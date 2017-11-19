“وزير المالية” يزف بشرى لـ “الموظفين” بشأن العلاوة السنوية.. وهذا ما كشفه عن التحويلات المالية للخارج

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صحيفة المرصد: قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها، مبينًا عدم صدور توجيهات جديدة حولها من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

ونفى الجدعان، ما رددته صحف أجنبية حول زيادة التحويلات المالية إلى الخارج نتيجة الحملة على الفساد، مؤكدًا أن التحويلات لم تتخط الحد الطبيعي والمعتاد.

وأضاف الجدعان أنه من المقرر أن تشهد ميزانية العام المقبل، زيادة تخصيص مبالغ دعم حقوق الموظفين، وتوفير وسائل تدريب ووسائل تحفيزية في القطاعين العام والخاص.

وأشار الجدعان إلى أن ضمان تنفيذ رؤية 2030م بشكل متقن؛ يكمن في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، وهذا ما قامت وتقوم به حكومة خادم الحرمين.

وأكد الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية بشكل عام .