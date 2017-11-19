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الرئيسية / شاهد.. ماكرون يتوسَّط لابن سعد الحريري لمنحه فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية

شاهد.. ماكرون يتوسَّط لابن سعد الحريري لمنحه فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية

شاهد.. ماكرون يتوسَّط لابن سعد الحريري لمنحه فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية
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المرصد 12 2٬136 1 ساعة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أسرة الحريري أثناء استقباله لهم في قصر الإليزيه.
وأبان الفيديو الرئيس الفرنسي وهو بجانب ابن سعد الحريري، وقام باستدعاء ضابط التنسيق في القصر الرئاسي ليقدم له ابن الحريري ويطلب منه التنسيق معه ليجد له فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية.
وتم الاتفاق على أن يجدوا لابن الحريري فرصة ليمضي يومين في المدرسة أثناء عطلته من جامعة جورج تاون بواشنطن.
يشار إلى أن ابن سعد الحريري كان طالباً بالمدرسة العسكرية في بروتاين شمال فرنسا كما تعد مدرسة سان سير العسكرية أرقى وأشهر المدارس العسكرية في فرنسا والتي تخرج منها جل القيادات العسكرية العليا في البلاد.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 -
2017-11-19 19:12:38
من طيب دولة فرنسا حطو ولده في منصب عالي في العسكريه
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11 - الشقردي
2017-11-19 19:04:17
تعليق مخالف
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10 -
2017-11-19 19:03:56
هذا انسان يتوسط لاانسان لكن تذكر ان لو الله قال لمن في السماء والارض اني احب فلان فيحبه جميع من في الارض ويكتب له القبول سبحان الله سبحان الله اذا اجتمعت النيه مع الاقول اصبح الانسان مقبول
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9 -
2017-11-19 19:01:53
فرسنا دوله تقدر الخوه يكفيك يومنه استقال اهتمة فيه الله يوفق الحريري
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8 -
2017-11-19 18:57:35
الله ياخذ حزب الشيطان وينظف لبنان منهم ومن ارهابهم
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7 - حلم الوطن
2017-11-19 18:47:11
إحساسي ماكرون هذا حصالة فلوس يبي فلوس وبس شعبيته انهارت في فرنسا وفيه مضاهرات ضخمه ستنطلق بفرنسا احتجاجاً على سياساته بصراحه اتمنى ان نتعامل معاه بحذر وايضاً بحزم شوي ***
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6 -
2017-11-19 18:46:43
الله يكون بعونك ياحريري ومااجمل استقبال ماكرون
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5 -
2017-11-19 18:46:34
تعليق مخالف
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4 - جمعان
2017-11-19 18:40:11
الرافضه متربين على الكذب ماراح يصدقوا اي شي عن الحريري الا الي تقوله قناة حزب اللاة القذره مثل متابعيها
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3 -
2017-11-19 18:39:57
خيرا الله يقويك الحريري وتسافر للبنان
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2 -
2017-11-19 18:37:50
الواسطه ماتمشي عندهم
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1 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-19 18:29:14
الصديق عند الضيق.أنا أشهد إن ماكرون ماخذل صديقه الحريري يوم سود بقعا اعصفت به 👀
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آخر تعليق
بواسطة : ليبرالي

خطوه اكثر من رااائعه 🌷...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

إذا على إثارة الغرائز الأكثرية المفروض ينسجنون...
بواسطة : محارب.

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