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الإيرانيات هن الأجمل.. شاهد ردة فعل الكويتيات بعد حصولهن على المركز الثامن في الجمال!

الإيرانيات هن الأجمل.. شاهد ردة فعل الكويتيات بعد حصولهن على المركز الثامن في الجمال!
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المرصد 87 4٬703 3 ساعات

صحيفة المرصد: أثار حصول الكويتيات على المركز الثامن في تصويت موقع “رانكر” من حيث الجمال جدلًا واسعًا في الكويت، معتبرين أن المرأة الكويتية هي الأجمل على الإطلاق بالشرق الأوسط.

ووفقا لتصويت أجراه موقع “رانكر” والذي شمل 17 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشارك، حلت المرأة الإيرانية في المركز الأول، تلتها اللبنانية والسورية ثم التركية والعراقية والأردنية، وحصلت مصر على المركز السابع.

في حين احتلّت الإمارات المركز الـ 13 تليها السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير، بعد عمان.

وبعد هذه النتائج أعدّ موقع صحيفة “القبس” الكويتية، تقريرًا مصورًا حول هذا الموضوع، جرى تصويره بأحد المولات التجارية واستطلع رأى الكويتيين في نتائج التصنيف، أكَّد خلاله أحد الشباب أن الكويتيات كان يجب أن يحصلن على المركز الأول معتبرًا أنهن “أحلى بنات”.

واعتبر عدد من السيدات والفتيات أن التصنيف ظلم المرأة الكويتية، التي تستحق المركز الأول، معللات ذلك بأن جمالها طبيعي، وأن الكويتيات الأصليات هن الأجمل. ودعت أخريات لإعادة النظر في حصول الكويتيات على المركز الثامن، لافتات إلى أنهن كان يجب أن يحصلن على أقصى تقدير في المركز الخامس أو السادس.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

