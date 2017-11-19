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مقتل خير الله صمدي مستشار قاسم سليماني في معارك البوكمال
صحيفة المرصد:ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن خير الله صمدي مستشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قُتل إثر إصابته بشظية هاون في المعارك الدائرة في مدينة البوكمال شرق سوريا.
ووفقاً لـ”العربية نت”قالت وسائل الإعلام الإيرانية إن صمدي، وهو من المتقاعدين من “لواء أنصار المهدي” في محافظة زنجان شمال إيران، قُتل بعد أن أصيب بشظية هاون في محور البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا، حيث تدور معارك شرسة بين قوات النظام وحلفائها من الميليشيات من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.
يذكر أن صمدي شارك في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980-1988 حيث أصيب فيها.
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التعليقات
36 - بو حمد2017-11-19 17:27:11
خنبوقي ****
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35 - خيال الشقحا2017-11-19 17:24:45
الشيعة الانجاس متمرسين في المكائد من جدهم ابو لؤلؤه المجوسي لذلك قاموا بتصفيتهم لعدم الحاجة لهم لايهام العالم بانهم يحاربون داعش التي هي صنيعتهم وهم في الاساس لا يستطيعون ذبح دجاجه مسلحة خوفا منها ههه
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34 - خيال الشقحا2017-11-19 17:19:20
داعش ايرانية ولا يحاربون الشيعة بل يفعلون مسرحيات وايحاءات ان فيه حرب بينهم والسالفة سلم واستلم وهكذا تكون ايران امام العالم بتمثيلية وقحة انها البطل المخلص للعالم من داعش التي هي حزب ايراني فب الاساس
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33 - فهد بن علي2017-11-19 17:16:18
لو ألاقي درب على قاسم سليماني جلدته في **
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32 - فهد بن علي2017-11-19 17:15:29
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31 - عبودي2017-11-19 17:13:01
عزائنا للرحال وقلم الحقيقه في مصابهم الجلل
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30 -2017-11-19 17:12:36
****ذنب نجس من اذناب خامنئي عليهم من الله ما يستحقون
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( عدد التعليقات 14,414 )29 - العنيد
وين الرخاااال وقلم الخنبقه مايعلقون سبحان الله الخبر محزنهم الله يجعل حزنهم دووووم
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28 - يوسف علاونه2017-11-19 17:09:07
عقبال شظيه تنتف رأس سليماني ابو فخوذ
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( عدد التعليقات 1,369 )27 - رعد الشمال
إلى جهنم وبئس المصير عليه من الله مايستحق وعلى الهالك الخميني وخلفه الولي السفيه وحسن زميرة وبشار النعجة وكل تلطخت يده بدم الأبرياء
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26 -2017-11-19 17:04:09
لعنه الله على داعش على ضمدي على سليماني
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25 - خبير2017-11-19 17:01:38
جيفة ونفقت
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24 - أبو العز الدمشقي2017-11-19 16:58:11
سيد باقر:انا من دمشق حي الصالحية وت8 لايخصني واظنه سعودي و اليوم حررت البوكمال آخر مدينة سورية بيد داعش وجاري تمشيطها وهرب الدواعش لحضن الاكراد والقوات الأمريكية وقادتهم الاجانب اجلاهم الأمريكيون جوا
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23 - باقر2017-11-19 16:43:16
ابو العز الدمشقي لاهو سوري ولاشي شكله من القطيف
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22 - جراح2017-11-19 16:42:35
ابو العز الدمشقي. لاعاد تعلق يزعلوط اذكرلي رصاصه من داعش علا ايران العينه داعش برعايه دول كثر ووجهتها السنه يضعيف
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21 - مسمار2017-11-19 16:39:40
كذاابين المجوس لايزجو بقيادتتها في المعارك بل يعملون كمستشارين يخططون بعيدا عن ساحات المعارك ويدعون اذناب العرب في مواجهه مع الموت!! سيظهر هذا المجوسي في لبنان تحسبا لمواجه او في قطر لكنهم يخفون الامر
