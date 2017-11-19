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العبودية تعود  إلى ليبيا من جديد.. شاهد.. بيع الإنسان للإنسان في هذا التقرير الصادم!

العبودية تعود  إلى ليبيا من جديد.. شاهد.. بيع الإنسان للإنسان في هذا التقرير الصادم!
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المرصد 21 2٬013 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أكد نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، أن طرابلس فتحت تحقيقاً في “العبودية” التي تجري قرب العاصمة وكشفها تقرير صادم بثته شبكة “سي إن إن” الأميركية الأسبوع الماضي.

وانتقد معيتيق في بيان نشر الأحد على صفحة الحكومة على موقع فيسبوك التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام حول انتعاش تجارة الرقيق في ضواحي مدينة طرابلس.

وأوضح نائب رئيس حكومة الوفاق أنه بصدد تكليف لجان مختصة للتحقيق في التقارير المنشورة لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

وأظهر تقرير “سي إن إن”، الذي تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بيع المهاجرين بالمزاد في ليبيا، ما أثار تعاطفاً كبيراً، واستدعى ردود فعل منددة في إفريقيا والأمم المتحدة.

ويوضح التقرير شابان يعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحافي معد التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 - المر
2017-11-19 17:26:36
الله يرزق كل انسان في ديرته الحياه صعبه
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20 - Aliii
2017-11-19 17:04:16
الله ينتقم من تنظيم الحمدين المجرم
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19 - أفريقي
2017-11-19 17:01:45
ليبيا هي بلد ملك ملوك أفريقيا فهم يملكون أفريقيا بشرها و حجرها
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( عدد التعليقات 8,045 )
18 - بلادي زوينا
2017-11-19 16:54:40
بأفعالنا كرهونا العالم والمشكلة نعيب على غيرنا ...
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17 - أفريقي
2017-11-19 16:48:48
16 كل شيء ممكن يحصل فالإنطباع السائد ***
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16 - ابن الأصيل
2017-11-19 16:40:07
أنتبه على نفسك يالأفريقي
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15 -
2017-11-19 16:35:29
مقت الله حكام قطر***
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14 -
2017-11-19 16:34:04
لعنه الله عليكم داعش لعنه ابديه سرمديه
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13 - محمد الشهري (🌎)
2017-11-19 16:32:05
اللهم أعوذبك من الظلم ولا تجعل ولايتي إلا بك ونستعيذك من الظلم والقهر ومن شر هذا الوحوش الانجاس
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12 - أفريقي
2017-11-19 16:17:45
رحمة العرب بالمهاجرين الأفارقه لا تقارن بقسوة الغرب تجاههم
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11 -
2017-11-19 16:10:07
***هم افا بس
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10 -
2017-11-19 16:07:30
اصيل مالنا دخل
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9 - أفريقي
2017-11-19 16:06:37
تعليق مخالف
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8 - أفريقي
2017-11-19 16:04:42
تعليق مخالف
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7 -
2017-11-19 16:03:32
الغرب فلسوا فيهم وويسوون انهم برئين مالهم دخل
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6 - أصيل
2017-11-19 16:03:15
الغرب هو من دمّر الإنسان المسلم .
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5 -
2017-11-19 16:02:43
ليه هما مفلسين
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4 -
2017-11-19 16:01:37
اذا انوا مو مسلمين
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3 -
2017-11-19 16:00:09
اذا انوا م***
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2 -
2017-11-19 15:59:03
بشرى خير
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1 -
2017-11-19 15:58:59
بشرى خير
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