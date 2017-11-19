الإيرانيات هن الأجمل.. شاهد ردة فعل الكويتيات بعد حصولهن على المركز الثامن في الجمال!
صحيفة المرصد: أثار حصول الكويتيات على المركز الثامن في تصويت موقع “رانكر” من حيث الجمال جدلًا واسعًا في الكويت، معتبرين أن المرأة الكويتية هي الأجمل على الإطلاق بالشرق الأوسط.
ووفقا لتصويت أجراه موقع “رانكر” والذي شمل 17 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشارك، حلت المرأة الإيرانية في المركز الأول، تلتها اللبنانية والسورية ثم التركية والعراقية والأردنية، وحصلت مصر على المركز السابع.
في حين احتلّت الإمارات المركز الـ 13 تليها السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير، بعد عمان.
وبعد هذه النتائج أعدّ موقع صحيفة “القبس” الكويتية، تقريرًا مصورًا حول هذا الموضوع، جرى تصويره بأحد المولات التجارية واستطلع رأى الكويتيين في نتائج التصنيف، أكَّد خلاله أحد الشباب أن الكويتيات كان يجب أن يحصلن على المركز الأول معتبرًا أنهن “أحلى بنات”.
واعتبر عدد من السيدات والفتيات أن التصنيف ظلم المرأة الكويتية، التي تستحق المركز الأول، معللات ذلك بأن جمالها طبيعي، وأن الكويتيات الأصليات هن الأجمل. ودعت أخريات لإعادة النظر في حصول الكويتيات على المركز الثامن، لافتات إلى أنهن كان يجب أن يحصلن على أقصى تقدير في المركز الخامس أو السادس.
التعليقات
الايرانيات جمال وجسم
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انا سعودية واعترف انو الايرانيات اجمل
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مسابقات الجمال هذه رجس من عمل الشيطان و اشاعة للفاحشة والعياذ بالله ؟؟
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مجرد استفتاء لا يمثل لحقيقه
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تعليق ٢٣ هل تتكلم عن ***كدا او ترضى احد يتكلم عنها او تلتحق بمسابقه لو ما فيش نخوه يبقى مافيش راجل
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كما ان الميك آب يضيع جمال الوجه الحقيقي و تفاصيله و لا يظهر الجمال الذي يضعه الله
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كبروا دماغكوا
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المرأه ليست مجرد شكل فهذا تجريد للأمور و تسطيح و تفاهات
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تعليق ٥٠ العبايه و الغطاء ممكن تخفي الوجه لكن ما تخفي الطول يا فتك والخليجيات فيهن الطويل و القصير مثلهن مثل كل بلاد العالم ، انصحك تعرض نفسك على دكتور علشان حقدك غطى وفاض ، نفسك انهن يتكشفن
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ت75 مغربية حرة... قال رسول لله صل الله عليه وسلَّم : لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ... اياك والتشبه بالنساء بحجة التسليه والطقطقه والمزاح والبلبله .. اتق الله
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ت 71 مغربية حرة... قال رسول لله صل الله عليه وسلَّم: لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ ... اياك و التشبه بالنساء بحجة التسليه والطقطقه والمزاح والبلبله .. اتق الله
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اذا بالكويت فيه جميلات حتلاقي ان اصولهم ايرانيه
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الكويتيات أحمدوا الله مادخل التصويت من المغرب، تونس والجزائر كان إكتسحوا التصويت وشاتوكم برة الكويتية بعمليات تجميل وماتحسنوا أشكالهم تسد النفس
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و حتى التركيات لا يسمحن لانفسهن بالترخص لكل العالم
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الكويتيات أحمدوا الله مادخل التصويت من المغرب، تونس والجزائر كان إكتسحوا التصويت وشاتوكم برة الكويتية بعمليات تجميل وماتحسنوا أشكالهم تسد النفس
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المرأه في النهايه بتكون اما سلعه رائجه حتى يقرف منها الناس و تقرف من نفسها او بتكون دره مكنونه مصونه يعز رؤياها حتى على العزيز .
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لا معليش ,ازعلو براحتكم,بس الحلو حلو والمسابقه مرة كانت عادله واعطت كل بلد حقو.
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اللي تعرض نفسها امام الناس ترخض ، اذا كنا بنقول اببنت لو اخطأت خطأ مهما كان صغير ترخص و كل ابن آدم خطاء فما بالكم اللي تجاهر بهذه الافعال
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لا اعتقد الخليجيات الاصيلات والمصريات الاصيلات و حتى الفارسيات الاصيلات و كذلك الشوام الاصيلات لا اعتقد اي منهن يسمح لهن اهلهن بالمشاركه بمسابقة ملكات الجمال ، ممكن يكونوا كلهم كنعانيين ما اصول بربريه
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مما لاشك فيه أن الايرانيات من أجمل نساء العالم
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بس واضح جمال الكويتيات من ***اللي طلعت بالفيديو صراحه استغفر الله 😎🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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والبقية بدون واعتقد المركز الثامن فيه مجاملة لهم الواقع يقول بأنهن في المؤخرة.