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20 - ابو العز الدمشقي2017-11-19 16:34:42
ايران يبعث لها حمى ما اوقحن ولكوا العمى شو بتساعدوا بشار حتى يقتلنا الله لايعطيكن العافيه
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19 - زائره2017-11-19 16:33:11
جهنم تنتظركم يقتله الأطفال والشيوخ. لعنه الله عليكم يدعون انهم مسلمون هاذول منافقين مراوغون ايران حزب الشيطان داعش النجباء والحشد الشعبي وعصائب الحق. كلهم ارهابيين قتله اعدا البشريه
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18 - أبو العز الدمشقي2017-11-19 16:32:30
ت11/قتلى من؟؟ الدواعش بالمئات والشهداء من حلفائنا بالعشرات وهم قاب قوسين من الهزيمة النكراء ..... ابشرك
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17 - محمد2017-11-19 16:29:58
ايضا مقتل كل من القيادي أحمد فواز مدلج الملقب بـ(باقر) من بلدة الفاضلية من منطقة البقاع بلبنان، وقاسم علي الخطيب من بلدة بلدة لبّايا من البقاع أيضاً بلبنان
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16 - أبو العز الدمشقي2017-11-19 16:28:46
ت5/والله لو هرب البغدادي لنيويورك ليقولون وراه ايران؟القتال يدور بين السوريين ومعهم روس وداعش وكرد وامريكان وامس اسرنا 250 داعشي إحياء كلهم أجانب وعرب وعرضت صورهم وعرفوا من اين؟
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15 - سامبدوريا2017-11-19 16:26:43
في كتب الشيعه الاثني عشريه تقول بان النصيريه العلويين كفار لانهم يقدسوا المجرم ابن ملجم وفي نفس الوقت يساعدوا بشار النصيري لانه يقتل المسلمين اذا قتلاهم في النار لانهم يقاتلوا مع الكفار حسب اعتقادهم
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14 -2017-11-19 16:25:12
الله لايرحمه عبد المجوس
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13 -2017-11-19 16:21:56
عقبال بشار ونصرالله وقاسم سليماني
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12 - مجمد2017-11-19 16:19:06
ايضا مقتل المصور الحربي بميليشيا حزب ايران اللبناني، محمد يحيى حنبلاس في المعارك الدائرة قرب منطقة الحمدان غرب البوكمال.
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11 - شتيفي2017-11-19 16:18:47
اللهم زد قتلاهم
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10 - بدون كلام2017-11-19 16:16:25
قلومه بتبدأ ***من اول وجديد
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9 - شلحااااااااااااااااااط //2017-11-19 16:15:26
عقبالك ياقاسم سليماني وكل من دنس ارض العرب وقتل الابرياء .
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8 - ابو العز الدمشقي2017-11-19 16:12:07
هاد الكلب دمر سوريا بواسطة حزب ابليس اللبناني والعراقي والعصائب والنجباء حمير المجوس
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7 - تعليق 22017-11-19 16:11:33
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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6 - تعليق 12017-11-19 16:09:39
لافض فوك 👍🏽 💚
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5 - حمزه2017-11-19 16:09:34
داعش ايرانية تقتل الايرانين هههههههههه احترموا عقولنا ترى مصدق كلامكم من زمان
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4 - عبد الله2017-11-19 16:04:09
الى جهنم وبئس المصير
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3 - 👏👍👏2017-11-19 15:58:35
الحمدلله على هلاك هذا المستشار الارهابي لقاسم سليماني المجرم النجس
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2 - معمم غبي2017-11-19 15:58:23
قلم يلطم والرحاال يلطم .. ياهوسين .. سلواااات
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1 - حمد2017-11-19 15:51:08
حزب الشيطان مع بشار وإيران وروسيا والحشد الجحشي وداعش قتلوا ملايين العراقيين والسوريين ولن يذهب دمهم هدر فمن عدل الله الاقتصاص للمستضعفين
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بواسطة : مانع القحطاني
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تجرحني وابفطقى امووت فيك...
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