87 -
2017-11-19 17:22:52
الايرانيات جمال وجسم
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86 -
2017-11-19 17:20:54
انا سعودية واعترف انو الايرانيات اجمل
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85 - عيد
2017-11-19 17:19:58
مسابقات الجمال هذه رجس من عمل الشيطان و اشاعة للفاحشة والعياذ بالله ؟؟
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84 - نوره
2017-11-19 17:16:31
مجرد استفتاء لا يمثل لحقيقه
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83 - أبو هلول
2017-11-19 17:16:15
تعليق ٢٣ هل تتكلم عن ***كدا او ترضى احد يتكلم عنها او تلتحق بمسابقه لو ما فيش نخوه يبقى مافيش راجل
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82 - أبو هلول
2017-11-19 17:10:56
كما ان الميك آب يضيع جمال الوجه الحقيقي و تفاصيله و لا يظهر الجمال الذي يضعه الله
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81 - أبو هلول
2017-11-19 17:08:18
كبروا دماغكوا
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80 - أبو هلول
2017-11-19 17:06:44
المرأه ليست مجرد شكل فهذا تجريد للأمور و تسطيح و تفاهات
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79 - أبو هلول
2017-11-19 17:03:10
تعليق ٥٠ العبايه و الغطاء ممكن تخفي الوجه لكن ما تخفي الطول يا فتك والخليجيات فيهن الطويل و القصير مثلهن مثل كل بلاد العالم ، انصحك تعرض نفسك على دكتور علشان حقدك غطى وفاض ، نفسك انهن يتكشفن
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78 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-19 17:02:02
ت75 مغربية حرة... قال رسول لله صل الله عليه وسلَّم : لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ... اياك والتشبه بالنساء بحجة التسليه والطقطقه والمزاح والبلبله .. اتق الله
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77 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-19 16:59:36
ت 71 مغربية حرة... قال رسول لله صل الله عليه وسلَّم: لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ ... اياك و التشبه بالنساء بحجة التسليه والطقطقه والمزاح والبلبله .. اتق الله
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76 - نايف سالم
2017-11-19 16:58:26
اذا بالكويت فيه جميلات حتلاقي ان اصولهم ايرانيه
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75 - مغربية حرة
2017-11-19 16:54:12
الكويتيات أحمدوا الله مادخل التصويت من المغرب، تونس والجزائر كان إكتسحوا التصويت وشاتوكم برة الكويتية بعمليات تجميل وماتحسنوا أشكالهم تسد النفس
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74 - أبو هلول
2017-11-19 16:53:47
و حتى التركيات لا يسمحن لانفسهن بالترخص لكل العالم
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73 - مغربية حرة
2017-11-19 16:53:44
الكويتيات أحمدوا الله مادخل التصويت من المغرب، تونس والجزائر كان إكتسحوا التصويت وشاتوكم برة الكويتية بعمليات تجميل وماتحسنوا أشكالهم تسد النفس
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72 - أبو هلول
2017-11-19 16:50:55
المرأه في النهايه بتكون اما سلعه رائجه حتى يقرف منها الناس و تقرف من نفسها او بتكون دره مكنونه مصونه يعز رؤياها حتى على العزيز .
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71 - hima
2017-11-19 16:49:36
لا معليش ,ازعلو براحتكم,بس الحلو حلو والمسابقه مرة كانت عادله واعطت كل بلد حقو.
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70 - أبو هلول
2017-11-19 16:48:35
اللي تعرض نفسها امام الناس ترخض ، اذا كنا بنقول اببنت لو اخطأت خطأ مهما كان صغير ترخص و كل ابن آدم خطاء فما بالكم اللي تجاهر بهذه الافعال
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69 - أبو هلول
2017-11-19 16:46:18
لا اعتقد الخليجيات الاصيلات والمصريات الاصيلات و حتى الفارسيات الاصيلات و كذلك الشوام الاصيلات لا اعتقد اي منهن يسمح لهن اهلهن بالمشاركه بمسابقة ملكات الجمال ، ممكن يكونوا كلهم كنعانيين ما اصول بربريه
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68 -
2017-11-19 16:44:36
مما لاشك فيه أن الايرانيات من أجمل نساء العالم
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67 - الثقفي
2017-11-19 16:33:58
بس واضح جمال الكويتيات من ***اللي طلعت بالفيديو صراحه استغفر الله 😎🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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66 - ثلاث ارباع الكويتيات من اصول ايرانية او عراقيه
2017-11-19 16:32:56
والبقية بدون واعتقد المركز الثامن فيه مجاملة لهم الواقع يقول بأنهن في المؤخرة.
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65 - الثقفي
2017-11-19 16:31:07
اللي يمدح الايرانيات نقوله اي صح والدليل ***خامئني يقولون يشبه امه خاصة خشمه وكله عاد لو كان اخمدي نجاد شبه امه وخاصة عيونه 😎🤣🤣🤣😂😂
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64 - مـ
2017-11-19 16:21:46
‏لبى حروفك كل ما شفتها ارتاح ويافرحتي باسمك الي لاح بالعين احس بحروفـك معانق للارواح همزة وصل تجمع ع الود روحين
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63 - مـ
2017-11-19 16:20:51
ياللي تراقبني ترى الحرف لك إنت تعال وإكتب وش شعورك تجاهي
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62 - الرابغي - الصبر زين
2017-11-19 16:19:40
الحمد لله التصويت على 17 دولة بس طيب لو العلم كله كم تتوقعون الترتيب ؟؟؟؟
