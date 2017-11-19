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شاهد: عم محمد مسن سعودي يتسول على الرصيف بحثًا عن قيمة علاجه.. والعمل تتفاعل!
صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لمواطن مُسِنّ يدعى “عم محمد”، يفترش الشارع؛ بحثًا عن قيمة علاجه.
ووفقًا لـ “عاجل”، تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مع الحالة وتعهد مدير العلاقات العامة بالوزارة، سعد سالم القحطاني، أن تقوم وزارته بمساعدة المسن وتقديم كامل الرعاية اللازمة له، موضحًا أنَّ ذلك يأتي بناء على واجب الوزارة تجاه جميع فئات المجتمع.
ودعا القحطاني من يملك معلومات عن المسن (عنوانه- رقم التواصل معه) المسارعة بتقديمها لمركز البلاغات على الرقم 19911، موضحًا أنَّ الوزارة ستكلف فريقًا يعمل على إنهاء معاناته.
التعليقات
27 - مانع القحطاني2017-11-19 17:20:11
ومن يعمل على إنهاء معاناة البقيه من الشعب؟؟
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( عدد التعليقات 8,045 )26 - بلادي زوينا
تصدقو يا أمة محمد ولو باليسير فأن المال المتصدق منه يتبارك وينمو و يتكاثر و يزيد ...
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( عدد التعليقات 8,045 )25 - بلادي زوينا
أكاد أجزم بمن ينشر تلك المقاطع وقلبه ينعصر حزنا لا يتصدق بل فالح في نشر الفتن و تأجيج المجتمع على الدولة ...
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24 - متاااابع2017-11-19 17:13:17
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى****
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( عدد التعليقات 8,045 )23 - بلادي زوينا
هناك بعض البشر لهم مأرب بنشر كل ما يسيئ للدولة وذلك تشويه سمعتها لدى المواطنين فلا تكن معول شر بل للخير .... ولا تتحرون خلف كل مايشاع .. فإذا كنت في نعمه فأدرها فأن النعم زواله و بالشكر مدامه ....
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( عدد التعليقات 8,045 )22 - بلادي زوينا
كل مايحدث في المجتمع من هفوات يستخدم لتشويه سمعة الدولة .... احمدوا الله على النعم
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( عدد التعليقات 8,045 )21 - بلادي زوينا
يتم فقط اتصال وعلى عجل تهرع وحدات طبية لعلاج كل من يحتاج ذلك في الشارع المنزل حتى وصل إنقاذ المواطنين التايهين في الصحراء ، وكمان طائرات أخلاء طبي على أرقى مستوى من التدريب !! و مع ذلك تنتقد الدولة !!
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( عدد التعليقات 8,045 )20 - بلادي زوينا
الدولة ما قصرت بنت مستشفيات على أحدث طراز وجلبت أمهر الأطباء و وفرت أصعب و أندر الأدوية ... فأخي المواطن لا يكون تقصير بعض المسئولين شماعة تلزق على الدولة حفظها الله دمتي مملكتي محبوبتي ....
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19 - Yahoh2017-11-19 17:02:07
أتحدى. يكون. ما مرت عليه. دوريةأوسيارة وزارة العمل أو أي سيارة حكومية وهو في هذه الحالة ،،،،،،لكن لماً أنفضحوا قالوا بلاش فضائح. ❌
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( عدد التعليقات 8,045 )18 - بلادي زوينا
الدين هو المركب المنجي من عذاب النار أما الرزق فالله هو الرازق يسخر من عبادة فعل الخير
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17 - الستيني2017-11-19 16:47:23
كل من شارك في الفساد مسؤولا عن الوضع المتردي في جميع مناحي الحياه
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16 - واحد مواطن2017-11-19 16:45:47
من باب الوفاء للآباء والأمهات ممن بلغواالستين مهماكان وضعهم,أن تصدرجهة مسؤولة فى الدولة بطاقات خاصه تميزهم وتمنحهم الأفضليه فى جميع الخدمات,صحة ,رعاية.سفر,الخ,أفضليه لهم فى كل مجال.نقدرهم قبل رحيلهم
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15 - واحد مواطن2017-11-19 16:40:19
الغريب فى الأمر هو أن الوزارة لم تطالب (علنا على الأقل) بالقبض على مصور الفيديو ومحاكمته؟والمؤلم هو لماذا يلجأ مواطن سعودى للوصول لهذه الدرجة من الإهمال وهو فى كبر سنه؟شئ معيب ومخزى ومشين للكل!
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14 - ابراهيم2017-11-19 16:34:45
وين حقين الترفيه عنه
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13 -2017-11-19 16:31:23
***! فيه كلمة سمعتها من احد الفضلاء يقول سحقا لمن يبني مسجدا مزخرف بالذهب ويوجد فقير عند باب المسجد يشحذ لقمة عيش .. الانسان عند الله اكرم من المسجد والكعبة
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12 - كلامه ومن صوره غير مقبول2017-11-19 16:29:55
المستشفيات والنستوصفات الحكومية في كل مكان وتقدم العلاج بالمجان والله على ما اقول شهيد لكن من صوره له هدف والمسن ليس هدفه العلاج.
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11 - اين اسرته وعائلته او قبيلته2017-11-19 16:27:45
الموضوع هناك سر ما وسيظهر.
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10 -2017-11-19 16:27:40
من لم يتعب في الصغر يتعب في الكبر
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9 - تركي2017-11-19 16:19:21
ياه بلد اغني على مستوى العالم واكبر مصدر للنفط والغاز بالعالم ويملك ثروات هائلة من النفط والغاز والذهب والمغنيسيوم والربع الخالي فيه ثروات هائلة لم تستخرج وووووووووو والناس مولاقية تاكل ولا تتعالج
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8 -2017-11-19 16:18:28
بدل الترفيه ودعم الحفلات نتمنى دعم هؤلاء
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7 - عبدالرحمن2017-11-19 16:08:35
فضحتونا قدام الدول ولله.. وباقي الضرائب في الطريق
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6 - الحقيقه2017-11-19 16:08:26
تعليق مخالف
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5 -2017-11-19 16:06:45
السؤال: هل وزير الصحة على علم ودراية بمعاناة المرضى وذويهم جراء مشاكل الأخطاء الطبية ونقص الأدوية وعدم الإستجابة لإحتياجاتهم الصحية وعدم الوفاء بتوقعاتهم وتدني مستوى جودة الرعاية الطبية وسلامة المرضى
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4 - حلم الوطن2017-11-19 15:47:22
الحالات الإنسانيه كهذا المسن المريض لابدان يمنح سكن في حال لايملكه ووتكفل له الحكومه بعلاج وغذاء وجميع الخدمات مجاناًبالعربي تشتري ماء وجهه وتشتري شيباته بدعوه منه تساوي اضعاف مضاعفه ما سوف يقدمونه له
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3 -2017-11-19 15:43:11
احستموا
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2 - غريب الدار2017-11-19 15:42:48
لازم ينفضح الشخص في وسائل التواصل والانترنت عامه حتى يتم مساعدته
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1 -2017-11-19 15:41:40
ابشر بعزك يا عم محمد ، جاهم الاعصار الي يستعهم والي ما بياءدي واجبه يقعد ببيته ، الحين الواحد يطمءن على شيبته
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بواسطة : مانع القحطاني
تعليق مخالف...
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تجرحني وابفطقى امووت فيك...
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