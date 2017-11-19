مقتل خير الله صمدي مستشار قاسم سليماني في معارك البوكمال

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صحيفة المرصد:ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن خير الله صمدي مستشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قُتل إثر إصابته بشظية هاون في المعارك الدائرة في مدينة البوكمال شرق سوريا.

ووفقاً لـ”العربية نت”قالت وسائل الإعلام الإيرانية إن صمدي، وهو من المتقاعدين من “لواء أنصار المهدي” في محافظة زنجان شمال إيران، قُتل بعد أن أصيب بشظية هاون في محور البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا، حيث تدور معارك شرسة بين قوات النظام وحلفائها من الميليشيات من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.

يذكر أن صمدي شارك في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980-1988 حيث أصيب فيها.

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