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61 - زئرحاليا
2017-11-19 16:15:36
الأرنرانيه مسمكره عمليات تجميل
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60 - الرابغي
2017-11-19 16:14:15
8 افضل من 14 يعني الحمدلله الصبر حلو
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59 - زئرحاليا
2017-11-19 16:12:57
الأردنيات عمليات تجميل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - سعودي خليجي وأفتخر
2017-11-19 16:12:23
ت 56 يابو يمن*** أول عقبها قيم الموضوع هههههههه
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57 - مـ
2017-11-19 16:08:28
اي الغرب ومراكز ابحاثهم يعترف بالحقيقة ثم يخرجون علينا بدراسة مناقضة ويطالب ان تكون ك الفتاة الغربية ***
لا يعجبني(0) اعجبني(33)
56 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-19 16:08:15
فيه وحده تقول جمال طبيعي والدبه وش وضعها.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
55 - رحماك ربي
2017-11-19 16:05:58
المراة المسلمة بغض النظر عن جنسيتها جمالها في دينها وحجابها وحشمتها وحياءها وعفتها
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
54 - مـ
2017-11-19 16:03:43
قالو عنها كل طلباتها مجابة وهناك دائما م يقوم بخدمتها إضافة إلى أن لديها مصروفها المخصص الذي يوفر لها من قبل أولياء أمورها دون حاجتها للعمل كما أنها محاطة بالاهتمام من قبل أفراد أسرتها حتى عندما تتزوج
لا يعجبني(0) اعجبني(36)
53 - saeed
2017-11-19 16:01:50
🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - زائر
2017-11-19 16:01:16
38 - أم فهد /////// كلامك صحيح١٠٠٪‏
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 -
2017-11-19 16:00:31
مسابقات تافهه معروف الغرض منها يبون المحجبات يرمون حجابهم ويرخصون اجسادهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
50 - ملاحظة
2017-11-19 15:59:09
بصراحه دول الخليج مابها جمال..اشكالهم اقرب للهنود واغليهم قصار القامه..لا أحد يزعل من الصراحه
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
49 - زائر المرصد
2017-11-19 15:56:08
تعليق43 أغلب الخليجيات من امهات اجنبيات
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
48 -
2017-11-19 15:53:09
ت14 عيب عليك رد على الناس بأدب واحترام او اصمت اعوذ بالله من ردّك
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
47 - بوح
2017-11-19 15:48:27
الغرب مشغولين في الطب والعلم والصناعة والابتكار واحنا مشغولين في جمال الشكل ومن اجمل !! الى متى ونحن بهذه السذاجة والسطحية والسخافة
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
46 - متابع
2017-11-19 15:47:42
اووم الكذب على العموم البنت الي تخاف ربهاا متعطي هالاشكال فرصه يشفون اظفر منها
لا يعجبني(0) اعجبني(16)
45 - جنوبية
2017-11-19 15:47:30
والله ثم والله ان عندنا بنات جميلات جداً جداً لكن مايشاهدن الا اهلهن وازاواجهن فقط
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
44 - مـ
2017-11-19 15:46:52
من كم سنة تم تصنيف المرأة السعودية كثالث أجمل امرأة في العالم والمرتبة الأولى في الدلال واليوم حاطينها باخر المراكز تصنيفات بلا قيمة ما يصدقها ويتأثر فيها غير السفية مثل مسابقات قحـ قبيحات العالم
لا يعجبني(0) اعجبني(38)
43 - ....
2017-11-19 15:45:49
طلعنا يالمركز ال 14 أجل معذورين ربعنا لو تزوجوا من اجنبيات
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
42 - مواطنة
2017-11-19 15:44:16
هذا الاستفتاء للتاكيد ان عقل المرأة ناقص
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
41 - رحماك ربي
2017-11-19 15:43:05
المراة المسلمة بغض النظر عن جنسيتها جمالها في دينها وحجابها وحشمتها وحياءها وعفتها
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
40 -
2017-11-19 15:41:59
للحيمن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
39 - مواطن
2017-11-19 15:41:33
هذا الاستفتاء للتاكيد ان عقل المرأة ناقص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - أم فهد
2017-11-19 15:40:28
المرأة المسلمةلاتسمح بالمزايدة على جمالها وحكاية اختيار ملكات الجمال هذه مصيدة للمرأة المسلمة لابتذالها وعرض جسدها وهنامربط الفرس أختي المسلمة مكانك تُحْمَدي
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
37 - من جيزان الفل
2017-11-19 15:38:17
عقولهم صغيرة هذا همكم جمال الوجه هذه إحصائيات كلها كذب يدورون البلبلة كل البنات حلوين أهم شيء النظافة والستر والحياء وتراعي الله وتحافظ على سمعتها وسمعة أهلها
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
36 - .لن.
2017-11-19 15:37:31
الترتيب صح.. وكل يغني على ليلاه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 882 )
35 - فهد
2017-11-19 15:34:50
انا ضد المبالغة بالتزين لدرجة ان يكونوا النساء شكل واحد فالشفايف البعض طايحين بستايل القرورد ورموش تركيبة وعدسات ملونه ومكياج يغير الشكل 180 درجة. لذا لم يبقى لها الا جمال الروح.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - مـ
2017-11-19 15:34:44
معنا هنا واحد راح لايران وقعد مع حريمهم وسوى لهن اختبار مقاييس الجمال ولف ع اغلب الدول وجاكم بالنتائج هههـ والله يابعض السعوديين انه كارثة تافه للنخاع وغبي شاف له كم وحده ع القنوات والمواقع وبصم لهن
لا يعجبني(0) اعجبني(54)
33 - هاذي حاله بذمتك
2017-11-19 15:34:00
كل أنثى جميله وفيها شي جميل تتميز فيه بغض النظر عن الجنسيات
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
32 -
2017-11-19 15:33:43
