علا الفارس تهاجم مشجع هلالي توعد بتطليق زوجته إذا خسر فريقه : شنبك هذا على قطوة!

حجم الخط A A A المرصد 76 2٬840 2 ساعتين

صحيفة المرصد: شنت الإعلامية الأردنية علا الفارس، هجوما عنيفا مشجع هلالي نشر تغريدة توعد فيها بتطليق زوجته إذا خسر فريق الهلال في مباراته اليوم أمام فريق أوراوا بذهاب نهائي البطولة الآسيوية والتي أقيمت باستاد الملك فهد.

وشاركت الفارس تغريدة قال فيها المشجع: ” أقسم بالله إذا ما فزت يالهلال إني أطلق زوجتي بالثلاث وكل اللي يشوفني يشهد على كلامي وأنا مو رجال وشنبي مو على رجال إذا ما نفذت نذري”.

وردت الفارس بتغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” قائلة: ” فاز الهلال ولا مافاز والله منت برجال ولا بتكون رجال وشنبك هذا على قطوة ! لو مكان زوجتك اخلعك من بكره”.

وذكرت الحديث النبوي الشريف “عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ “.

وكان الهلال قد خسر مباراته اليوم أمام الفريق الياباني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.