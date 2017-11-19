“وزير المالية” يزف بشرى لـ “الموظفين” بشأن العلاوة السنوية.. وهذا ما كشفه عن التحويلات المالية للخارج
صحيفة المرصد: قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها، مبينًا عدم صدور توجيهات جديدة حولها من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.
ونفى الجدعان، ما رددته صحف أجنبية حول زيادة التحويلات المالية إلى الخارج نتيجة الحملة على الفساد، مؤكدًا أن التحويلات لم تتخط الحد الطبيعي والمعتاد.
وأضاف الجدعان أنه من المقرر أن تشهد ميزانية العام المقبل، زيادة تخصيص مبالغ دعم حقوق الموظفين، وتوفير وسائل تدريب ووسائل تحفيزية في القطاعين العام والخاص.
وأشار الجدعان إلى أن ضمان تنفيذ رؤية 2030م بشكل متقن؛ يكمن في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، وهذا ما قامت وتقوم به حكومة خادم الحرمين.
وأكد الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية بشكل عام .
التعليقات
نتمنى من الله ثم من سمو خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين مرسوم ملكي بإعادة العلاواة 1438 و1439
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بلاد الخير والعطاء اعطتنا سنين عديده ولم يبخل علينا ملوكنا غفر الله لهم وابقى خادم الحرمين ملك الحزم وابشرو بالخير وهذا وقت الوقفه مع الوطن الغالي
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الله يسعدكم يابنوتات
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الخير جايكم ياجماعة
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معاليه*****
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سلام لله ***
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العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها، مبينًا عدم صدور توجيهات جديدة حولها من مجلس الوزراء ... بالعربي علاوه سنويه بححححححح لحد ما يصدر قرار بإعادتها ... فهمتوا يا مثقفين يا متعلمين يا بتوع المدارس ؟!
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( قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ)
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العلاوه السنويه ماتت ادعو لها برحمه في احسبوها في اعدد المفقودين خلاص الموضوع انتهاء
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الله يوفق من قدم علي وضيفة والله يوفق من ينتضر علاوه الله يرزقنا جميع بلادنا بلد خير
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العلاوة مفيييييش ههههههههه حسنو دخل المواطن تكفون. له سنين كل شيء يرفع إلا دخله كما هو بل في نقصان كلنا امل في حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عده حفظهم الله
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وحنا ندعوا الله كل يوم ان الله يوفكم لاتحرجونا
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اهم شي العلاوة السنوية
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الفارس خالف تُعرف يريد جذب الإنتباه ولا ميت على العلاوه وينتظرها بفارغ الصبر لكن عقول الحمد لله نسأل الله العفو والعافية و السلامه اللهم بارك لنا في فيما رزقتنا وانت خير الرازقين واغفر لنا وارحمنا 👐
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فين البشري المزفوفه
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كلام قمة الإبداع
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العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها......... طيب هي تسير خلوها الى ان توصل الى صاحبها بلاش تنكد عليها خلها في حالها تسير .... أعجبتني كلمت تسير......هههههههههه.....وتسير وتسير الى متى تسير ومتى تصل
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كفاية لعب بمشاعر الناس ويمنون حق الموظف المشروع له وايضا اجازاته لهفت بينما النظام حفظها له. عند الله يلتقي الخصوم
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فيه توافق بين وزير الخزانه والشعب هو يستخدم أسلوب دبلوماسي والشعب من القراء والمعلقين يردون عليه بنفس الدبلوماسيه وزيردبلوماسي وشعب دبلوماسي فيه توافق ثقافيا عفوشكراياوزيرالماليه بدل وزير الخزانه شكرا
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فين البشرى فين الجديد "إن العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها، مبينًا عدم صدور توجيهات جديدة حولها من مجلس الوزراء"
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يا وزير الخزانه ترى عدد سكان السعوديه قليل مقارنه مع مصر العربيه والهند ووباكستان والصين الخ عدد سكان مصر110مليون وحنا مانجي تقريييا ربع سكان مصر يمكن أقل من 25مليون وين مصلحة الاحصاءنباكل 3ش احصاء؟؟؟
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تصبيرة كرسون بالجبن
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ت 1 غني بالله يافارس سبحانه وتعالى الغني المغني الجواد الكريم .
