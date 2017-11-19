ومن الحب ما قتل ..فتاة مصرية تقتل والدتها وتسسم والدها من أجل عشيقها!
صحيفة المرصد:أقدمت فتاة مصرية على قتل والديها عن طريق وضع السم لهما في الطعام، لتفارق والدتها الحياة على الفور، وتنقذ العناية الإلهية والدها، الذي يتقلى العلاج داخل المستشفى لحين تحسن حالته الصحية بعد تناول السم.
علاقة غير شرعية
ونفذت الفتاة جريمتها بسبب اعتراض والديها، على علاقة غير شرعية تربطها بأحد شباب قرية مجاورة لقريتهم، في محافظة المنيا بصعيد مصر، خاصة بعد هروبها معه إلى القاهرة.
وبدأت الواقعة داخل مستشفى مركز سمالوط بالمحافظة باستقبال “ع.ح” في بداية العقد السادس من العمر، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة بمجرد وصولها المستشفى، برفقة زوجها “خ. م” في العقد السادس من العمر، إذ كان مصاباً بحالة إعياء شديدة.
الكشف الظاهري
وتبين من الكشف الظاهري على الزوجة، وزوجها، وفاة الأولى وإصابة الثاني بالتسمم، ليتهم الأب ابنته “ف.خ 21 عامًا” بوضع سم في الطعام؛ هو عبارة عن مبيد حشري لقتلهما.
وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، إذ تم الاستماع لأقوال الأب، الذي أكد قيام ابنته بجريمتها تجاهه وتجاه والدتها لاعتراضهما على وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الشباب.
حبسها داخل غرفة
وقال الأب في التحقيقات إن “ابنته هربت مع الشاب للقاهرة، ونجح بعد أيام في إعادتها للمنزل، وقام بحبسها داخل غرفة عقابًا لها على ما تفعله، إلا أنها حينما خرجت، أقنعت والديها بتوبتها، وقطع علاقتها بالشاب، ثم قامت بتجهيز الطعام واضعة السم لهما، ليكتشف الأب خديعة ابنته له وتدبيرها للجريمة.
وألقى رجال الأمن القبض على المتهمة فور سماع أقوال والدها، إذ اعترفت بارتكاب الجريمة، وتقرر إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد التصريح بدفن جثة والدتها.
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التعليقات
أماه أنت الاحق بحسن الصحابة ذاك قول الرسول الامين * أماه إني اتوقك صحبة للجنان فأنت الرفيق وأنت الخليل .أماه لقد لزمت الاقدام منك فتحت ثراك كنز دفين * أماه إنها جنان خلدأنت لها الصراط وأنت لها الدليل
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اعوذبالله اي قلب تحمل لاحول ولاقوة الا بالله
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حسبي الله عليك من بنت تقتلين أهلك عشان واحد من الشارع ماتربطك فيه قرابة هيا تزوجيه بالسجن أما ذلحين لو هو أبو عيالي ماقتلت عشانه معز من امي وابويا أحد
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ظلم وعقوق الابناء من اجل شهوة 5 دقائق.......لاحول ولا قوة الا بالله...
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مفروض بالخط الاحمر، ويكتب جريمة بشعة ترتكبها فتاة متحررة
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هَذِهِ اتبعت حملة كوني حرة ، لقد قررت أن تستقل بحياتها وتتحرر من قيود الأسرة - كما تزعم - فهذه نتيجة الحرية بلا قيود ولا آداب .. فهل تكوني حرة مثلها ؟ لاتصدقيهم بالمرّة وقاومي حملة كوني حرة .
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وتسمونه عشق هذا انحطاط ورذيله وعقوق. ياربي سلم سلم لاحول ولاقوه الا بالله
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لطالما حذر الغيورين من فكر المتحررين، ويأتي من يدافع عن اللبرالين بأنهم لم يفجروا او يقتلوا وهذا مثال واحد من الكثير يسجل في جرائم واوزار دعاة الشهوات المحرضين على نزع الولاية وتمرد الفتيات .
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ومن ***ما قتلت.
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تعليق مخالف
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ليعرف الناس الحقائق
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يامن شراله من حلاله علة مثل شعبي
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إحتمال تكون عقرب .. لأنها إستخدمت السّم + كوكب الأحلام موجود عندها في بيت الحُب و العشق .. و العقرب إذا حب يضحّي بحياته عشآن اللّي يحبّهم .. أهم شي عنده اللي غاليين على قلبه .. منوّر أخ محمّد 🌹
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شفوا العالم جبولنا اخبار زي هذي ليتعض الناس
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هذا بسبب التحرر ومايسمى حقوق المرأة وخروجها واحتكاكها بالذكور ولا تعتقد ان هذي اول واخر واشنع جريمة هناك لا يمكن حصرها من كثرتها الاسلام يحذر من فتنه النساء وهم لا يريدون تعاليم الاسلام
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الملح 🌸 ابغيك تشوفين لي برج هذا البنت الله يهديها ويرحم اَهلها
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ايه ده يا بنت الناس تقتلي اهلك عشان واحد ما يسوى تعريفة
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لاحولا ولاقوة الابالله العلي العظيم
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بس ليه ما زوّجوهم 🚬 ؟!
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طبعاً 🚬 العشق خطير 🚬
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