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شاهد..كيف رد “سعد الحريري”على إعلامية لبنانية فاجأته بسؤال عن شعوره بالحرية!
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله الإعلامية اللبنانية رايتشل كرم وهي تسأل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، عن “الحرية”،بشكل مفاجئ وذلك عندما التقته في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت الإعلامية اللبنانية خلال مقطع الفيديو للحريري: “شو الأجواء؟ شو شعور الحرية؟ حرية ولا مش حرية؟”.
وأجابها الحريري مباشرة بقوله: “أنا دائما كنت حرًا، وإن شاء الله بنشوفكم قريبا في لبنان.”
يشار إلى أن الحريري التقى عددا من الإعلاميين اللبنانيين في مقر إقامته في باريس، بعد لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، أمس (السبت)، عقب وصوله فرنسا قادما من الرياض.
#سعد_الحريري_رجع— Rachel Karam (@KaramRachel) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
حوار صريح لمدة ساعة مع دولتو من منزله في فرنسا
@ALJADEEDNEWS @saadhariri pic.twitter.com/AkMVhViiNJ
التعليقات
21 - خالد /ابو عمر2017-11-19 19:40:12
لاحول ولاقوة الا بالله
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20 - خالد /ابو عمر2017-11-19 19:39:13
٢٨٠ الف لبناني وبأعلى الرواتب. وكلهم حاقدين
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19 - خالد /ابو عمر2017-11-19 19:34:47
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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18 - خالد /ابو عمر2017-11-19 19:34:01
اكثر اللبنانيين بالسعودية**** لماذا لايتم ترحيلهم وهيئة الترفيه للأسف تعمل عقود مع ****
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17 - الناسك 222017-11-19 19:33:13
المفروض ان يقول لها العقبا لك تصيري حره من استعباد حزب الشيطان لكم .
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16 -2017-11-19 19:31:03
اتوقع هذا الرجل الساكت كثير راح يضرب ضربه قاضيه لحزبالله وايران
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15 - فيه شيء لا نعلمه2017-11-19 19:25:26
رده بارد جدا ووقفته مريبه وكنا نتوقع منه ردا حازما لا مائلا متأرجحا.
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14 - شعب تافه من اكبره لأصغره2017-11-19 19:24:10
لكن متى تكون لدينا الشجاعه ونرحل كل لبناني على ارضنا هل بعد الكفر فجور هل بعد كل ما سمعنا من اكبرهم واصغرهم ما زلنا نتأمل فيهم الخير. الى متى...
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13 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 19:23:35
المفروض ماتعطي هالاشكال وجه سؤالها استفزازي
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12 -2017-11-19 19:22:38
مسكين مابيده شي ولاحتى بيده يتخذ أي قرار
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11 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 19:22:26
واضح ما سألت هذا السؤال إلا انها من حبايب نصر ابليس
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( عدد التعليقات 1 )10 - بلادي زوينا
الصحفية تريد منه زله لتوقعه في كلام !! تصبو إليه لكن كان سعد أذكى منها و كتم أنفاسها ... سرعة البدية و الرد السريع يقيك من زلة اللسان ..
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9 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-19 19:21:28
الحرية على اساس نصرالات ناشر حريتكم هو من يحكم لبنان ياايتها المذيعة اللبنانية هههههههه معطيكم حرية التعري والاختلاط اما تطالب بحقك ممنوع احرق اماكن بيع للشيعة بالجنوب
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8 - عبدالله الحربي2017-11-19 19:15:45
يريدون منه أن يقول كنت محجوز بالسعودية غجر لا يفهمون ورده عادي جدا مفروض ينزل راسها بالارض ، وين هي الحرية ومتصرف فيهم زميرة {حسونه نصر}
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7 - خالد /ابو عمر2017-11-19 19:11:17
المشكلة حتى الحريري ردوده بارده مافي رد قوي على أكاذيبهم وتدليسهم
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6 - سالم الهاجري2017-11-19 19:10:37
يابري حالي عياله عليهم مدارس !!
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5 - وش رايك !!2017-11-19 19:10:23
حزب المخدرات جن جنونه بعد اكتشاف المخطط من قبل اعدائه السعوديين فقام بتوزيع مليون دولار على الصحفيين والاعلاميين الجائعين اصلا واللي مش لاقين اكل لــ (يحرج ويخرج ) السعوديه بانها قامت باعتقال الحريري
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4 - وش رايك !!2017-11-19 19:07:55
السعودية هي من اخرج الحريري من لبنان بعد وجود معلومات استخبارية مؤكدة بأن موعد اغتياله قريب ^_^
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3 - مواطن ١2017-11-19 18:58:52
تعليق مخالف
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2 - عجيب2017-11-19 18:58:43
شوف كيف قاعده تصور للجمهور انه كان معتقل . ولكنه رد عليها . اعلام لبناني حاقد كريه . اخرجوهم من ارضنا ليعرفوا قدرهم . فهم من اصول ليست عربيه والدم يحن لاصله .
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1 - 20/20 الزئبق2017-11-19 18:51:49
الوضع مايطمن
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آخر تعليق
بواسطة : ليبرالي
خطوه اكثر من رااائعه 🌷...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
إذا على إثارة الغرائز الأكثرية المفروض ينسجنون...
بواسطة : محارب.
قطوة. ههههههه. كني سعودية ومن الوسطى بعد....
بواسطة : مع الخيل
رخمه...
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