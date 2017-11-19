شاهد.. ماكرون يتوسَّط لابن سعد الحريري لمنحه فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية

حجم الخط A A A المرصد 12 2٬136 1 ساعة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أسرة الحريري أثناء استقباله لهم في قصر الإليزيه.

وأبان الفيديو الرئيس الفرنسي وهو بجانب ابن سعد الحريري، وقام باستدعاء ضابط التنسيق في القصر الرئاسي ليقدم له ابن الحريري ويطلب منه التنسيق معه ليجد له فرصة للتدريب في مدرسة سان سير العسكرية.

وتم الاتفاق على أن يجدوا لابن الحريري فرصة ليمضي يومين في المدرسة أثناء عطلته من جامعة جورج تاون بواشنطن.

يشار إلى أن ابن سعد الحريري كان طالباً بالمدرسة العسكرية في بروتاين شمال فرنسا كما تعد مدرسة سان سير العسكرية أرقى وأشهر المدارس العسكرية في فرنسا والتي تخرج منها جل القيادات العسكرية العليا في البلاد.

