لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم
صحيفة المرصد-واس:تستضيف مدينة الرياض بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج خلال الفترة من 26 حتى 30 من شهر ديسمبر المقبل, بمشاركة 400 لاعب من أبرز نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.
وتعكف الهيئة العامة للرياضة على إكمال الاستعدادات والترتيبات لإقامة البطولة لأول مرة في المملكة العربية السعودية، إذ تعد هذه البطولة العالمية المرتقبة من ثمار اتفاقية التعاون المشترك التي أبرمها مؤخراً معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج كيرسان ايليومجينوف في العاصمة البريطانية لندن، وتضمنت استضافة المملكة لبطولة العالم للشطرنج لفئاتها الثلاث “السريعة – المتوسطة – المفتوحة”.
وستتيح بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج لكافة المشاركين في منافساتها فرصة تحطيم الأرقام القياسية العالمية، وتهدف الهيئة العامة للرياضة من إقامة هذا الحدث الرياضي العالمي لأول مرة في المملكة، إلى نشر الرياضة وتوسيع دائرة الممارسة لجميع الرياضات بمختلف ممارساتها إذ يمثل ذلك توجهاً رئيساً للهيئة نحو مجتمع رياضي ممارس.
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التعليقات
خطوه اكثر من رااائعه 🌷
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لهذه الدرجةالسعوديين ماعادوراءهم الاالتفاهات والله ياالانسان لويعطي كل شي حقه مايحثل وقت لهذه التفاهات الوقت هوعمرالانسان يضيعه في لهوسبحان الله والحمدلله لااله الاالله الله اكبر
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هل يشارك السعوديون والسعوديات في هذا المحفل أم أن مشاركتنا بالمشاهدة فقط ...
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بشارك معهم ان شاء الله. الشطرنج لعبتي المفضله. الجندي يمشي خطوه للأمام الحصان يمشي حرف L القلعه للإمام والخلف يومين وشمال الوزير جميع الاتجاهات الملك خطوه يمين يسار خلف أمام الفيل يمشي ع الزوايا 😆
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آل سعود عائلة كريمة وطيبة ****
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تجرحني وابفطقى امووت فيك
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****بس لاتلهيكم عن ذكر الله
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ابرك الساعات
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مانبغي استقبالاات اوفر للاعاب او المطربين او اي ظيف بيقدم خدمه وياخذ عليها مقابل خلو الوضع طبيعي الله يحيي الجميع وانتو يالجمهورالمراهق اركدو ماتجمعون عليه مثل ماتجمعتو ع مسي وغيره انتو مرآه للوطن
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احسنوا على المسلمين علينا الله يحسن عليكم هدوا سوية
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وتهدف الهيئة العامة للرياضة من إقامة هذا الحدث الرياضي العالمي لأول مرة في المملكة، إلى فلووووووس يابويه فلوس
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مع السلامة
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