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وحنا نبشرك يا وزير الخزانه ان الشعب مثقف ثقافيا ونبشرك أيضا ان الدكاكين ومحلات البقاله مليانه تصببره. كرسون بالجبن
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طيب والغير موظف
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اجوبتك دبلوماسيه حتى العلاوه التي جرت ألعاده بصرفها سنين طويله تقول نزف لكم بشرى شكرا على بشرأك سنين طويله تنزل مع الراتب اتوماتيك ووقعها حلو لاءن الراتب وعلاوته هو الحدالأدني للحياه الكريمه كثربشاير
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العلاوه السنويه حق لك موظف
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يافارس انته ماتعلم عن احوال الناس لاعاد تكتب شي ياشباب خذو القلم من الورع
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أهم شيء أنهم حاسين إننا بإنتظارهم كل يوم مطلعين تصريح يصبروننا معناه إنه الخير قادم
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الله يعين كل مسلم
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بعض التعليقات يحسب الناس مثله شبعان البيوت اسرار وكلن معه هم بس الله يرزق كل مسلم
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اللي قرأ العنوان فقط أحسن له واللي قرا الموضوع كله وانحبط الله يعينه
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العلأوه مفروض تنزل طبيعي بسكات مع الراتب كما هوكان طبيعي منذو سنين طويله بدون الحاجه بكلمة نزف اليكم بشرى اول تقول إعادة العلاوه سببها التقنيه وظهرمستشار قانوني قال السبب تم خصمها ولاتعادالابامرملكي؟؟
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ان العلاوة تسير كماهو مخطط لها احد فهم من هذي الجملة شيء
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شكل العلاوة ماتت والترقيات ماتت والوظائف ماتت
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نبغى العلاوه وفوقها حلاوه من زمان ماسافرت مع ابو العيال نفسي هابه هاليومين على لبنان
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العطاله شوفوا لها حل ياكثرهم وبشهادات عاليه بعضهم الله يعين
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يجماعه نوعية فارس مهمش في المجتمع وفي اعتقادي يكتب كذا يبي الناس تعطيه ديس لايك عشان يحس بوجوده لانه لاشيء لذلك نصيحه مني هالتعليقات المريضه لاحد يعبرها لابلايك او دس لايك خلوه مثل عدمه
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اعتقد معنى زيادة حقوق الموظفين خلال الميزانية القادمه يعني الغاء وظائف وصرف للموظفين تعويض نهاية خدمه او ماتبقى له من خدمات هذا الي فهمت والعلاوه سبق وجاوب في بداية اللقاء بأنها تحتاج لامر ملكي
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يعني هالسنه بعد مافي علاوه؟؟؟
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بشرك الله بالجنة كما بشرتنا ******
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أنت اول تقول السبب خلل تقني في إعادة العلاوات وعرفنا فيما بعد ان السبب لم يصدر بها قراربالموافقه بصرفها إجوبتك شبه دبلوماسية
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ترى واحد زايد واحد ثنين
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تكفووووووون الشعب متعطش لأخبار زينة وحقيقية ما يبي أوهام جديدة 🔊🔊🔊🔊🔊📢📢🔊📢📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
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سبحان الله حتى العلاوه صارت تزف بشرى ياخذها ولا لا ماعرفوا انها حق من حقوقي اكافح سنه لحصل عليها اعطو الاجير اجره قبل لا يجف عرقه ولا تبون تنسونا علاوة 1438
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أين البشرى ؟!!!
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والله الناس ماهي بحاجه كل بيت عنده خمس سيارات حتي البزر يحوم بالشوارع سيارته وفلوسه ومصرفه من امه الموظفه
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وظائف اهم من العﻻوه
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بعض الناس وده يسولف مايدري وش يقول امثال النكره فارس
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فين البشرى أحد شاف شي انا مافهمت بس قال فيه علاوة متى وكيف وكم مانعرف بشرى غامضة
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ودنا اخبار زينه للشعب والله اصحاب المحلات اكلوا هوى ذبحتهم الرسووووم هل من قلب رحيم
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اي بشرى حق الموضفين
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اذا انت مكتفي تكلم عن نفسك لاتتكلم بالعموم يامريض يافارس
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اذا انت مكتفي تكلم عن نفسك لاتتكلم بالعموم يامريض يافارس
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الأخ فارس بلا عبط انطم بس أذا انت غني غيرك لا
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اللهم لك الحمد ولك الحمد بعده ولك الحمد اذا رضيت
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تسير كما هو مخطط لها، مبينًا عدم صدور توجيهات جديدة حولها من مجلس الوزراء احد فهم شيء وشلون تسير ولم يصدر توجيهات حولها
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“وزير المالية” يزف بشرى لـ “الموظفين” بشأن العلاوة السنوية.. 👍
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الحمد الله على كل حال
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طيب يا وزير المالية ماهو المخطط لهذه العلاوة ****
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الحمد الله على كل حال
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الشعب كله غني ما هو بحاجة هالعلاوه
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