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“وزير المالية” يزف بشرى لـ “الموظفين” بشأن العلاوة السنوية.. وهذا ما كشفه عن التحويلات المالية للخارج

“وزير المالية” يزف بشرى لـ “الموظفين” بشأن العلاوة السنوية.. وهذا ما كشفه عن التحويلات المالية للخارج
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المرصد 69 8٬170 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها، مبينًا عدم صدور توجيهات جديدة حولها من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.
ونفى الجدعان، ما رددته صحف أجنبية حول زيادة التحويلات المالية إلى الخارج نتيجة الحملة على الفساد، مؤكدًا أن التحويلات لم تتخط الحد الطبيعي والمعتاد.
وأضاف الجدعان أنه من المقرر أن تشهد ميزانية العام المقبل، زيادة تخصيص مبالغ دعم حقوق الموظفين، وتوفير وسائل تدريب ووسائل تحفيزية في القطاعين العام والخاص.
وأشار الجدعان إلى أن ضمان تنفيذ رؤية 2030م بشكل متقن؛ يكمن في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، وهذا ما قامت وتقوم به حكومة خادم الحرمين.
وأكد الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية بشكل عام .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

69 - نريد علاوة 1438 و 1439
2017-11-19 21:36:58
نتمنى من الله ثم من سمو خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين مرسوم ملكي بإعادة العلاواة 1438 و1439
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68 - قوندا
2017-11-19 21:36:49
بلاد الخير والعطاء اعطتنا سنين عديده ولم يبخل علينا ملوكنا غفر الله لهم وابقى خادم الحرمين ملك الحزم وابشرو بالخير وهذا وقت الوقفه مع الوطن الغالي
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67 - صويلح
2017-11-19 21:34:39
الله يسعدكم يابنوتات
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66 - بدر الدجا
2017-11-19 21:33:31
الخير جايكم ياجماعة
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65 - ليبتون
2017-11-19 21:24:41
معاليه*****
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64 - سالم
2017-11-19 21:23:56
سلام لله ***
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63 - قوم لا
2017-11-19 21:22:54
تعليق مخالف
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62 - ناصر
2017-11-19 21:18:22
العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها، مبينًا عدم صدور توجيهات جديدة حولها من مجلس الوزراء ... بالعربي علاوه سنويه بححححححح لحد ما يصدر قرار بإعادتها ... فهمتوا يا مثقفين يا متعلمين يا بتوع المدارس ؟!
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61 - زائر
2017-11-19 21:12:02
( قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ)
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60 -
2017-11-19 21:11:48
العلاوه السنويه ماتت ادعو لها برحمه في احسبوها في اعدد المفقودين خلاص الموضوع انتهاء
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59 - توت
2017-11-19 21:10:54
الله يوفق من قدم علي وضيفة والله يوفق من ينتضر علاوه الله يرزقنا جميع بلادنا بلد خير
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58 - الهيثم العربي
2017-11-19 21:09:28
العلاوة مفيييييش ههههههههه حسنو دخل المواطن تكفون. له سنين كل شيء يرفع إلا دخله كما هو بل في نقصان كلنا امل في حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عده حفظهم الله
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57 -
2017-11-19 21:06:21
وحنا ندعوا الله كل يوم ان الله يوفكم لاتحرجونا
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56 - زاير
2017-11-19 21:02:23
اهم شي العلاوة السنوية
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55 - راجي رحمه ربه
2017-11-19 21:00:19
الفارس خالف تُعرف يريد جذب الإنتباه ولا ميت على العلاوه وينتظرها بفارغ الصبر لكن عقول الحمد لله نسأل الله العفو والعافية و السلامه اللهم بارك لنا في فيما رزقتنا وانت خير الرازقين واغفر لنا وارحمنا 👐
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54 - ....
2017-11-19 20:50:45
فين البشري المزفوفه
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53 - احمد
2017-11-19 20:43:22
كلام قمة الإبداع
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52 - كل الحب
2017-11-19 20:42:25
العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها......... طيب هي تسير خلوها الى ان توصل الى صاحبها بلاش تنكد عليها خلها في حالها تسير .... أعجبتني كلمت تسير......هههههههههه.....وتسير وتسير الى متى تسير ومتى تصل
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51 - تراش
2017-11-19 20:41:41
كفاية لعب بمشاعر الناس ويمنون حق الموظف المشروع له وايضا اجازاته لهفت بينما النظام حفظها له. عند الله يلتقي الخصوم
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50 - جاسر
2017-11-19 20:40:48
تعليق مخالف
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49 -
2017-11-19 20:39:55
فيه توافق بين وزير الخزانه والشعب هو يستخدم أسلوب دبلوماسي والشعب من القراء والمعلقين يردون عليه بنفس الدبلوماسيه وزيردبلوماسي وشعب دبلوماسي فيه توافق ثقافيا عفوشكراياوزيرالماليه بدل وزير الخزانه شكرا
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48 - يجيب الله المطر