تصنيف فارغ المرأة ليست سلعة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - راجع قدام
2017-11-19 15:32:44
والله في عقليات مدري كيف تفكرشوية وبتخرجونا من الملة اقول مافي واحد منكم يامتفلسفين اللي تزوج ولا اللي باقي ماتزوج اذا ارسل اهله يشوفون له عروس اول شي يسأل كيف شكلها حلوة ولا لا خلو المثاليات
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
30 -
2017-11-19 15:30:34
8 / كفيت ووفيت ولا تهتم من اي تعليق يسيء لك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - السوريات
2017-11-19 15:27:07
جمال على الفاظي وحقها قدر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - مع الخيل
2017-11-19 15:26:59
اشكل وحدة تسوي عملية نجميل هي المرأة الكويتيه وهذا يدل على جوكرتهم
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27 - مـ
2017-11-19 15:26:50
23 الجمال ولا الحمير
لا يعجبني(0) اعجبني(19)
26 -
2017-11-19 15:25:39
لا تقلي كييف لانريد الخوض ولكن اذا اخذ كل مواطن حقة من هذة الاختلاسات والتجاوزات فسيذهب النصف تقريبا للتجارة في انحاء العالم الاسلامي وسيجلبوا الاموال الطائلة له ولاهلة ولبلدة وسيفيد ويستفيد وتذهب الم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ههههه
2017-11-19 15:25:05
الله لايشغلنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - زائر
2017-11-19 15:24:33
الجمال الحقيقي جمال المرأة المسلمة المحجبة جمال الدين والعقل فاظفر بذات الدين تربة يداك
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
23 - راجع قدام
2017-11-19 15:24:28
ت 17 .. احنا هنا نتكلم عن الجمال شريفة ماهي شريفة ماهو موضوعنا .. الموضوع من الاجمل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️
2017-11-19 15:24:26
معروف السعوديات احلى من الكويتيات . والإحصائية كلها غلط بغلط قيست على أسس ليبرالية . ومعروف ان الكويتيين يفضلون يتزوجون سعوديات على انهم ياخذون كويتية ويعرفون انها أجمل من الكويتية دليل قوي على كذبهم
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
21 - مـ
2017-11-19 15:23:27
اغلب الحسابات التافهة والشهوانية والمحرضة ع الفسق والفجور والفاحشة تدار من هذا البلد الخليط الملخبط
لا يعجبني(0) اعجبني(34)
20 -
2017-11-19 15:22:53
مخابيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - كويتي وافتخر
2017-11-19 15:21:45
الكويتيات اما حضر واكثرهن من فيلجا وسكان الكوبت الاصليين وتميل بشرتهم للسمار او بدو وهن الجميلات فعلا او من من دول اخرى وحصلوا على الجنسية ولا يدخلن ضمن الحسبة وبعد هذا انا ارشح السعودية ماشاء الله
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
18 - تعليق5
2017-11-19 15:19:07
مع نفسك
لا يعجبني(9) اعجبني(20)
17 - مـ
2017-11-19 15:18:50
11 وشريفات ولا لك راي اخر
لا يعجبني(1) اعجبني(25)
16 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-19 15:18:49
روح سريلانكا وجهة لعشاق الطبيعة ولمن يبحث عن الجمال
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
15 - راجع قدام
2017-11-19 15:18:49
الايرانية من غير مكياج تنسرط بثيابها والباقيات مكياج بالكيلو ومافي فايدة ... الفرس منذ الازل نسائهم من اجمل النساء
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
14 - سعودي خليجي وأفتخر
2017-11-19 15:17:27
ت 8 إنت أتفه تعليق هنا والله مدري إنت رابي بأي حضيرة مع الكرامة للموجودين. خلك مع قاتك يالتافه
لا يعجبني(53) اعجبني(3)
13 - زائر واقعي
2017-11-19 15:15:52
السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 من 20 ، نتيجة منطقية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - يا ت ١٠
2017-11-19 15:15:48
ولهذا السبب يمدحون النقاب. كيف شلون مدري 🤭😉
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
11 - راجع قدام
2017-11-19 15:12:26
الصدق الايرانيات والله جميلات من غير منازع ..
لا يعجبني(4) اعجبني(14)
10 -
2017-11-19 15:12:20
عليك أن تؤمن أنه لا توجد امرأة قبيحة! هناك امرأة جميلة. وهناك امرأة أجمل.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - الحمدلله
2017-11-19 15:12:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
8 -
2017-11-19 15:11:37
اه ياقلبي ع الاهتمامات وعلو الهمة وكبر القضية والعقول الخليج ف ازمه والاضطرابات حوالينا ول مشرد ول يموت من جوع ومرض ول محاصر وهؤلاء زعلانين ما اختاروها جميلة الكويت من اتفه شعوب المنطقة غارقين بالخراب
لا يعجبني(23) اعجبني(60)
7 - لا ذي ولا ذيك
2017-11-19 15:11:15
المغربيات الاحلى واترك عنك السواليف
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
6 -
2017-11-19 15:10:17
ابشرن سابحث في اليوتيوب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
5 - سعودي خليجي وأفتخر
2017-11-19 15:10:01
والله العظيم أنا بنظري بنات الخليج عامة وخصوصا السعوديات والكويتيات هم أجمل بنات الكون كله
لا يعجبني(112) اعجبني(39)
4 - إتحادي صميم
2017-11-19 15:08:58
لاحول ولا قوة إلا بالله هههههههه حلوه قطر تذيلت الترتيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - راشد
2017-11-19 15:08:49
كل بلد في العالم يوجد بِه جميلات ، اتقوا الله في المسلمات
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
2 - من الاخر
2017-11-19 15:07:08
الهدف من هذه التصنيفات حتى تفقد المراة الثقه بنفسها وتتخلى المسلمه عن حجابها وتعرض جمالها لمن هب ودب حتى تثبت لهم جمالها وتصبح سلعه رخيصه لاصحاب الشهوات
لا يعجبني(1) اعجبني(19)
1 - koko
2017-11-19 15:06:00
السعوديه اجمل بنات الدنيا
لا يعجبني(133) اعجبني(41)

