شاهد: عم محمد مسن سعودي يتسول على الرصيف بحثًا عن قيمة علاجه.. والعمل تتفاعل!

حجم الخط A A A المرصد 27 1٬390 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لمواطن مُسِنّ يدعى “عم محمد”، يفترش الشارع؛ بحثًا عن قيمة علاجه.

ووفقًا لـ “عاجل”، تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مع الحالة وتعهد مدير العلاقات العامة بالوزارة، سعد سالم القحطاني، أن تقوم وزارته بمساعدة المسن وتقديم كامل الرعاية اللازمة له، موضحًا أنَّ ذلك يأتي بناء على واجب الوزارة تجاه جميع فئات المجتمع.

ودعا القحطاني من يملك معلومات عن المسن (عنوانه- رقم التواصل معه) المسارعة بتقديمها لمركز البلاغات على الرقم 19911، موضحًا أنَّ الوزارة ستكلف فريقًا يعمل على إنهاء معاناته.