2017-11-19 20:36:51
تعليق مخالف
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47 - كيسبيديا
2017-11-19 20:33:37
تعليق مخالف
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46 - ضيف
2017-11-19 20:31:12
فين البشرى فين الجديد "إن العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها، مبينًا عدم صدور توجيهات جديدة حولها من مجلس الوزراء"
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45 -
2017-11-19 20:28:57
يا وزير الخزانه ترى عدد سكان السعوديه قليل مقارنه مع مصر العربيه والهند ووباكستان والصين الخ عدد سكان مصر110مليون وحنا مانجي تقريييا ربع سكان مصر يمكن أقل من 25مليون وين مصلحة الاحصاءنباكل 3ش احصاء؟؟؟
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44 - متاااابع
2017-11-19 20:25:15
تعليق مخالف
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43 - عبدالرحمن
2017-11-19 20:22:59
تصبيرة كرسون بالجبن
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42 - 🌷خوخان
2017-11-19 20:19:55
ت 1 غني بالله يافارس سبحانه وتعالى الغني المغني الجواد الكريم .
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41 -
2017-11-19 20:18:45
وحنا نبشرك يا وزير الخزانه ان الشعب مثقف ثقافيا ونبشرك أيضا ان الدكاكين ومحلات البقاله مليانه تصببره. كرسون بالجبن
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40 - شغف
2017-11-19 20:14:05
طيب والغير موظف
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39 - المتيم
2017-11-19 20:11:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 -
2017-11-19 20:11:19
اجوبتك دبلوماسيه حتى العلاوه التي جرت ألعاده بصرفها سنين طويله تقول نزف لكم بشرى شكرا على بشرأك سنين طويله تنزل مع الراتب اتوماتيك ووقعها حلو لاءن الراتب وعلاوته هو الحدالأدني للحياه الكريمه كثربشاير
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37 - زائر
2017-11-19 20:10:45
العلاوه السنويه حق لك موظف
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36 - اابومحمد
2017-11-19 20:10:27
يافارس انته ماتعلم عن احوال الناس لاعاد تكتب شي ياشباب خذو القلم من الورع
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35 - ياسمين🌸
2017-11-19 20:08:28
أهم شيء أنهم حاسين إننا بإنتظارهم كل يوم مطلعين تصريح يصبروننا معناه إنه الخير قادم
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34 - ناصح لكل فاغر
2017-11-19 20:07:35
الله يعين كل مسلم
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33 - ناصح لكل فاغر
2017-11-19 20:06:14
بعض التعليقات يحسب الناس مثله شبعان البيوت اسرار وكلن معه هم بس الله يرزق كل مسلم
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32 - احمد
2017-11-19 20:04:17
اللي قرأ العنوان فقط أحسن له واللي قرا الموضوع كله وانحبط الله يعينه
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31 -
2017-11-19 20:04:10
العلأوه مفروض تنزل طبيعي بسكات مع الراتب كما هوكان طبيعي منذو سنين طويله بدون الحاجه بكلمة نزف اليكم بشرى اول تقول إعادة العلاوه سببها التقنيه وظهرمستشار قانوني قال السبب تم خصمها ولاتعادالابامرملكي؟؟
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30 - خ
2017-11-19 20:03:47
ان العلاوة تسير كماهو مخطط لها احد فهم من هذي الجملة شيء
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29 -
2017-11-19 20:03:08
شكل العلاوة ماتت والترقيات ماتت والوظائف ماتت
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28 - نوره
2017-11-19 20:02:32
نبغى العلاوه وفوقها حلاوه من زمان ماسافرت مع ابو العيال نفسي هابه هاليومين على لبنان
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27 - ناصح لكل فاغر
2017-11-19 20:01:42
العطاله شوفوا لها حل ياكثرهم وبشهادات عاليه بعضهم الله يعين
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26 - SS
2017-11-19 20:01:00
يجماعه نوعية فارس مهمش في المجتمع وفي اعتقادي يكتب كذا يبي الناس تعطيه ديس لايك عشان يحس بوجوده لانه لاشيء لذلك نصيحه مني هالتعليقات المريضه لاحد يعبرها لابلايك او دس لايك خلوه مثل عدمه
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25 - مانع القحطاني
2017-11-19 20:00:18
تعليق مخالف
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24 - عبدالله احمد
2017-11-19 19:59:25
اعتقد معنى زيادة حقوق الموظفين خلال الميزانية القادمه يعني الغاء وظائف وصرف للموظفين تعويض نهاية خدمه او ماتبقى له من خدمات هذا الي فهمت والعلاوه سبق وجاوب في بداية اللقاء بأنها تحتاج لامر ملكي
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23 - SS
2017-11-19 19:59:17
يعني هالسنه بعد مافي علاوه؟؟؟
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22 - مجرد سؤال
2017-11-19 19:55:30
بشرك الله بالجنة كما بشرتنا ******
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21 -
2017-11-19 19:55:23
أنت اول تقول السبب خلل تقني في إعادة العلاوات وعرفنا فيما بعد ان السبب لم يصدر بها قراربالموافقه بصرفها إجوبتك شبه دبلوماسية
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20 - هارديز
2017-11-19 19:54:18
ترى واحد زايد واحد ثنين
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19 - رويلي القريات وعرعر🇱🇧🇱🇧
2017-11-19 19:53:56
