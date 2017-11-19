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شاهد..صاحبة الكليب الفاضح “منهارة” بعد إلقاء القبض عليها
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة المصرية شيما، صاحبة “الكليب الفاضح”عندي ظروف، وهي في قسم الشرطة ومنهارة على الأرض، عقب القبض عليها.
وذكر موقع “اليوم السابع” أن شيما صرخت مرددة: “لو اتحبست يوم هموت”.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت، القبض على “شيما”، حيث وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بتواجد صاحبة الكليب في منطقة النزهة، حيث تم القبض عليها خلال تواجدها بشقة إحدى صديقاتها وعلى الفور تمت إحالتها للنيابة بتهمة “إثارة الغرائز الجنسية والقيام بإشارات فاضحة من خلال الفيديو”.
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التعليقات
28 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️2017-11-19 17:30:47
( قد أفلح من زَكَّاهَا ) ..
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27 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️2017-11-19 17:28:43
ماهو القلب السليم ؟ أي سليم من الشرك والنفاق والبدع والضلالات والشبهات وحب الدنيا والانجراف خلفها دون النظر إلى القيم والدين ، وسليم من الحسد والغل . هذا هو معنى القلب السليم وقد ذكرته لكم هنا نقلاً
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26 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️2017-11-19 17:18:16
ذُل وخزي وهوان ، باختصار هذا التحرر ونتائجه . ( ولاتخزني يوم يبعثون . يوم لاينفع مالٌ ولابنون . إلا من أتى الله بقلبٍ سليم)
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25 - Yahoh2017-11-19 17:06:04
إمسكو اللي صور وأخرج. ولعب عليها هذه. قارورة. إتلعب عليها ❌
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24 - مـ2017-11-19 17:00:30
كلهن ف ريعان الشباب ومسلمات هذا ال طلع من جرائم غير ال ماطلع وغير ال مر علينا وف من يطالب لبنات بلدنا نفس واقع المصريات والمغربيات الخ
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23 - العزم و الحسم2017-11-19 16:52:20
وينها ماهي بالفديو ما فيه الا رجال ربعها .????!!!!
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22 - الإسلام هو الحل2017-11-19 16:52:18
شي غريب إنه صاروا يسجنون هذي النوعيات مع إنه الأفلام والكليبات الفاضحه عندهم شي قديم ومازال موجود حتى الآن,**
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21 - العزم و الحسم2017-11-19 16:52:17
وينها ماهي بالفديو ما فيه الا رجال ربعها .????!!!!
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( عدد التعليقات 10,416 )20 - الرحااال
لايوجد ذنب اكبر من القتل..وتأليف الاحاديث..وتفسير الآيات ع المزاج..لكن ماذا نقول ل المتشدد الذي لايعلم من الدين الا عباؤة النساء..وكيف يؤلف حتى يحرم ع النساء..فقط هذا هو دينه الذي لانعلم من اين 💚
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19 - مـ2017-11-19 16:49:54
وحده تقتل والديها من اجل**** والعشيق والثانية تحرض ع الفجور والفاحشة***
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( عدد التعليقات 10,416 )18 - الرحااال
يوجد لدى المتشددين ماهو اكبر من مافعلته هذه الطيبه..ب وصفه ل الحور العين..جعلوا التشجيع ل دخول الجنه بتلك الاوصاف..اعوذ بالله..السؤال : لو ان الجنه لايوجد فيها حور العين الذي تخيلته..ماذا انت فاعل ؟💚
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17 - hima2017-11-19 16:46:30
لابارك الله في الملاقيف الشماتين اللي يتاجرو بمصائب الناس,الله يعجل باطلاق سراحها ويهديها.
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16 - خبير2017-11-19 16:45:51
من روعة الكراسي وكثرها جالسة على الأرض !
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15 -2017-11-19 16:44:28
يخرب بيتك مستحيه من وجودك في الشرطه ولا استحيتي وانتي تصورين ههههه من جد اللهم لا شماته والله بعض الناس ما تدري وش مكونات مخه الله يعينك على سجن النسا حيكلوا لحمك البلطجيه ويقرقشوا عظمك
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14 -2017-11-19 16:37:59
حرام يسجنوها ذا الكليب ممتاز وما بيثير الغرائز
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13 - أبو هلول2017-11-19 16:36:40
الفضايح كلها عندنا النهرده ليه هوه فيه حاجه ، ربنا يهدينا
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12 - أبو هلول2017-11-19 16:35:13
ربنا يستر عليها و يهديها العبال دول مافيهمش مخ حتى الكبار مافيهمش مخ ربنا يهدي الجميع
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11 - مسمار2017-11-19 16:34:17
بالله مين شافها جالسه ع الارض والله ماشفت الا المخبرين منثرين في الممر هههههههههه!!
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10 -2017-11-19 16:25:47
لماذا لم ولا يتم القبض على غيرها أكثر "عريا" " ومجاهرة" و " تكراراً" ... أين العدل؟ حتى في مثل هذه الأمور هناك فروق! .... كلنا نعلم أنّ هناك أكثر فداحةً.... فلماذا لماذا؟
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9 - عبدالله احمد2017-11-19 16:22:48
انا ارى انه ظلم ان تستهدف المغنيه فقط ويتم التشهير بها ويترك من صمم الفديو والمنتج الذي دفع المال والمخرج الذي اخرج العمل والمعد كل هؤلاء بقيو خلف الكواليس ليجمعو مال الشهر وقد يكون لهم دور في الموضوع
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8 - الثقفي2017-11-19 16:18:17
م 4 يالرخله رحلها عندك اثيوبيا يااخ افريقيا 😎🤣🤣🤣🤣🤣
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7 - الثقفي2017-11-19 16:17:12
احسن ليتهم يكسرون راسه المقرفه بصراحة زودوها هالفنانات الفارغات اقرفونا الله ياخذهن 😎
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6 - المشاكس2017-11-19 16:10:41
الله لايرحمها ولا يرحم من يدافع عنها
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5 -2017-11-19 15:53:59
بصراحه تستاهل ، الفديو مقرف قرف
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( عدد التعليقات 10,416 )4 - الرحااال
الله يعينها..كان هربت الى دوله ثانيه قبل القبض..حالها حال الاخوان الي حلقوا لحاهم وهربوا..منهم من كان لابس لبس نسائي..ومن هم من لقوه من الخوف عاملها 💚
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3 -2017-11-19 15:38:14
المجاهرة بالمعاصي امرها عظيم
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2 -2017-11-19 15:37:40
وماله دي تفسدت العالم كلة امر مش هين الاعلام والموسيقى
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1 -2017-11-19 15:30:39
الاخرة اشد نسأل الله العافية والسلامة
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آخر تعليق
بواسطة : مانع القحطاني
تعليق مخالف...
بواسطة :
تجرحني وابفطقى امووت فيك...
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