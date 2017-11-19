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مقتل خير الله صمدي مستشار قاسم سليماني في معارك البوكمال

مقتل خير الله صمدي مستشار قاسم سليماني في معارك البوكمال
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المرصد 36 892 2 ساعتين

صحيفة المرصد:ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن خير الله صمدي مستشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قُتل إثر إصابته بشظية هاون في المعارك الدائرة في مدينة البوكمال شرق سوريا.

ووفقاً لـ”العربية نت”قالت وسائل الإعلام الإيرانية إن صمدي، وهو من المتقاعدين من “لواء أنصار المهدي” في محافظة زنجان شمال إيران، قُتل بعد أن أصيب بشظية هاون في محور البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا، حيث تدور معارك شرسة بين قوات النظام وحلفائها من الميليشيات من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.

يذكر أن صمدي شارك في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980-1988 حيث أصيب فيها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - بو حمد
2017-11-19 17:27:11
خنبوقي ****
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35 - خيال الشقحا
2017-11-19 17:24:45
الشيعة الانجاس متمرسين في المكائد من جدهم ابو لؤلؤه المجوسي لذلك قاموا بتصفيتهم لعدم الحاجة لهم لايهام العالم بانهم يحاربون داعش التي هي صنيعتهم وهم في الاساس لا يستطيعون ذبح دجاجه مسلحة خوفا منها ههه
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34 - خيال الشقحا
2017-11-19 17:19:20
داعش ايرانية ولا يحاربون الشيعة بل يفعلون مسرحيات وايحاءات ان فيه حرب بينهم والسالفة سلم واستلم وهكذا تكون ايران امام العالم بتمثيلية وقحة انها البطل المخلص للعالم من داعش التي هي حزب ايراني فب الاساس
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33 - فهد بن علي
2017-11-19 17:16:18
لو ألاقي درب على قاسم سليماني جلدته في **
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32 - فهد بن علي
2017-11-19 17:15:29
تعليق مخالف
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31 - عبودي
2017-11-19 17:13:01
عزائنا للرحال وقلم الحقيقه في مصابهم الجلل
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30 -
2017-11-19 17:12:36
****ذنب نجس من اذناب خامنئي عليهم من الله ما يستحقون
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( عدد التعليقات 14,414 )
29 - العنيد
2017-11-19 17:09:22
وين الرخاااال وقلم الخنبقه مايعلقون سبحان الله الخبر محزنهم الله يجعل حزنهم دووووم
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28 - يوسف علاونه
2017-11-19 17:09:07
عقبال شظيه تنتف رأس سليماني ابو فخوذ
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( عدد التعليقات 1,369 )
27 - رعد الشمال
2017-11-19 17:04:52
إلى جهنم وبئس المصير عليه من الله مايستحق وعلى الهالك الخميني وخلفه الولي السفيه وحسن زميرة وبشار النعجة وكل تلطخت يده بدم الأبرياء
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26 -
2017-11-19 17:04:09
لعنه الله على داعش على ضمدي على سليماني
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25 - خبير
2017-11-19 17:01:38
جيفة ونفقت
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24 - أبو العز الدمشقي
2017-11-19 16:58:11
سيد باقر:انا من دمشق حي الصالحية وت8 لايخصني واظنه سعودي و اليوم حررت البوكمال آخر مدينة سورية بيد داعش وجاري تمشيطها وهرب الدواعش لحضن الاكراد والقوات الأمريكية وقادتهم الاجانب اجلاهم الأمريكيون جوا
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23 - باقر
2017-11-19 16:43:16
ابو العز الدمشقي لاهو سوري ولاشي شكله من القطيف
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22 - جراح
2017-11-19 16:42:35
ابو العز الدمشقي. لاعاد تعلق يزعلوط اذكرلي رصاصه من داعش علا ايران العينه داعش برعايه دول كثر ووجهتها السنه يضعيف
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21 - مسمار
