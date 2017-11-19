شاهد.. ماكرون يتوسَّط لابن سعد الحريري لمنحه فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية

شاهد.. ماكرون يتوسَّط لابن سعد الحريري لمنحه فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أسرة الحريري أثناء استقباله لهم في قصر الإليزيه.
وأبان الفيديو الرئيس الفرنسي وهو بجانب ابن سعد الحريري، وقام باستدعاء ضابط التنسيق في القصر الرئاسي ليقدم له ابن الحريري ويطلب منه التنسيق معه ليجد له فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية.
وتم الاتفاق على أن يجدوا لابن الحريري فرصة ليمضي يومين في المدرسة أثناء عطلته من جامعة جورج تاون بواشنطن.
يشار إلى أن ابن سعد الحريري كان طالباً بالمدرسة العسكرية في بروتاين شمال فرنسا كما تعد مدرسة سان سير العسكرية أرقى وأشهر المدارس العسكرية في فرنسا والتي تخرج منها جل القيادات العسكرية العليا في البلاد.
فيديو تداوله الآلاف يظهر فيه ماكرون وهو "يتوسَّط" لابن سعد الحريري ليجد له فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية pic.twitter.com/mTcJp9I6fm— سبر (@Sabrnews) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
من طيب دولة فرنسا حطو ولده في منصب عالي في العسكريه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا انسان يتوسط لاانسان لكن تذكر ان لو الله قال لمن في السماء والارض اني احب فلان فيحبه جميع من في الارض ويكتب له القبول سبحان الله سبحان الله اذا اجتمعت النيه مع الاقول اصبح الانسان مقبول
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
فرسنا دوله تقدر الخوه يكفيك يومنه استقال اهتمة فيه الله يوفق الحريري
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله ياخذ حزب الشيطان وينظف لبنان منهم ومن ارهابهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إحساسي ماكرون هذا حصالة فلوس يبي فلوس وبس شعبيته انهارت في فرنسا وفيه مضاهرات ضخمه ستنطلق بفرنسا احتجاجاً على سياساته بصراحه اتمنى ان نتعامل معاه بحذر وايضاً بحزم شوي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الله يكون بعونك ياحريري ومااجمل استقبال ماكرون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الرافضه متربين على الكذب ماراح يصدقوا اي شي عن الحريري الا الي تقوله قناة حزب اللاة القذره مثل متابعيها
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
خيرا الله يقويك الحريري وتسافر للبنان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الواسطه ماتمشي عندهم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الصديق عند الضيق.أنا أشهد إن ماكرون ماخذل صديقه الحريري يوم سود بقعا اعصفت به 👀
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
أضف تعليق