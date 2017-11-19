عصير منزلي بسيط ينهي “مأساة الشخير”
صحيفة المرصد : تحدث اضطرابات التنفس أثناء النوم، التي تؤدي إلى الشخير، عندما ينسد طريق مرور الهواء من الأنف إلى الرئتين، مسببا تلك الظاهرة التي تسبب الحرج لأصحابها، والإزعاج لمن حولهم.
إلا أن باحثين ربطوا بين ظاهرة الشخير وبعض المأكولات أو المشروبات التي يتم تناولها قبيل النوم، وأوصوا بعصير صحي شديد البساطة يتم إعداده في البيت ويشرب يوميا، لكي تنعم بنوم بلا شخير.
ويتكون العصير من تفاحتين وجزرتين وربع ليمونة وقطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج ، بحسب سكاي نيوز.
وللحصول على المشروب المطلوب تضاف المكونات معا إلى الخلاط، ويشرب قبل الخلود إلى النوم بساعات.
ويحذر الخبراء من تناول عدد من الأطعمة قبل النوم لتجنب الشخير، منها الألبان والشوكولاتة والمقليات واللحوم المصنعة والسكريات والكحوليات.
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التعليقات
التفاح راح يخليك تسهر للصباح ... التفاح منشط ومنشط قوي جداً ... من وضع هذي الدراسه ؟! هل جربها ؟!
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أظن النوم سبع درجات...أعلاها الشخير..النوم العميق. .هناك غفوه ونعاس.لكن الشخير يحصل مع عمق النووووم😴..أسبابه ممكن حساسيه بالأنف أو لحميه..وربما ! يكون وراثي!!. .
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لاتعليق يرجع هذا الأمر لأهل الاختصاص من الأطباء والباحثين
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إذا صحيح الجزر يسبب نزيف يجب الحذرجداً من هذه الوصفة خاصة أن فيها الزنجبيل ..الزنجبيل يسرع من جريان الدم في الأوردة وبالتالي يصبح النزيف مضاعفاُ..أفضل وصفة النوم منفرداً..وإذا أراد الزوج شيئاً ينادي.
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الجزر يسبب النزيف يجب الحذر
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