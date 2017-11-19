العبودية تعود إلى ليبيا من جديد.. شاهد.. بيع الإنسان للإنسان في هذا التقرير الصادم!

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صحيفة المرصد: أكد نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، أن طرابلس فتحت تحقيقاً في “العبودية” التي تجري قرب العاصمة وكشفها تقرير صادم بثته شبكة “سي إن إن” الأميركية الأسبوع الماضي.

وانتقد معيتيق في بيان نشر الأحد على صفحة الحكومة على موقع فيسبوك التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام حول انتعاش تجارة الرقيق في ضواحي مدينة طرابلس.

وأوضح نائب رئيس حكومة الوفاق أنه بصدد تكليف لجان مختصة للتحقيق في التقارير المنشورة لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

وأظهر تقرير “سي إن إن”، الذي تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بيع المهاجرين بالمزاد في ليبيا، ما أثار تعاطفاً كبيراً، واستدعى ردود فعل منددة في إفريقيا والأمم المتحدة.

ويوضح التقرير شابان يعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحافي معد التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما.