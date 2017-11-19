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علا الفارس تهاجم مشجع هلالي توعد بتطليق زوجته إذا خسر فريقه : شنبك هذا على قطوة!

علا الفارس تهاجم مشجع هلالي توعد بتطليق زوجته إذا خسر فريقه : شنبك هذا على قطوة!
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المرصد 76 2٬840 2 ساعتين

صحيفة المرصد: شنت الإعلامية الأردنية علا الفارس، هجوما عنيفا مشجع هلالي نشر تغريدة توعد فيها بتطليق زوجته إذا خسر فريق الهلال في مباراته اليوم أمام فريق أوراوا بذهاب نهائي البطولة الآسيوية والتي أقيمت باستاد الملك فهد.

وشاركت الفارس تغريدة قال فيها المشجع: ” أقسم بالله إذا ما فزت يالهلال إني أطلق زوجتي بالثلاث وكل اللي يشوفني يشهد على كلامي وأنا مو رجال وشنبي مو على رجال إذا ما نفذت نذري”.

وردت الفارس بتغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” قائلة: ” فاز الهلال ولا مافاز والله منت برجال ولا بتكون رجال وشنبك هذا على قطوة ! لو مكان زوجتك اخلعك من بكره”.

وذكرت الحديث النبوي الشريف “عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ “.
وكان الهلال قد خسر مباراته اليوم أمام الفريق الياباني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

