.
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
جزاك.الله خير
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
أضف تعليق