تكفووووووون الشعب متعطش لأخبار زينة وحقيقية ما يبي أوهام جديدة 🔊🔊🔊🔊🔊📢📢🔊📢📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
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18 - تفكير عميق
2017-11-19 19:53:24
سبحان الله حتى العلاوه صارت تزف بشرى ياخذها ولا لا ماعرفوا انها حق من حقوقي اكافح سنه لحصل عليها اعطو الاجير اجره قبل لا يجف عرقه ولا تبون تنسونا علاوة 1438
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
17 - عبد الله
2017-11-19 19:52:18
أين البشرى ؟!!!
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16 -
2017-11-19 19:49:51
والله الناس ماهي بحاجه كل بيت عنده خمس سيارات حتي البزر يحوم بالشوارع سيارته وفلوسه ومصرفه من امه الموظفه
لا يعجبني(15) اعجبني(0)
15 -
2017-11-19 19:49:02
وظائف اهم من العﻻوه
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14 - خالد
2017-11-19 19:48:10
بعض الناس وده يسولف مايدري وش يقول امثال النكره فارس
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13 - من جيزان الفل
2017-11-19 19:47:10
فين البشرى أحد شاف شي انا مافهمت بس قال فيه علاوة متى وكيف وكم مانعرف بشرى غامضة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
12 - الله فوووووق
2017-11-19 19:47:01
ودنا اخبار زينه للشعب والله اصحاب المحلات اكلوا هوى ذبحتهم الرسووووم هل من قلب رحيم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - عود
2017-11-19 19:44:57
اي بشرى حق الموضفين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 - خالد
2017-11-19 19:43:39
اذا انت مكتفي تكلم عن نفسك لاتتكلم بالعموم يامريض يافارس
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9 - خالد
2017-11-19 19:42:38
اذا انت مكتفي تكلم عن نفسك لاتتكلم بالعموم يامريض يافارس
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8 - .
2017-11-19 19:42:36
الأخ فارس بلا عبط انطم بس أذا انت غني غيرك لا
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7 - ابو عبد الملك تبوك الورد والثلج
2017-11-19 19:42:18
اللهم لك الحمد ولك الحمد بعده ولك الحمد اذا رضيت
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6 -
2017-11-19 19:42:07
تسير كما هو مخطط لها، مبينًا عدم صدور توجيهات جديدة حولها من مجلس الوزراء احد فهم شيء وشلون تسير ولم يصدر توجيهات حولها
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( عدد التعليقات 8,053 )
5 - بلادي زوينا
2017-11-19 19:42:01
“وزير المالية” يزف بشرى لـ “الموظفين” بشأن العلاوة السنوية.. 👍
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4 - 2Salah
2017-11-19 19:40:38
الحمد الله على كل حال
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
3 -
2017-11-19 19:40:31
طيب يا وزير المالية ماهو المخطط لهذه العلاوة ****
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2 - Salah
2017-11-19 19:39:43
الحمد الله على كل حال
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
1 - فارس
2017-11-19 19:35:33
الشعب كله غني ما هو بحاجة هالعلاوه
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1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

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اخبار صحية
عصير منزلي بسيط ينهي “مأساة الشخير”

عصير منزلي بسيط ينهي “مأساة الشخير”

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نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

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ما هي الفياغرا المغربية ؟

ما هي الفياغرا المغربية ؟

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ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

ارتفاع ضحايا «الطاعون» في مدغشقر .. والصحة العالمية قد تعلنه كـ”وباء عالمي” في غضون الأيام القادمة

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اخبار اقتصادية
وزارة المالية تنشر تفاصيل أرقام ميزانية الربع الثالث من 2017 .. وتكشف قيمة العجز الإجمالي خلال 9 أشهر

وزارة المالية تنشر تفاصيل أرقام ميزانية الربع الثالث من 2017 .. وتكشف قيمة العجز الإجمالي خلال 9 أشهر

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بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

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«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

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حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

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أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

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بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

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بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

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مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

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“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

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انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

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