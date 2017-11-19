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شاهد ماذا فعل مجموعة من مشجعي النصر مع مشجع هلالي خلال النهائي الآسيوي
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير لمجموعة من المشجعين لنادي النصر يتواجدون في أحد الأماكن لمشاهدة لقاء الهلال واوراوا الياباني في ذهاب نهائي البطولة الآسيوية.
وأظهر الفيديو قيام الشباب المتواجد بتشجيع فريق اليابان بحراراة حيث هتفوا “اوراوا..اوراوا” بصوت عالٍ.
وحسبما أوضح المقطع فلقد تواجد مشجع هلالي وحيد بين تلك المجموعة النصراوية التي كانت تحاول استفزازه واثارته بتشجيعها المستمر لبطل اليابان.
وأطلقت هذه المجموعة على نفسها “رابطة مشجعي اوراوا”!
وكانت نتيجة لقاء الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الهلال واوراوا الياباني.
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#الهلال_اوراورا— انسان💙❤️ (@4tje0jNWaYBUMFa) ١٨ نوفمبر، ٢٠١٧
ههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/CpgGLl3fmk
التعليقات
19 - 🔸️ااببووححمموودد2017-11-19 21:35:57
٩٩% من الشعب السعودي شجع أوراوا ◽هل كلهم نصراويين ❓
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18 - ر س ا م2017-11-19 21:34:31
يطقطقون على الطاقية
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17 - راشد2017-11-19 21:18:25
النصر هههههههه نادي استراحات وجمهوره الله لايبلانا يقولك فيه نصراوي كل ظهريه يطلع للحوش ويجلس تحت الشمس المهم ابوه استغرب وسأل ولده ليه قاعد كذا قاله انا من جمهور الشمس المهم ابوه صكه بمخمس على كيفك
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16 - مت قاعد2017-11-19 21:02:14
ههههه بدو ماعليهم شرهه
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15 - استغفر الله2017-11-19 20:59:36
*****الله لايبلانا
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14 - ابوفهد2017-11-19 20:55:46
المفترض إذا كان هذآ جمهور النصر فيستحق إلغاء هذا النادي وايش الفائده منه وهو ضد الوطن يعتبر نادي فساد بامتياز واقول لهؤلاء الشباب عليكم ان تخجلوا ليس من الوطن ولكن من اليابانيين المشهود لهم بحب وطنهم
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13 - رافائيل سيلفا هههههههه2017-11-19 20:52:44
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه من حقهم يفرحون هالنادي اعوذ بالله مكروه من كل الانديه بالتوفيق لاوراوا الياباني
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12 - اللهم اني اعوذ بك من الفقر والجهل2017-11-19 20:43:16
الفقراوية يعرفون أنهم *** ومغمورين لذلك يسعون للتشبث بالزعيم حتى يظهروا على السطح ويوهموا مشجعي الفقر السذج انهم منافسين للزعيم مع أن الزعيم لايلتفت لهم رغم كثرة شهيقهم ونهيقهم
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11 - ابراهيم السرحاني2017-11-19 20:36:32
الاسطوره ماجد عبدالله كان يرد علي الاعلاميين الذين يقللون منه من ارض الملاعب لهدافه ولا يرد عليهم او يلتفت اليهم عكس لاعيبة اليوم يستعين بالجمهور بتواصل الاجتماعي لرد عليهم هنا تقصير من الاعبين
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10 - اللهم اني اعوذ بك من الفقر والجهل2017-11-19 20:35:09
لا اتخيل ان مشجع هلالي يشجع فريق غير الزعيم ، بينما مشجعي الفقر الحثالة يشجعون أي نادي اجنبي يقابل الزعيم ويعتبرون أي مشاركة في أي بطولة بطولة وهذا هوالفرق في الطموح والتفكير وعزة النفس
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9 -2017-11-19 20:34:34
والله اني نصروي لكن لن توصل الى هذه المهزله فاعدانا يضحكون علينا نعم في مزح بس كون اننا نظهر لاعدنا على مايبدر منا فلا والف لا والله نحن لن نرضاء العداء ينضرو لينا ونحن على هذه الحال والله انى نصروى
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8 -2017-11-19 20:32:13
صحيح ياتعليق الوليد ماذا يهدفون من هذا الخبر ؟هل اثارة المشاكل بين الشباب؟ فهم اصدقاء واعتادو المزاح بينهم او التأليب على جماهير النصر؟ لتعاقب أواحتجاج على عدم تشجيع فريقهم ؟ فهذه حرية الله المستعان#
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7 - wad2017-11-19 20:30:29
مساكين النثراويه .والله اني اعطف عليهم ههههههههههههههاي..
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6 - ناصح لكل فاغر2017-11-19 20:13:54
ماقدرو يفوزون على الهلال قامو يشجعون سدني واوراوا إنه الزعيم وإن شأ الله الكأس للهلال
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5 - Waleed الوليد2017-11-19 20:06:53
كفاية اثارة للرأي العام على تصرفات فردية لاتعدو انها صورت للدعابة والمزح الثقيل لا للكراهية. والله شعبنا متماسك وعنده نخوة ولايتفرق عند الجد.
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( عدد التعليقات 2,463 )4 - ابونواف...
الله يهديك حتى لو هم أخوياك لاتشاهد أقلها المباراة معهم
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3 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-19 20:05:12
فقراويه وش ترتجي منهم مضيعين(موسسهم)ومضيعين انفسهم بتشجيع كل من هب ودب مابقئ فريق ماخلاهم عمهم(الزعيم) الا وشجعوه(هالمطايا) شكراً لك(يالموج الازرق يالملكي)عرفتهم قدرهم الفلافل (:الفقراوي فقراوي(:
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2 - جابر2017-11-19 20:05:10
وش اشاهد اشاهد؟؟ اشاهد سطخيه وتأكيد ضياع
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1 - طيب والمطلوب2017-11-19 20:03:33
من أمس وانتوا تغنون على هذا الموال . المطلوب ويش
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بواسطة : نريد علاوة 1438 و 1439
نتمنى من الله ثم من سمو خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين مرسوم ملكي بإعادة...
بواسطة : 🔸️ااببووححمموودد
٩٩% من الشعب السعودي شجع أوراوا ◽هل كلهم نصراويين ❓...
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