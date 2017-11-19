شاهد ماذا فعل مجموعة من مشجعي النصر مع مشجع هلالي خلال النهائي الآسيوي

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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير لمجموعة من المشجعين لنادي النصر يتواجدون في أحد الأماكن لمشاهدة لقاء الهلال واوراوا الياباني في ذهاب نهائي البطولة الآسيوية.

وأظهر الفيديو قيام الشباب المتواجد بتشجيع فريق اليابان بحراراة حيث هتفوا “اوراوا..اوراوا” بصوت عالٍ.

وحسبما أوضح المقطع فلقد تواجد مشجع هلالي وحيد بين تلك المجموعة النصراوية التي كانت تحاول استفزازه واثارته بتشجيعها المستمر لبطل اليابان.

وأطلقت هذه المجموعة على نفسها “رابطة مشجعي اوراوا”!

وكانت نتيجة لقاء الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الهلال واوراوا الياباني.

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