2017-11-19 16:39:40
كذاابين المجوس لايزجو بقيادتتها في المعارك بل يعملون كمستشارين يخططون بعيدا عن ساحات المعارك ويدعون اذناب العرب في مواجهه مع الموت!! سيظهر هذا المجوسي في لبنان تحسبا لمواجه او في قطر لكنهم يخفون الامر
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20 - ابو العز الدمشقي
2017-11-19 16:34:42
ايران يبعث لها حمى ما اوقحن ولكوا العمى شو بتساعدوا بشار حتى يقتلنا الله لايعطيكن العافيه
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19 - زائره
2017-11-19 16:33:11
جهنم تنتظركم يقتله الأطفال والشيوخ. لعنه الله عليكم يدعون انهم مسلمون هاذول منافقين مراوغون ايران حزب الشيطان داعش النجباء والحشد الشعبي وعصائب الحق. كلهم ارهابيين قتله اعدا البشريه
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18 - أبو العز الدمشقي
2017-11-19 16:32:30
ت11/قتلى من؟؟ الدواعش بالمئات والشهداء من حلفائنا بالعشرات وهم قاب قوسين من الهزيمة النكراء ..... ابشرك
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17 - محمد
2017-11-19 16:29:58
ايضا مقتل كل من القيادي أحمد فواز مدلج الملقب بـ(باقر) من بلدة الفاضلية من منطقة البقاع بلبنان، وقاسم علي الخطيب من بلدة بلدة لبّايا من البقاع أيضاً بلبنان
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16 - أبو العز الدمشقي
2017-11-19 16:28:46
ت5/والله لو هرب البغدادي لنيويورك ليقولون وراه ايران؟القتال يدور بين السوريين ومعهم روس وداعش وكرد وامريكان وامس اسرنا 250 داعشي إحياء كلهم أجانب وعرب وعرضت صورهم وعرفوا من اين؟
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15 - سامبدوريا
2017-11-19 16:26:43
في كتب الشيعه الاثني عشريه تقول بان النصيريه العلويين كفار لانهم يقدسوا المجرم ابن ملجم وفي نفس الوقت يساعدوا بشار النصيري لانه يقتل المسلمين اذا قتلاهم في النار لانهم يقاتلوا مع الكفار حسب اعتقادهم
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14 -
2017-11-19 16:25:12
الله لايرحمه عبد المجوس
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13 -
2017-11-19 16:21:56
عقبال بشار ونصرالله وقاسم سليماني
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12 - مجمد
2017-11-19 16:19:06
ايضا مقتل المصور الحربي بميليشيا حزب ايران اللبناني، محمد يحيى حنبلاس في المعارك الدائرة قرب منطقة الحمدان غرب البوكمال.
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11 - شتيفي
2017-11-19 16:18:47
اللهم زد قتلاهم
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10 - بدون كلام
2017-11-19 16:16:25
قلومه بتبدأ ***من اول وجديد
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9 - شلحااااااااااااااااااط //
2017-11-19 16:15:26
عقبالك ياقاسم سليماني وكل من دنس ارض العرب وقتل الابرياء .
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8 - ابو العز الدمشقي
2017-11-19 16:12:07
هاد الكلب دمر سوريا بواسطة حزب ابليس اللبناني والعراقي والعصائب والنجباء حمير المجوس
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7 - تعليق 2
2017-11-19 16:11:33
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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6 - تعليق 1
2017-11-19 16:09:39
لافض فوك 👍🏽 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
5 - حمزه
2017-11-19 16:09:34
داعش ايرانية تقتل الايرانين هههههههههه احترموا عقولنا ترى مصدق كلامكم من زمان
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
4 - عبد الله
2017-11-19 16:04:09
الى جهنم وبئس المصير
لا يعجبني(2) اعجبني(23)
3 - 👏👍👏
2017-11-19 15:58:35
الحمدلله على هلاك هذا المستشار الارهابي لقاسم سليماني المجرم النجس
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
2 - معمم غبي
2017-11-19 15:58:23
قلم يلطم والرحاال يلطم .. ياهوسين .. سلواااات
لا يعجبني(2) اعجبني(31)
1 - حمد
2017-11-19 15:51:08
حزب الشيطان مع بشار وإيران وروسيا والحشد الجحشي وداعش قتلوا ملايين العراقيين والسوريين ولن يذهب دمهم هدر فمن عدل الله الاقتصاص للمستضعفين
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