76 - محارب.
2017-11-19 19:40:53
قطوة. ههههههه. كني سعودية ومن الوسطى بعد.
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75 - مع الخيل
2017-11-19 19:40:52
رخمه
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74 - ابوفتحي
2017-11-19 19:34:37
شوهاض يازلمة لشو تحكي مع الزلمة وانتي مابتعرفهوش عيب استحي عحالك يابنت الناس مابيصر هيكً شو دخلك ممكن الزلمة مومجوز يخرب بيتك شوهاض
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73 - خبير
2017-11-19 19:33:53
مهايطي اكيد لاعنده زوجه ولاهوب متزوج فقط سخافة عقل وتعصب اعمى وبحث عن شهره . اللي مثل هذا يسحب مع رقبته وينطل كم شهر في السجن ويجلد تأديبا .
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72 - عظم الله أجرها نصيبها مع هذاء القذر
2017-11-19 19:32:14
هذاء ليس بإنسان هذاء ماهو آدمي هذاء *** خاين العشره
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71 - شامخ
2017-11-19 19:31:47
للآسف تعصب اعمى مادري عنك لاهلال ولاغيره يالمسكين
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70 - باعها امام الجميع يااللة الي هذاء الحد زوجته رخيصة في عينه
2017-11-19 19:30:16
باع أم اطفالها امام المُلا باعها وهو الذي اخذها بيميثاق غليظ باعها لاينبغي ان تعيش بجنب واحد يساوم على مصير زوجته انا لو كنت زوجته لا اسمح ان أعيش معه أبدا لايوجد أمان الأمان انتهى والكل شاهد
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69 - لماذا يظن البعض انه اذاء ضغط على الامرأة انه تكتمل رجولته لحظة هذاء كثير بين أوساط الشباب الرجوله هو ان تتحكم في أعصابك
2017-11-19 19:25:31
ماهو رجال ذكر فقط هذاء ذكر ليس الرجوله لها وجود في نفسه وتركيبة جسمه لماذا يشربك الأمور ويدخل من هو تحت سيطرته في اظهر رجولته هذاء وغيره كثير لا يطلق عليهم اسم الرجوله إنما ذكر وفقط اما الرجوله فلا
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68 -
2017-11-19 19:25:18
والله السبب اللي يخليني أكره الهلال هو عدم الأنظباط لدى لعيبته للأسف ولدى الإداره فنحن نشاهد أشكال من المناظر التي تسئ لشباب بلدنا .. القزع والكدش وسماعات الأذن وكثره الجل على كششهم والتعالي
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67 - محمد الشهري ()
2017-11-19 19:21:35
بيض الله وجهك الجميل هذا اللي يفتح النفس للاكل يا بنت فارس فى ردك على هذا ا***
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( عدد التعليقات 14,424 )
66 - العنيد
2017-11-19 19:17:07
قولوا امين يا الله ياكريم ينهزم الزعيق هزييييمه نكراء عشان جماهيره النفسيات
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( عدد التعليقات 14,424 )
65 - العنيد
2017-11-19 19:15:46
اخسر الزعيق وأبو الزعيق وأبو الي خلفهم الواحد تلو الواحد من رئيسهم الي اصغر واحد فيهم.... ولا اخسر ظفر من اظفار ارجل زوجتي.. زوجتي وام أولادي.....
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( عدد التعليقات 14,424 )
64 - العنيد
2017-11-19 19:12:35
ههههههههههههههههههه سخااااافه والله ههههههههههههههههههه هذا مو رجال.... اكيد الحرمة نصراوية.... لاتشيلي هم ترا اللي معك ***
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63 - الغربية
2017-11-19 19:08:48
الحمد لله على نعمة العقل
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62 -
2017-11-19 19:07:37
هذا اللي اخذناه من الكورة اغلب المهتمين فيها من الرعاع تستشهد بالاحاديث مامر عليها حديث الكاسيات العاريات ؟!
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61 - زاير
2017-11-19 19:02:28
وش دخلك . مشجع (سعودي) فريق سعودي . اوحسابات وهمية لتشوية الرجل السعودي . رد عليها صاحب الخساب الحقيقي ولكنها رفضت حذف التغريده .
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( عدد التعليقات 14,424 )
60 - العنيد
2017-11-19 19:00:39
اطالب بدهنه بفكس على راسه لكي يتبخر العفن والوثه اللي في دماغه حل جيد للمعاتيه
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( عدد التعليقات 14,424 )
59 - العنيد
2017-11-19 18:59:27
هذا مريض مايصلح ان يكون زوج ... اسال الله ان يرزقك الافضل منه
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( عدد التعليقات 14,424 )
58 - العنيد
2017-11-19 18:58:36
هنيئا لكي بالطلاق مقدما يا اختاه .. فهو ارحم لكي من العيش مع بغل احمق في هيئة انسان
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57 - العالميه صعبه فويه
2017-11-19 18:56:56
زعيقي ماعليه شرها
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56 - الرابغي - رجاءً ياعلا
2017-11-19 18:55:35
ادعيلهم فقط ياعلا ( الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك بة وفضلنى على كثير ممن خلق )
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55 -
2017-11-19 18:54:26
هو ييكون غير متزوج ييكون اهبل
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54 - خالد العلي
2017-11-19 18:54:17
‏السلام عليكم مساء الخير الله يهديك على كل حال لا تربط الكورة او نادي الهلال بالتحديد ‏لمصيرالزوجة الضعيفة · أوصى الرسول صلى الله عليه و سلم الرجال بالنساء خيراً فى عدة مواقف. ... سمى النساء قوارير
