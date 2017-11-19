الإيرانيات هن الأجمل.. شاهد ردة فعل الكويتيات بعد حصولهن على المركز الثامن في الجمال!

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صحيفة المرصد: أثار حصول الكويتيات على المركز الثامن في تصويت موقع “رانكر” من حيث الجمال جدلًا واسعًا في الكويت، معتبرين أن المرأة الكويتية هي الأجمل على الإطلاق بالشرق الأوسط.

ووفقا لتصويت أجراه موقع “رانكر” والذي شمل 17 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 6200 مشارك، حلت المرأة الإيرانية في المركز الأول، تلتها اللبنانية والسورية ثم التركية والعراقية والأردنية، وحصلت مصر على المركز السابع.

في حين احتلّت الإمارات المركز الـ 13 تليها السعودية واليمن في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي وتذيلت قطر القائمة، حيث جاءت في المركز الـ 17 والأخير، بعد عمان.

وبعد هذه النتائج أعدّ موقع صحيفة “القبس” الكويتية، تقريرًا مصورًا حول هذا الموضوع، جرى تصويره بأحد المولات التجارية واستطلع رأى الكويتيين في نتائج التصنيف، أكَّد خلاله أحد الشباب أن الكويتيات كان يجب أن يحصلن على المركز الأول معتبرًا أنهن “أحلى بنات”.

واعتبر عدد من السيدات والفتيات أن التصنيف ظلم المرأة الكويتية، التي تستحق المركز الأول، معللات ذلك بأن جمالها طبيعي، وأن الكويتيات الأصليات هن الأجمل. ودعت أخريات لإعادة النظر في حصول الكويتيات على المركز الثامن، لافتات إلى أنهن كان يجب أن يحصلن على أقصى تقدير في المركز الخامس أو السادس.