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اللي يمدح الايرانيات نقوله اي صح والدليل ***خامئني يقولون يشبه امه خاصة خشمه وكله عاد لو كان اخمدي نجاد شبه امه وخاصة عيونه 😎🤣🤣🤣😂😂
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لبى حروفك كل ما شفتها ارتاح ويافرحتي باسمك الي لاح بالعين احس بحروفـك معانق للارواح همزة وصل تجمع ع الود روحين
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ياللي تراقبني ترى الحرف لك إنت تعال وإكتب وش شعورك تجاهي
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الحمد لله التصويت على 17 دولة بس طيب لو العلم كله كم تتوقعون الترتيب ؟؟؟؟
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الأرنرانيه مسمكره عمليات تجميل
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8 افضل من 14 يعني الحمدلله الصبر حلو
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الأردنيات عمليات تجميل
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ت 56 يابو يمن*** أول عقبها قيم الموضوع هههههههه
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اي الغرب ومراكز ابحاثهم يعترف بالحقيقة ثم يخرجون علينا بدراسة مناقضة ويطالب ان تكون ك الفتاة الغربية ***
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فيه وحده تقول جمال طبيعي والدبه وش وضعها.
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المراة المسلمة بغض النظر عن جنسيتها جمالها في دينها وحجابها وحشمتها وحياءها وعفتها
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قالو عنها كل طلباتها مجابة وهناك دائما م يقوم بخدمتها إضافة إلى أن لديها مصروفها المخصص الذي يوفر لها من قبل أولياء أمورها دون حاجتها للعمل كما أنها محاطة بالاهتمام من قبل أفراد أسرتها حتى عندما تتزوج
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38 - أم فهد /////// كلامك صحيح١٠٠٪
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مسابقات تافهه معروف الغرض منها يبون المحجبات يرمون حجابهم ويرخصون اجسادهم
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بصراحه دول الخليج مابها جمال..اشكالهم اقرب للهنود واغليهم قصار القامه..لا أحد يزعل من الصراحه
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تعليق43 أغلب الخليجيات من امهات اجنبيات
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ت14 عيب عليك رد على الناس بأدب واحترام او اصمت اعوذ بالله من ردّك
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الغرب مشغولين في الطب والعلم والصناعة والابتكار واحنا مشغولين في جمال الشكل ومن اجمل !! الى متى ونحن بهذه السذاجة والسطحية والسخافة
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اووم الكذب على العموم البنت الي تخاف ربهاا متعطي هالاشكال فرصه يشفون اظفر منها
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والله ثم والله ان عندنا بنات جميلات جداً جداً لكن مايشاهدن الا اهلهن وازاواجهن فقط
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من كم سنة تم تصنيف المرأة السعودية كثالث أجمل امرأة في العالم والمرتبة الأولى في الدلال واليوم حاطينها باخر المراكز تصنيفات بلا قيمة ما يصدقها ويتأثر فيها غير السفية مثل مسابقات قحـ قبيحات العالم
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طلعنا يالمركز ال 14 أجل معذورين ربعنا لو تزوجوا من اجنبيات
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هذا الاستفتاء للتاكيد ان عقل المرأة ناقص
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المراة المسلمة بغض النظر عن جنسيتها جمالها في دينها وحجابها وحشمتها وحياءها وعفتها
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للحيمن
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هذا الاستفتاء للتاكيد ان عقل المرأة ناقص
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المرأة المسلمةلاتسمح بالمزايدة على جمالها وحكاية اختيار ملكات الجمال هذه مصيدة للمرأة المسلمة لابتذالها وعرض جسدها وهنامربط الفرس أختي المسلمة مكانك تُحْمَدي
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عقولهم صغيرة هذا همكم جمال الوجه هذه إحصائيات كلها كذب يدورون البلبلة كل البنات حلوين أهم شيء النظافة والستر والحياء وتراعي الله وتحافظ على سمعتها وسمعة أهلها
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الترتيب صح.. وكل يغني على ليلاه
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انا ضد المبالغة بالتزين لدرجة ان يكونوا النساء شكل واحد فالشفايف البعض طايحين بستايل القرورد ورموش تركيبة وعدسات ملونه ومكياج يغير الشكل 180 درجة. لذا لم يبقى لها الا جمال الروح.