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53 - العمده
2017-11-19 18:53:42
اذا هذا الكلام صحيح صدر من المدعى انه هلالى بصراحه ادعو له ربى يهديه ويصلح باله ويشفيه من هذا المرض النفسي الخطير والمحتاج الى علاج مكثف (والله الهادى الى سواء السبيل)
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( عدد التعليقات 38 )
52 - ياسر11
2017-11-19 18:49:39
انا اتوقع العصمة بيد الزوجة وهومن اللي يمشون بالريموت او الكعب
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51 - 888
2017-11-19 18:45:49
عاوزه تلفت إنتباه السعوديين واضح إنها عندها رغبة الزواج من سعودي عمرها وصل 33 و لحد الحين ماتزوجت شكلها ماتبغى أردني من ديرتها شكلها تبغى سعودي
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50 -
2017-11-19 18:44:08
انصحكما بقراءة القرآن فكلة خير واقرؤوا سورة الرحمان
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49 - الرابغي - نصيحة
2017-11-19 18:43:59
مشجع هلالي معليش ترى خلاص العقل ماعاد يجمع والطاقية كابسة عليه ومافي متنفس غير المسكينة زوجتة - ارسلوه الطائف عنر 501
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48 -
2017-11-19 18:42:40
أغَايَةُ الدّينِ أنْ تُحْفُوا شَوَارِبَكم, يا أُمّةً ضَحكَتْ مِن جَهلِها الأُمَمُ. ألا فَتًى يُورِدُ الهِنْدِيَّ هَامَتَهُ, كَيما تزولَ شكوكُ النّاسِ وَالتُّهمُ. فإنّهُ حُجّةٌ يُؤذي القُلُوبَ بهَا,
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47 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-19 18:40:56
الزواج عقد مقدس. ماهو لعلب ياشنب القطو
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46 - أبو عبدالرحمن
2017-11-19 18:39:47
علاء ردت على التغريده **** 😆
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45 - الرابغي - نصيحة
2017-11-19 18:38:16
ياعلا نصيحة ابعدي عن الناس هذول يرى ماوراهم غير الغم والهم والمرض ويبغالهم علاج نفسي وانتي عاقلة ومتعلمة وفاهمة
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44 - هلالي وبس
2017-11-19 18:38:14
علا الفارس اشرف*** يكفي انها بنت رجال
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43 -
2017-11-19 18:36:18
شو تقصد وماذا تريدوا
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42 -
2017-11-19 18:35:24
حلوة وحكيمه
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41 -
2017-11-19 18:35:12
· مو ڪـل من لمـڪ وضمـڪ بيدفيـڪ.. ولآ ڪـل من قآل آحبـڪ من قلبهـ نطقهـآ . . وآلحبيب آللي آشوآقهـ منـڪ وفيـڪ.. صآر نآر يحرق وحنآنهـ آشبهـ بحطبهـآ ...
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40 -
2017-11-19 18:35:03
تعليق مخالف
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39 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-11-19 18:34:52
تعليق مخالف
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38 -
2017-11-19 18:34:33
طاقيه زعيقي زوجوه وهو مو كفو وش ذنب بنت الناس تعبوا أهلها عليها لغاية مافرحوا بساعة زواجها وبكل بساطة طاقية ملوث بالتعصب يدمر حياتها لأجل تفاهات فوز وخسارة مالها علاقه فيها
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37 - AMS.f
2017-11-19 18:31:37
صدقت علا فارس. والي يقول لابس لنص الساق وتعلمان. اية تعلمي الجهلة . العلم ليس بالبس . ومن يجعل مصير زوجتة بفوز فريق فلا رجولة فية
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36 -
2017-11-19 18:27:48
مليش دخل انا دافعي عن نفسك
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35 -
2017-11-19 18:26:49
وبعدين انت تعالي
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34 -
2017-11-19 18:24:36
لابسه للركبه وتعلم الناس الاصول هزلت ورب الكعبه
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33 -
2017-11-19 18:23:33
العنوسة ارحم
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32 -
2017-11-19 18:23:02
فيه حريم يستاهلون الطلاق***
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31 -
2017-11-19 18:21:47
ماننفع لبعض دوروا مصالحكم
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30 -
2017-11-19 18:21:02
والله ما يستحق ينخلع غيرك
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( عدد التعليقات 9,562 )
29 - المنتصر بالله
2017-11-19 18:20:43
تعليق 25 وينك أنا جايك ذلحين....?
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28 -
2017-11-19 18:20:08
فتحنا اعيننا واذاننا لكم صاغية ولا من مجيب حتى حسدونا غررتومونا فهربنا من خوفا اعين الناس
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27 -
2017-11-19 18:19:40
تزيني تزيني ***هههه
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26 -
2017-11-19 18:18:31
كلامك على ***
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25 -
2017-11-19 18:15:03
انا تحت امركم واحبكم حبايبي بس ماحد جاني
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24 - الشقردي
2017-11-19 18:13:31
