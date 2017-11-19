لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

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صحيفة المرصد-واس:تستضيف مدينة الرياض بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج خلال الفترة من 26 حتى 30 من شهر ديسمبر المقبل, بمشاركة 400 لاعب من أبرز نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.

وتعكف الهيئة العامة للرياضة على إكمال الاستعدادات والترتيبات لإقامة البطولة لأول مرة في المملكة العربية السعودية، إذ تعد هذه البطولة العالمية المرتقبة من ثمار اتفاقية التعاون المشترك التي أبرمها مؤخراً معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج كيرسان ايليومجينوف في العاصمة البريطانية لندن، وتضمنت استضافة المملكة لبطولة العالم للشطرنج لفئاتها الثلاث “السريعة – المتوسطة – المفتوحة”.

وستتيح بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج لكافة المشاركين في منافساتها فرصة تحطيم الأرقام القياسية العالمية، وتهدف الهيئة العامة للرياضة من إقامة هذا الحدث الرياضي العالمي لأول مرة في المملكة، إلى نشر الرياضة وتوسيع دائرة الممارسة لجميع الرياضات بمختلف ممارساتها إذ يمثل ذلك توجهاً رئيساً للهيئة نحو مجتمع رياضي ممارس.

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