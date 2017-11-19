شاهد..صاحبة الكليب الفاضح “منهارة” بعد إلقاء القبض عليها

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة المصرية شيما، صاحبة “الكليب الفاضح”عندي ظروف، وهي في قسم الشرطة ومنهارة على الأرض، عقب القبض عليها.

وذكر موقع “اليوم السابع” أن شيما صرخت مرددة: “لو اتحبست يوم هموت”.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت، القبض على “شيما”، حيث وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بتواجد صاحبة الكليب في منطقة النزهة، حيث تم القبض عليها خلال تواجدها بشقة إحدى صديقاتها وعلى الفور تمت إحالتها للنيابة بتهمة “إثارة الغرائز الجنسية والقيام بإشارات فاضحة من خلال الفيديو”.

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