هذي من النوعيات اللي موجوده في حزب مطنوخ
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23 -
2017-11-19 18:11:43
للتمثيل يطلقونها في لحظة التعجب أو المدح أو التفخيم مثل: (رهيب،جميل،رائع،ياللهول،ياسلام،بارافو، أوكي،ممتاز،)وغيرها من الكلمات الدارجة على الألسن بدلاً من هذه اللفظة الجميلة المؤثرة
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22 - ابو وسيم
2017-11-19 18:11:36
اذا طلق بعدين ياخذ وحده يابانيه تشجع اوراوا
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21 - المتيم
2017-11-19 18:11:29
عفيه عليك اشهد انك عن الف رجال اما هو شنبه شنبات فار يكرم القطو منه
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20 - النايف
2017-11-19 18:11:26
هذا يدل اصلن،،،انه ماهوب كفوا لها ومايستاهلها الي يثبت ذلك استهتاره حتى البزوره مايسون سواته التافهه
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19 -
2017-11-19 18:09:11
عندما سأل عن بيان بن بشر قال: ( بخ ثقة). الجرح والتعديل ج2/ص424 وسئل أبو زرعة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف فقال: ( مديني ثقة بخ).
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18 -
2017-11-19 18:08:31
عون المعبود ج1/ص199 إذاً أيها الأخوة والأخوات:هذه الكلمة سلفية عربية متينة بالغة المعنى والتأثير،لهذا كان السلف والعلماء يأتون بها عند التزكية في باب الجرح والتعديل فهذا الأمام احمد بن حنبل رحمه الله
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17 -
2017-11-19 18:05:33
(( بخ بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبروالولد الصالح يتوفى للمسلم فيحتسبه)). هذا حديث صحيح الإسناد (المستدرك على الصحيحين ج1/ص692).
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16 - saeed
2017-11-19 18:05:06
🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐✋🏻💞💐
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15 - محمد بن سعد
2017-11-19 18:04:08
طيب يمكن عزوبي ويستهبل ماعنده زوجه ولا شي.
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14 - ضايع
2017-11-19 18:02:46
ام دحيم تسوا الدنيا عندي شاركتني تربيه اولادي الي انشاء الله يدفنوننا بعد عمر طويل
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13 - ....
2017-11-19 18:01:55
ونتي ياااعلا فارس جميله بس طولك زيااده مخرب جماالك
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12 - الشقردي
2017-11-19 18:01:45
قسم ما قالتي الا الحق والله لو انا اخو لزوجته لا اخليه يتمنى انه ما قال الكلام اللي قاله ولايردني عن ذالك الا هي او عيالها لكن انا متاكد انه ما تجراء على مثل هالكلام الا انه متاكدان ماحولها رجال
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11 - ....
2017-11-19 18:00:46
هذا يبغى اَي عذر يطلق المعفن
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10 - سعدي الحمد
2017-11-19 17:59:33
كلامها صحيح شنبه شنب قطوه في بداية الشتاء شنبه مو شنب رجال لكن الشرى على اللي عزوه واعطوه بنتهم ومفروض زوجته تتركه
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9 - ....
2017-11-19 17:59:08
يمكن يطقطق بارد الوجه وماهو متزوج واذااا متزوج يبغااله واحد يدعس على وجه حتى يصير رجااال صح
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8 - السالمي
2017-11-19 17:58:58
يالابس الثوب الحمرلاتجره ياويل طرادالهواء منك بالويل
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7 - الفنكوش
2017-11-19 17:58:27
اتوقع انه من ***
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( عدد التعليقات 1 )
6 - بلادي زوينا
2017-11-19 17:58:11
منت بكفو لها ،، ويجب لولي أمرها خلعها من هذا شبه ال........!
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5 -
2017-11-19 17:57:28
. أَثبت، أقام البرهان. "حَقَّقَ براءةَ شَخْص" تثبَّت من شيء، تأكَّد هل الأمرُ كما ينبغي أن يكونه أو كما أُعْلِن عنه. "حَقَّقَ شواهدَ"
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4 -
2017-11-19 17:57:24
. أَثبت، أقام البرهان. "حَقَّقَ براءةَ شَخْص" تثبَّت من شيء، تأكَّد هل الأمرُ كما ينبغي أن يكونه أو كما أُعْلِن عنه. "حَقَّقَ شواهدَ"
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( عدد التعليقات 1 )
3 - بلادي زوينا
2017-11-19 17:56:59
بيض اللوجهك ي أخت عُلا على كلامك الرائع ،،، فعلا مو 🚶🏻
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2 - نيشيمورا النزيه
2017-11-19 17:56:43
بيض الله وجه العالمية علا فارس جلدت الزعيقي الرخمة.
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1 -
2017-11-19 17:55:34
اذا طلق وين يروووح بس وبعدين يرجع يتحسف وبندم
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آخر تعليق
بواسطة : ليبرالي

خطوه اكثر من رااائعه 🌷...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

إذا على إثارة الغرائز الأكثرية المفروض ينسجنون...
بواسطة : محارب.

قطوة. ههههههه. كني سعودية ومن الوسطى بعد....
بواسطة : مع الخيل

رخمه...
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