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مقتل خير الله صمدي مستشار قاسم سليماني في معارك البوكمال

مقتل خير الله صمدي مستشار قاسم سليماني في معارك البوكمال

 المرصد 36 889 2 ساعتين
فيديو..”الزر الأخضر” يفضح قائد الحرس الثوري الإيراني

فيديو..”الزر الأخضر” يفضح قائد الحرس الثوري الإيراني

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الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

الموضوع بات قطرياً خالصاً .. انشقاقات بالجملة داخل الأسرة القطرية الحاكمة!

 المرصد 139 13٬998 11 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

شاهد.. ردة فعل جماهير النصر لحظة تسجيل “أوراو الياباني” الهدف الأول في مرمى الهلال

 المرصد 181 13٬115 15 ساعة
محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

محمد شنوان العنزي يطلق تغريدة مثيرة للجدل بعد تعادل الهلال!

 المرصد 63 11٬820 15 ساعة
بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

بالفيديو : الهلال يخرج متعادلا أمام أوراوا الياباني.. والمهمة أصبحت أصعب في تتويجه باللقب الآسيوي !

 المرصد 224 6٬559 20 ساعة
‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

‏شاهد .. أهداف مباراة الهلال و أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

 المرصد 38 10٬221 22 ساعة
اخبار فنية
للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

 المرصد 120 7٬601 13 ساعة
محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

محمد عبده يفاجئ جمهوره وينهي الحفل الغنائي مبكراً.. وابنه عبد الرحمن يكشف السبب بتغريدة!

 المرصد 86 18٬004 يومين
هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

هل تتذكرون مصطفى ابن فاتن حمامة في “امبراطورية ميم” ؟ .. لن تصدقوا مَن هو وكيف أصبح – صور

 المرصد 5 8٬876 يومين
فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

فنان لبناني يتطاول على الكعبة.. ويهدد بفكّها ونقلها لـ”حزب الله” .. وأمير سعودي: فك الله رقبتك

 المرصد 209 14٬135 يومين
اخبار منوعة
شاهد..صاحبة الكليب الفاضح “منهارة” بعد إلقاء القبض عليها

شاهد..صاحبة الكليب الفاضح “منهارة” بعد إلقاء القبض عليها

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عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

عارضة الأزياء السعودية “لما العقيل “تخطف الأنظار في أحدث صور لها.. شاهد: كيف ظهرت؟

 المرصد 232 16٬885 16 ساعة
شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

شاهد بالصور .. تتويج ملكة جديدة لجميلات العالم

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القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

القبض على المغنية المصرية “شيما” بطلة كليب “عندي ظروف”

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شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

شاهد.. السيسي يمازح وزير الدفاع المصري : يعني الفريق صدقي بيحط الفلوس في جيبه

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شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

شبان يعتدون على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأحساء

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بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

بالفيديو: شاهد شاب يعتدي على فتاة داخل سيارتها ويسرق حقيبتها ويلوذ بالفرار بالكويت

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بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

بالفيديو .. إحباط تهريب أموال “ضخمة” عبر مطار الطائف لدولة خليجية

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شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

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تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

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تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

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1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

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نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

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ما هي الفياغرا المغربية ؟

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ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

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وزارة المالية تنشر تفاصيل أرقام ميزانية الربع الثالث من 2017 .. وتكشف قيمة العجز الإجمالي خلال 9 أشهر

وزارة المالية تنشر تفاصيل أرقام ميزانية الربع الثالث من 2017 .. وتكشف قيمة العجز الإجمالي خلال 9 أشهر

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بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

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«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

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حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

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لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

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انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

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