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معنا هنا واحد راح لايران وقعد مع حريمهم وسوى لهن اختبار مقاييس الجمال ولف ع اغلب الدول وجاكم بالنتائج هههـ والله يابعض السعوديين انه كارثة تافه للنخاع وغبي شاف له كم وحده ع القنوات والمواقع وبصم لهن
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كل أنثى جميله وفيها شي جميل تتميز فيه بغض النظر عن الجنسيات
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تصنيف فارغ المرأة ليست سلعة
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والله في عقليات مدري كيف تفكرشوية وبتخرجونا من الملة اقول مافي واحد منكم يامتفلسفين اللي تزوج ولا اللي باقي ماتزوج اذا ارسل اهله يشوفون له عروس اول شي يسأل كيف شكلها حلوة ولا لا خلو المثاليات
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8 / كفيت ووفيت ولا تهتم من اي تعليق يسيء لك
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جمال على الفاظي وحقها قدر
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اشكل وحدة تسوي عملية نجميل هي المرأة الكويتيه وهذا يدل على جوكرتهم
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23 الجمال ولا الحمير
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لا تقلي كييف لانريد الخوض ولكن اذا اخذ كل مواطن حقة من هذة الاختلاسات والتجاوزات فسيذهب النصف تقريبا للتجارة في انحاء العالم الاسلامي وسيجلبوا الاموال الطائلة له ولاهلة ولبلدة وسيفيد ويستفيد وتذهب الم
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الله لايشغلنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الجمال الحقيقي جمال المرأة المسلمة المحجبة جمال الدين والعقل فاظفر بذات الدين تربة يداك
لا يعجبني(0) اعجبني(15)
ت 17 .. احنا هنا نتكلم عن الجمال شريفة ماهي شريفة ماهو موضوعنا .. الموضوع من الاجمل
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معروف السعوديات احلى من الكويتيات . والإحصائية كلها غلط بغلط قيست على أسس ليبرالية . ومعروف ان الكويتيين يفضلون يتزوجون سعوديات على انهم ياخذون كويتية ويعرفون انها أجمل من الكويتية دليل قوي على كذبهم
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اغلب الحسابات التافهة والشهوانية والمحرضة ع الفسق والفجور والفاحشة تدار من هذا البلد الخليط الملخبط
لا يعجبني(0) اعجبني(34)
مخابيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الكويتيات اما حضر واكثرهن من فيلجا وسكان الكوبت الاصليين وتميل بشرتهم للسمار او بدو وهن الجميلات فعلا او من من دول اخرى وحصلوا على الجنسية ولا يدخلن ضمن الحسبة وبعد هذا انا ارشح السعودية ماشاء الله
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
مع نفسك
لا يعجبني(9) اعجبني(20)
11 وشريفات ولا لك راي اخر
لا يعجبني(1) اعجبني(25)
روح سريلانكا وجهة لعشاق الطبيعة ولمن يبحث عن الجمال
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
الايرانية من غير مكياج تنسرط بثيابها والباقيات مكياج بالكيلو ومافي فايدة ... الفرس منذ الازل نسائهم من اجمل النساء
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
ت 8 إنت أتفه تعليق هنا والله مدري إنت رابي بأي حضيرة مع الكرامة للموجودين. خلك مع قاتك يالتافه
لا يعجبني(53) اعجبني(3)
السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 من 20 ، نتيجة منطقية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ولهذا السبب يمدحون النقاب. كيف شلون مدري 🤭😉
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الصدق الايرانيات والله جميلات من غير منازع ..
لا يعجبني(4) اعجبني(14)
عليك أن تؤمن أنه لا توجد امرأة قبيحة! هناك امرأة جميلة. وهناك امرأة أجمل.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اه ياقلبي ع الاهتمامات وعلو الهمة وكبر القضية والعقول الخليج ف ازمه والاضطرابات حوالينا ول مشرد ول يموت من جوع ومرض ول محاصر وهؤلاء زعلانين ما اختاروها جميلة الكويت من اتفه شعوب المنطقة غارقين بالخراب
لا يعجبني(23) اعجبني(60)
المغربيات الاحلى واترك عنك السواليف
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
ابشرن سابحث في اليوتيوب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
والله العظيم أنا بنظري بنات الخليج عامة وخصوصا السعوديات والكويتيات هم أجمل بنات الكون كله
لا يعجبني(112) اعجبني(39)
لاحول ولا قوة إلا بالله هههههههه حلوه قطر تذيلت الترتيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل بلد في العالم يوجد بِه جميلات ، اتقوا الله في المسلمات
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
الهدف من هذه التصنيفات حتى تفقد المراة الثقه بنفسها وتتخلى المسلمه عن حجابها وتعرض جمالها لمن هب ودب حتى تثبت لهم جمالها وتصبح سلعه رخيصه لاصحاب الشهوات
لا يعجبني(1) اعجبني(19)
السعوديه اجمل بنات الدنيا
لا يعجبني(133) اعجبني(41)
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